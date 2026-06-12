Citigroup: Κυκλοφορεί μετοχές ιδιωτικών εταιρειών με διακριτικά (tokenized)

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Τρόπο ώστε πλούσιοι και θεσμικοί πελάτες της να διαπραγματεύονται μετοχές ιδιωτικών εταιρειών δημιουργεί η Citigroup μέσω ενός blockchain, μια επιχείρηση που ελπίζει ότι θα υιοθετηθεί και από άλλες τράπεζες στη Wall Street.

Η τράπεζα ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε συζητήσεις για να συμμετάσχουν μερικές από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές εταιρείες. Η επιχείρηση αποσκοπεί στη διεύρυνση της πρόσβασης σε ιδιωτικές εταιρείες, την ίδια στιγμή που οι εταιρείες χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να εισαχθούν στο χρηματιστήριο, και η Wall Street βρίσκεται σε φρενίτιδα για τις επερχόμενες επιτυχημένες εισαγωγές των SpaceX, Anthropic και άλλων στην χρηματιστηριακή αγορά.

Η επιχείρηση επιτρέπει στους πελάτες να τοποθετούν μετοχές ιδιωτικών εταιρειών ουσιαστικά «ακριβώς δίπλα στη μετοχή της Apple», δήλωσε στην Wall Street Journal ο Αρτέμ Κορένιουκ, παγκόσμιος επικεφαλής της Citi για την ευθυγράμμιση επιχειρήσεων με ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία και την ενεργοποίηση υπηρεσιών.

Αρχικά είναι ανοιχτή μόνο σε ξένους επενδυτές, με χρέωση που βασίζεται στις συναλλαγές και τη συντήρηση λογαριασμού, αλλά η Citi σχεδιάζει να τη διαθέσει σε Αμερικανούς επενδυτές αργότερα. Η υποδομή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άλλες τράπεζες, δήλωσε η Citi.

Η επιχείρηση λειτουργεί μέσω πιστοποιητικών κατάθεσης – ή τίτλων που επιτρέπουν στους επενδυτές να αγοράζουν μερίδια σε ξένες εταιρείες – που είναι εξουσιοδοτημένα και tokenized. Η Citi θα εκδώσει αυτούς τους τίτλους και θα ενεργεί ως θεματοφύλακας τους.

Εκτός της Citigroup και άλλες τράπεζες της Wall Street βλέπουν blockchain

Οι τράπεζες αγωνίζονται να υιοθετήσουν την τεχνολογία blockchain που είναι περισσότερο γνωστή για την τροφοδοσία των κρυπτονομισμάτων. Η Citi, η JPMorgan Chase και άλλες τράπεζες σχεδιάζουν να λανσάρουν ένα σύστημα καταθέσεων με διακριτικά τον επόμενο χρόνο, σύμφωνα με την Wall Street Journal. Έχουν επίσης εμφανιστεί αμοιβαία κεφάλαια χρηματαγοράς με διακριτικά, καθώς και σχέδια για πλατφόρμες τίτλων με διακριτικά.

Η Citi δήλωσε ότι οι αποδείξεις θεματοφυλακής με διακριτικά προσφέρουν μια πιο απλή και αξιόπιστη εναλλακτική λύση σε σχέση με άλλους τρόπους με τους οποίους οι επενδυτές έχουν πρόσβαση σε ιδιωτικές εταιρείες, όπως μέσω οχημάτων ειδικού σκοπού που έχουν τεθεί υπό έλεγχο.

Με αυτά, «οι επενδυτές δεν γνωρίζουν τι πραγματικά αγοράζουν», δήλωσε ο Κορένιουκ. «Αυτό είναι ένα πολύ σαφές εναλλακτικό μοντέλο».

Το blockchain της επιχείρησης λειτουργεί από την SIX με έδρα την Ελβετία. Η τράπεζα θα εξετάσει επεκτάσεις σε άλλα δίκτυα blockchain.

Η Citi, η οποία επιδιώκει να ξεπεράσει τα προβλήματα του παρελθόντος, εργάστηκε στους πέντε επιχειρηματικούς της τομείς όταν η επιχείρηση τέθηκε σε λειτουργία με την αρχική της συναλλαγή, στην οποία οι πελάτες πλούτου της επένδυσαν στην Kaleido, μια θεσμική πλατφόρμα διακριτικών και ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

«Αυτό σίγουρα δεν θα είχε συμβεί πριν από αρκετά χρόνια υπό διαφορετική ηγεσία», είπε ο Κορένιουκ.