Μπράντ Πιτ: Μετά την επιτυχία της ταινίας F1, δημιουργεί studio στη Βρετανία

Επεκτείνεται στο Ηνωμένο Βασίλειο, το αμερικανικό στούντιο που δημιούργησε , μαζι με άλλους, ο γνωστός ηθοποιός Μπραντ Πιτ.

Η Plan B, που παρήγαγε την επιτυχημένη ταινία F1 με πρωταγωνιστή τον Πιτ, θα ξεκινήσει φέτος να εργάζεται σε ταινίες και εκπομπές στο νέο στούντιο για τηλεοπτικούς σταθμούς του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ευρώπης, καθώς και για υπηρεσίες streaming των ΗΠΑ αξιοποιώντας και τα οικονομικά πλεονεκτήματα και την δεξιοτεχνία της Ευρώπης στην παραγωγή τηλεοπτικών και κινηματογραφικών ταινιών.

Οπως αναφέρουν οι FT , ο Εντ Μακντοναλντ , τηλεοπτικός παραγωγός που έχει συμβάλει στην παραγωγή επιτυχημένων εκπομπών, όπως η σειρά Baby Reindeer του Netflix, έχει επιλεγεί για να ηγηθεί της νέας επιχείρησης της Plan B.

Ο Μπραντ Πιτ δήλωσε ότι «με την υποστήριξη και τους πόρους της Mediawan στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη, πιστεύουμε ότι ο Εντ [Μακντόναλντ] μπορεί να αξιοποιήσει το έργο μας και να δημιουργήσει νέες και συναρπαστικές ευκαιρίες».

Η Plan B ιδρύθηκε από τον Πιτ το 2001 με τη σύζυγό του τότε, την ηθοποιό Τζένιφερ Άνιστον. Ο γνωστός ηθοποιός ανέλαβε τον πλήρη έλεγχο μετά το διαζύγιό του από την Ανιστον το 2005 και πούλησε το μεγαλύτερο μέρος των μετοχών του στο γαλλικό όμιλο μέσων ενημέρωσης Mediawan το 2022.

Το στούντιο πέτυχε τη μεγαλύτερη επιτυχία του μέχρι σήμερα με την ταινία F1, η οποία έχει αποφέρει μέχρι στιγμής περισσότερα από 600 εκατομμύρια δολάρια στα ταμεία.

Πρόσφατα έχει επίσης δημιουργήσει ταινίες, όπως το Beetlejuice Beetlejuice, σε σκηνοθεσία του Τιμ Μπάρτον, καθώς και τηλεοπτικές εκπομπές, όπως το Adolescence, το κριτικά αναγνωρισμένο δράμα του Netflix.

Ο Τζέρεμι Κλάινερ , συνπρόεδρος της Plan B, δήλωσε ότι θέλει να επιταχύνει τις συμπαραγωγές με ευρωπαϊκούς τηλεοπτικούς σταθμούς και να βρει νέους τρόπους χρηματοδότησης των έργων.

Τα πλεονεκτήματα της Ευρώπης

Τα στούντιο του Χόλιγουντ στρέφονται όλο και περισσότερο προς το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη για την παραγωγή ταινιών μεγάλου προϋπολογισμού, προσελκύοντας ένα μεγάλο αριθμό εξειδικευμένων επαγγελματιών, οι οποίοι συχνά είναι φθηνότεροι από τους ομολόγους τους στις ΗΠΑ, καθώς και προγράμματα φορολογικών ελαφρύνσεων.

Η Disney, η Amazon και η Warner λειτουργούν μεγάλα στούντιο στο Ηνωμένο Βασίλειο και παράγουν επίσης εκπομπές σε χώρες όπως η Γαλλία, η Ισπανία και η Ιταλία. Τον Μάιο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να βρει τρόπους για να επιβάλει δασμούς στην παραγωγή ταινιών, προκειμένου να προσελκύσει την παραγωγή πίσω στις ΗΠΑ.

Ο διευθύνων σύμβουλος και συνιδρυτής της Mediawan, Πιέρ -Αντουάν Καπτόν, δήλωσε ότι «η πολιτική υποστήριξη στην Ευρώπη — και ειδικά στη Γαλλία — για τη δημιουργία και την ανεξάρτητη παραγωγή έχει συμβάλει καθοριστικά στη δημιουργία ενός καινοτόμου, δημιουργικού και εξαιρετικά ανταγωνιστικού οικοσυστήματος».

Η Ελιζαμπέτ Ντ Αρβιού , διευθύνουσα σύμβουλος της Mediawan Pictures, δήλωσε: «Πιστεύουμε ότι αυτή τη στιγμή είναι η ιδανική συγκυρία για την ευρωπαϊκή δημιουργία».

Τα επόμενα έργα της Plan B περιλαμβάνουν το Weekend Warriors, μια διασκευή της επιτυχημένης γερμανικής ταινίας με πρωταγωνιστή τον Μαρκ Γουόλμπεργκ , για την Apple στις ΗΠΑ, καθώς και μια διασκευή της επιτυχημένης σειράς της Mediawan Call My Agent.