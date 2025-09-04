Μπράντ Πιτ: Μετά την επιτυχία της ταινίας F1, δημιουργεί studio στη Βρετανία

Η εταιρεία που ίδρυσε ο Μπράντ Πιτ, είχε τη μεγαλύτερη επιτυχία μέχρι σήμερα με την ταινία F1, η οποία έχει αποφέρει μέχρι στιγμής περισσότερα από 600 εκατομμύρια δολάρια στα ταμεία

04.09.2025
Επεκτείνεται στο Ηνωμένο Βασίλειο,  το αμερικανικό στούντιο που δημιούργησε , μαζι με άλλους, ο γνωστός ηθοποιός Μπραντ Πιτ.

Η Plan B, που παρήγαγε την επιτυχημένη ταινία F1 με πρωταγωνιστή τον Πιτ, θα ξεκινήσει φέτος να εργάζεται σε ταινίες και εκπομπές στο νέο στούντιο για τηλεοπτικούς σταθμούς του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ευρώπης, καθώς και για υπηρεσίες streaming των ΗΠΑ αξιοποιώντας και τα οικονομικά πλεονεκτήματα και την δεξιοτεχνία της Ευρώπης στην παραγωγή τηλεοπτικών και κινηματογραφικών ταινιών.

Οπως αναφέρουν οι FT , ο  Εντ Μακντοναλντ , τηλεοπτικός παραγωγός που έχει συμβάλει στην παραγωγή επιτυχημένων εκπομπών, όπως η σειρά Baby Reindeer του Netflix, έχει επιλεγεί για να ηγηθεί της νέας επιχείρησης της Plan B.

Ο Μπραντ Πιτ δήλωσε ότι «με την υποστήριξη και τους πόρους της Mediawan στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη, πιστεύουμε ότι ο Εντ [Μακντόναλντ] μπορεί να αξιοποιήσει το έργο μας και να δημιουργήσει νέες και συναρπαστικές ευκαιρίες».

Η Plan B ιδρύθηκε από τον Πιτ το 2001 με τη σύζυγό του τότε, την ηθοποιό Τζένιφερ Άνιστον. Ο γνωστός ηθοποιός ανέλαβε τον πλήρη έλεγχο μετά το διαζύγιό του από την Ανιστον το 2005 και πούλησε το μεγαλύτερο μέρος των μετοχών του στο γαλλικό όμιλο μέσων ενημέρωσης Mediawan το 2022.

Το στούντιο πέτυχε τη μεγαλύτερη επιτυχία του μέχρι σήμερα με την ταινία F1, η οποία έχει αποφέρει μέχρι στιγμής περισσότερα από 600 εκατομμύρια δολάρια στα ταμεία.

Ο Μπραντ Πιτ στα γυρίσματα της ταινίας F1

Πρόσφατα έχει επίσης δημιουργήσει ταινίες, όπως το Beetlejuice Beetlejuice, σε σκηνοθεσία του Τιμ Μπάρτον, καθώς και τηλεοπτικές εκπομπές, όπως το Adolescence, το κριτικά αναγνωρισμένο δράμα του Netflix.

Ο Τζέρεμι Κλάινερ , συνπρόεδρος της Plan B, δήλωσε ότι θέλει να επιταχύνει τις συμπαραγωγές με ευρωπαϊκούς τηλεοπτικούς σταθμούς και να βρει νέους τρόπους χρηματοδότησης των έργων.

Τα πλεονεκτήματα της Ευρώπης

Τα στούντιο του Χόλιγουντ στρέφονται όλο και περισσότερο προς το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη για την παραγωγή ταινιών μεγάλου προϋπολογισμού, προσελκύοντας ένα μεγάλο αριθμό εξειδικευμένων επαγγελματιών, οι οποίοι συχνά είναι φθηνότεροι από τους ομολόγους τους στις ΗΠΑ, καθώς και προγράμματα φορολογικών ελαφρύνσεων.

Η Disney, η Amazon και η Warner λειτουργούν μεγάλα στούντιο στο Ηνωμένο Βασίλειο και παράγουν επίσης εκπομπές σε χώρες όπως η Γαλλία, η Ισπανία και η Ιταλία. Τον Μάιο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να βρει τρόπους για να επιβάλει δασμούς στην παραγωγή ταινιών, προκειμένου να προσελκύσει την παραγωγή πίσω στις ΗΠΑ.

Ο διευθύνων σύμβουλος και συνιδρυτής της Mediawan, Πιέρ -Αντουάν Καπτόν, δήλωσε ότι «η πολιτική υποστήριξη στην Ευρώπη — και ειδικά στη Γαλλία — για τη δημιουργία και την ανεξάρτητη παραγωγή έχει συμβάλει καθοριστικά στη δημιουργία ενός καινοτόμου, δημιουργικού και εξαιρετικά ανταγωνιστικού οικοσυστήματος».

Η Ελιζαμπέτ Ντ Αρβιού , διευθύνουσα σύμβουλος της Mediawan Pictures, δήλωσε: «Πιστεύουμε ότι αυτή τη στιγμή είναι η ιδανική συγκυρία για την ευρωπαϊκή δημιουργία».
Τα επόμενα έργα της Plan B περιλαμβάνουν το Weekend Warriors, μια διασκευή της επιτυχημένης γερμανικής ταινίας με πρωταγωνιστή τον Μαρκ Γουόλμπεργκ , για την Apple στις ΗΠΑ, καθώς και μια διασκευή της επιτυχημένης σειράς της Mediawan Call My Agent.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τι θέλει και τι δεν θέλει να «ακούσει» η αγορά
Xρηματιστήριο Αθηνών

Τι θέλει και τι δεν θέλει να «ακούσει» το ΧΑ

Η πολιτική αβεβαιότητα στη Γαλλία επισκίασε τις αγορές της Ευρώπης με το Χρηματιστήριο Αθηνών να δέχεται πιέσεις

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Το σύστημα αμοιβών του Μασκ της Tesla συνδυάζει δύο είδη τρέλας
World

Τα δύο είδη τρέλας στις αμοιβές του Μασκ και ο στόχος του 1 τρισ.

Οι μέτοχοι πρόκειται να ανταμειφθούν για την ανοχή τους στην τρέλα

Jonathan Guilford
Τουρισμός: Εκτιμήσεις για νέο ρεκόρ εσόδων το 2025
Τουρισμός

Κλείδωσε νέο ρεκόρ ταξιδιωτικών εισπράξεων για το 2025

Ανοδικά κινούνται τα έσοδα στον τουρισμό το πρώτο εξάμηνο του 2025

Λάμπρος Καραγεώργος
Γαλλία: Μπορεί η κρίση στο Παρίσι να μολύνει την Ευρώπη;
World

Μπορεί η κρίση στη Γαλλία να μολύνει την Ευρώπη;

Το spread του γαλλικού ομολόγου έναντι του γερμανικού αγγίζει τις 80 μονάδες βάσης

Αλέξανδρος Κλώσσας
Ελλάδα: Από εισαγωγέας φυσικού αερίου στα  8,5 δισ. κυβικά μέτρα εξαγωγών
Φυσικό αέριο

Πώς η Ελλάδα από εισαγωγέας έγινε εξαγωγέας φυσικού αερίου

ΑΠΕ, αέριο και υποδομές χτίζουν την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας - Αβεβαιότητα για το καλώδιο με την Ιταλία εκφράζει η ΡΑΑΕΥ

Μάχη Τράτσα
Nike: Εστιάζει στον αθλητισμό ξανά – Το τρικ και το λογότυπο
World

Η Nike εστιάζει στον αθλητισμό ξανά - Το τρικ και το λογότυπο

Η Nike εργάζεται για την αναδιοργάνωση του brand γύρω από τον αθλητισμό, μετά την πτώση των εσόδων της κατά 10% για το 2024

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Μουσική βιομηχανία: Θα σκοτώσει η Τεχνητή Νοημοσύνη τον ποπ σταρ;
Tεχνητή νοημοσύνη

Θα σκοτώσει η τεχνητή νοημοσύνη τον ποπ σταρ;

Η προοπτική η τεχνολογία να ανατρέψει τους καλλιτέχνες αγγίζει μια ευαίσθητη χορδή — αλλά είναι πραγματικά δικαιολογημένοι οι φόβοι;

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Η δημοσιογραφία των νέων: Από τη διδασκαλία στην πράξη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Η δημοσιογραφία των νέων: Από τη διδασκαλία στην πράξη

Διεθνές βραβείο για την ομάδα Thinking Abyss του Εργαστηρίου Ειρηνευτικής Δημοσιογραφίας του ΑΠΘ

Νίκος Παναγιώτου
