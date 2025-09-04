Βρετανία: Οι επιχειρήσεις μειώνουν θέσεις εργασίας με τον ταχύτερο ρυθμό από το 2021

Οι εταιρείες στη Βρετανία απώλεσαν θέσεις εργασίας με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων τεσσάρων ετών κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, σύμφωνα με έρευνα της Τράπεζας της Αγγλίας, η οποία υποδηλώνει ότι οι επιπτώσεις του πρώτου προϋπολογισμού της υπουργού Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς εξακολουθούν να αντηχούν στην αγορά εργασίας.

Οι επιχειρήσεις μείωσαν την απασχόληση κατά 0,5% στο τρίτο τρίμηνο του έτους, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη πτώση από το 2021, σύμφωνα με δημοσκόπηση των οικονομικών διευθυντών που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη. Οι εταιρείες αναμένουν να προσθέσουν μόλις 0,2% στον αριθμό των εργαζομένων τους κατά το επόμενο έτος, με βραδύτερο ρυθμό από ό,τι είχε προβλεφθεί προηγουμένως.

Σχεδόν οι μισές εταιρείες δήλωσαν ότι μειώνουν το προσωπικό τους λόγω της αύξησης των εισφορών εθνικής ασφάλισης.

Η έρευνα υποδηλώνει ότι οι εργαζόμενοι επωμίζονται το κύριο βάρος των προσπαθειών των Εργατικών να βάλουν σε τάξη τα δημόσια οικονομικά, καθώς οι εταιρείες προσπαθούν να αντισταθμίσουν μια αύξηση 26 δισεκατομμυρίων λιρών (35 δισεκατομμύρια δολάρια) στους φόρους μισθοδοσίας που τέθηκε σε ισχύ τον Απρίλιο, μαζί με μια ακόμη σημαντική αύξηση του κατώτατου μισθού.

Προβληματισμός στην Τράπεζα της Αγγλίας

Ο διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας, Άντριου Μπέιλι, δήλωσε την Τετάρτη ότι η υγεία της αγοράς εργασίας είναι κρίσιμη για τον τρόπο σκέψης της κεντρικής τράπεζας σχετικά με τις μελλοντικές μειώσεις των επιτοκίων. Ενώ οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής είναι επιφυλακτικοί σχετικά με την περαιτέρω χαλάρωση της πολιτικής εν μέσω αυξημένου πληθωρισμού, ο Μπέιλι δήλωσε ότι εξακολουθεί να ανησυχεί για την αδυναμία της ζήτησης για εργαζόμενους.

Η έρευνα της Επιτροπής Λήψης Αποφάσεων της Τράπεζας της Αγγλίας (BοE) επεσήμανε επίσης τις αυξανόμενες ανησυχίες μεταξύ των επιχειρήσεων σχετικά με μια νέα αύξηση των πιέσεων στις τιμές.

Οι προσδοκίες τους για τον πληθωρισμό σε ετήσια βάση αυξήθηκαν στο 3,3%, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 17 μηνών. Οι μακροπρόθεσμες προσδοκίες για τον πληθωρισμό σε ορίζοντα τριών ετών αυξήθηκαν για πρώτη φορά από τον Ιανουάριο στο 2,9%.

Οι επιχειρήσεις σχεδιάζουν επίσης να αυξήσουν τις τιμές τους κατά 3,7% τους επόμενους 12 μήνες — αμετάβλητo ποσοστό σε σχέση με την έρευνα του Ιουλίου. Εν τω μεταξύ, η αναμενόμενη αύξηση των μισθών — ένας βασικός παράγοντας για τον καθορισμό των τιμών — παρέμεινε στο 3,6% για τρίτο μήνα.