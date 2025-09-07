Ψηφιακός χρυσός: Πώς θα αλλάξει την αγορά μετάλλων του Λονδίνου

Αντιμέτωπη με μία «μεταμορφωτική» αναδιάρθρωση βρίσκεται η αγορά χρυσού του Λονδίνου, αξίας 930 δισεκατομμυρίων δολαρίων, καθώς το Παγκόσμιο Συμβούλιο Χρυσού (WGC) επιδιώκει να ψηφιοποιήσει το πολύτιμο μέταλλο.

Την περασμένη Τετάρτη, το WGC — ένας εμπορικός φορέας που εκπροσωπεί τη βιομηχανία χρυσού — παρουσίασε μια πρόταση για την κυκλοφορία κρυπτονομισμάτων Pooled Gold Interest (PGI) που υποστηρίζονται από φυσικές ράβδους χρυσού που τηρούνται στο Λονδίνο, οι οποίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για το εμπόριο χρυσού και τη χρήση του ως εγγύηση.

Τα εμπορεύσιμα PGI θα έδιναν στους συμμετέχοντες στην αγορά νομικά εκτελεστή κυριότητα χρυσού και θα επέτρεπαν στους εμπόρους να αγοράζουν κλάσματα ράβδων 400 ουγγιών για πρώτη φορά, σύμφωνα με τον Mike Oswin, παγκόσμιο επικεφαλής δομής αγοράς και καινοτομίας στο WGC.

«Αυτός είναι ένας τρόπος για να μπορέσει κανείς να εισέλθει στην αγορά, να κατέχει μια ψηφιακή εκπροσώπηση χρυσού με πλήρη νομικά δικαιώματα και με πλήρη εμπιστοσύνη ότι ο χρυσός είναι εκεί», ανέφερε στο CNBC και πρόσθεσε: «Μπορεί να χρησιμοποιηθεί απλώς για επενδύσεις. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εγγύηση. Πιστεύουμε ότι αυτό θα αυξήσει τη συμμετοχή στην αγορά λόγω των νέων περιπτώσεων χρήσης που πρόκειται να ανοίξει».

Η σημαντική αύξηση της ζήτησης

Η αγορά χρυσού έχει ήδη δει μια αύξηση της ζήτησης φέτος, με την αστάθεια της αγοράς, τις αυξανόμενες γεωπολιτικές εντάσεις και τις μακροοικονομικές αναταραχές να εκτοξεύουν τις τιμές σε ιστορικά υψηλά .

Εν μέσω αυτής της αυξανόμενης ζήτησης, ο Όσβιν είπε στο CNBC ότι το WGC ήθελε να δημιουργήσει «έναν τρίτο πυλώνα» επιπλέον των δύο υφιστάμενων τρόπων διαπραγμάτευσης χρυσού.

Οι συναλλαγές χρυσού διευθετούνται επί του παρόντος είτε με κατανεμημένο είτε με μη κατανεμημένο χρυσό. Ο πρώτος διακανονισμός περιλαμβάνει άμεση κυριότητα συγκεκριμένων ράβδων ή νομισμάτων χρυσού. Ο μη κατανεμημένος χρυσός — η πιο ευρέως διαπραγματεύσιμη μορφή χρυσού στον κόσμο — δίνει στους επενδυτές δικαίωμα σε μια ορισμένη ποσότητα χρυσού, αντί για την κυριότητα συγκεκριμένων ράβδων. Σε αυτήν την περίπτωση, ο επενδυτής εκτίθεται σε τυχόν πιστωτικούς κινδύνους που συνδέονται με το ίδρυμα που κατέχει τον χρυσό.

«Ο βασικός στόχος αυτής της πρωτοβουλίας στην πρώτη φάση είναι να δώσει στον χρυσό την κινητικότητα που χρειάζεται για να ενεχυριαστεί ως χρηματοοικονομική εγγύηση», δήλωσε ο Όσβιν.

Ο κατανεμημένος χρυσός γίνεται αποδεκτός ως μορφή χρηματοοικονομικής εγγύησης σε πολλές αγορές, αλλά ο Όσβιν εξήγησε ότι, λόγω των υλικοτεχνικών δυσκολιών που σχετίζονται με τη μεταφορά φυσικών ράβδων μεταξύ θησαυροφυλάκων, «δεν χρησιμοποιείται ποτέ» και συνήθως προτιμώνται τα ομόλογα ή τα μετρητά.

Η αγορά χρυσού Loco London — μια αναφορά σε χρυσά νομίσματα που φυλάσσονται φυσικά σε θησαυροφυλάκια στην πρωτεύουσα του Ηνωμένου Βασιλείου — ανερχόταν σε 8.776 τόνους χρυσού αξίας 927,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων στις 30 Ιουνίου, σύμφωνα με στοιχεία του WGC. Η αγορά του Λονδίνου εκκαθαρίζει κατά μέσο όρο 20 εκατομμύρια ουγγιές σε ημερήσιες συναλλαγές, σύμφωνα με το WGC — αλλά οι προοπτικές του εμπορικού φορέα για τον ψηφιακό χρυσό πάνε ακόμη παραπέρα.

Σε μια λευκή βίβλο που δημοσιεύθηκε αυτή την εβδομάδα, το WGC παρουσίασε τη Δήλωση Οράματος για τον ψηφιακό χρυσό, περιγράφοντας την πρότασή της ως «μια μοναδική ευκαιρία για αναμόρφωση του τρέχοντος τοπίου».