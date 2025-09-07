Παπαστράτος: Πώς θα φτάσει τον στόχο για εξαγωγές 600 εκατ.

Μετά από μια χρονιά υψηλών επιδόσεων και έχοντας σημειώσει ιστορικό ρεκόρ εξαγωγών, η Παπαστράτος «ανασκουμπώνεται» για ακόμα υψηλότερους στόχους.

Οπως είπε δίνοντας το στίγμα των στοχεύσεων της εταιρείας ο Γιώργος Μαργώνης, πρόεδρος και CEO της Παπαστράτος, στο OT FORUM που πραγματοποιείται και φέτος στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ, «η χρονιά που πέρασε απέδειξε ότι οι στρατηγικές μας επιλογές αποδίδουν, άρα διευρύναμε την παρουσία μας σε διεθνείς αγορές, αναβαθμίσαμε τις παραγωγικές μας ικανότητες και βάλαμε τις βάσεις για ακόμα καλύτερες επόμενες χρονιές».

Η ανάπτυξη, όπως σημείωσε ο ίδιος, στηρίζεται κυρίως στις εξαγωγές και στην παραγωγή, άρα πάνω από 90% της παραγωγής εξάγεται σε περισσότερες από 40 χώρες.

Επίσης, την προηγούμενη χρονιά η Παπαστράτος πλησίασε τα 400 εκατ. ευρώ σε εξαγωγές, το μεγαλύτερο ποσό στην ιστορία της εταιρείας, και ο επόμενο στόχος με τις νέες μηχανές που πρόκειται να παραλάβει η εταιρεία και τη νέα αποθήκη για να αποθηκεύονται τα προϊόντα, στόχος είναι τα 400 εκατ. να γίνουν 600 τα επόμενα χρόνια.

«Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους»

Ο κ. Μαργώνης μίλησε εκτενώς για τη νέα πρωτοβουλία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που ανέλαβε η Παπαστράτος.

Τόνισε πως η πρωτοβουλία με σύνθημα «Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους» όσον αφορά το κάπνισμα από ανηλίκους, συνδέεται με τον αντικαπνιστικό νόμο και με το εθνικό σχέδιο κατά του καπνίσματος.

Πριν ξεκινήσει η εταιρεία αυτή την καμπάνια, διενήργησε έρευνα σε 2.500 λιανοπωλητές και 1.000 πολίτες, από την οποία διαπιστώθηκε πως και οι λιανοπωλητές θέλουν την υποστήριξη της βιομηχανίας και ενημέρωση και εργαλαία, και οι πολίτες που καταλαβαίνουν τη σοβαρότητα του θέματος αντιλαμβάνονται ότι πρέπει να συνδράμουν οι εταιρείες.

Σε αυτό το πλαίσιο, η εταιρεία κινήθηκε σε 3 άξονες: πρώτον, ενημέρωση και εκπαίδευση 20.000 σημείων λιανικής πώλησης και ειδικές σημάνσεις, δεύτερον, σε συνεργασία με του υπουργείο Υγείας μια καμπάνια ευαισθητοποίησης της κοινωνίας και τρίτο με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης η Παπαστράτος βοήθησε με τεχνολογικές λύσεις για νε εξακριβώνεται η ενηλικότητα σε online αγορές.

Οπως είπε, χαρακτηριστικά, ο κ. Μαργώνης, όσον αφορά τις προσδοκίες για αυτή της πρωτοβουλία, «πιστεύω ότι θα είναι αποτυχία εάν έστω και ένα προϊόν καπνού ή νικοτίνης πάει σε χέρια ανηλίκων».

Νέο πλαίσιο στην ΕΕ

Ερωτηθείς για το νέο φορολογικό πλαίσιο της ΕΕ για τα προϊόντα καπνού, ο κ. Μαργώνης είπε χαρακτηριστικά: «Αυτήν τη στιγμή στη χώρα μας έχουμε ένα σταθερό και ξεκάθαρο φορολογικό πλαίσιο. Διαφοροποιεί κάθε κατηγορία, δημιουργεί ένα περιβάλλον προβλεψιμότητας και υπάρχουν ξεκάθαρες επιλογές στους καταναλωτές. Ολο αυτό έχει τριπλό όφελος: μας έδωσε εμπιστοσύνη για να εξάγουμε και να κάνουμε επενδύσεις, στήριξε τη μετάβαση πολλών καπνιστών σε καλύτερες εναλλακτικές και συνέβαλε σημαντικά στη μείωση του παράνομου εμπορίου – η Ελλάδα μείωσε το λαθρεμπόριο από το 24% στο 17% και είναι πρωταθλήτρια στην Ευρώπη. Αρα μια αλλαγή δεν θα ήταν απαραίτητη αυτήν τη στιγμή». Πρόσθεσε, όμως, ότι«το όφελος είναι πως η ΕΕ προσπαθεί να εναρμονίσει τη φορολογία στις κατηγορίες καπνού, από την άλλη υπέρμετρες αυξήσεις φόρου δεν θα βοηθήσουν καθόλου στους 3 παραπάνω άξονες».

Εξέφρασε, πάντως, την αισιοδοξία ότι «με τα κατάλληλα επιχειρήματα και από άλλες χώρες θα δημιουργθεί ένα πλαίσιο που θα είναι λογικό: θα μπορέσει να συνεχίσει να μειώνει το λαθρεμπόριο και ταυτόχρονα να αυξάνονται τα έσοδα του κράτους και με τις αντικαπνιστικές οδηγίες να μειώνεται και το κάπνισμα, είτε κάποιος να σταματάει είτε πηγαίνει σε καλύτερες εναλλακτικές.