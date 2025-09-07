89η ΔΕΘ: Live η συνέντευξη Τύπου Μητσοτάκη

Παρακολουθείστε Live την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου που παραχωρεί αυτή την ώρα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης», στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ.

Χθες ο κ. Μητσοτάκης, μετά 6 και πλέον χρόνια στη διακυβέρνηση της χώρας, αποφάσισε να απευθυνθεί στη μεσαία τάξη, σε μια απέλπιδα προσπάθεια να ανατάξει τη δημοσκοπική εικόνα του κόμματός του, η οποία είναι πτωτική κατά το τελευταίο διάστημα. Τόσο το κρίσιμο θέμα των Τεμπών όσο και το ζήτημα θεσμικής και ηθικής τάξης του ΟΠΕΚΕΠΕ φαίνεται ότι έχουν καταφέρει ένα ισχυρό πλήγμα στην κυβέρνηση της ΝΔ.

Χωρίς αντιμετώπιση της ακρίβειας

Μαζί με τα παραπάνω έχει έρθει και η συνεχιζόμενη ακρίβεια να κάνει ακόμη πιο δύσκολη την καθημερινότητα της ελληνικής κοινωνίας, το μεγαλύτερο μέρος της οποίας στενάζει, κάτι το οποίο θα συνεχίσει να ισχύει και μετά την εφαρμογή των μέτρων Μητσοτάκη (Δείτε εδώ ολόκληρο το πακέτο), η οποία θα πραγματοποιηθεί το 2026. Μέχρι τότε η ακρίβεια στην Ελλάδα αναμένεται να αυξάνεται όλο και περισσότερο και η κυβέρνηση να μην παρεμβαίνει ούτε με θεσμικά αλλά ούτε και με ρυθμιστικά μέτρα.

Live από τον ΟΤ η συνέντευξη Τύπου