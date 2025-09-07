89η ΔΕΘ – OT FORUM – Κοτταράς: Από τις 13 Σεπτεμβρίου ξεκινάει η 24ωρη λειτουργία του μετρό

Για τα έργα που πραγματοποιούνται στο Μετρό και τον πρώην ΗΣΑΠ, μίλησε ο διευθύνων σύμβουλος της ΣΤΑΣΥ Αθανάσιος Κοτταράς στο ΟΤ FORUM που πραγματοποιείται και φέτος στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ.

<br />

24ωρη λειτουργία

Συζητώντας με τους δημοσιογράφους του ΟΤ, Χρήστο Κολώνα και Αθανασία Ακρίβου, ο κ. Κοτταράς είπε για την 24 λειτουργία των γραμμών: «Πραγματοποιήσαμε την πιλοτική λειτουργία στις 5 Ιουλίου και από τότε έχουν γίνει αρκετά δοκιμαστικά. Από τις 13 Σεπτεμβρίου ξεκινάει η 24ωρη λειτουργία».

Θα εφαρμόζεται κάθε Σάββατο στις Γραμμές 2 και 3 του Μετρό, στο τραμ και σε περίπου 20 επιλεγμένες γραμμές λεωφορείων, που θα συνδέονται με τους σταθμούς του Μετρό ώστε να γίνεται η μετακίνηση των επιβατών.

«Γίνεται για πρώτη φορά και είναι ένα δύσκολο εγχείρημα, καθώς ο σχεδιασμός των συστημάτων έπρεπε να προσαρμοστεί σε νέα δεδομένα», εξηγεί ο κ. Κοτταράς.

Έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη

Ο κ. Κοτταράς αναφέρθηκε στα έργα που τρέχει η ΣΤΑΣΥ στο μετρό και τον πρώην ΗΣΑΠ.

«Έχουμε ένα συνολικό σχέδιο αναβάθμισης των γραμμών 2 και 3 του μετρό. Φέτος το μετρό στην Αθήνα συμπλήρωσε 25 χρόνια λειτουργίας. Και μετά από 25 χρόνια λειτουργίας χρειάζεται μια σοβαρή επένδυση για να συνεχίσει να παρέχει το ίδιο υψηλό επίπεδο υπηρεσίας που παρείχε όλα τα προηγούμενα χρόνια», αναφέρει.

«Στις γραμμές 2 και 3 του μετρό έχουμε ήδη συμβασιοποιήσει 14 εκατομμυρίων έργα . Θα αντικαταστήσουμε 32 χιλιόμετρα σιδηροτροχιάς στο δίκτυο, στο τμήμα της γραμμής που ξεκίνησε τη λειτουργία το 2000. Συνολικά, όλες οι συμβασιοποιήσεις που έχουμε κάνει είναι γύρω στα 14 εκατομμύρια και έχουμε ένα σχεδιασμό για 130 εκατ. ακόμα που περιλαμβάνει την αναβάθμιση των συρμών. Οι συρμοί που ξεκίνησαν τη λειτουργία τους το 2000 δεν έχουν κλιματισμό. Έχουμε ένα σχεδιασμό για να αναβαθμίσουμε αυτούς τους συρμούς ώστε να έχουν άλλα 20 χρόνια ζωής τουλάχιστον, καθώς το όριο ζωής ενός συρμού είναι 25-30 χρόνια. Επίσης χρειάζεται αναβάθμιση και των συστημάτων και των υποδομών, π.χ. των ανελκυστήρων, που είναι σημαντικοί γιατί είναι το μοναδικό σημείο προσβασιμότητας για τα εμποδιζόμενα άτομα, οπότε η αδιάκοπη αλλά και σωστή λειτουργία τους είναι πολύ σημαντική».

Ο κ. Κοτταράς είπε για την γραμμή 1 του πρώην ΗΣΑΠ: «Δεν είμαστε ικανοποιημένοι από την εικόνα που έχει αυτή τη στιγμή αλλά έχουμε ένα σχεδιασμό για την πλήρη αναβάθμιση τόσο του τροχαίου υλικού όσο και σταθμών και υποδομών. Έχουμε μια σύμβαση υπογεγραμμένη με μια ισπανική εταιρεία για την αναβάθμιση 14 συρμών και ένα προγραμματισμό για να αναβαθμίσουμε και άλλους συρμούς της γραμμής 1. Συνολικά αυτή τη στιγμή έχουμε συμβασιοποιήσει 84 εκατ. – από αυτά που σας είπα – και έχουμε ένα σχεδιασμό για ακόμα 70 εκατ.»

Οι ελλείψεις εξειδικευμένου προσωπικού

Ο κ. Κοτταράς αναφέρθηκε και στην έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού, κάτι που ισχύει πλέον για πολλούς κλάδους.

«Έχουμε προκηρύξει 104 θέσεις για τεχνίτες. Υπάρχει άγχος», παραδέχεται ο κ. Κοτταράς. «Θα δούμε πώς θα πάει με τις αιτήσεις».

Δυσκολία υπάρχει όμως και με τις θέσεις των οδηγών, για τις οποίες η εταιρεία έχει ήδη λάβει 520 αιτήσεις.

Η εκπαίδευση

Όσον αφορά στην εκπαίδευση των εργαζομένων, η εταιρεία εκπαιδεύει τους οδηγούς για πέντε μήνες.

Σε αυτό το διάστημα περιλαμβάνεται και η πρακτική που κάνουν οι εκπαιδευόμενοι οδηγοί, προσθέτει ο κ. Κοτταράς, ενώ οι σταθμάρχες εκπαιδεύονται για τρεις μήνες.