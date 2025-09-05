Μέτρο 23: Ολοκληρώνεται ο έλεγχος των ΔΑΟΚ – Πότε ξεκινούν οι ενστάσεις

Από 8 έως 15 Σεπτεμβρίου θα υποβληθούν οι ενστάσεις για το Μέτρο 23 «Έκτακτη προσωρινή στήριξη ρευστότητας στους γεωργούς, που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, μετά την 1η Ιανουαρίου 2024», του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2022, ύψους 178,5 εκατ. ευρώ.
Υπενθυμίζεται ότι οι αποζημιώσεις, οι οποίες θα χορηγηθούν εφάπαξ, θα δοθούν σε περιοχές που έχουν πληγεί από τις επίσημα αναγνωρισμένες φυσικές καταστροφές των παρατεταμένων υψηλών θερμοκρασιών, της ξηρασίας, των έντονων βροχοπτώσεων και του χαλαζιού, κατά μόνας ή σε συνδυασμό, μετά την 1η Ιανουαρίου 2024, για συγκεκριμένες καλλιέργειες, με αποτέλεσμα την μείωση της παραγωγής ή/και του σχετικού δυναμικού παραγωγής τουλάχιστον κατά 30%.
Στις περισσότερες ΔΑΟΚ της χώρας, η αξιολόγηση της ζημιάς έχει ολοκληρωθεί
Το χρονοδιάγραμμα των διαδικασιών
Σύμφωνα με πληροφορίες που περιήλθαν στην ΚΕΟΣΟΕ το χρονοδιάγραμμα των επόμενων διαδικασιών που αφορούν το Μέτρο 23 «Έκτακτη προσωρινή στήριξη ρευστότητας στους γεωργούς που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές μετά την πρώτη Ιανουαρίου 2024», έχει ως εξής:
- Λήξη αξιολόγησης των αιτημάτων των αμπελουργών από τις οικείες ΔΑΟΚ, σχετικά με τον υπολογισμό πιστοποίησης της ζημιάς άνω του 30%, στις 5/9/2025. Ήδη στις περισσότερες ΔΑΟΚ της χώρας, η αξιολόγηση της ζημιάς έχει ολοκληρωθεί και οι τυχόν λόγοι απόρριψης μετά την αρχική αίτηση (στην οποία ο παραγωγός κρίθηκε επιλέξιμος αφού πληρούσε τα κριτήρια, εγγραφής στο ΜΑΑΕ και του Ενεργού Αγρότη), αναγράφονται στην Αίτηση Στήριξης, που έχει ήδη υποβάλλει κάθε δικαιούχος στην πλατφόρμα του ΥΠΑΤΤ – ΟΠΕΚΕΠΕ – ΜΕΤΡΟ 23.
- Ανάρτηση προσωρινού πίνακα παραδεκτών και μη παραδεκτών αιτήσεων στήριξης – πληρωμής, με βάση τις Αιτήσεις Στήριξης για την αξιολόγηση της ζημιάς άνω του 30%, στις 8/9/2025.
- Αιτιολογημένη αντίκρουση των λόγων απόρριψης και υποβολή ένστασης, επί των λόγων απόρριψης που αναγράφονται στην Αίτηση Στήριξης, από τις 9/9/2025 έως τις 15/9/2025.