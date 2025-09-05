Μέτρο 23: Ολοκληρώνεται ο έλεγχος των ΔΑΟΚ – Πότε ξεκινούν οι ενστάσεις

Από 8 έως 15 Σεπτεμβρίου θα υποβληθούν οι ενστάσεις για το Μέτρο 23 «Έκτακτη προσωρινή στήριξη ρευστότητας στους γεωργούς, που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, μετά την 1η Ιανουαρίου 2024», του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2022, ύψους 178,5 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι οι αποζημιώσεις, οι οποίες θα χορηγηθούν εφάπαξ, θα δοθούν σε περιοχές που έχουν πληγεί από τις επίσημα αναγνωρισμένες φυσικές καταστροφές των παρατεταμένων υψηλών θερμοκρασιών, της ξηρασίας, των έντονων βροχοπτώσεων και του χαλαζιού, κατά μόνας ή σε συνδυασμό, μετά την 1η Ιανουαρίου 2024, για συγκεκριμένες καλλιέργειες, με αποτέλεσμα την μείωση της παραγωγής ή/και του σχετικού δυναμικού παραγωγής τουλάχιστον κατά 30%.

Στις περισσότερες ΔΑΟΚ της χώρας, η αξιολόγηση της ζημιάς έχει ολοκληρωθεί

Το χρονοδιάγραμμα των διαδικασιών

Σύμφωνα με πληροφορίες που περιήλθαν στην ΚΕΟΣΟΕ το χρονοδιάγραμμα των επόμενων διαδικασιών που αφορούν το Μέτρο 23 «Έκτακτη προσωρινή στήριξη ρευστότητας στους γεωργούς που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές μετά την πρώτη Ιανουαρίου 2024», έχει ως εξής: