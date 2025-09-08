Ευλογιά προβάτων: Ύποπτα κρούσματα σε Ευηνοχώρι και Γαλατά

Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων με ευλογιά προβάτων οι κτηνοτρόφοι πρέπει να ενημερώσουν άμεσα τις κτηνιατρικές αρχές

AGRO 08.09.2025, 13:29
Ευλογιά προβάτων: Ύποπτα κρούσματα σε Ευηνοχώρι και Γαλατά
Ύποπτα κρούσματα για ευλογιά προβάτων εμφανίστηκαν σε δύο εκτροφές στις περιοχές Ευηνοχωρίου και Γαλατά του Δήμου Ι.Π Μεσολογγίου Αιτωλοακαρνανίας και αναμένεται η επιβεβαίωση από το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς.

Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ήδη έχουν ληφθεί μέτρα επί υποψίας στις δυο εκτροφές βάση του σχεδίου έκτακτης ανάγκης και πραγματοποιούνται επιτόπιοι έλεγχοι από κλιμάκια της κτηνιατρικής υπηρεσίας Αιτωλοακαρνανίας για να προσδιοριστεί η διασπορά του νοσήματος και να ενημερωθούν οι κτηνοτρόφοι για τα μέτρα προστασίας που πρέπει να λάβουν.

Η απόκρυψη των συμπτωμάτων και η ανεξέλεγκτη απόρριψη πτωμάτων ζώων επισύρει ποινικές και διοικητικές κυρώσεις

Σημειώνεται ότι η νόσος της ευλογιάς είναι ιδιαίτερα μεταδοτική ιογενής νόσος κυρίως των προβάτων, αλλά και των αιγών, με  συμπτώματα υψηλό πυρετό, παρουσία εξανθημάτων, βλατίδων και εφελκίδων κόκκινου χρώματος με ιδιαίτερη εντόπιση στην κοιλιακή χώρα, στους μαστούς, στις μασχάλες, στο κεφάλι και στο κάτω μέρος της ουράς και θανάτους ζώων. Τα υγιή ζώα μολύνονται μετά από άμεση επαφή με μολυσμένα ζώα, βόσκηση σε μολυσμένο βοσκότοπο, αλλά και μετά από έμμεση επαφή με μολυσμένα αντικείμενα ή προϊόντα (π.χ. εργαλεία, οχήματα, χόρτα, στρωμνή, μαλλί, δέρματα κ.λ.π.).

Πού πρέπει να δοθεί προσοχή

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα παρακάτω σημεία:

  • Υποχρεωτική απολύμανση οχημάτων στην είσοδο-έξοδο των εγκαταστάσεων.
  • Τακτικός καθαρισμός και απολύμανση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού, αλλά και των υποδημάτων των ανθρώπων που εισέρχονται στις εκμεταλλεύσεις.
  • Περιορισμός των ανθρώπων που εισέρχονται στις εκμεταλλεύσεις και έρχονται σε επαφή με τα ζώα και ιδιαίτερη προσοχή σε όσους έρχονται σε επαφή και με άλλες εκμεταλλεύσεις.
  • Να μην χρησιμοποιούνται μεταχειρισμένα εργαλεία, εξοπλισμός και αντικείμενα προερχόμενα από άλλες εκμεταλλεύσεις.

Σε περίπτωση εμφάνισης των συμπτωμάτων οι κτηνοτρόφοι πρέπει να ενημερώσουν άμεσα τις κτηνιατρικές αρχές, ώστε να αποτραπεί η εξάπλωση του νοσήματος.

Σημειώνεται ότι η απόκρυψη των συμπτωμάτων και η ανεξέλεγκτη απόρριψη πτωμάτων ζώων επισύρει ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

Τονίζεται ότι η ευλογιά δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο και δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος από την κατανάλωση γαλακτοκομικών προϊόντων και κρέατος.

Apple: Συνεχίζεται η διαμάχη με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
World

Η Apple συνεχίζει τη διαμάχη με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Alter Ego Media: Competition ‘News Challenge: Truth or Lie?’ Commences
English Edition

Alter Ego Media: Competition ‘News Challenge: Truth or Lie?’ Commences
Ζάχαρη: Πικρή συγκυρία για την ευρωπαϊκή βιομηχανία
World

Μεταξύ σφύρας και άκμονος η ευρωπαϊκή βιομηχανία ζάχαρης
Nike: Την Παρασκευή το πολυαναμενόμενο ντεπούτο της NikeSkims
World

Ντεμπούτο για τη συνεργασία της Nike με την Κιμ Καρντάσιαν
Wall Street: Άλμα για τον S&P 500 λόγω της συμφωνίας Nvidia-OpenAI
Wall Street

Σε νέα υψηλά η Wall Street λόγω συμφωνίας Nvidia-OpenAI
Χρυσός: Εκτοξεύτηκε σε νέο ρεκόρ η τιμή του
Commodities

Σε νέες... κορυφές η τιμή του χρυσού - Πόσο έφτασε η λίρα

Pepco: Οι Έλληνες επιμένουν… πολωνικά 
Business

Το άλμα της Pepco και οι Έλληνες που επιμένουν... πολωνικά

Αναπτύσσεται συνεχώς η πολωνική αλυσίδα - Τι δείχνουν τα οικονονικά μεγέθη της Pepco

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Ακίνητα: Πού κινούνται οι τιμές πώλησης στα Βόρεια Προάστια [γράφημα]
Ακίνητα

Πόσο κοστίζει το τ.μ. από Κηφισιά έως Εκάλη [γράφημα]

Οι περιοχές «φιλέτα» - Ποια ακίνητα επιλέγουν οι υποψήφιοι επενδυτές

Ανδρομάχη Παύλου
Sofitel: Τι έγραψε το κοντέρ για το μοναδικό ξενοδοχείο στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος»
Τουρισμός

Υψηλές πτήσεις για το ξενοδοχείο Sofitel στο «Ελ. Βενιζέλος»

Το ξενοδοχείο Sofitel που διαχειρίζεται ο όμιλος Μήτση πέτυχε ισχυρές επιδόσεις το 2024 - Οι προβλέψεις για τη φετινή χρονιά

Λάμπρος Καραγεώργος
Nike: Την Παρασκευή το πολυαναμενόμενο ντεπούτο της NikeSkims
World

Ντεμπούτο για τη συνεργασία της Nike με την Κιμ Καρντάσιαν

Η συνεργασία, με την ονομασία NikeSKIMS, αποτελεί πυλώνα της στρατηγικής της εταιρείας αθλητικών ειδών για να (ξανα)πιάσει τον παλμό του γυναικείου κοινού

Μελίνα Ζιάγκου
Γαλλία: Επιχειρηματίες καταδικάζουν το ενδεχόμενο επιβολής φόρου περιουσίας
World

Γαλλία: Αντιδρούν οι υπερπλούσιοι στην επιβολή φόρου περιουσίας

Ο Μπερνάρντ Αρνό, διευθύνων σύμβουλος του ομίλου πολυτελών προϊόντων LVMH, δήλωσε ότι η πίεση αυτή ισοδυναμεί με «σαφή επιθυμία να καταστραφεί η γαλλική οικονομία»

Γιάννης Αγουρίδης
Εταιρικά ομόλογα: Καυτό φθινόπωρο με νέες εκδόσεις – Ποιοι ακολουθούν μετά την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Business

Ποιες εισηγμένες βγαίνουν με ομόλογο στις αγορές 

Έρχεται μπαράζ κεφαλαιακών κινήσεων που μπορεί να φθάσει έως 2 δισ. - Η αλλαγή που έφερε νέο χρήμα

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Νεογάλ: Σημαντική αύξηση εξαγωγών και σταθερή κερδοφορία το 2024
Business

Εξαγωγικό άλμα για τη Νεογαλ - Στο στόχαστρο νέες αγορές

Η βιομηχανία γάλακτος της Δράμας Νεογάλ κατέγραψε εντυπωσιακή άνοδο τζίρου και κερδών, ενισχύοντας τη θέση της στην ελληνική αγορά και στις εξαγωγές

Νατάσα Σινιώρη
Ακρίβεια: Αντίστροφη μέτρηση για το πακέτο των 1.000 φθηνών προϊόντων
Economy

Στην τελική ευθεία το πακέτο των 1.000 φθηνών προϊόντων

Κορυφώνονται οι διεργασίες με σούπερ μάρκετ και προμηθευτές - Στη μάχη κατά της ακρίβειας και τα PL

Δημήτρης Χαροντάκης
ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς θα χορηγηθεί η ειδική καλλιεργητική ενίσχυση βάμβακος για το 2025/26
AGRO

Πώς θα χορηγηθεί η ειδική ενίσχυση βάμβακος για το 2025/26

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των παραγωγών βάμβακος – Τι προβλέπει εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ

Γιάννης Ανδριανός: Τέσσερις άξονες πολιτικής για τη βιωσιμότητα του ρυζιού
AGRO

Ανδριανός: Τέσσερις άξονες πολιτικής για τη βιωσιμότητα του ρυζιού

Το ελληνικό ρύζι είναι προϊόν υψηλής ποιότητας με έντονη εξαγωγική δυναμική, επισήμανε ο Γιάννης Ανδριανός από τη Θεσσαλονίκη

ΠΑΑ: Προσωρινά αποτελέσματα για την καλή μεταχείριση των χοίρων ενσταβλισμένης εκτροφής
AGRO

Προσωρινά αποτελέσματα για την καλή μεταχείριση των χοίρων ενσταβλισμένης εκτροφής

Μέχρι πότε μπορούν να υποβληθούν ενστάσεις για τα αποτελέσματα του υπομέτρου 14.1 του ΠΑΑ

Ακτινίδια: Συνεχίζεται η παράνομη διακίνηση – Εντοπίστηκαν και στη Βραζιλία
AGRO

Συνεχίζεται η παράνομη διακίνηση ακτινιδίων – Εντοπίστηκαν και στη Βραζιλία

Για έκτη συνεχόμενη εβδομάδα ακατάλληλα προς εξαγωγή ακτινίδια, συνέχισαν να διακινούνται στην αγορά της Ολλανδίας

Ευλογιά προβάτων: Επείγοντα μέτρα στήριξης της κτηνοτροφίας στη Θεσσαλία
AGRO

Επείγοντα μέτρα στήριξης της κτηνοτροφίας στη Θεσσαλία λόγω ευλογιάς προβάτων

Έχουν θανατωθεί άνω των 145.000 ζώων από την ευλογιά προβάτων και την πανώλη στη Θεσσαλία

Κρασί: Με θετικό πρόσημο η συγκομιδή στην Ιταλία – Ανησυχία για το εμπορικό μέλλον
AGRO

Με θετικό πρόσημο η ιταλική συγκομιδή – Ανησυχία για το εμπορικό μέλλον του κρασιού

Η ιταλική παραγωγή κρασιού, σύμφωνα με τις προβλέψεις, αναμένεται να αυξηθεί κατά 8% σε σύγκριση με πέρυσι

Αγρότες: Η ψηφιοποίηση αλλάζει την ευρωπαϊκή γεωργία – Πού βρίσκεται η Ελλάδα
AGRO

Η γεωργία ψηφιοποιείται - Πού υστερεί η ελληνική ύπαιθρος

Πώς η τεχνολογία αλλάζει την ευρωπαϊκή γεωργία – Χρησιμοποιούν οι αγρότες ψηφιακά εργαλεία;

Ανθή Γεωργίου
Apple: Συνεχίζεται η διαμάχη με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
World

Η Apple συνεχίζει τη διαμάχη με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η ΕΕ έχει επιβάλει πρόστιμο 500 εκατ. ευρώ στην Apple τον περασμένο Απρίλιο

Alter Ego Media: Competition ‘News Challenge: Truth or Lie?’ Commences
English Edition

Alter Ego Media: Competition ‘News Challenge: Truth or Lie?’ Commences

The competition is organized by the Alter Ego Media Group in collaboration with the National & Kapodistrian University of Athens and with the support of the European Parliament Liaison Office

Ζάχαρη: Πικρή συγκυρία για την ευρωπαϊκή βιομηχανία
World

Μεταξύ σφύρας και άκμονος η ευρωπαϊκή βιομηχανία ζάχαρης

Η υψηλότερη παραγωγή, η χαμηλότερη κατανάλωση και η πτώση των κερδών απειλούν ακόμη και με κλείσιμο εργοστασίων παρασκευής ζάχαρης

Nike: Την Παρασκευή το πολυαναμενόμενο ντεπούτο της NikeSkims
World

Ντεμπούτο για τη συνεργασία της Nike με την Κιμ Καρντάσιαν

Η συνεργασία, με την ονομασία NikeSKIMS, αποτελεί πυλώνα της στρατηγικής της εταιρείας αθλητικών ειδών για να (ξανα)πιάσει τον παλμό του γυναικείου κοινού

Μελίνα Ζιάγκου
Wall Street: Άλμα για τον S&P 500 λόγω της συμφωνίας Nvidia-OpenAI
Wall Street

Σε νέα υψηλά η Wall Street λόγω συμφωνίας Nvidia-OpenAI

Η Wall Street σημείωσε άνοδο μετά την ανακοίνωση της Nvidia ότι θα επενδύσει 100 δισεκατομμύρια δολάρια στην OpenAI για την κατασκευή κέντρων δεδομένων

Χρυσός: Εκτοξεύτηκε σε νέο ρεκόρ η τιμή του
Commodities

Σε νέες... κορυφές η τιμή του χρυσού - Πόσο έφτασε η λίρα

Ασταμάτητος ο χρυσός, σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο - Οι ειδικοί συμβουλεύουν πώς να επενδύσει κανείς στο πολύτιμο μέταλλο

Μελίνα Ζιάγκου
Γαλλία: Αύξηση της βρεφικής θνησιμότητας στις φτωχές επαρχίες
World

Αύξηση της βρεφικής θνησιμότητας στις φτωχές επαρχίες της Γαλλίας

Οι πιο ευκατάστατοι πρέπει «να συμβάλουν λίγο» για να καλυφθούν οι ανισότητες, υποστηρίζει και ο Πιερ Μοσκοβισί

Αλέξανδρος Καψύλης
Δήμας: Ενισχύουμε και επεκτείνουμε τον χάρτη των εθνικών υποδομών
Κατασκευές

Δήμας: Ενισχύουμε και επεκτείνουμε τον χάρτη των εθνικών υποδομών

«Ενισχύουμε και επεκτείνουμε τον χάρτη των εθνικών υποδομών, ισχυροποιώντας τον γεωστρατηγικό ρόλο της χώρας», τόνισε ο Χρίστος Δήμας

SAP: Έτοιμη για παραχωρήσεις υπό τον φόβο προστίμων από την ΕΕ
Τεχνολογία

Παραχωρήσεις της SAP υπό τον φόβο προστίμων από την ΕΕ

Εάν η SAP καταφέρει να καθησυχάσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα μπορούσε να αποτρέψει μια έρευνα και τον κίνδυνο προστίμου έως και 10% του ετήσιου παγκόσμιου τζίρου της

Pepco: Οι Έλληνες επιμένουν… πολωνικά 
Business

Το άλμα της Pepco και οι Έλληνες που επιμένουν... πολωνικά

Αναπτύσσεται συνεχώς η πολωνική αλυσίδα - Τι δείχνουν τα οικονονικά μεγέθη της Pepco

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Windows 10: Σταματά στις 14 Οκτωβρίου η υποστήριξη από τη Microsoft
Τεχνολογία

Τέλος εποχής για τα Windows 10 - Οι επιλογές των επιχειρήσεων

Η διακοπή της υποστήριξης δεν θα εμποδίσει τη λειτουργία των εφαρμογών της Microsoft, αλλά χωρίς τις απαιτούμενες ενημερώσεις, τα τρωτά σημεία θα παραμένουν ανοιχτά

Northern Athens Suburbs Lead Premium Real Estate Market
English Edition

Northern Athens Suburbs Lead Premium Real Estate Market

Central Kifisia has shown the strongest momentum, recording a 50% increase between 2019 and 2025

TikTok: Έτοιμη η συμφωνία που θα ελέγχει την εφαρμογή στις ΗΠΑ
Τεχνολογία

Έτοιμη η συμφωνία για το TikTok - «Εκτοξεύεται» η μετοχή της Oracle

Η Oracle και η Venture Private Equity Silver Lake πρόκειται να ηγηθούν της νέας επιχείρησης, με την κινεζική ByteDance να κατέχει μερίδιο λιγότερο από 20%

Ούζο Βαρβαγιάννη: Αύξηση κύκλου εργασιών το 2024
Business

Ούζο Βαρβαγιάννη: Αύξηση κύκλου εργασιών το 2024

Η στρατηγική του Ούζου Βαρβαγιάννη επικεντρώνεται και σε επενδύσεις που θα στηρίξουν την εξωστρέφεια

Nvidia: Eπενδύει 100 δισ. δολ. στην OpenAI
World

H Nvidia επενδύει 100 δισ. δολ. στην OpenAI

Η επένδυση της Nvidia στην OpenAI θα γίνει στο πλαίσιο της κατασκευής κέντρων δεδομένων αξίας εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων

Αργεντινή: Ανακάμπτει το πέσο μετά τη δήλωση στήριξης του υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ
World
Upd: 21:05

Θετική αντίδραση των αγορών στη δήλωση Μπέσεντ «Ολα είναι στο τραπέζι» για την Αργεντινή

Την Παρασκευή η κεντρική τράπεζα της Αργεντινής πραγματοποίησε την μεγαλύτερη ημερήσια πώληση δολαρίων των τελευταίων έξι ετών για να στηρίξει το πέσο

