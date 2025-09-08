Τόσο απλά…

Πως μια δικαστική απόφαση... εκτοξεύει δύο μετοχές

Opinion 08.09.2025, 07:00
Άποψη Γιώργος Πολύζος

Ο Σεπτέμβριος μπήκε με το… δεξί για την Google, η οποία είδε την μετοχή της να σημειώνει άνοδο της τάξης του 8% στα μέσα της πρώτης εβδομάδας του πρώτου φθινοπωρινού μήνα. Τι είχε συμβεί;

Η αιτία που έκανε τα στελέχη της Google να ανασάνουν με ανακούφιση ήταν μια δικαστική απόφαση. Μια απόφαση που αν και δεν ήταν «αθωωτική» εντούτοις γλίτωνε τον αμερικανικό κολοσσό από τα χειρότερα. Αυτός ήταν ο λόγος που η Wall Street γιόρτασε με τον τρόπο της αυτό που θεώρησε ότι αποτελεί ελάχιστη συνέπεια σε μία υπόθεση που θα μπορούσε να εξελιχθεί πολύ χειρότερα.

Σε μια δικαστική υπόθεση που είχε ξεκινήσει ήδη από το 2023, η Google βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο καθώς κρίθηκε ότι κατείχε παράνομο μονοπώλιο στην κύρια αγορά της, αυτή της αναζήτησης στο διαδίκτυο. Τόσο απλά. Μάλιστα, το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης πρότεινε την αναγκαστική πώληση του προγράμματος περιήγησης Chrome της Google, το οποίο παρέχει δεδομένα που βοηθούν την διαφημιστική της δραστηριότητα να προβάλλει στοχευμένες διαφημίσεις.

Σε αυτή την υπόθεση αμερικανικό ομοσπονδιακό δικαστήριο αποφάνθηκε ότι η Google δεν είναι υποχρεωμένη να εκχωρήσει το Chrome, «ούτε το δικαστήριο θα συμπεριλάβει στην τελική απόφαση την ενδεχόμενη εκχώρηση του λειτουργικού συστήματος Android», αναφέρεται στην απόφαση. Μάλιστα, το δικαστήριο αποφαίνεται ότι «οι ενάγοντες υπερέβαλαν ζητώντας την αναγκαστική εκχώρηση αυτών των βασικών περιουσιακών στοιχείων, τα οποία η Google δεν χρησιμοποίησε για να επιβάλει παράνομες περιοριστικές πρακτικές».

Τέλος, το δικαστήριο σύστησε στις δύο πλευρές να συναντηθούν έως 10 Σεπτεμβρίου για την τελική απόφαση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η δίκη για την παραβίαση αντιμονοπωλιακών νόμων ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2023. Τον Αύγουστο του 2024, το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Περιφέρειας της Κολούμπια αποφάνθηκε ότι η Google παραβίασε το Άρθρο 2 του Νόμου Sherman και κατείχε μονοπώλιο στην αναζήτηση και τη σχετική διαφήμιση.

«Το δικαστήριο αναγνώρισε ότι η πώληση του Chrome και του Android θα ξεπερνούσε την ουσία της υπόθεσης σχετικά με τη διανομή δεδομένων αναζήτησης και θα έβλαπτε τους καταναλωτές και τους συνεργάτες μας», ανέφερε η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση.

Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση εστίαζε επίσης στις αποκλειστικές συμβάσεις διανομής που είχε συνάψει η Google. Σχετικά με αυτό, το δικαστήριο αποφάσισε ότι η εταιρεία μπορεί να πραγματοποιεί πληρωμές για την προεγκατάσταση προϊόντων, αλλά δεν μπορεί να συνάπτει αποκλειστικές συμβάσεις που θέτουν όρους για τις πληρωμές ή την αδειοδότηση.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ζητούσε από την Google να σταματήσει την «υποχρεωτική συνένωση», η οποία αναφέρεται στην πρακτική της σύναψης συγκεκριμένων συμφωνιών με εταιρείες για να διασφαλιστεί ότι η μηχανή αναζήτησής της θα παραμείνει η προεπιλεγμένη επιλογή σε προγράμματα περιήγησης και smartphone.

Με τον τρόπο αυτό στην υπόθεση εμπλέκεται και ένας άλλος κολοσσός: η Apple. Η Google πληρώνει στην Apple δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως για να είναι η προεπιλεγμένη μηχανή αναζήτησης στα iPhone. Είναι επικερδές για την Apple και ένας πολύτιμος τρόπος για την Google να αυξήσει τον όγκο αναζήτησης και τους χρήστες της.

Ενδεικτικό της εμπλοκής της Apple στην υπόθεση είναι το γεγονός ότι η μετοχή της κατασκευάστριας του iPhone ανέβηκε κατά 4% με την ανακοίνωση της δικαστικής απόφασης.

«Δεν θα απαγορευτεί στην Google να πραγματοποιεί πληρωμές ή να προσφέρει άλλα ανταλλάγματα στους διανομείς-συνεργάτες της για την προεγκατάσταση ή την τοποθέτηση της Google Search, του Chrome ή των προϊόντων GenAI της. Η διακοπή των πληρωμών από την Google θα επιφέρει σχεδόν σίγουρα σημαντικές —σε ορισμένες περιπτώσεις, καταστροφικές— ζημίες στους διανομείς, τις σχετικές αγορές και τους καταναλωτές, γεγονός που δεν συνιστά ευρεία απαγόρευση πληρωμών», αποφάνθηκε το δικαστήριο.

Η Google διατάχθηκε επίσης να χαλαρώσει τον έλεγχο της στα δεδομένα αναζήτησης. Κατά τη διάρκεια της δίκης για τα διορθωτικά μέτρα τον Μάιο, το υπουργείο Δικαιοσύνης ζήτησε να υποχρεωθεί η Google να μοιραστεί τα δεδομένα που χρησιμοποιεί για τη δημιουργία αποτελεσμάτων αναζήτησης, όπως τα δεδομένα σχετικά με τα στοιχεία στα οποία κάνουν κλικ οι χρήστες.

Το δικαστήριο αποφάνθηκε ότι η Google θα πρέπει να διαθέσει ορισμένα δεδομένα ευρετηρίου αναζήτησης και δεδομένα αλληλεπίδρασης χρηστών, αλλά «όχι δεδομένα διαφημίσεων».

Προφανώς αυτό που άλλαξε μέσα σε ένα χρόνο είναι ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση υπό τον Ντόναλντ Τραμπ έχει αλλάξει την στάση που κρατά απέναντι στους λεγόμενους Big Tech.

Χαρακτηριστικό ότι όταν λίγο αργότερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε πρόστιμο ύψους 2,95 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Google για παράβαση της αντιμονοπωλιακής ευρωπαϊκής νομοθεσίας σχετικά με τη λειτουργία της πλατφόρμας ψηφιακής διαφήμισης της αμερικανικής εταιρείας, ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την κίνηση μεροληπτική και απείλησε (εκ νέου) να ξεκινήσει μια εμπορική έρευνα «για να ακυρώσει τις άδικες κυρώσεις» που, όπως είπε, επιβάλλονται σε αμερικανικές εταιρείες.

