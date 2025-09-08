HELLENiQ ENERGY: Πρόγραμμα επαγγελματικής ανάπτυξης «Empowering Future Leaders»

Διετές πρόγραμμα επαγγελματικής ανάπτυξης για νέες και νέους αποφοίτους

Επικαιρότητα 08.09.2025, 16:24
HELLENiQ ENERGY: Πρόγραμμα επαγγελματικής ανάπτυξης «Empowering Future Leaders»
Newsroom

Tην έναρξη του νέου διετούς προγράμματος απασχόλησης «Empowering Future Leaders» για νέους και νέες αποφοίτους ανακοίνωσε η HELLENiQ ENERGY. Το πρόγραμμα προσφέρει εργασία σε στρατηγικούς τομείς της ενέργειας, συμμετοχή σε καινοτόμα διεθνή projects,  συνεχή εκπαίδευση και καθοδήγηση από τη Διοικητική ομάδα και  στελέχη του οργανισμού.

Πρωτοποριακό πρόγραμμα

«Ένα πρωτοποριακό για την Ελλάδα πρόγραμμα στρατηγικής ανάπτυξης ταλέντων, το «Empowering Future Leaders» θα δώσει την ευκαιρία στους απόφοιτους που θα επιλεγούν, να εργαστούν σε καινοτόμα ενεργειακά έργα και να εξελιχθούν δυναμικά από την πρώτη κιόλας μέρα», αναφέρεται σχετικά στην σχετική ανακοίνωση.

Μέσα από το «Empowering Future Leaders», οι νέοι απόφοιτοι αποκτούν πρόσβαση στο ευρύ επιχειρηματικό οικοσύστημα της HELLENiQ ENERGY και γνωρίζουν από κοντά εταιρείες όπως οι HELLENiQ Petroleum, HELLENiQ Renewables, ΕΚΟ και ELPEDISON – χτίζοντας σφαιρική εικόνα για τον κλάδο και τις προοπτικές του.

Το πρόγραμμα διαρκεί δύο χρόνια, χωρίζεται σε τρεις φάσεις (ένα ετήσιο και δύο εξαμηνιαία στάδια) και προσφέρει εμπειρία σε διαφορετικούς τομείς της HELLENiQ ENERGY.

Τι περιλαμβάνει

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τέσσερις κατευθύνσεις που μπορούν να επιλέξουν οι ενδιαφερόμενοι:

Τεχνική Κατεύθυνση (Engineering): Από τη Διύλιση και την Εγχώρια & Διεθνή Εμπορία, οι συμμετέχοντες εξερευνούν όλη την αλυσίδα αξίας στον τομέα της ενέργειας. Αποκτούν πρακτική εμπειρία σε ρόλους μηχανικού στους τομείς λειτουργίας, συντήρησης, υγιεινής και ασφάλειας και logistics. Συνεργάζονται με έμπειρα στελέχη του κλάδου και αποκτούν ολοκληρωμένη εικόνα συνδυάζοντας ρόλους σε επιτελικές διευθύνσεις.

Εμπορική Κατεύθυνση (Commercial): Μέσα από ρόλους στις εμπορικές εταιρείες του Ομίλου (Πωλήσεις, Marketing, Ανάπτυξη Δικτύου και Ανάλυση Αγοράς), οι νέοι απόφοιτοι εμβαθύνουν στην εμπορική στρατηγική του Ομίλου. Συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών που καθορίζουν την αγορά και αναπτύσσουν δεξιότητες στην ανάλυση τάσεων και στις ανάγκες των πελατών.

Ψηφιακός Μετασχηματισμός (Digital/IT): Όσοι ενταχθούν στον ψηφιακό πυρήνα του Ομίλου καλούνται να υποστηρίξουν ενεργά έργα αυτοματοποιήσεων και ανάπτυξης συστημάτων, τα οποία σχεδιάζονται και υλοποιούνται με στόχο τον εκσυγχρονισμό των λειτουργιών και την τεχνολογική εξέλιξη του ογανισμού.

Διοικητική Κατεύθυνση (Corporate): Οι νέοι επαγγελματίες αποκτούν σφαιρική εικόνα της ευρύτερης λειτουργίας του Ομίλου, απασχολούμενοι σε μία ή περισσότερες επιτελικές μονάδες, όπως το Ανθρώπινο Δυναμικό, οι Οικονομικές Υπηρεσίες, οι Προμήθειες και οι Εταιρικές Σχέσεις. Μέσα από στρατηγικά έργα αναπτύσσουν δεξιότητες και εμπειρία που υποστηρίζουν κρίσιμες επιχειρησιακές ανάγκες.

Οι συμμετέχοντες στο «Empowering Future Leaders» θα συμμετάσχουν σε ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης, προσαρμοσμένο στο αντικείμενο της επαγγελματικής τους κατεύθυνσης. Θα επωφεληθούν από σύγχρονα εργαλεία εκπαίδευσης, workshops ανάπτυξης δεξιοτήτων, ενώ θα λάβουν προσωπική καθοδήγηση από τη Διοικητική ομάδα. Το πρόγραμμα ενθαρρύνει την καινοτόμο σκέψη, την ομαδικότητα και την ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων, ενώ η πρόοδος κάθε συμμετέχοντα παρακολουθείται βάσει στόχων και KPIs.

Αίτηση και Διαδικασία επιλογής

Το «Empowering Future Leaders» απευθύνεται σε νέους και νέες αποφοίτους Πανεπιστημίων της Ελλάδας και του εξωτερικού, με προπτυχιακό τίτλο σπουδών ή και μεταπτυχιακό δίπλωμα, οι οποίοι έχουν ως 2 χρόνια επαγγελματικής προϋπηρεσίας και διαθέτουν ευελιξία για μετακίνηση σε διαφορετικές τοποθεσίες του Ομίλου, εντός και εκτός Ελλάδας.

Οι αιτήσεις για το Πρόγραμμα υποβάλλονται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2025 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Empowering Future Leaders – Πρόγραμμα Εργασίας Νέων Αποφοίτων.

Η τελική επιλογή των συμμετεχόντων θα γίνει μέσα από μια πολύπλευρη διαδικασία αξιολόγησης. Περιλαμβάνει γνωστικά τεστ, συνεντεύξεις και ένα διήμερο assesment center, όπου οι υποψήφιοι θα κληθούν να συμμετάσχουν σε workshops, ομαδικές ασκήσεις και παρουσιάσεις.

Το μέλλον σε εκείνους που τολμούν

Σχολιάζοντας το νέο πρόγραμμα αποφοίτων, ο Γενικός Διευθυντής HR & Διοικητικών Υπηρεσιών της HELLENiQ ENERGY, κ. Αλέξανδρος Τζαδήμας, δήλωσε ότι «Στην HELLENiQ ENERGY πιστεύουμε ότι το μέλλον ανήκει σε εκείνους που τολμούν. Για το πρόγραμμα “Empowering Future Leaders” αναζητούμε νέους ανθρώπους με ηγετικό όραμα και φιλοδοξία για την επαγγελματική τους πορεία».

«Στόχος μας», προσέθεσε, «είναι να δημιουργήσουμε ένα «φυτώριο» μελλοντικών στελεχών τα οποία θα εξοπλίσουμε με γνώσεις, εμπειρίες και δεξιότητες, που θα τους επιτρέψουν να ανταποκριθούν σε απαιτητικούς ρόλους και να συμβάλουν ενεργά στη συνεχή πορεία μετασχηματισμού του ομίλου μας».

Όπως χαρακτηριστικά επεσήμανε ο κ. Τζαδήμας «το “Empowering Future Leaders” είναι κάτι περισσότερο από ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης – είναι ένα ταξίδι προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης, που ξεκινά από την πρώτη μέρα».

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Χαβιέ Μιλέι: Xάνει τις αγορές και ζητάει βοήθεια από τον Ντόναλντ Τραμπ
World

Από «σωτήρας» σε δανειολήπτης: Ο Μιλέι ζητά σωτηρία από τον Τραμπ
Profile Software: Αναβαθμίζει τη λύση AI.Adaptive εισάγοντας την «Agentic AI»
Business

H Profile Software αναβαθμίζει τη λύση AI.Adaptive
Alter Ego Media: Ξεκίνησε ο διαγωνισμός «News Challenge: Αλήθεια ή ψέμα;»
Business

Alter Ego Media: Ξεκίνησε ο διαγωνισμός «News Challenge: Αλήθεια ή ψέμα;»
How Far Is Greece from Canada?
Επικαιρότητα

How Far Is Greece from Canada?
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με θετικό κλίμα, αλλά χωρίς ισχυρές πρωτοβουλίες
Xρηματιστήριο Αθηνών

Διατηρεί και σήμερα τον ανοδικό του ρυθμό το ΧΑ
UBS: Ντουμπάι και Μαδρίτη στον «χάρτη» κινδύνου της φούσκας των ακινήτων
World

UBS: Οι επικίνδυνες πόλεις για «φούσκα» στα ακίνητα

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Co-retailing: Όταν τα καταστήματα δίνουν χώρο σε … άλλους – και όλοι κερδίζουν
Business

Ποια brands «συγκατοικούν» και κερδίζουν πελάτες

Το co-retailing κερδίζει έδαφος στην Ελλάδα, καθώς μεγάλες αλυσίδες ανοίγουν τον χώρο τους σε άλλα brands, δημιουργώντας απροσδόκητες συνεργασίες και νέες αγοραστικές εμπειρίες

Νατάσα Σινιώρη
Επαγγελματικά ακίνητα: Ξεπερνούν το 1 δισ. οι επενδύσεις σε γραφεία και καταστήματα
Ακίνητα

Ποια ακίνητα συγκέντρωσαν επενδύσεις 1 δισ. ευρώ

Πώς κινούνται τα επαγγελματικά ακίνητα - Τι αποκαλύπτει έρευνα της Cushman & Wakefield Proprius

Ανδρομάχη Παύλου
Τρόφιμα: Ανεβάζουν τζίρους οι εξαγωγές
Τρόφιμα – ποτά

Στις αγορές του κόσμου με «όχημα» τα τρόφιμα

Στρατηγικό πλεονέκτημα για τις ελληνικές επιχειρήσεις η διεθνής ζήτηση για ελληνικά τρόφιμα

Μαρία Σιδέρη
Μπόνους δόμησης: Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για το νέο Προεδρικό Διάταγμα
Ακίνητα

Πλησιάζει η ώρα της αλήθειας για το μπόνους δόμησης

Τέλος του μήνα η ολοκλήρωση του νομικού ελέγχου από το ΣτΕ για το μπόνους δόμησης - Σε αναμονή η κατασκευαστική αγορά 

Μάχη Τράτσα
Adidas: Εξωστρέφεια και ανάπτυξη για την ελληνική θυγατρική – Οι νέοι στόχοι
Business

Με πόσο «τρέχει» η Adidas στην Ελλάδα - Οι νέοι στόχοι

Από την Ελλάδα στη Σερβία με εξαγωγές αλλά και νέα καταστήματα, βαδίζει η Adidas Hellas

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Επιστροφή ενοικίου: Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι – Τα ψιλά γράμματα της ενίσχυσης 
Ακίνητα

Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι από την επιστροφή ενοικίου

Η επιστροφή ενοικίου θα καταβληθεί εφάπαξ έως τα τέλη Νοεμβρίου 2025 και φτάνει έως τα 800 ευρώ ετησίως

Αθανασία Ακρίβου
Τουρισμός: Νέο ρεκόρ τουριστικών εισπράξεων αλλά οι ξενοδόχοι κρατούν μικρό καλάθι
Τουρισμός

Γιατί οι ξενοδόχοι κρατούν μικρό καλάθι παρά τα ρεκόρ του τουρισμού

Κερδισμένοι σούπερ μάρκετ και καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης - Στα ίδια περίπου επίπεδα με πέρυσι οι πληρότητες, όπως και η μέση τιμή δωματίου στα ξενοδοχεία

Λάμπρος Καραγεώργος
Nike: Την Παρασκευή το πολυαναμενόμενο ντεπούτο της NikeSkims
World

Ντεμπούτο για τη συνεργασία της Nike με την Κιμ Καρντάσιαν

Η συνεργασία, με την ονομασία NikeSKIMS, αποτελεί πυλώνα της στρατηγικής της εταιρείας αθλητικών ειδών για να (ξανα)πιάσει τον παλμό του γυναικείου κοινού

Μελίνα Ζιάγκου
Περισσότερα από Επικαιρότητα
How Far Is Greece from Canada?
Επικαιρότητα

How Far Is Greece from Canada?

In the 1960s, thousands of Greeks left by ship for Canada seeking a better future. Today, Toronto’s Greek community remains deeply connected to its heritage, traditions, and homeland

Συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν: Η ατζέντα και τα «αγκάθια» του ραντεβού κορυφής
Πολιτική

Τι περιμένουμε από τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν

Η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν θα διαρκέσει μόλις μισή ώρα και θα γίνει στο «Σπίτι της Τουρκίας»

Τζίμι Κίμελ: Επιστρέφει στην μικρή οθόνη
Κόσμος

Επιστρέφει στην μικρή οθόνη η εκπομπή του Τζίμι Κίμελ

Η Disney ανακοίνωσε ότι η εκπομπή του Τζίμι Κίμελ, που «κόπηκε» στον αέρα επειδή άσκησε κριτική στο MAGA κίνημα για εκμετάλλευση της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ, επιστρέφει στην οθόνη

Ερντογάν: Θα διαπραγματευτώ με τον Τραμπ την απόκτηση των F-35
Κόσμος

Ερντογάν: Θα διαπραγματευτώ με τον Τραμπ την απόκτηση των F-35

Την απόκτηση των F-35 θα διαπραγματευτεί, μεταξύ άλλων, με τον Ντόναλντ Τραμπ ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη διάρκεια της συνάντησής τους την Πέμπτη στον Λευκό Οίκο

Δήμας: Ενισχύουμε και επεκτείνουμε τον χάρτη των εθνικών υποδομών
Κατασκευές

Δήμας: Ενισχύουμε και επεκτείνουμε τον χάρτη των εθνικών υποδομών

«Ενισχύουμε και επεκτείνουμε τον χάρτη των εθνικών υποδομών, ισχυροποιώντας τον γεωστρατηγικό ρόλο της χώρας», τόνισε ο Χρίστος Δήμας

ΗΠΑ: Συνάντηση Τραμπ και Μασκ στην κηδεία του Τσάρλι Κερκ – Η αινιγματική ανάρτηση
Κόσμος

Συνάντηση Τραμπ και Μασκ στην κηδεία του Κερκ - Η αινιγματική ανάρτηση

Ο Πρόεδρος Τραμπ και ο Μασκ έδωσαν τα χέρια στην επιμνημόσυνη δέηση για τον Τσάρλι Κερκ, μήνες μετά τον επεισοδιακό χωρισμό τους

Athens Taxi Drivers’ Union Launches Monday Strike
Επικαιρότητα

Athens Taxi Drivers’ Union Launches Monday Strike

SATA contends that recent government decisions threaten the viability of the taxi profession by opening urban transport to private cars with drivers.

Latest News
Χαβιέ Μιλέι: Xάνει τις αγορές και ζητάει βοήθεια από τον Ντόναλντ Τραμπ
World

Από «σωτήρας» σε δανειολήπτης: Ο Μιλέι ζητά σωτηρία από τον Τραμπ

Η οικονομική στρατηγική του Χαβιέ Μιλέι καταρρέει, οδηγώντας την Αργεντινή ξανά στο χείλος της κρίσης

Νατάσα Σινιώρη
Profile Software: Αναβαθμίζει τη λύση AI.Adaptive εισάγοντας την «Agentic AI»
Business

H Profile Software αναβαθμίζει τη λύση AI.Adaptive

Η αναβαθμισμένη λύση προσφέρει μια αρθρωτή σουίτα υπηρεσιών βασισμένων στην τεχνητή νοημοσύνη

Alter Ego Media: Ξεκίνησε ο διαγωνισμός «News Challenge: Αλήθεια ή ψέμα;»
Business

Alter Ego Media: Ξεκίνησε ο διαγωνισμός «News Challenge: Αλήθεια ή ψέμα;»

Ο Όμιλος Alter Ego Media, σε συνεργασία με το ΕΚΠΑ, διοργανώνει τον μεγάλο διαγωνισμό «News Challenge: Αλήθεια ή Ψέμα;».

How Far Is Greece from Canada?
Επικαιρότητα

How Far Is Greece from Canada?

In the 1960s, thousands of Greeks left by ship for Canada seeking a better future. Today, Toronto’s Greek community remains deeply connected to its heritage, traditions, and homeland

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με θετικό κλίμα, αλλά χωρίς ισχυρές πρωτοβουλίες
Xρηματιστήριο Αθηνών

Διατηρεί και σήμερα τον ανοδικό του ρυθμό το ΧΑ

Το Χρηματιστήριο Αθηνών κινείται ήπια ανοδικά, επιχειρώντας να εδραιωθεί πάνω από τις 2.050 μονάδες με στήριξη από τις τράπεζες

Αλεξάνδρα Τόμπρα
UBS: Ντουμπάι και Μαδρίτη στον «χάρτη» κινδύνου της φούσκας των ακινήτων
World

UBS: Οι επικίνδυνες πόλεις για «φούσκα» στα ακίνητα

Τι αποκαλύπτει έρευνα της UBS για τις μεγάλες πόλεις του κόσμου

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ασφάλεια αυτοκινήτου: Πότε συμφέρει η βασική και πότε η μικτή;
Τα νέα της αγοράς

Ασφάλεια αυτοκινήτου: Πότε συμφέρει η βασική και πότε η μικτή;

Χαμηλό κόστος ή απόλυτη σιγουριά; - Πώς να επιλέξετε ασφάλεια αυτοκινήτου

Τομά Πικετί: Γιατί ο φόρος πλούτου 2% δεν λύνει το γαλλικό έλλειμμα
World

Ο Πικετί προειδοποιεί: «Αναγκαίος αλλά ανεπαρκής» ο φόρος πλούτου 2%

Ο διάσημος Γάλλος οικονομολόγος Τομά Πικετί καλεί σε πιο ριζοσπαστικές λύσεις για τη χρηματοδότηση του χρέους και των επενδύσεων

Νατάσα Σινιώρη
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Ανοδικά οι αγορές, στο προσκήνιο οι PMI
Markets

Ανοδικά οι ευρωπαϊκές αγορές, στο προσκήνιο οι PMI

Η προσοχή των επενδυτών στρέφεται στα προκαταρκτικά στοιχεία επιχειρηματικής δραστηριότητας για τον Σεπτέμβριο στην Ευρωζώνη

Προαστιακός σιδηρόδρομος: Με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ στη Δυτική Θεσσαλονίκη
Μεταφορές

Με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ ο προαστιακός σιδηρόδρομος Δυτικής Θεσσαλονίκης

Η σχετική πρόσκληση εκδόθηκε με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, σε συνεργασία με τον Αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη

Παπασταύρου: Μπαράζ επαφών στη Νέα Υόρκη
Ενέργεια

Μπαράζ επαφών Παπασταύρου στη Νέα Υόρκη

Θα συναντηθεί με τον Υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ, κ. Chris Wright

Θεοδωρικάκος: Κάνουμε ελέγχους σε όλα τα σούπερ μάρκετ – Έρχονται πρόστιμα
Economy

Νέο μήνυμα Θεοδωρικάκου για τις τιμές

Ο κ. Θεοδωρικάκος επισήμανε ότι «το μεγαλύτερο πρόβλημα ακρίβειας σχετίζεται με τη στέγη και την ενέργεια»

ΣΥΝ.ΚΑ: Προκλήσεις στην κερδοφορία παρά την ανάπτυξη
Business

ΣΥΝ.ΚΑ: Άνοδος πωλήσεων, πτώση κερδών το 2024

Η ΣΥΝ.ΚΑ έκλεισε το 2024 με αύξηση τζίρου στα 176 εκατ. ευρώ, αλλά με σημαντική μείωση κερδών, καθώς το αυξημένο λειτουργικό κόστος και οι πιέσεις της αγοράς περιόρισαν την κερδοφορία της

Ασιατικά χρηματιστήρια: Διστακτικότητα στις αγορές
Markets

Διστακτικότητα στις αγορές της Ασίας

Αμφίσημα τα μηνύματα από τις ΗΠΑ

Κικίλιας: Η Ελλάδα είναι χώρα με σύνορα
Πολιτική

Κικίλιας: Η Ελλάδα είναι χώρα με σύνορα

Ο κ. Κικίλιας δήλωσε ότι η Ελλάδα θέλει, νόμιμη μετανάστευση – «Κανείς δεν μπορεί και δεν πρέπει να εισέρχεται στην Ελλάδα, την Ευρώπη ή την Αμερική χωρίς άδεια»

Πιερρακάκης: Εξτρα ένα δισ. ευρώ στους λογαριασμούς των δημοσίων υπαλλήλων
Economy

Πιερρακάκης: Εξτρα ένα δισ. ευρώ στους λογαριασμούς των δημοσίων υπαλλήλων

Ο κ Πιερρακάκης κατέστησε σαφές ότι «η πολιτική επιλογή της κυβέρνησης είναι η στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος»

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο