Ιράν: Επίθεση των ΗΠΑ στο νησί Κεσμ – «Συντριπτική» ιρανική απάντηση σε αμερικανική βάση στο Κουβέιτ

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Εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες σήμερα Τετάρτη στην περιοχή όπου βρίσκεται το νησί Κεσμ του Ιράν, στα Στενά του Ορμούζ, μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων MEHR, επικαλούμενο πηγές του και κατοίκους (φωτογραφία, επάνω, από βίντεο στο Χ, κάτω).

Οι ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι στοιχεία της αντιαεροπορικής άμυνας επιχειρούν για να αναχαιτίσουν εχθρικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης, καλώντας τον πληθυσμό του εμιράτου να ακολουθεί τις οδηγίες των αρχών.

Το Ιράν εκτόξευσε βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον βάσης των ΗΠΑ στο Κουβέιτ ως «απάντηση» στα πλήγματα στο νησί Κεσμ

🚨🇺🇸🇰🇼🇮🇷 Iran attacked 2 major U.S. bases in Kuwait: Ali Al Salem and Camp Arifjan. Explosions, possible multiple impacts. This is Iran’s new “one-up” playbook: every American strike gets answered harder. Methodical escalation is the name of their game. Source:… https://t.co/2gfl76pQ8w pic.twitter.com/z5vNkKYFyj — Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 2, 2026

Οποιοσδήποτε κρότος ακουστεί θα είναι «αποτέλεσμα αναχαιτίσεων», υποστήριξαν ακόμη οι ένοπλες δυνάμεις, χρησιμοποιώντας την τυποποιημένη ορολογία τους για τις επιχειρήσεις του είδους.

Στο μεταξύ, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν πως «εξουδετέρωσαν» δεξαμενόπλοιο, κενό φορτίου, πλήττοντας το μηχανοστάσιό του, για να το εμποδίσουν να φτάσει στο ιρανικό νησί Χαργκ, κατά παραβίαση του αποκλεισμού που έχει επιβληθεί από την Ουάσιγκτον στα ιρανικά λιμάνια.

Το πλήρωμα του M/T Lexie, υπό σημαία Μποτσουάνας, «αγνόησε» τις «πολλαπλές» προειδοποιήσεις των αμερικανικών ένοπλων δυνάμεων, οι οποίες το έπληξαν με πύραυλο για να το ακινητοποιήσουν, ανέφερε μέσω X το μεικτό διοικητήριο που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»), όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Από την άλλη, τοπικές πηγές αναφέρουν ότι το Ιράν εκτόξευσε βαλλιστικούς πυραύλους με στόχο την αεροπορική βάση Αλί αλ Σάλεμ στο Κουβέιτ, όπου σταθμεύουν αμερικανικές δυνάμεις, σε αντίποινα για αναφερόμενη αμερικανική αεροπορική επιδρομή στο νησί Κεσμ και την αναχαίτιση ενός ιρανικού πετρελαιοφόρου.

Τουλάχιστον τρεις πύραυλοι εξαπολύθηκαν από τους Φρουρούς της Επανάστασης, με περαιτέρω εκτοξεύσεις να σημειώνονται λίγο αργότερα.

BREAKING: Trump dropped bombs on Qeshm Island in Iran. Iran is now retaliating, launching coordinated strikes against U.S. military bases in Kuwait, Iraq, and Bahrain simultaneously. pic.twitter.com/Whi1uHhQlp — sarah (@sahouraxo) June 2, 2026

Συστήματα αεράμυνας ενεργοποιήθηκαν πάνω από το Κουβέιτ, με τις πηγές να κάνουν κάνουν λόγο για πολλαπλές επιπτώσεις.

«Επιτυχής καταστροφή»

Σε ανακοίνωση που εξέδωσαν οι Φρουροί της Επανάστασης αναφέρουν ότι «σε απάντηση στην αλαζονεία και την κατάφωρη επιθετικότητα που διέπραξαν οι τρομοκρατικές αμερικανικές δυνάμεις στοχεύοντας την εθνική κυριαρχία της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στο πολύτιμο νησί Κεσμ, η αεροδιαστημική δύναμη του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, με τη χάρη και τη βοήθεια του Αλλάχ και εκπληρώνοντας την υπόσχεσή της να προστατεύσει το έδαφος της πατρίδας, κατέστρεψε τις στρατιωτικές βάσεις της αμερικανικής κατοχής στο Κράτος του Κουβέιτ με ακριβείς και μαζικές πυραυλικές επιθέσεις, οι οποίες οδήγησαν στην επιτυχή καταστροφή των στόχων τους και στην ανάφλεξη των φρουρίων των επιτιθέμενων.

🇮🇷 NEW Missile launch from Darab, Fars Province, Iran towards Kuwait, Sirens in Kuwait Iran’s Mehr News is reporting that U.S. projectile from Kuwait hit the Iranian coast between the city of Souza and the village of Masan Also, new footage of the debris and air defense in… https://t.co/7LQ1AjaWWg pic.twitter.com/zvOFPvzAVg — Ryan Rozbiani (@RyanRozbiani) June 2, 2026

«Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, ανακοινώνοντας αυτήν την αρχική απάντηση για να ανταποδώσει το κακό με κακό, απευθύνει αυστηρή προειδοποίηση στο υψηλότερο επίπεδο προς την αμερικανική κυβέρνηση, τον επικεφαλής της παγκόσμιας αλαζονείας και όλους όσους επιτρέπουν να χρησιμοποιούνται τα εδάφη ή ο εναέριος χώρος τους ως ορμητήριο για επιθετικότητα κατά του Ιράν:

«Προειδοποίηση»

»Οποιαδήποτε νέα ανοησία, περαιτέρω επιθετικότητα ή οποιαδήποτε ενέργεια που καταπατά έστω και μια ίντσα των συνόρων και της κυριαρχίας μας θα αντιμετωπιστεί με μια συγκλονιστική, αποφασιστική και συντριπτική απάντηση που ξεπερνά τους καθιερωμένους κανόνες και όρια. Οι γενναίες δυνάμεις μας δεν θα διστάσουν να μετατρέψουν σε στάχτη όλα τα αρχηγεία και τα συμφέροντα των επιτιθέμενων στην περιοχή.

BREAKING: Iran has launched ballistic missiles at the U.S. forces stationed at the Ali Al Salem Air Base in Kuwait. The U.S. is using the Patriot missile defense system in the efforts to shoot down the ballistic missiles. pic.twitter.com/ijRNKVyYMC — Visegrád 24 (@visegrad24) June 2, 2026

Η εποχή του “χτυπώ και φεύγω” έχει περάσει. Οι δυνάμεις της τυραννίας πρέπει να υποστούν τις τρομερές συνέπειες της αμετροέπειας και των απερίσκεπτων ενεργειών τους».

Τι λένε οι ΗΠΑ

Η CENTCOM (Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ για την Μέση Ανατολή) ανακοίνωσε από την πλευρά της ότι «Οι αμερικανικές δυνάμεις κατέρριψαν με επιτυχία πολλαπλούς ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους και drones και πραγματοποίησαν επιθέσεις αυτοάμυνας στο νησί Κεσμ σε απάντηση σε απόπειρες επιθέσεων του Ιράν σε όλη τη Μέση Ανατολή, στις 2 Ιουνίου.

🇮🇷💥🇺🇸🇰🇼 BREAKING — Kuwait MoD reports missile and drone attack on its territory. Photo, reportedly from Shiraz, western Iran shows at least three ballistic missiles launched in the area. The IRGC has allegedly targeted the Ali Al-Salem Air Base in Kuwait, where US forces are… pic.twitter.com/wzbtIwmd67 — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) June 2, 2026

»Το Ιράν εκτόξευσε αρκετούς βαλλιστικούς πυραύλους προς τους γείτονές του. Ωστόσο, κανένας δεν πέτυχε τους επιδιωκόμενους στόχους. Δύο ιρανικοί πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν προς το Κουβέιτ δεν πέτυχαν τον στόχο τους ή καταστράφηκαν εν πτήσει, και τρεις πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν προς το Μπαχρέιν αναχαιτίστηκαν αμέσως από τις δυνάμεις αεράμυνας των ΗΠΑ και του Μπαχρέιν.

»Λίγο νωρίτερα, οι δυνάμεις της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM) κατέρριψαν τρία drones που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν εναντίον πολιτικών πλοίων που διέσχιζαν νόμιμα τα ύδατα της περιοχής.

🚨🇰🇼 BREAKING: Wild footage from the Ardhiya district of Kuwait reportedly captures the moment a failed interceptor came crashing back down into a residential area. Source: @DD_Geopolitics https://t.co/86ZDnTuz41 pic.twitter.com/2PeSoyH6pa — Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 2, 2026

»Οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν επίσης επιθέσεις αυτοάμυνας σε έναν ιρανικό στρατιωτικό σταθμό ελέγχου εδάφους στο νησί Κεσμ.

»Κανένα μέλος του προσωπικού των ΗΠΑ δεν τραυματίστηκε. Οι δυνάμεις της CENTCOM παραμένουν σε εγρήγορση και έτοιμες να αμυνθούν έναντι αδικαιολόγητης ιρανικής επιθετικότητας κατά τη διάρκεια της συνεχιζόμενης εκεχειρίας».