Βουλή: Εντός του Ιουνίου η Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος

H ανάγκη της αναθεώρησης του Συντάγματος διαπιστώνεται με απόφαση της Βουλής, ύστερα από πρόταση πενήντα τουλάχιστον βουλευτών, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών πέμπτων του όλου αριθμού των μελών της

Πολιτική 02.06.2026, 17:48
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Βουλή: Εντός του Ιουνίου η Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος
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Εντός της εβδομάδας κατατίθεται στη Βουλή απο την κυβερνητική πλειοψηφία και με την υπογραφή τουλάχιστον 50 βουλευτών, η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας με τις διατάξεις του Συντάγματος που προτείνει προς αναθεώρηση.

Μετά την υποβολή τους, οι προτάσεις θα ανακοινωθούν στη Βουλή, θα τυπωθούν, θα διανεμηθούν στους βουλευτές και θα παραπεμφθούν σε Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος που θα συσταθεί από τον πρόεδρο της Βουλής, ο οποίος και θα καλέσει τα κόμματα να ορίσουν τους εκπροσώπους τους, αναλογικά με τη δύναμή τους.

Για την προθεσμία που θα έχει η Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος θα λάβει απόφαση η Ολομέλεια, μετά από σχετική πρόταση του προέδρου της Βουλής. Η προθεσμία μπορεί να παραταθεί, με νεότερη απόφαση της Ολομέλειας. Η έκθεση της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος θα συζητηθεί στην Ολομέλεια.

H ανάγκη της αναθεώρησης του Συντάγματος διαπιστώνεται με απόφαση της Βουλής, ύστερα από πρόταση πενήντα τουλάχιστον βουλευτών, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών πέμπτων του όλου αριθμού των μελών της σε δύο ψηφοφορίες που απέχουν μεταξύ τους έναν τουλάχιστον μήνα. Με την απόφαση αυτή καθορίζονται ειδικά οι διατάξεις που πρέπει να αναθεωρηθούν.

Αν η πρόταση για αναθεώρηση του Συντάγματος λάβει την πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, όχι όμως και την πλειοψηφία των τριών πέμπτων, η επόμενη Βουλή κατά την πρώτη σύνοδό της μπορεί να αποφασίσει σχετικά με τις αναθεωρητέες διατάξεις με την πλειοψηφία των τριών πέμπτων του όλου αριθμού των μελών της, σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Κόμματα της αντιπολίτευσης, από τους προηγούμενους μήνες, έχουν προεξοφλήσει ότι με τη στάση τους θα επιδιώξουν να διατηρηθεί η εγγύηση της αυξημένης πλειοψηφίας των 180 βουλευτών στην επόμενη Βουλή η οποία και θα είναι εκείνη που θα καταστρώσει νομοτεχνικά τις διατάξεις.

Η τελευταία Συνταγματική Αναθεώρηση έγινε το 2019 και τα βασικότερα σημεία της ήταν η αποσύνδεση της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας από τη διάλυση της Βουλής, διευκολύνθηκε η ψήφος των αποδήμων, διευκολύνθηκε η σύσταση εξεταστικών επιτροπών με πρωτοβουλία της κοινοβουλευτικής μειοψηφίας για δύο φορές μέσα σε μια βουλευτική περίοδο, άλλαξε η προθεσμία παραγραφής των αδικημάτων των υπουργών, προβλέφθηκε ότι η άδεια για την άρση της βουλευτικής ασυλίας είναι υποχρεωτική εφόσον η αίτηση της εισαγγελικής Αρχής αφορά αδίκημα το οποίο δεν συνδέεται με την άσκηση των καθηκόντων ή την πολιτική δραστηριότητα του βουλευτή και συμπεριελήφθη πρόβλεψη για τη λαϊκή νομοθετική πρωτοβουλία.

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