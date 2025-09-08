Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών: Ανάγκη για δίκαιους κανόνες και ουσιαστική στήριξη των ΜμΕ

Η πραγματικότητα που βιώνουν καθημερινά οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις απέχει δραματικά από τις εξαγγελίες, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών με αφορμή τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού από το βήμα της 89ης ΔΕΘ.

Πάντως ο ΕΣΑ «αναγνωρίζει τη σημασία των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, ιδιαίτερα σε όσα αφορούν τη στήριξη των νέων, των οικογενειών και την τόνωση της ανάπτυξης».

Όπως επισημαίνει ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, «η υψηλή και πολύπλοκη φορολογία, τα τεκμαρτά εισοδήματα, το μνημονιακό τέλος επιτηδεύματος, η έλλειψη πρόσβασης σε χρηματοδότηση, το αυξημένο μισθολογικό κόστος και το δυσβάσταχτο κόστος συναλλαγών δημιουργούν ένα ασφυκτικό πλαίσιο που απειλεί τη βιωσιμότητα του εμπορίου. Την ίδια στιγμή, η απουσία ουσιαστικού σχεδίου για τον δίκαιο ανταγωνισμό, τη ρύθμιση των χρεών και την ισότιμη συμμετοχή στα αναπτυξιακά προγράμματα στερεί από τον κλάδο κάθε πραγματική προοπτική».

Όσον αφορά τα αιτήματα που διατυπώνει απέναντι στην κυβέρνηση ο ΕΣΑ είναι «σταθερότητα, δίκαιοι κανόνες και ρεαλιστικές λύσεις», προσθέτοντας ότι «χωρίς τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη ούτε κοινωνική συνοχή» και ότι «η κυβέρνηση οφείλει να αποδείξει έμπρακτα ότι οι ΜμΕ αποτελούν μέρος του αναπτυξιακού σχεδιασμού της χώρας».

Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών: Η ανακοίνωση για τα μέτρα της ΔΕΘ

Ζητούμε σταθερότητα, δίκαιους κανόνες και ρεαλιστικές λύσεις. Χωρίς τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη ούτε κοινωνική συνοχή. Η κυβέρνηση οφείλει να αποδείξει έμπρακτα ότι οι ΜμΕ αποτελούν μέρος του αναπτυξιακού σχεδιασμού της χώρας.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, θα συνεχίσει με συνέπεια και αποφασιστικότητα τον αγώνα για τη δικαίωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, απαιτώντας αλλαγή των αιτιών που γεννούν την κρίση και τα προβλήματα του κλάδου.