ΓΣΕΒΕΕ για εξαγγελίες ΔΕΘ: Ο Πρωθυπουργός δεν είπε κουβέντα…

Στην αναμονή των εξαγγελιών της ΔΕΘ που τελικά δεν έφερε ατα αναμενόμενα αποτέλεσμα, εστιάζει η ανακοίνωση της ΓΣΕΒΕΕ.

«Δίχως αμφιβολία το πρώτο Σαββατοκύριακο της ΔΕΘ αναμένεται κάθε χρόνο για εβδομάδες με μεγάλο ενδιαφέρον από την κοινωνία και την οικονομία, καθώς όλοι αναμένουν τις όποιες κυβερνητικές εξαγγελίες. Αυτή τη φορά η Κυβέρνηση εξήγγειλε κάποια μέτρα κυρίως ανακουφιστικού χαρακτήρα για συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες. Όμως το όποιο όφελος γρήγορα εξανεμίζεται, αφού καταλήγει να κατευθύνεται ξανά στα ολιγοπώλια, όπως για παράδειγμα εκείνα που ελέγχουν την αγορά τροφίμων και ενέργειας, αλλά και τις μεγάλες εμπορικές αλυσίδες. Είναι ξεκάθαρο ότι η Κυβέρνηση αποφεύγει να πειράξει τους βασικούς μηχανισμούς που σήμερα διαμορφώνουν το υψηλό κόστος ζωής και λειτουργίας των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.

Σήμερα οι μικρές επιχειρήσεις της χώρας, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι βιοτέχνες, οι έμποροι βιώνουν μία δύσκολη πραγματικότητα, όπου:

-Ο κύκλος εργασιών τους υποχώρησε και στα δύο εξάμηνα του 2024.

-Η ρευστότητά τους μειώθηκε, με πάνω από τις μισές να καταγράφουν πτώση.

-Το λειτουργικό τους κόστος αυξήθηκε σχεδόν 40% μέσα σε τρία χρόνια.

-Ο πληθωρισμός, η ενεργειακή ακρίβεια και η συρρίκνωση του διαθέσιμου εισοδήματος τις πιέζουν ασφυκτικά.

Αυτή την πραγματικότητα, όπως αποδείχτηκε από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, επιμένει να αγνοεί η Κυβέρνηση.

Για αυτή την πραγματικότητα ο Πρωθυπουργός ουσιαστικά δεν είπε κουβέντα.

Δεν είπε κουβέντα για την κατάργηση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης που επιβάλει φόρους επί ανύπαρκτων εισοδημάτων. Παρότι υποστήριξε ότι τα δημοσιονομικά αποτελέσματα (πλεονάσματα) έχουν επιτευχθεί από την πάταξη της φοροδιαφυγής, που χρησιμοποιήθηκε ως βασική αιτιολόγηση για τον συγκεκριμένο τρόπο φορολόγησης.

Δεν είπε κουβέντα για την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τα νομικά πρόσωπα.

Δεν είπε κουβέντα για τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις των επιχειρήσεων

Δεν είπε κουβέντα για τον ακατάσχετο τροφοδότηση επαγγελματικό λογαριασμό.

Δεν είπε κουβέντα για την αποκατάσταση της αγοράς ενέργειας που εξακολουθεί να εκτοξεύει το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων.

Δεν είπε κουβέντα για την έλλειψη ρευστότητας, την περιορισμένη πρόσβαση σε χρηματοδότηση/προγράμματα, την υπερχρέωση των μικρών επιχειρήσεων.

Δεν είπε κουβέντα για την αξιοποίηση των λιμναζόντων πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης ύψους 4,1 δις € – πόρων δηλαδή που έχει στη διάθεσή της η χώρα και δεν έχουν ενεργοποιηθεί – για την ενίσχυση των μικρών επιχειρήσεων, την ώρα που αυτές είναι ουσιαστικά αποκλεισμένες από το τραπεζικό σύστημα και από τις βασικές πηγές θεσμικών χρηματοδοτήσεων (ΕΣΠΑ, ΤΑΑ κ.ά).

Όταν δεν λες κουβέντα για αυτά είναι σαν να επιμένεις να αντιμετωπίζεις έναν πολυτραυματία, όπως οι μικρές επιχειρήσεις, με μέτρα-ασπιρίνη. Και σε αυτές τις περιπτώσεις, όπου η κατάληξη του περιστατικού είναι αναμενόμενη, η ιατρική (κυβερνητική) ευθύνη είναι αυταπόδεικτη.