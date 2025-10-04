ΗΠΑ: Εξετάζεται το ενδεχόμενο κοπής νομίσματος 1 δολ. με τη μορφή Τραμπ

Τι θα απεικονίζει το κέρμα του ενός δολαρίου σύμφωνα με το σχέδιο της κυβέρνησης των ΗΠΑ

World 04.10.2025, 14:05
ΗΠΑ: Εξετάζεται το ενδεχόμενο κοπής νομίσματος 1 δολ. με τη μορφή Τραμπ
Newsroom

Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 250 ετών από την ανεξαρτησία των ΗΠΑ η αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο να κόψει αναμνηστικά νομίσματα που θα απεικονίζουν τον Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με προσχέδια που αναρτήθηκαν στην πλατφόρμα Χ και αναδημοσιεύτηκαν από το υπουργείο Οικονομικών, το κέρμα του ενός δολαρίου ενδέχεται να απεικονίζει την επιγραφή Liberty (Ελευθερία) με κεφαλαία γράμματα. Μία όψη παρουσιάζει το προφίλ του Τραμπ με τη φράση “IN GOD WE TRUST” και τις χρονολογίες 1776 και 2026.

Στην άλλη πλευρά θα εικονίζεται με τη γροθιά υψωμένη, μπροστά σε μια αμερικανική σημαία και τη φράση «Fight, fight, fight» («Αγωνιστείτε»).

Ο Μπράντον Μπιτς, στέλεχος του αμερικανικού ΥΠΟΙΚ επιβεβαίωσε στο X (πρώην Twitter) την αυθεντικότητα των προσχεδίων: «Καμία ψευδή είδηση εδώ. Αυτά τα πρώτα σχέδια για την 250ή επέτειο της Αμερικής και τον @POTUS είναι πραγματικά».

«Ανυπομονούμε να μοιραστούμε περισσότερα, μόλις τελειώσει η παραλυτική διακοπή λειτουργίας της κυβέρνησης».

Εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ δήλωσε στο CNBC ότι δεν έχει ακόμη επιλεγεί το τελικό σχέδιο για το νόμισμα των $1 που θα εκδοθεί για να τιμήσει την 250ή επέτειο της ίδρυσης των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει ότι, παρά τα προσχέδια που κυκλοφορούν με τη μορφή του Ντόναλντ Τραμπ, καμία τελική απόφαση δεν έχει ληφθεί ακόμα και οι διαβουλεύσεις συνεχίζονται.

