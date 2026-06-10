OT FORUM: O Νίκος Δένδιας για τις νέες τεχνολογίες στον πόλεμο και τα διδάγματα από Ουκρανία και Μέση Ανατολή

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Σε μια εποχή που οι συγκρούσεις δεν κρίνονται μόνο στα πεδία των μαχών αλλά και στα εργαστήρια της τεχνητής νοημοσύνης και στα δίκτυα της κυβερνοάμυνας, ο πόλεμος αλλάζει πρόσωπο με ρυθμούς που δεν αφήνουν περιθώρια προσαρμογής – αλλά επιβάλλουν την συνεχή επανεφεύρεση της αποτροπής.

Σε αυτό το νέο τοπίο, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, με την ομιλία και συμμετοχή του στο 7ο OT FORUM, θα επιχειρήσει να φωτίσει τις κρίσιμες αλλαγές που φέρνουν οι νέες τεχνολογίες στον σύγχρονο πόλεμο, καθώς και τα διδάγματα που προκύπτουν από τις συγκρούσεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή.

Η συμμετοχή του Νίκου Δένδια στο 7ο OT FORUM

Ο κ. Δένδιας θα συμμετάσχει αύριο στις 12:00 μ.μ. σε συζήτηση με θέμα «Οι Νέες Τεχνολογίες στον πόλεμο – Τα διδάγματα της Ουκρανίας και της Μέσης Ανατολής», και θα συνομιλήσει με τις δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Φωτάκη, Αναστασία Γιάμαλη και Ελένη Στεργίου, στο επετειακό 7ο OT Forum, με θέμα «100 Χρόνια Οικονομικός Ταχυδρόμος – Από το 1926 στη Νέα Ψηφιακή Εποχή», το οποίο διεξάγετα στις 11–12 Ιουνίου στο Παλαιό Καπνεργοστάσιο.

Η τεχνολογία ως καταλύτης στις συγκρούσεις

Η συζήτηση πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις και οι στρατιωτικές εξελίξεις μεταβάλλουν ραγδαία το περιβάλλον ασφάλειας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Κεντρικό σημείο της τοποθέτησής του αναμένεται να είναι η ριζική μεταβολή που επιφέρουν οι νέες τεχνολογίες στο πεδίο της μάχης. Η τεχνητή νοημοσύνη, τα μη επανδρωμένα συστήματα, η κυβερνοάμυνα και οι δυνατότητες προηγμένης επιτήρησης διαμορφώνουν πλέον ένα εντελώς διαφορετικό επιχειρησιακό περιβάλλον, όπου η ταχύτητα λήψης αποφάσεων και η ακρίβεια των επιχειρήσεων αποκτούν καθοριστική σημασία.

Τα διδάγματα από την Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή

Οι πόλεμοι των τελευταίων ετών έχουν αναδείξει τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζουν πλέον οι τεχνολογίες αιχμής στο πεδίο των επιχειρήσεων, από τα μη επανδρωμένα συστήματα και την τεχνητή νοημοσύνη έως τις προηγμένες δυνατότητες επιτήρησης, ηλεκτρονικού πολέμου και συλλογής πληροφοριών.

Στο πλαίσιο αυτό, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας αναμένεται να αναφερθεί στις μεγάλες αλλαγές που συντελούνται στη φύση του πολέμου, στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ένοπλες δυνάμεις διεθνώς, αλλά και στις προτεραιότητες που διαμορφώνονται για την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος των κρατών. Ιδιαίτερη έμφαση αναμένεται να δοθεί στο πώς η τεχνολογική καινοτομία επηρεάζει το κόστος, την αποτελεσματικότητα και την ταχύτητα των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Οι εξελίξεις αυτές συνδέονται άμεσα με τη νέα γεωπολιτική πραγματικότητα που διαμορφώνεται διεθνώς, καθώς η τεχνολογία, η ασφάλεια, οι ενεργειακές ισορροπίες και οι αμυντικές δυνατότητες αποτελούν πλέον αλληλένδετους παράγοντες ισχύος. Παράλληλα, η αμυντική βιομηχανία καλείται να προσαρμοστεί σε ένα νέο περιβάλλον, όπου φθηνά αλλά αποτελεσματικά συστήματα μπορούν να μεταβάλουν τις ισορροπίες στο πεδίο της μάχης.

Η παρουσία του Νίκου Δένδια στο 7ο OT FORUM αναμένεται να προσφέρει μια ολοκληρωμένη εικόνα για τις προκλήσεις της άμυνας στον 21ο αιώνα και για τον τρόπο με τον οποίο οι τεχνολογικές εξελίξεις επηρεάζουν τη στρατηγική ασφάλειας, την αποτροπή και τη διεθνή σταθερότητα.

Οι εργασίες του 7ου OT FORUM θα μεταδοθούν σε live stream από τον ot.gr

Μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα του επετειακού διήμερου φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου εδώ.