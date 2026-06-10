Optima Βank: Έκδοση-ρεκόρ 200 εκατ. ευρώ με 11 φορές υπερκάλυψη

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Με εντυπωσιακή ανταπόκριση από τη διεθνή επενδυτική κοινότητα ολοκλήρωσε η Optima Bank την έκδοση ομολόγου πρόσθετων κεφαλαίων κατηγορίας 1 (Additional Tier 1 – AT1) ύψους 200 εκατ. ευρώ, σε μια συναλλαγή που συγκέντρωσε προσφορές άνω των 2,2 δισ. ευρώ και υπερκαλύφθηκε 11 φορές.

Η επιτυχία της έκδοσης συνιστά, σύμφωνα με την τράπεζα, σημείο αναφοράς για την ελληνική και την ευρωπαϊκή αγορά ομολόγων, καθώς καταγράφει τη μεγαλύτερη υπερκάλυψη που έχει σημειωθεί σε ελληνική έκδοση σε ευρώ, αλλά και την υψηλότερη επίδοση σε έκδοση AT1 στην Ευρώπη από την αρχή του έτους.

Η ισχυρή ζήτηση δεν ήταν μόνο ποσοτική, αλλά και ποιοτική, καθώς πάνω από το 75% της έκδοσης καλύφθηκε από ξένους θεσμικούς επενδυτές. Το στοιχείο αυτό θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη της διεθνούς αγοράς στο επιχειρηματικό μοντέλο της Optima Bank και στις προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξής της. Παράλληλα, η έντονη ζήτηση οδήγησε σε βελτίωση των όρων της συναλλαγής, με το τελικό επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 6,75%, από την αρχική ένδειξη του 7,25%.

Η τράπεζα παρουσίασε την έκδοση ως ακόμη ένα βήμα στην ενίσχυση της κεφαλαιακής της βάσης και της συνολικής της χρηματοοικονομικής θέσης. Όπως αναφέρει, η συναλλαγή συμβάλλει στην περαιτέρω θωράκιση της κεφαλαιακής της διάρθρωσης και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να συνεχίσει με δυναμικούς ρυθμούς την ανάπτυξη των μεγεθών της. Στο ίδιο πλαίσιο, η διοίκηση υπογραμμίζει τη σταθερά ανοδική πορεία των τελευταίων ετών, με έμφαση στην υψηλή κερδοφορία, την ποιότητα του ενεργητικού και τη βιώσιμη δημιουργία αξίας.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Optima, Δημήτρης Κυπαρίσσης, χαρακτήρισε την έκδοση AT1 «σημαντικό ορόσημο» για την τράπεζα, σημειώνοντας ότι ενισχύει περαιτέρω την κεφαλαιακή βάση και τη δυνατότητα υποστήριξης της αναπτυξιακής της πορείας. Η δήλωση αυτή αποτυπώνει τη στρατηγική στόχευση της Optima bank να αξιοποιήσει τα κεφάλαια όχι μόνο για τη διατήρηση ισχυρών δεικτών, αλλά και για τη συνέχιση της επέκτασής της σε μια αγορά που παραμένει ιδιαίτερα ανταγωνιστική.

Η συναλλαγή οργανώθηκε με τη συμμετοχή μεγάλων διεθνών χρηματοπιστωτικών οίκων. Global coordinator ήταν η Morgan Stanley SE, ενώ ως joint bookrunners λειτούργησαν η Goldman Sachs Bank Europe SE και η BNP Paribas. Co-manager της έκδοσης ήταν η ίδια η Optima bank, γεγονός που δείχνει και τον βαθμό εμπλοκής της τράπεζας στη διαδικασία. Στο νομικό σκέλος, σύμβουλοι της Optima στη συναλλαγή ήταν οι DLA Piper και Sardelas Petsa Law Firm, ενώ οι Clifford Chance και Bernitsas Law Firm παρείχαν νομικές υπηρεσίες στους διοργανωτές της έκδοσης.

Η επιτυχία της συγκεκριμένης έκδοσης έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι τράπεζες επιδιώκουν να ενισχύσουν τη χρηματοδοτική τους ευελιξία και να βελτιώσουν τη θέση τους στις αγορές κεφαλαίου. Στην περίπτωση της Optima bank, το αποτέλεσμα επιβεβαιώνει ότι η αγορά αναγνωρίζει την πορεία της ως έναν από τους πιο δυναμικούς παίκτες του κλάδου στην Ελλάδα. Η εξαιρετική υπερκάλυψη και η συμμετοχή διεθνών επενδυτών λειτουργούν ως ψήφος εμπιστοσύνης όχι μόνο προς την τράπεζα, αλλά και προς τη δυνατότητά της να συνεχίσει να αναπτύσσεται με σταθερά βήματα.

Σε ένα περιβάλλον αυξημένων απαιτήσεων για κεφαλαιακή επάρκεια, ισχυρές αποδόσεις και υγιή χαρτοφυλάκια, η Optima bank καταφέρνει να τοποθετηθεί με τρόπο που ξεχωρίζει. Η συγκεκριμένη έκδοση AT1 δεν αποτελεί απλώς μια επιτυχημένη χρηματοοικονομική κίνηση, αλλά και μια ένδειξη ότι η τράπεζα διεκδικεί πιο ενεργό ρόλο στην ευρύτερη τραπεζική αγορά, με όπλο την εμπιστοσύνη των επενδυτών και τη συνεχή ενίσχυση της κεφαλαιακής της βάσης.