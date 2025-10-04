Τσεχία: Το κόμμα ANO του Αντρέι Μπάμπις κερδίζει τις εκλογές

Το λαϊκιστικό κόμμα ANO του δισεκατομμυριούχου και πρώην πρωθυπουργού Αντρέι Μπάμπις στην Τσεχία θα κερδίσει τις βουλευτικές εκλογές, αλλά δεν θα έχει απόλυτη πλειοψηφία στο κοινοβούλιο, σύμφωνα με τις προβολές των πρακτορείων Stem και Stem/Mark για το τηλεοπτικό δίκτυο CNN Prima News.

Ο Μπάμπις θέλει να μειώσει τη βοήθεια προς την Ουκρανία και τώρα είναι ο προβλεπόμενος νικητής των κοινοβουλευτικών εκλογών στην Τσεχία. Τα τελικά αποτελέσματα της ψηφοφορίας αναμένονται αργότερα το Σάββατο.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα προβολές, που βασίζονται σε μερικά αποτελέσματα, το κόμμα ANO του Μπάμπις αναμένεται να κερδίσει το 35,5% των ψήφων και ακολουθεί η συμμαχία Spolu του απερχόμενου πρωθυπουργού Πετρ Φιάλα με 22,4%.

Όπως επισημαίνεται στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, βάσει του μοντέλου που χρησιμοποιούν τα πρακτορεία Stem και Stem/Mark, έξι κόμματα θα κερδίσουν έδρες και ο απερχόμενος κυβερνητικός συνασπισμός και οι σύμμαχοί του δεν θα έχουν πλειοψηφία στην 200μελή κάτω βουλή.

Τι θα συμβεί αν ο Μπάμπις και το ANO δεν κερδίσουν την απόλυτη πλειοψηφία;

Αν και το ANO φαίνεται να έχει πάρει το προβάδισμα, είναι απίθανο να κερδίσει την απόλυτη πλειοψηφία, πράγμα που σημαίνει ότι ο Μπάμπις θα αναγκαστεί να σχηματίσει συνασπισμό.

Ένας πιθανός εταίρος φαίνεται να είναι το ακροδεξιό κόμμα Ελευθερία και Άμεση Δημοκρατία (SPD), το οποίο έλαβε περίπου 12% στις εκλογές του Σαββάτου.

Παρατηρητές αναφέρουν ότι το SPD έχει δαπανήσει πολύ περισσότερα από όλα τα άλλα κόμματα για διαδικτυακή διαφήμιση.

Επίσης, κατηγορείται ότι χρησιμοποιεί λογαριασμούς TikTok για να «διαδίδει συστηματικά φιλορωσική προπαγάνδα και να υποστηρίζει αντι-συστημικά κόμματα μέσω χειραγώγησης της συμμετοχής».

Ως αποτέλεσμα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκάλεσε την Πέμπτη «έκτακτη συνάντηση» με τους διαχειριστές του TikTok, η οποία οδήγησε στην αφαίρεση «αρκετών bots» από την πλατφόρμα «στο πλαίσιο των τσεχικών εκλογών».

Οι κάλπες έκλεισαν στις 2 μ.μ. (1200 GMT) και τα τσεχικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η προσέλευση των ψηφοφόρων ήταν υψηλή την Παρασκευή.