Τσεχία: Κεντρική τραπεζίτης προβλέπει για μεγαλύτερο διάστημα «σφιχτή» πολιτική

Η κεντρική τράπεζα της Τσεχίας πρέπει να διατηρήσει περιοριστική τη νομισματική πολιτική για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ώστε να αντιμετωπίσει τους επίμονους κινδύνους πληθωρισμού στην οικονομία, σύμφωνα με την αναπληρώτρια διοικητή Έβα Ζαμραζίλοβα (φωτό).

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της κεντρικής τράπεζας της Τσεχίας ανησυχούν για την ταχεία αύξηση των τιμών των κατοικιών και τις επίμονες πιέσεις στις υπηρεσίες

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής στην Πράγα διατήρησαν το βασικό επιτόκιο στο 3,5% στις δύο τελευταίες συνεδριάσεις, αφού το μείωσαν κατά το ήμισυ κατά τη διάρκεια ενός κύκλου χαλάρωσης που ξεκίνησε στα τέλη του 2023.

Ενώ η τράπεζα έχει αφήσει όλες τις επιλογές ανοιχτές για τις επόμενες συνεδριάσεις, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ανησυχούν για την ταχεία αύξηση των τιμών των κατοικιών και τις επίμονες πιέσεις στις υπηρεσίες.

Η πρόβλεψη για τον πληθωρισμό στην Τσεχία

«Δεν αναμένουμε υψηλό πληθωρισμό εκτός του ορίου ανοχής τον επόμενο χρόνο, αλλά για να επιτύχουμε τον στόχο για τον πληθωρισμό, πρέπει να έχουμε νομισματική πολιτική τουλάχιστον ελαφρώς περιοριστική, που είναι το επίπεδο στο οποίο βρισκόμαστε τώρα», δήλωσε η Ζαμραζίλοβα σε τηλεοπτική συζήτηση την Κυριακή. «Τώρα είναι μόνο πολύ ελαφρώς περιοριστικός στο 3,5%.»

Οι πιέσεις στις υπηρεσίες θα απαιτήσουν περιοριστική πολιτική «για περισσότερο χρόνο από όσο θα επιθυμούσαμε», σύμφωνα με την αναπληρώτρια διοικητή της κεντρικής τράπεζας της Τσεχίας.

Η ταχύτερη από την αναμενόμενη αύξηση των μισθών μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της καταναλωτικής δαπάνης, ακόμη και καθώς η ισχυρότερη κορώνα διατηρεί χαμηλό το κόστος των εισαγόμενων αγαθών. Οι φθηνότερες τιμές της ενέργειας, οι οποίες περιορίζουν τον πληθωρισμό, μπορεί επίσης να είναι σύντομης διάρκειας.