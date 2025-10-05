Κέλλας για ευλογιά: Ερχόμαστε όλο και πιο κοντά στο lockdown

Τη Δευτέρα οι κρίσιμες αποφάσεις για την ευλογιά των αιγοπροβάτων, δηλώνει ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Χρήστος Κέλλας

AGRO 05.10.2025, 13:39
Newsroom

Σε συναγερμό βρίσκονται οι κτηνιατρικές Αρχές στη Μαγνησία μετά και τα νέα κρούσματα ευλογιάς των τελευταίων ημερών, ενώ στενεύουν και τα περιθώρια για τις τελικές αποφάσεις από πλευράς υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για την εφαρμογή ενός γενικευμένου lockdown.

Όπως δήλωσε ο αρμόδιος υφυπουργός Χρήστος Κέλλας, μιλώντας στο ΕΡΤnews, αύριο Δευτέρα (6/10) αναμένονται και οι κρίσιμες αποφάσεις. «Έχουμε εφαρμόσει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τελευταίο αυτό της “εφόδου των 10 ημερών”, όπου δημιουργήθηκαν και σταθμοί απολύμανσης υποχρεωτικά σε όλες τις περιφέρειες… Υπάρχει μια ύφεση των κρουσμάτων, όχι όμως αυτή την οποία προσδοκούμε… Και βεβαίως μ’ αυτές τις σκέψεις ερχόμαστε όλο και πιο κοντά στο lockdown, το οποίο προσπαθούμε εξ αρχής πάση θυσία να αποφύγουμε».

Ο κ. Κέλλας εξήγησε ότι το πιθανό lockdown περιλαμβάνει απαγόρευση μετακινήσεων (ζώων), απαγόρευση ζωοτροφών ή και γάλακτος, ωστόσο καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια να αποφευχθεί. «Το θέμα είναι ότι δεν έχουμε περιθώριο χρόνου από την άποψη, ότι μετά από 20 ημέρες ξεκινάει η περίοδος γαλακτοφορίας και γεννάνε τα ζώα, οπότε το πρόβλημα θα είναι ακόμα μεγαλύτερο. Γι’ αυτό και είμαστε σε ένα κρίσιμο σημείο».

Σε εξέλιξη βρίσκεται την ίδια ώρα στη Μαγνησία η έκτακτη σύσκεψη των κτηνοτρόφων, μετά και τα νέα κρούσματα στην περιοχή.

Συγκεκριμένα μέσα στην εβδομάδα επιβεβαιώθηκαν πέντε νέα κρούσματα: δύο στον Δήμο Ρήγα Φεραίου (Β’ ΒΙ.ΠΕ. και Μικρό Περιβολάκι), δύο στον Αλμυρό (Ευξεινούπολη και πόλη του Αλμυρού) και άλλο ένα προχθές στη Βιομηχανική Περιοχή Βόλου.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στη Θεσσαλία (Λάρισα, Μαγνησία, Τρίκαλα) και ακολουθούν η Δυτική Αχαΐα και οι Σέρρες.

Προ των πυλών το lockdown

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου είχαν θανατωθεί  315.000 αιγοπρόβατα.

Στις 17 Σεπτεμβρίου, δύο μέρες μετά την επιβολή των έκτακτων μέτρων λόγω ραγδαίας έξαρσης των κρουσμάτων, ο αντίστοιχος αριθμός ήταν περίπου 260.000.

55.000 θανατωμένα αιγοπρόβατα προστέθηκαν στη θλιβερή λίστα, παρά το «Σχέδιο Δράσης των 10 ημερών» σε όλες τις περιφέρειες της χώρας (σ.σ το σχέδιο περιλαμβάνει την αυξημένη παρουσία κτηνιάτρων του υπουργείου στο πεδίο, εντατικοποιήση των επιτόπιων ελέγχων καθώς επίσης και την ενθάρρυνση των κτηνοτρόφων για τήρηση και εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας).

Καθώς πλησιάζει η εκπνοή και του δεύτερου δεκαήμερου, αυτού δηλαδή στο οποίο θα φαινόταν αν τα μέτρα απέδωσαν καρπούς και καθώς φαίνεται, η αυξητική πορεία των κρουσμάτων δεν ανεκόπη, το lockdown στην ελληνική αιγοπροβατεία είναι πια antes portas.

Κινητοποιήσεις κτηνοτρόφων

Οι κτηνοτρόφοι, όπως ανακοίνωσαν, μέχρι τις αρχές του Νοεμβρίου είναι αποφασισμένοι να προχωρήσουν σε πανελλαδικές κινητοποιήσεις, με συντονισμό από τον Έβρο ως την Κρήτη.

Ήδη, οι κτηνοτρόφοι από διάφορες περιοχές της χώρας βρίσκονται σε επαφή και με τους αγρότες, προκειμένου από κοινού να καθορίσουν τον τρόπο αντίδρασής τους.

Οι τελικές αποφάσεις για τον ακριβή χρόνο και τη μορφή των κινητοποιήσεων θα ληφθούν σε πανελλαδικό επίπεδο το αμέσως επόμενο διάστημα, με τα «μπλόκα» και τις συγκεντρώσεις να βρίσκονται στο τραπέζι των συζητήσεων.

Stream
Σουρωτή: Άλμα 87% στα EBITDA το 2024
Business

Άλμα 87% στα EBITDA για τη Σουρωτή το 2024
Interbeton: Πρώτη εταιρία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη με CSC πιστοποίηση
Κατασκευές

Πιστοποίηση CSC για το σκυρόδεμα της Interbeton
Πειραιώς: Στις αγορές για έκδοση ΑΤ1 με στόχο τα 600 εκατ. ευρώ – Μεγάλη η ζήτηση
Τράπεζες

Στις αγορές για έκδοση ΑΤ1 η Πειραιώς με στόχο τα 600 εκατ. - Μεγάλη η ζήτηση
Piraeus Securities: Στα 15 ευρώ ανεβάζει την τιμή-στόχο της Εθνικής
Τράπεζες

Στα 15 ευρώ ανεβάζει την τιμή-στόχο της Εθνικής η Piraeus Sec.
Προϋπολογισμός: Ανάπτυξη 2,4% και πλεόνασμα 2,8% το 2026 [πίνακας]
Economy

Προϋπολογισμός: Ανάπτυξη 2,4% και πλεόνασμα 2,8% το 2026 [πίνακας]
Alexis Tsipras Resigns as MP, Paving Way for New Party
English Edition

Alexis Tsipras Resigns as MP, Paving Way for New Party

OT Originals
Όμιλος Χατζηλαζάρου: Έσπασε το φράγμα των 100 εκατ. ευρώ με την προσθήκη του Titania 
Τουρισμός

Τo Titania εκτόξευσε τον όμιλο Χατζηλαζάρου πάνω από 100 εκατ.

Το comeback για τον όμιλο Χατζηλαζάρου μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές στη Ρόδο το 2023

Λάμπρος Καραγεώργος
Shein: Γιατί αλλάζει τους όρους στο retail – Η ελληνική αντίδραση
Business

Η εισβολή της Shein στο retail

Η περσινή διάψευση της Shein στον ΟΤ για τα φυσικά καταστήματα και η «τούμπα» με την ανακοίνωση για τη Γαλλία

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
S&P Global: «Έλαμψαν» οι ελληνικές τράπεζες το γ’ τρίμηνο – H περίπτωση της CrediaBank
Τράπεζες

«Έλαμψαν» οι ελληνικές τράπεζες το γ’ τρίμηνο - Ξεχώρισε η CrediaBank

Οι ελληνικές τράπεζες έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο στο ράλι ανόδου των ευρωπαϊκών μετοχών, σύμφωνα με την S&P Global

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Η επίδοξη ηγέτης της Ιαπωνίας δεν είναι η Σιδηρά Κυρία
Reuters Breakingviews

Είναι η Τακαΐτσι η νέα... Θάτσερ της Ιαπωνίας;

Η Τακαΐτσι είναι το φαβορί για να ψηφιστεί ως η επόμενη - και η πρώτη γυναίκα - πρωθυπουργός της Ιαπωνίας

Hudson Lockett
Birkenstock: Από την ορθοπεδική άνεση στο απόλυτο fashion statement
World

To «άσχημο» παπούτσι που έγινε παγκόσμιο φαινόμενο

Η ιστορία της Birkenstock αποκαλύπτει πώς ένα σανδάλι, όχι και τόσο κομψό, κατέκτησε τις πασαρέλες αλλά και τους καταναλωτές

Νατάσα Σινιώρη
Οι κανόνες συγχωνεύσεων και εξαγορών της ΕΕ μετατρέπονται από καταλύτη ανάπτυξης σε όπλο
Reuters Breakingviews

Από καταλύτες ανάπτυξης σε όπλο: Οι νέοι κανόνες M&A στην ΕΕ

Oι Aμερικανοί μνηστήρες που στοχεύουν σε ευρωπαϊκές εταιρείες μπορεί σύντομα να δυσκολευτούν

Jennifer Johnson
Ενδυναμώνοντας τους δασκάλους στη Χρηματοοικονομική Παιδεία
Experts

Ενδυναμώνοντας τους δασκάλους στη Χρηματοοικονομική Παιδεία

Xρειάζεται ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που να προσφέρει ολιστικές χρηματοοικονομικές γνώσεις

Δρ. Αργυρή Κατωπόδη
Secretariat: Η κούρσα του Big Red προς την Αιωνιότητα
Business of Sport

Secretariat - Το σπουδαιότερο άλογο ιπποδρομιών

Στις 4 Οκτωβρίου 1989 ο Secretariat, το διασημότερο και σπουδαιότερο άλογο ιπποδρομιών πέρασε στην αιωνιότητα

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Περισσότερα από AGRO
Ελαιόλαδο: Στα 7,85 ευρώ/κιλό το πρώτο συμβόλαιο της σεζόν
AGRO

Πόσο έκλεισε το πρώτο συμβόλαιο για το ελαιόλαδο της νέας σεζόν

Η πρώτη συμφωνία για το ελαιόλαδο της σεζόν 2025 -26 «κλείστηκε» από τον Αγροτικό Ελαιουργικό Συνεταιρισμό Αγίων Αποστόλων Λακωνίας

Ανθή Γεωργίου
ΚΑΠ: «Πνίγονται» στη γραφειοκρατία και τα διοικητικά έξοδα οι αγρότες [γράφημα]
AGRO

«Πνίγονται» στη γραφειοκρατία και τα έξοδα οι αγρότες [γράφημα]

Τι δείχνουν οι αξιολογήσεις της ΚΑΠ για το μέλλον της ευρωπαϊκής γεωργίας - «Περιττές» διαδικασίες βλέπουν οι αγρότες

Ανθή Γεωργίου
Ευλογιά προβάτων: Μία ανάσα πριν το lockdown
AGRO

Ευλογιά προβάτων: Μία ανάσα πριν το lockdown

3.000 θανατώσεις προβάτων στις Σέρρες μέσα σε λίγες μέρες- Οι αλχημείες με τα ψευδώς δηλωμένα ζώα στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Δήμητρα Τριανταφύλλου
ΕΛΓΑ: Ζητάει την επιστροφή αποζημιώσεων Daniel από 2.645 παραγωγούς της Θεσσαλίας
AGRO

Ραβασάκια από τον ΕΛΓΑ σε πάνω από 2.500 παραγωγούς για αποζημιώσεις Daniel

Διευκρινίσεις ΕΛΓΑ σε σχέση με τα αχρεωστήτως καταβληθέντα του προγράμματος ενισχύσεων Daniel - Elias

Ευλογιά προβάτων: Πώς θα σωθεί η κτηνοτροφία στη Θεσσαλία
AGRO

Πώς θα σωθεί η κτηνοτροφία στη Θεσσαλία από την ευλογιά προβάτων

Οι προτάσεις του περιφερειάρχη Θεσσαλίας για τη στήριξη της ελληνικής κτηνοτροφίας και την αντιμετώπιση των επιζωοτιών (ευλογιά προβάτων, πανώλη)

Κώστας Τσιάρας: Επανεξετάζεται το επόμενο πρόγραμμα για τις βιολογικές καλλιέργειες
AGRO

Τσιάρας: Επανεξετάζεται το επόμενο πρόγραμμα για τις βιολογικές καλλιέργειες

Αν δεν γίνουν έλεγχοι, τίθεται σε διακινδύνευση η ροή των ευρωπαϊκών πόρων, είπε ο Κώστας Τσιάρας

Latest News
Σουρωτή: Άλμα 87% στα EBITDA το 2024
Business

Άλμα 87% στα EBITDA για τη Σουρωτή το 2024

Οι προοπτικές και προκλήσεις της εταιρείας

Interbeton: Πρώτη εταιρία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη με CSC πιστοποίηση
Κατασκευές

Πιστοποίηση CSC για το σκυρόδεμα της Interbeton

Η παρουσίαση της πιστοποίησης CSC έτοιμου σκυροδέματος έγινε σε εκδήλωση στην μονάδα της Interbeton στο The Ellinikon

Πειραιώς: Στις αγορές για έκδοση ΑΤ1 με στόχο τα 600 εκατ. ευρώ – Μεγάλη η ζήτηση
Τράπεζες

Στις αγορές για έκδοση ΑΤ1 η Πειραιώς με στόχο τα 600 εκατ. - Μεγάλη η ζήτηση

Το κουπόνι των νέων τίτλων αναμένεται να διαμορφωθεί γύρω από τη ζώνη του 6,5%

Piraeus Securities: Στα 15 ευρώ ανεβάζει την τιμή-στόχο της Εθνικής
Τράπεζες

Στα 15 ευρώ ανεβάζει την τιμή-στόχο της Εθνικής η Piraeus Sec.

H Piraeus Securities προχώρησε σε αναθεώρηση του μοντέλου της για την Εθνική Τράπεζα, λαμβάνοντας υπόψη το υποστηρικτικό περιβάλλον επιτοκίων

Προϋπολογισμός: Ανάπτυξη 2,4% και πλεόνασμα 2,8% το 2026 [πίνακας]
Economy

Προϋπολογισμός: Ανάπτυξη 2,4% και πλεόνασμα 2,8% το 2026 [πίνακας]

Στη Βουλή κατατέθηκε ο προϋπολογισμός - Οι δηλώσεις Πιερρακάκη και Πετραλιά

Alexis Tsipras Resigns as MP, Paving Way for New Party
English Edition

Alexis Tsipras Resigns as MP, Paving Way for New Party

The former Greek prime minister, a polarizing figure in Greek politics, has resigned his MP seat to "return to the hopeful uncertainty of social struggle", hinting at a fresh movement beyond SYRIZA

Συνεργασία ΤΕΕ με το Ελληνικό Κτηματολόγιο
Ακίνητα

Συνεργασία ΤΕΕ με το Ελληνικό Κτηματολόγιο

Η Προγραμματική Σύμβαση είναι συνολικής διάρκειας 18 μηνών

Εργαζόμενοι: Burnout για πάνω από 1 στους 2 εργαζομένους
Executive

Burnout για πάνω από έναν στους δύο εργαζομένους

Πιο επιβαρυμένες οι γυναίκες και οι νεότεροι εργαζόμενοι - Τι δείχνει έρευνα των ΕΥ Ελλάδος, Hellas EAP και Εργαστηρίου Πειραματικής Ψυχολογίας ΕΚΠΑ

Aktor: Πράσινο από ΕΓΣ για τον μετασχηματισμό του ομίλου
Business

Νέα σελίδα για Aktor - Δύο θυγατρικές στο ΧΑ

Το μήνυμα του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της Aktor, Αλέξανδρου Εξάρχου για την επόμενη ημέρα του ομίλου

Alfa: Αποκτά πλειοψηφικό μερίδιο στην Trio Bakery στον Καναδά
Τρόφιμα – ποτά

Εξαγορά από την Alfa στον Καναδά - Αποκτά εργοστάσιο παραγωγής

Η Alfa γράφει ιστορία, καθώς γίνεται η πρώτη ελληνική εταιρεία ζύμης με παραγωγική βάση στη Βόρεια Αμερική

Ελαιόλαδο: Στα 7,85 ευρώ/κιλό το πρώτο συμβόλαιο της σεζόν
AGRO

Πόσο έκλεισε το πρώτο συμβόλαιο για το ελαιόλαδο της νέας σεζόν

Η πρώτη συμφωνία για το ελαιόλαδο της σεζόν 2025 -26 «κλείστηκε» από τον Αγροτικό Ελαιουργικό Συνεταιρισμό Αγίων Αποστόλων Λακωνίας

Ανθή Γεωργίου
Eυρωπαϊκά χρηματιστήρια: Βουτιά 2% για τον CAC 40 – Στο κόκκινο οι αγορές
Markets

«Τορπίλη» Λεκορνί στις αγορές - Η αντίδραση του ΧΑ

Η αιφνιδιαστική παραίτηση του Γάλλου πρωθυπουργού κλυδωνίζει τις αγορές - Πτώση στην Αθήνα

Ελληνική Ενωση Τραπεζών: Δωρεάν διαδικτυακό Πρόγραμμα Χρηματοοικονομικού Εγγραμματισμού για μικρομεσαίους
Business

ΕΕΤ: Δωρεάν πρόγραμμα χρηματοοικονομικού εγγραματισμού για ΜμΕ

Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες στην έναρξη και τη λειτουργία μιας επιχείρησης

Προϋπολογισμός: Ανάπτυξη 2,2% για το 2025 και 2,3% το 2026
Economy

Πού θα καθίσει η «μπίλια» της ανάπτυξης το 2025 - 2026

Τι προβλέπει το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο για τον προϋπολογισμό

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Χάλασε» το κλίμα η… Γαλλία
Xρηματιστήριο Αθηνών

«Χάλασε» το κλίμα στο χρηματιστήριο Αθηνών η… Γαλλία

Ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο Αθηνών καταγράφει απώλειες 0,41% στις 2.068,12 μονάδες μετά την ανακοίνωση της παραίτησης Λεκορνί

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Γαλλία: Παραιτήθηκε ο Λεκορνί
Κόσμος
Upd: 11:43

«Βόμβα» Λεκορνί: Παραιτήθηκε από πρωθυπουργός της Γαλλίας

Βαθαίνει η πολιτική κρίση στη Γαλλία - Η παραίτησή του ήρθε λίγες ώρες αφότου ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε το νέο υπουργικό συμβούλιο

