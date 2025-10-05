Κέλλας για ευλογιά: Ερχόμαστε όλο και πιο κοντά στο lockdown

Σε συναγερμό βρίσκονται οι κτηνιατρικές Αρχές στη Μαγνησία μετά και τα νέα κρούσματα ευλογιάς των τελευταίων ημερών, ενώ στενεύουν και τα περιθώρια για τις τελικές αποφάσεις από πλευράς υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για την εφαρμογή ενός γενικευμένου lockdown.

Όπως δήλωσε ο αρμόδιος υφυπουργός Χρήστος Κέλλας, μιλώντας στο ΕΡΤnews, αύριο Δευτέρα (6/10) αναμένονται και οι κρίσιμες αποφάσεις. «Έχουμε εφαρμόσει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τελευταίο αυτό της “εφόδου των 10 ημερών”, όπου δημιουργήθηκαν και σταθμοί απολύμανσης υποχρεωτικά σε όλες τις περιφέρειες… Υπάρχει μια ύφεση των κρουσμάτων, όχι όμως αυτή την οποία προσδοκούμε… Και βεβαίως μ’ αυτές τις σκέψεις ερχόμαστε όλο και πιο κοντά στο lockdown, το οποίο προσπαθούμε εξ αρχής πάση θυσία να αποφύγουμε».

Ο κ. Κέλλας εξήγησε ότι το πιθανό lockdown περιλαμβάνει απαγόρευση μετακινήσεων (ζώων), απαγόρευση ζωοτροφών ή και γάλακτος, ωστόσο καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια να αποφευχθεί. «Το θέμα είναι ότι δεν έχουμε περιθώριο χρόνου από την άποψη, ότι μετά από 20 ημέρες ξεκινάει η περίοδος γαλακτοφορίας και γεννάνε τα ζώα, οπότε το πρόβλημα θα είναι ακόμα μεγαλύτερο. Γι’ αυτό και είμαστε σε ένα κρίσιμο σημείο».

Σε εξέλιξη βρίσκεται την ίδια ώρα στη Μαγνησία η έκτακτη σύσκεψη των κτηνοτρόφων, μετά και τα νέα κρούσματα στην περιοχή.

Συγκεκριμένα μέσα στην εβδομάδα επιβεβαιώθηκαν πέντε νέα κρούσματα: δύο στον Δήμο Ρήγα Φεραίου (Β’ ΒΙ.ΠΕ. και Μικρό Περιβολάκι), δύο στον Αλμυρό (Ευξεινούπολη και πόλη του Αλμυρού) και άλλο ένα προχθές στη Βιομηχανική Περιοχή Βόλου.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στη Θεσσαλία (Λάρισα, Μαγνησία, Τρίκαλα) και ακολουθούν η Δυτική Αχαΐα και οι Σέρρες.

Προ των πυλών το lockdown

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου είχαν θανατωθεί 315.000 αιγοπρόβατα.

Στις 17 Σεπτεμβρίου, δύο μέρες μετά την επιβολή των έκτακτων μέτρων λόγω ραγδαίας έξαρσης των κρουσμάτων, ο αντίστοιχος αριθμός ήταν περίπου 260.000.

55.000 θανατωμένα αιγοπρόβατα προστέθηκαν στη θλιβερή λίστα, παρά το «Σχέδιο Δράσης των 10 ημερών» σε όλες τις περιφέρειες της χώρας (σ.σ το σχέδιο περιλαμβάνει την αυξημένη παρουσία κτηνιάτρων του υπουργείου στο πεδίο, εντατικοποιήση των επιτόπιων ελέγχων καθώς επίσης και την ενθάρρυνση των κτηνοτρόφων για τήρηση και εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας).

Καθώς πλησιάζει η εκπνοή και του δεύτερου δεκαήμερου, αυτού δηλαδή στο οποίο θα φαινόταν αν τα μέτρα απέδωσαν καρπούς και καθώς φαίνεται, η αυξητική πορεία των κρουσμάτων δεν ανεκόπη, το lockdown στην ελληνική αιγοπροβατεία είναι πια antes portas.

Κινητοποιήσεις κτηνοτρόφων

Οι κτηνοτρόφοι, όπως ανακοίνωσαν, μέχρι τις αρχές του Νοεμβρίου είναι αποφασισμένοι να προχωρήσουν σε πανελλαδικές κινητοποιήσεις, με συντονισμό από τον Έβρο ως την Κρήτη.

Ήδη, οι κτηνοτρόφοι από διάφορες περιοχές της χώρας βρίσκονται σε επαφή και με τους αγρότες, προκειμένου από κοινού να καθορίσουν τον τρόπο αντίδρασής τους.

Οι τελικές αποφάσεις για τον ακριβή χρόνο και τη μορφή των κινητοποιήσεων θα ληφθούν σε πανελλαδικό επίπεδο το αμέσως επόμενο διάστημα, με τα «μπλόκα» και τις συγκεντρώσεις να βρίσκονται στο τραπέζι των συζητήσεων.