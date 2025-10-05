Αμερικανικά κολλέγια: Λιγότεροι ξένοι φοιτητές, λιγότερα δολάρια – Υπό πίεση τα ιδρύματα

Το αμερικανικό πανεπιστήμιο DePaul ενημέρωσε το διδακτικό προσωπικό ότι θα μειώσει αμέσως τις δαπάνες μετά από μια μείωση 30% στις διεθνείς εγγραφές αυτό το φθινόπωρο. Η κίνηση αυτή είναι η τελευταία από τα αμερικανικά κολέγια για να αντιμετωπίσουν τις απρόσμενες πολιτικές που ανατρέπουν τα δεδομένα από τον πρόεδσρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ για την εκπαίδευση και τη μετανάστευση.

Το ποσό της μείωσης πρόκειται να καθοριστεί, αλλά τα μέτρα θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν πάγωμα προσλήψεων, μειώσεις μισθών στελεχών και διακριτικά όρια δαπανών, έγραψε ο πρόεδρος του πανεπιστημίου Ρόμπερτ Μανουέλ σε υπόμνημα προς το διδακτικό προσωπικό την Τρίτη.

Τα πλήρη στοιχεία εγγραφών δεν είναι ακόμη διαθέσιμα, αλλά τα πρώτα στοιχεία που συγκέντρωσε το Reuters υποδηλώνουν ότι πολλοί πρωτοετείς διεθνείς μεταπτυχιακοί φοιτητές επιλέγουν να σπουδάσουν αλλού.

Οι συνολικές διεθνείς εγγραφές στο ιδιωτικό καθολικό πανεπιστήμιο του Σικάγο μειώθηκαν κατά 755 φοιτητές σε σύγκριση με πέρυσι, δήλωσε ο Μάνουελ. Ο αριθμός των διεθνών μεταπτυχιακών φοιτητών πρώτου έτους μειώθηκε με ακόμη πιο απότομο ρυθμό — κατά σχεδόν 62%. Το DePaul ενέγραψε περίπου 21.000 φοιτητές πέρυσι, εκ των οποίων οι περίπου 2.500 προέρχονταν από το εξωτερικό.

Ο Μανουέλ απέδωσε τη φετινή πτώση στη δυσκολία των φοιτητών να λάβουν βίζα και στην απώλεια ενδιαφέροντος για σπουδές στις ΗΠΑ μετά από αλλαγές στην ομοσπονδιακή πολιτική.

Αμερικανικά κολλέγια: Περικοπές στους προϋπολογισμούς

Το DePaul είναι ένα από τα δεκάδες πανεπιστήμια που έχουν ανακοινώσει περικοπές στον προϋπολογισμό τους ως απάντηση στις πολιτικές της κυβέρνησης Τραμπ που ανατρέπουν την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αυτό περιλαμβάνει απειλές για δισεκατομμύρια δολάρια χρηματοδότησης για ακαδημαϊκά ερευνητικά προγράμματα, πολλά από τα οποία λειτουργούν ως ισχυρά δολώματα για φοιτητές από το εξωτερικό. Τα πλήρη στοιχεία εγγραφών δεν είναι ακόμη διαθέσιμα, αλλά τα πρώτα στοιχεία που συγκέντρωσε το Reuters υποδηλώνουν ότι πολλοί πρωτοετείς διεθνείς μεταπτυχιακοί φοιτητές επιλέγουν να σπουδάσουν αλλού.

Οι φοιτητικές βίζες βρίσκονται επίσης στο στόχαστρο του Τραμπ. Ορισμένες βίζες έχουν ανακληθεί και οι φοιτητές που αναζητούν νέες βίζες έχουν αντιμετωπίσει καθυστερήσεις. Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ έχει απαιτήσει από τους υποψήφιους φοιτητές να δημοσιοποιήσουν τους λογαριασμούς τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ώστε οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι που εξετάζουν τις αιτήσεις βίζας να μπορούν να αποκλείουν φοιτητές που θεωρούνται ότι έχουν εχθρικές στάσεις απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τον Μάιο, η κυβέρνηση εμπόδισε το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ να εγγράψει διεθνείς φοιτητές, αφού δήλωσε ότι το πανεπιστήμιο δεν κατάφερε να αντιμετωπίσει τον «αντισημιτισμό» και την «εθνοτική παρενόχληση» στην πανεπιστημιούπολη. Ένα περιφερειακό δικαστήριο των ΗΠΑ μπλόκαρε προσωρινά την ενέργεια, αλλά η κυβέρνηση άσκησε έφεση.

«Όλοι μας ανησυχούμε για την ασφάλεια των μελών της κοινότητάς μας, τη διασφάλιση της ακαδημαϊκής ελευθερίας και τις νέες οικονομικές προκλήσεις που προκύπτουν από τις αλλαγές στην ομοσπονδιακή χρηματοδότηση και την επεξεργασία των θεωρήσεων», έγραψε ο Manuel στο διδακτικό προσωπικό του DePaul. «Αυτές οι ανησυχίες είναι τόσο σοβαρές και εξουθενωτικές που γίνεται πλέον δύσκολο να αναγνωριστεί η τριτοβάθμια εκπαίδευση».

Όταν ρωτήθηκαν για σχόλια, τα υπουργεία Εξωτερικών και Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ απέστειλαν ανακοινώσεις επισημαίνοντας το δικαίωμα της κυβέρνησης να αστυνομεύει τις ενέργειες των φοιτητών που σπουδάζουν από το εξωτερικό.

«Αυτό δεν είναι τόσο δύσκολο», δήλωσε η Τρίσια ΜακΛάφλιν, βοηθός γραμματέας στο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας. «Αν ζείτε και σπουδάζετε στις Ηνωμένες Πολιτείες με βίζα, είστε φιλοξενούμενος σε αυτή τη χώρα. Συμπεριφερθείτε έτσι. Αν είστε ξένος φοιτητής που προωθεί την προπαγάνδα της Χαμάς, δοξάζει τρομοκράτες που απολαμβάνουν τη δολοφονία Αμερικανών, παρενοχλεί Εβραίους, καταλαμβάνει κτίρια ή άλλες αντιαμερικανικές ενέργειες που έχουμε δει τελευταία σε αυτές τις πανεπιστημιουπόλεις, μπορείτε να κλείσετε εισιτήριο επιστροφής. Μπορείτε να περιμένετε ότι η βίζα σας θα ανακληθεί».

Τουλάχιστον 35 άλλα πανεπιστήμια, εκτός από το DePaul, έχουν ανακοινώσει περικοπές στον προϋπολογισμό ως απάντηση στις πολιτικές της κυβέρνησης Τραμπ. Το Πανεπιστήμιο Johns Hopkins μείωσε περισσότερες από 2.000 θέσεις εργασίας τον Μάρτιο, αφού η κυβέρνηση περιέκοψε 800 εκατομμύρια δολάρια από επιχορηγήσεις στα ερευνητικά του προγράμματα. Το Πανεπιστήμιο Northwestern περιέκοψε 425 θέσεις και το Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας απέλυσε περισσότερες από 630. Κάθε ένα από αυτά επικαλέστηκε μειωμένη ομοσπονδιακή χρηματοδότηση, αναμενόμενη μείωση των διεθνών φοιτητικών εγγραφών και άλλες οικονομικές πιέσεις.

Τροχοπέδη οι ομοσπονδιακές πολιτικές

Σε συνεντεύξεις με το Reuters, ορισμένοι φοιτητές ανέφεραν ομοσπονδιακές πολιτικές για να εξηγήσουν τις αποφάσεις εγγραφής τους.

Μια φοιτήτρια από την Ινδία που έγινε δεκτή στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, στο Ντέιβις, είπε ότι αποφάσισε να αναβάλει την εισαγωγή της και εξετάζει άλλες επιλογές λόγω αβεβαιότητας σχετικά με την απόκτηση φοιτητικής βίζας. «Οι γονείς μου φοβόντουσαν επίσης ότι μπορεί να απελαθώ ή κάτι τέτοιο αν πάω τώρα», είπε.

Ένας Κινέζος φοιτητής που αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Northwestern το 2024 έγινε δεκτός σε ένα αμερικανικό πρόγραμμα για να παρακολουθήσει το διδακτορικό του στα οικονομικά, αλλά είπε ότι αποφάσισε να εγγραφεί στο Ηνωμένο Βασίλειο λόγω αβεβαιότητας σχετικά με τις βίζες, σε συνδυασμό με επισφαλή χρηματοδότηση της έρευνας.

«Εκτός από έναν από τους καθηγητές μου, όλοι μου πρότειναν ότι αν έχω μια επιλογή εκτός ΗΠΑ, θα έπρεπε να το σκεφτώ προσεκτικά», είπε. «Έτσι έκανα αυτή την επιλογή».

Μείωση εγγραφών

Περίπου 1,2 εκατομμύρια διεθνείς φοιτητές σπούδασαν στις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2024-2025, σύμφωνα με εκτιμήσεις της NAFSA (Ένωση Διεθνών Εκπαιδευτικών) που αποτελεί μη κερδοσκοπικό οργανισμό. Τον Ιούλιο, η NAFSA προέβλεψε ότι ο αριθμός αυτός θα μειωθεί έως και 15% φέτος, κοστίζοντας στην οικονομία των ΗΠΑ σχεδόν 7 δισεκατομμύρια δολάρια.

Καθώς τα πανεπιστήμια εξακολουθούν να καταμετρούν τις φθινοπωρινές εγγραφές τους, είναι πολύ νωρίς για να συγκεντρωθούν στοιχεία σε εθνικό επίπεδο. Ο αριθμός των διεθνών φοιτητών που σπουδάζουν στις ΗΠΑ αυτόν τον μήνα μειώθηκε κατά 2,4% σε σχέση με τον περασμένο Σεπτέμβριο – από 965.437 σε 942.131, σύμφωνα με στοιχεία του Προγράμματος Φοιτητών και Επισκεπτών Ανταλλαγής του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας. Ωστόσο, αυτοί οι αριθμοί δεν σκιαγραφούν την πλήρη εικόνα, επειδή ο αριθμός των εισερχόμενων και εξερχόμενων φοιτητών είναι μεταβλητός και ορισμένα σχολεία δεν έχουν ακόμη αναφέρει τους φθινοπωρινούς αριθμούς τους.

Το Reuters μίλησε με διευθυντές ή εκπροσώπους σε 10 πανεπιστήμια με σταθερά υψηλές εγγραφές ξένων φοιτητών. Όλα αναφέρουν μειώσεις στις συνολικές εγγραφές διεθνών φοιτητών – που κυμαίνονται από μείωση 1% στο Πανεπιστήμιο του Ιλινόις Urbana-Champaign έως μείωση 19% στο Πανεπιστήμιο του Μπάφαλο. Το Ιλινόις έχει εγγράψει 13.268 διεθνείς φοιτητές και το Μπάφαλο έχει 4.087.

Και στα δύο πανεπιστήμια εγγράφησαν περισσότεροι πρωτοετείς φοιτητές από το εξωτερικό αυτό το φθινόπωρο. Ωστόσο, η απότομη μείωση στον αριθμό των μεταπτυχιακών φοιτητών που εγγράφηκαν από το εξωτερικό οδήγησε σε μείωση του συνολικού αριθμού των εγγεγραμμένων φοιτητών από το εξωτερικό. Η μείωση ήταν πιο έντονη μεταξύ των πρωτοετών μεταπτυχιακών φοιτητών. Το Illinois Urbana-Champaign παρουσίασε πτώση 22% και το Buffalo 58%.

Οποιαδήποτε μείωση στις εγγραφές πρωτοετών φοιτητών έχει ένα γεωμετρικά αυξητικό αρνητικό αποτέλεσμα, σύμφωνα με την Δρ. Fanta Aw, εκτελεστική διευθύντρια και διευθύνουσα σύμβουλος της NAFSA. Όταν οι φοιτητές που γίνονται δεκτοί στο πρώτο έτος του μεταπτυχιακού προγράμματος επιλέγουν να μην εγγραφούν, ένα πανεπιστήμιο χάνει τα δίδακτρα του για δύο χρόνια.

Αυτό που επιδεινώνει το πρόβλημα είναι το γεγονός ότι πολλοί διεθνείς φοιτητές δεν δικαιούνται οικονομική βοήθεια και ως εκ τούτου πληρώνουν πλήρη δίδακτρα. Αποτελούν σημαντική πηγή εσόδων για πολλά ιδρύματα που επιδιώκουν να αντισταθμίσουν τη μείωση των εγχώριων εγγραφών, την αύξηση του λειτουργικού κόστους και τις περικοπές στην κρατική χρηματοδότηση.

Την Τετάρτη, η κυβέρνηση Τραμπ ζήτησε από τα πανεπιστήμια να υπογράψουν συμφωνία, και αυτό θα μπορούσε να πιέσει πολλά ιδρύματα ακόμη περισσότερο. Επιδιώκει να περιορίσει τις διεθνείς εγγραφές προπτυχιακών φοιτητών στο 15%.

«Τα πανεπιστήμια που βασίζονται σε ξένους φοιτητές για τη χρηματοδότηση των ιδρυμάτων τους διατρέχουν τον κίνδυνο, μεταξύ άλλων, να μειώσουν ενδεχομένως τις θέσεις που είναι διαθέσιμες σε Αμερικανούς φοιτητές που αξίζουν την ειδίκευσή τους», αναφέρει ένα υπόμνημα προς τα πανεπιστήμια που κοινοποιήθηκε στο Reuters από αξιωματούχο του Λευκού Οίκου.

Τον Ιούνιο, ο οίκος αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας Moody’s προειδοποίησε ότι η μείωση των εγγραφών θα μπορούσε να παρουσιάσει πιστωτικό κίνδυνο για ορισμένα κολλέγια. Μεταξύ των πιο ευάλωτων, ανέφερε, είναι τα ιδρύματα με μεταπτυχιακά προγράμματα που βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε διεθνείς φοιτητές. Η εξάρτηση αυτή έχει αυξηθεί την τελευταία δεκαετία, ανέφερε η έκθεση.

«Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές συχνά πληρώνουν υψηλότερα δίδακτρα για ορισμένα προγράμματα, επομένως η απώλεια αυτών των φοιτητών θα μπορούσε να έχει ιδιαίτερα σοβαρό αντίκτυπο στα έσοδα», αναφέρει η έκθεση.