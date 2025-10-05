Τραμπ: Στήριξη 10 δισ. δολαρίων στους αμερικανούς αγρότες – θύματα των δασμών

Οι Αμερικανοί αγρότες περνούν μια δύσκολη χρονιά , σε μεγάλο βαθμό λόγω του εμπορικού πολέμου του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Τώρα, ο Λευκός Οίκος ετοιμάζεται να τους παρατείνει ένα πακέτο διάσωσης πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με ρεπορτάζ του CNN.

Το αυξανόμενο κόστος και τα αντίποινα από ξένους δασμούς έχουν βλάψει τη γεωργική βιομηχανία των ΗΠΑ — όπως και οι ελλείψεις εργατικού δυναμικού που σχετίζονται με τη μετανάστευση και η κατακόρυφη πτώση των τιμών των βασικών προϊόντων. Τα έξοδα αγροτικής παραγωγής εκτιμάται ότι θα φτάσουν τα 467,4 δισεκατομμύρια δολάρια το 2025, σύμφωνα με το Υπουργείο Γεωργίας, αυξημένα κατά 12 δισεκατομμύρια δολάρια σε σχέση με πέρυσι.

Η Κίνα έχει εφαρμόσει δασμούς 20% στη σόγια των ΗΠΑ, καθιστώντας την καλλιέργεια από άλλες χώρες σημαντικά πιο ελκυστική.

Οι πτωχεύσεις αγροτικών επιχειρήσεων αυξήθηκαν το πρώτο εξάμηνο του έτους στο υψηλότερο επίπεδο από το 2021, σύμφωνα με στοιχεία των δικαστηρίων των ΗΠΑ.

Οι πολιτικές του Τραμπ έχουν επιδεινώσει αυτά τα προβλήματα, από την απέλαση του βασικού μεταναστευτικού εργατικού δυναμικού του κλάδου έως τις ανανεωμένες εμπορικές εντάσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας. Ακόμα και για τις παραδοσιακές αμερικανικές καλλιέργειες, όπως η σόγια, η κατάσταση έχει γίνει ιδιαίτερα επισφαλής.

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η αγροτική οικονομία αντιμετωπίζει μια σημαντική πρόκληση αυτή τη στιγμή, ειδικά οι καλλιεργητές μας σε ακατέργαστες καλλιέργειες», δήλωσε η υπουργός Γεωργίας Μπρουκ Ρόλινς στους δημοσιογράφους την Τρίτη. «Έτσι, όχι μόνο η σόγια, αν και νομίζω ότι είναι πιθανώς η κορυφή της λίστας, αλλά και το καλαμπόκι, το σιτάρι, το σόργο, το βαμβάκι κ.λπ.»

Πράγματι, η βιομηχανία σόγιας των ΗΠΑ έχει γίνει το σύμβολο της δεινής κατάστασης της αγροτικής οικονομίας κατά το πρώτο έτος της δεύτερης θητείας του Τραμπ. Ο πρόεδρος αναγνωρίζει αυτά τα προβλήματα, δηλώνουν αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου στο CNN, και έχει αυξήσει την πίεση στην κυβέρνησή του να τα αντιμετωπίσει επειγόντως.

Τις τελευταίες εβδομάδες, ο Λευκός Οίκος πραγματοποίησε μια σειρά από διυπουργικές συσκέψεις με τα Υπουργεία Γεωργίας και Οικονομικών, καθώς προσπαθούν να οριστικοποιήσουν ένα πακέτο βοήθειας για τους Αμερικανούς αγρότες, ανέφεραν οι πηγές.

Δύο επιλογές

Οι συζητήσεις σχετικά με τον καλύτερο τρόπο για να βοηθηθεί η γεωργική βιομηχανία βρίσκονται σε εξέλιξη, ανέφεραν οι αξιωματούχοι, αλλά έχουν καταλήξει σε δύο επιλογές.

«Υπάρχουν πολλά μέσα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να ανακουφίσουμε την πίεση που αισθάνονται», δήλωσε ένας από τους αξιωματούχους στο CNN. Μια ιδέα, την οποία ο Τραμπ παρουσίασε δημόσια μόλις την Τετάρτη, είναι να δοθεί στους αγρότες ένα ποσοστό του εισοδήματος που λαμβάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες από τους δασμούς της κυβέρνησης στα αγαθά που εισάγονται στη χώρα.

«Έχουμε βγάλει τόσα πολλά χρήματα από τους δασμούς, που θα πάρουμε ένα μικρό μέρος αυτών των χρημάτων και θα βοηθήσουμε τους αγρότες μας. ΔΕΝ ΘΑ ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΩ ΠΟΤΕ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΜΑΣ!», έγραψε ο Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αυτή την εβδομάδα.

Η άλλη επιλογή είναι να χρησιμοποιηθεί ένα «μαύρο ταμείο», όπως το περιέγραψαν οι αξιωματούχοι, στο Υπουργείο Γεωργίας.

Η κυβέρνηση Τραμπ συνεισέφερε επίσης στο ταμείο, γνωστό ως Πρόγραμμα Έκτακτης Βοήθειας για τα Εμπορεύματα (ECAP), τον Μάρτιο για να παράσχει παρόμοια βοήθεια στους αγρότες. Το υπουργείο Γεωργίας (USDA) εκείνη την εποχή εξέδωσε 10 δισεκατομμύρια δολάρια σε άμεσες πληρωμές σε επιλέξιμους γεωργικούς παραγωγούς επιλέξιμων προϊόντων για το καλλιεργητικό έτος 2024.

Η κυβέρνηση έχει επίσης συζητήσει την εφαρμογή ενός συνδυασμού των δύο επιλογών, ανάλογα με το από πού μπορούν να αντλήσουν τα κεφάλαια πιο γρήγορα, δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Το τρέχον εύρος βοήθειας που επιδιώκουν να προσφέρουν κυμαίνεται από 10 δισεκατομμύρια δολάρια έως 14 δισεκατομμύρια δολάρια.

«Το τελικό ποσό θα εξαρτηθεί από το πόσα χρειάζονται οι αγρότες και το ποσό των δασμολογικών εσόδων που θα εισρεύσουν», δήλωσε ο αξιωματούχος στο CNN.

Ο ίδιος ο Τραμπ ασκούσε πιέσεις κατ’ ιδίαν στην ομάδα του για να διασφαλίσει ότι οι Αμερικανοί αγρότες, πολλοί από τους οποίους η κυβέρνηση Τραμπ αποδίδει τη βοήθεια που έδωσε στον πρόεδρο να κερδίσει τις εκλογές του Νοεμβρίου 2024, θα προστατεύονται. Αλλά ο άλλος λόγος που θέτουν τον γεωργικό κλάδο ως προτεραιότητα, λένε αξιωματούχοι, είναι επειδή η κυβέρνηση Τραμπ θεωρεί την προστασία των αγροτών ως ζήτημα εθνικής ασφάλειας.

«Πρέπει να καλλιεργούμε τα δικά μας τρόφιμα. Δεν μπορούμε να βασιζόμαστε σε εισαγωγές από άλλες χώρες, κάτι που αποτελεί πρόβλημα για την εθνική ασφάλεια. Και αυτή τη στιγμή, η κυβέρνηση επιδοτεί μεγάλο μέρος αυτής της διαδικασίας», υποστήριξε ένας αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ.

Η βιομηχανία σόγιας των ΗΠΑ σε κρίση

Ένα ζήτημα που περιπλέκει τους στόχους της κυβέρνησης Τραμπ περιστρέφεται γύρω από τη σόγια — το μεγαλύτερο γεωργικό προϊόν εξαγωγής της Αμερικής, αξίας άνω των 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2024, σύμφωνα με στοιχεία του USDA.

Πέρυσι, περίπου οι μισές από αυτές τις εξαγωγές κατευθύνθηκαν στην Κίνα, αλλά από τον Μάιο, αυτό το ποσό έχει μειωθεί στο μηδέν ως αποτέλεσμα του σκληρού εμπάργκο που έχει επιβάλει η Κίνα στη σόγια των ΗΠΑ σε αντίποινα για τους δασμούς του Τραμπ στη χώρα. Η Κίνα έχει εφαρμόσει δασμούς 20% στη σόγια των ΗΠΑ, καθιστώντας την καλλιέργεια από άλλες χώρες σημαντικά πιο ελκυστική.

Αυτό δεν θα μπορούσε να έρθει σε χειρότερη στιγμή για τους καλλιεργητές σόγιας, με την περίοδο συγκομιδής να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και ορισμένες εκμεταλλεύσεις να αναφέρουν ισχυρές αποδόσεις. Και η τύχη τους μπορεί να μην αλλάξει σύντομα, καθώς το Πεκίνο εντείνει την εξάρτησή του από τη Νότια Αμερική – κι όλα αυτά όταν πρόσφατα το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ παρείχε σημαντική οικονομοική βοήθεια στην Αργεντινή.

Την περασμένη εβδομάδα, η κυβέρνηση Τραμπ δήλωσε ότι θα κανονίσει ένα πακέτο διάσωσης 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων προς την κεντρική τράπεζα της Αργεντινής, η οποία θα ανταλλάσσει δολάρια ΗΠΑ με πέσος για να βοηθήσει στη σταθεροποίηση της χρηματοπιστωτικής αγοράς της Αργεντινής. Η Αργεντινή επίσης κατάργησε προσωρινά τους φόρους εξαγωγής στα σιτηρά για να βοηθήσει στη σταθεροποίηση του πέσο, αλλά η Κίνα δεν έχασε χρόνο.

Το Πεκίνο αγόρασε «τουλάχιστον 10 φορτία σόγιας από την Αργεντινή», σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters. Η Βραζιλία έχει επίσης βοηθήσει στην κάλυψη της ζήτησης της Κίνας για σόγια, με τις δύο χώρες να ανακοινώνουν συμφωνία τον Ιούλιο για την εμβάθυνση των εμπορικών δεσμών τους στον γεωργικό τομέα.

Ως αποτέλεσμα, η παραπαίουσα βιομηχανία σόγιας της Αμερικής καλεί την κυβέρνηση Τραμπ να ολοκληρώσει τις εμπορικές διαπραγματεύσεις της με την Κίνα.

«Οι Αμερικανοί καλλιεργητές σόγιας ήταν σαφείς εδώ και μήνες: η κυβέρνηση πρέπει να εξασφαλίσει μια εμπορική συμφωνία με την Κίνα. Η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος πελάτης σόγιας στον κόσμο και συνήθως η κορυφαία εξαγωγική μας αγορά», δήλωσε την περασμένη εβδομάδα σε ανακοίνωσή του ο πρόεδρος της Αμερικανικής Ένωσης Σόγιας, Κάλεμπ Ράγκλαντ.

Πίεση στον Τραμπ

Πολλοί αγρότες λένε ότι ο χρόνος είναι πολύτιμος καθώς αρχίζουν να μαζεύουν τη φετινή σοδειά.

«Είμαστε πάντα αισιόδοξοι ότι αυτές οι διαπραγματεύσεις προχωρούν, αλλά με τη συγκομιδή να έχει φτάσει, η υπομονή μπορεί να εξαντλείται», δήλωσε ένας αγρότης της Ιντιάνα στο CNN, περιγράφοντας τις πολλές προκλήσεις του κλάδου, οι οποίες περιλαμβάνουν επίσης την απέλαση βασικών εργαζομένων.

Την Τετάρτη, ο Τραμπ κατηγόρησε την Κίνα για την πίεση που αντιμετωπίζουν οι καλλιεργητές σόγιας, υποστηρίζοντας ότι το Πεκίνο αρνείται να αγοράσει σόγια για διαπραγματευτικούς σκοπούς εν μέσω της δασμολογικής διαμάχης των δύο χωρών. Πρόσθεσε ότι σχεδιάζει να καταστήσει τη σόγια «σημαντικό θέμα συζήτησης» όταν συναντηθεί πρόσωπο με πρόσωπο με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στη Νότια Κορέα τον επόμενο μήνα.

Ένας από τους λόγους που ο Τραμπ έχει δώσει τόση προσοχή στο ζήτημα, λένε αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου, είναι ότι η Ρόλινς έχει επιβάλει το ζήτημα όχι μόνο στον πρόεδρο, αλλά και σε έναν από τους στενότερους συμβούλους του: τον υπουργό Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ.

Την Τρίτη, μια φωτογραφία του τηλεφώνου του Μπέσεντ, που κατέγραψε το Associated Press, έγινε viral, δείχνοντας ένα μήνυμα από μια επαφή με το όνομα «BR», η οποία φέρεται να είναι η Ρόλινς. Τα μηνύματά του κατέδειχναν τον πανικό εντός της κυβέρνησης Τραμπ για τα δεινά της βιομηχανίας σόγιας, τα οποία επιδεινώθηκαν μετά τη δοκιμασία της Αργεντινής.

Κατά τη διάρκεια αυτής της «περιόδου αβεβαιότητας» για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, η Ρόλινς δήλωσε ότι βρίσκεται σε «συνεχή επικοινωνία» με τον Λευκό Οίκο και τους εταίρους σε όλη την κυβέρνηση. Η Ρόλινς χαρακτήρισε επίσης την ιδέα του Τραμπ να δώσει προσωρινά δασμολογικά έσοδα στους αγρότες «μια πολύ καλή λύση».

«Σε αυτή τη στιγμή αβεβαιότητας, η δυνατότητα αντιστάθμισης τυχόν πληρωμών προς τους αγρότες μέσω πιθανών δασμολογικών εσόδων είναι πραγματικά ο στόχος που θέλει ο πρόεδρος να κατευθύνουμε και αυτό εξετάζουμε», πρόσθεσε.