Εργασιακά: Υπ. Εργασίας vs ΓΣΕΕ για 13ωρο και νομοσχέδιο

Ανατροπές στα εργασιακά φέρνει η κυβέρνηση με το νομοσχέδιο για το 13ωρο, χρόνο εργασίας και άδειες

Εργασιακά – Ασφαλιστικά 05.10.2025, 08:00
Εργασιακά: Υπ. Εργασίας vs ΓΣΕΕ για 13ωρο και νομοσχέδιο
Ρεπορτάζ Κώστας Παπαδής

Εν μέσω έντονων εργατικών αντιδράσεων, οι οποίες κορυφώθηκαν με την 24ωρη γενική απεργία της προηγούμενης Τετάρτης, η κυβέρνηση προχώρησε στην κατάθεση στην Βουλή προς ψήφιση του επίμαχου εργατικού νομοσχεδίου, το οποίο παρέχει περαιτέρω δυνατότητες εφαρμογής ελαστικών ωραρίων απασχόλησης.

Συγκεκριμένα προωθεί την εφαρμογή της 13ωρης ημερήσιας απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη,  την εργασία 10 ωρών την ημέρα για τέσσερις ημέρες την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, ατομικές συμβάσεις με μειωμένο ωράριο, διευθέτηση του χρόνου εργασίας ακόμη και ανά εβδομάδα, αλλά και αλλαγές στον τρόπο λήψης της ετήσια αδείας.

Δικαιώματα εργαζομένων

Πέραν τούτων στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται και διατάξεις που αφορούν τα δικαιώματα και την προστασία των εργαζομένων. Ορισμένες εξ’ αυτών προβλέπουν τα εξής:

·        Η άρνηση παροχής υπερωρίας δεν μπορεί να επιφέρει δυσμενή μεταχείριση από τον εργοδότη.

·        Κάθε αδικαιολόγητη μείωση αποδοχών θεωρείται μονομερής βλαπτική μεταβολή, ανεξάρτητα από τη χρήση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας.

·        Σε περίπτωση μη αναγγελίας πρόσληψης, επιβάλλεται πρόστιμο για αδήλωτη εργασία.

Επιπλέον, προβλέπεται επέκταση της προστασίας μητρότητας και στις ανάδοχες μητέρες, καθώς και διεύρυνση των ειδικοτήτων που μπορούν να εκτελούν καθήκοντα ιατρού εργασίας, με στόχο την κάλυψη αναγκών σε προσωπικό.

Οι βασικές διατάξεις του νομοσχεδίου, καθώς και οι απόψεις της ΓΣΕΕ που αντιπαρατίθενται σε αυτές, περιλαμβάνουν τα εξής:

Καθιέρωση ημερήσιας απασχόλησης 13 ωρών στον ίδιο εργοδότη

ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Κατ’ αρχάς το οκτάωρο παραμένει σε απόλυτη ισχύ. Σήμερα, ένας εργαζόμενος έχει τη δυνατότητα να εργάζεται κατ’ εξαίρεση έως 13 ώρες ημερησίως σε δύο ή περισσότερους εργοδότες. Με το νομοσχέδιο, δίδεται η δυνατότητα 13ωρης απασχόλησης  και σε εργαζόμενους που απασχολούνται σε έναν εργοδότη, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται πιστά τα όρια ανάπαυσης και μέγιστου ορίου εβδομαδιαίων ωρών εργασίας καθώς και η καταβολή των νόμιμων προσαυξήσεων από υπερωρίες (συν 40%).

ΓΣΕΕ: Με την συγκεκριμένη διάταξη αυξάνεται ο ανώτατος χρόνος ημερήσιας απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη (8ωρο + 1 ώρα υπερεργασία + 4  ώρες υπερωρία).  Σήμερα, με το ισχύον δίκαιο ο εργοδότης έχει τη δυνατότητα να απασχολήσει υπερωριακά τον εργαζόμενο μέχρι 3 ώρες ημερησίως. Με την επικείμενη ρύθμιση ο εργαζόμενος θα μπορεί να απασχολείται υπερωριακά μέχρι 4 ώρες τη μέρα. Ταυτοχρόνως καταστρατηγείται η 11ωρη ημερήσια ανάπαυση, αν συνυπολογιστεί ο χρόνος μετάβασης από και προς τους χώρους δουλειάς, αλλά και ο χρόνος προετοιμασίας.

Η εφαρμογή του 13ωρου

ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Η εφαρμογή του 13ωρου δεν είναι υποχρεωτική, η υπερωριακή απασχόλησης απαιτεί τη συναίνεση του εργαζόμενου.

ΓΣΕΕ: Η 13ωρη εργασία σε δύο εργοδότες,  συνιστά επιλογή των εργαζομένων. Αντιθέτως αν εφαρμοστεί σε έναν μόνο εργοδότη, ουσιαστικά θα είναι υποχρέωση των εργαζομένων. Τυχόν άρνηση, θα πρέπει να μην είναι  αντίθετη με την «καλή πίστη», άρα θα πρέπει ο ίδιος ο εργαζόμενος να αποδείξει τους λόγους αντίθεσής του να παράσχει  την επιπλέον εργασία.

Τα όρια του 13ωρου

ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ένας εργαζόμενος μπορεί να εργαστεί επί 13 ώρες ημερησίως, κατ’ ανώτατο όριο 37,5 ημέρες τον χρόνο. Ο υπολογισμός αυτός προκύπτει από τα εξής: ο ανώτατος χρόνος εργασίας εβδομαδιαίως είναι 48 ώρες.  Σε περίοδο αναφοράς 4 μηνών, και το ανώτατο όριο υπερωριακής απασχόλησης οι 150 ώρες ετησίως.

ΓΣΕΕ: Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΟΟΣΑ οι Έλληνες εργαζόμενοι υπερ – απασχολούνται με 1.886 ώρες εργασίας ετησίως, ενώ ο μέσος όρος της ΕΕ είναι 1.571 ώρες εργασίας ετησίως. Οι επιπτώσεις αυτού είναι καταλυτικές στην υγεία και την ασφάλεια της εργασίας και επιβεβαιώνονται από τον αυξανόμενο αριθμό των εργατικών ατυχημάτων. Για το λόγο αυτό η ΓΣΕΕ προβάλει το αίτημα της μείωσης των εβδομαδιαίων ωρών εργασίας στις 37,5.

Το οικονομικό όφελος για τον εργαζόμενο

ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Η αμοιβή που δικαιούται είναι ίση με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 40%. Ωστόσο με τη νέα ρύθμιση ο εργαζόμενος ευνοείται μισθολογικά σε σχέση με την απασχόλησης σε δύο εργοδότες. Παράδειγμα: εργαζόμενος ο οποίος απασχολείται σε δύο εργοδότες και αμείβεται με 8 ευρώ την ώρα εφόσον απασχοληθεί 13 ώρες σε δύο εργοδότες, θα αμειφθεί με ημερομίσθιο ύψους 104 ευρώ. Εάν απασχοληθεί τις αντίστοιχες ώρες σε έναν και μόνο εργοδότη, θα λάβει 119 ευρώ.

ΓΣΕΕ. Οι ώρες εβδομαδιαίας εργασίας θα πρέπει να μειωθούν και όχι να αυξηθούν. Ταυτοχρόνως να καταργηθεί ο θεσμός της υπερεργασίας, ώστε η εργασία πέραν του  8ώρου να θεωρείται και να αμείβεται ως υπερωρία.

Η διευθέτηση του χρόνου εργασίας

ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Η διευθέτηση του χρόνου εργασίας αποτελεί σύστημα κατανομής του χρόνου εργασίας που υλοποιείται με το συμψηφισμό αυξημένων ωρών απασχόλησης μιας περιόδου με τις λιγότερες ώρες μιας άλλης περιόδου. Στο ισχύον δίκαιο προβλέπονται δύο συστήματα διευθέτησης, σε εξάμηνη και σε ετήσια βάση. Το νομοσχέδιο παρέχει τη δυνατότητα να συμφωνείται διευθέτηση του χρόνου εργασίας και σε εβδομαδιαία βάση.

ΓΣΕΕ: Η αλλαγή που προωθείται με δικαίωμα διευθέτησης ακόμα και  σε εβδομαδιαία βάση, θεωρείται ότι δημιουργεί ένα  ακόμα εργαλείο διευθυντικής εξουσίας στον εργοδότη για περαιτέρω ελαστικοποίηση της εργασίας και αποφυγή υπερεργασίας και καταβολής υπερωριών. Το  γεγονός ότι δίνεται το δικαίωμα ατομικής συμφωνίας,  συνηγορεί προς αυτή την κατεύθυνση.

Η τετραήμερη εργασία

ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Μέχρι σήμερα, η δυνατότητα 4ήμερης εργασίας (10 ώρες την ημέρα), σε συνεννόηση με τον εργοδότη, ισχύει για έξι μήνες. Με το νομοσχέδιο, η δυνατότητα αυτή δίνεται για ολόκληρο το έτος. Κάθε εργαζόμενος, χωρίς περιορισμό, για παράδειγμα ένας γονέας με ανήλικο τέκνο, θα μπορεί να εργάζεται εφεξής σε 4ημερη βάση καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, κατόπιν συνεννόησης με τον εργοδότη.

ΓΣΕΕ: Στο πλαίσιο της προωθούμενης διευθέτησης σε εβδομαδιαία βάση μπορεί να «συμφωνείται» 10ωρη εργασία τις 4 ημέρες την εβδομάδα και χορήγηση άδειας την 5η ημέρα. Το σύστημα αυτό μπορεί να διαρκέσει έως 12 μήνες. Το επιχείρημα που προβάλλεται, ότι δήθεν το μέτρο θα εξυπηρετήσει τους εργαζόμενους γονείς, είναι ατυχές, αφού αγνοεί την πραγματικότητα της ανυπαρξίας ή ανεπάρκειας δημόσιων – δημοτικών δομών φύλαξης και εποπτείας των παιδιών, ιδίως κατά τις ημέρες αυξημένης απασχόλησης των γονέων. Έτσι, το μέτρο αυτό δεν εξυπηρετεί την ισορροπία επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, όπως εξαγγέλλεται.

Υπερωριακή απασχόληση στους εκ περιτροπής απασχολούμενους

ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Οι εκ περιτροπής απασχολούμενοι θα έχουν – πλέον – το δικαίωμα να εργαστούν επιπλέον του οκταώρου τους, λαμβάνοντας την αντίστοιχη προσαύξηση 40% για κάθε ώρα υπερωριακής απασχόλησης, εφόσον το επιθυμούν.

ΓΣΕΕ: Με τη δυνατότητα υπερεργασίας και υπερωριακής απασχόλησης των εκ περιτροπής εργαζομένων υπονομεύεται η πλήρης απασχόληση και αποτρέπονται νέες προσλήψεις προσωπικού.

Το νέο καθεστώς λήψης της ετήσιας άδειας

ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Μέχρι σήμερα, η άδεια έπρεπε να λαμβάνεται από τον εργαζόμενο αδιαίρετη, σε μία περίοδο, ενώ με αίτημα του εργαζομένου ήταν δυνατή η κατάτμηση του χρόνου αδείας, με την προϋπόθεση ότι οι δύο εβδομάδες θα λαμβάνονται συνεχόμενα. Με το νομοσχέδιο δίνεται η δυνατότητα στον εργαζόμενο να αιτηθεί επιμερισμό της άδειάς του σε περισσότερα χρονικά διαστήματα.

ΓΣΕΕ: Με το νομοσχέδιο σε περίπτωση κατάτμησης της άδειας, η ελάχιστη διάρκεια του ενός τμήματος (των δύο εβδομάδων), μειώνεται στο μισό. Η Συνομοσπονδία επισημαίνει ότι τέτοιου είδους «συμφωνίες» ανάμεσα σε εργοδότη και  εργαζόμενο, συνήθως δεν αποτελούν προϊόν ελεύθερης βούλησης.

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
ΤτΕ: Συνάντηση Στουρνάρα με τον Γερμανό τραπεζίτη
Economy

Συνάντηση Στουρνάρα με τον Γερμανό τραπεζίτη
Σουρωτή: Άλμα 87% στα EBITDA το 2024
Business

Άλμα 87% στα EBITDA για τη Σουρωτή το 2024
Interbeton: Πρώτη εταιρία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη με CSC πιστοποίηση
Κατασκευές

Πιστοποίηση CSC για το σκυρόδεμα της Interbeton
Πειραιώς: Στις αγορές για έκδοση ΑΤ1 με στόχο τα 600 εκατ. ευρώ – Μεγάλη η ζήτηση
Τράπεζες

Στις αγορές για έκδοση ΑΤ1 η Πειραιώς με στόχο τα 600 εκατ. - Μεγάλη η ζήτηση
Piraeus Securities: Στα 15 ευρώ ανεβάζει την τιμή-στόχο της Εθνικής
Τράπεζες

Στα 15 ευρώ ανεβάζει την τιμή-στόχο της Εθνικής η Piraeus Sec.
Προϋπολογισμός: Ανάπτυξη 2,4% και πλεόνασμα 2,8% το 2026 [πίνακας]
Economy

Προϋπολογισμός: Ανάπτυξη 2,4% και πλεόνασμα 2,8% το 2026 [πίνακας]

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Όμιλος Χατζηλαζάρου: Έσπασε το φράγμα των 100 εκατ. ευρώ με την προσθήκη του Titania 
Τουρισμός

Τo Titania εκτόξευσε τον όμιλο Χατζηλαζάρου πάνω από 100 εκατ.

Το comeback για τον όμιλο Χατζηλαζάρου μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές στη Ρόδο το 2023

Λάμπρος Καραγεώργος
Shein: Γιατί αλλάζει τους όρους στο retail – Η ελληνική αντίδραση
Business

Η εισβολή της Shein στο retail

Η περσινή διάψευση της Shein στον ΟΤ για τα φυσικά καταστήματα και η «τούμπα» με την ανακοίνωση για τη Γαλλία

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
S&P Global: «Έλαμψαν» οι ελληνικές τράπεζες το γ’ τρίμηνο – H περίπτωση της CrediaBank
Τράπεζες

«Έλαμψαν» οι ελληνικές τράπεζες το γ’ τρίμηνο - Ξεχώρισε η CrediaBank

Οι ελληνικές τράπεζες έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο στο ράλι ανόδου των ευρωπαϊκών μετοχών, σύμφωνα με την S&P Global

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Η επίδοξη ηγέτης της Ιαπωνίας δεν είναι η Σιδηρά Κυρία
Reuters Breakingviews

Είναι η Τακαΐτσι η νέα... Θάτσερ της Ιαπωνίας;

Η Τακαΐτσι είναι το φαβορί για να ψηφιστεί ως η επόμενη - και η πρώτη γυναίκα - πρωθυπουργός της Ιαπωνίας

Hudson Lockett
Birkenstock: Από την ορθοπεδική άνεση στο απόλυτο fashion statement
World

To «άσχημο» παπούτσι που έγινε παγκόσμιο φαινόμενο

Η ιστορία της Birkenstock αποκαλύπτει πώς ένα σανδάλι, όχι και τόσο κομψό, κατέκτησε τις πασαρέλες αλλά και τους καταναλωτές

Νατάσα Σινιώρη
Οι κανόνες συγχωνεύσεων και εξαγορών της ΕΕ μετατρέπονται από καταλύτη ανάπτυξης σε όπλο
Reuters Breakingviews

Από καταλύτες ανάπτυξης σε όπλο: Οι νέοι κανόνες M&A στην ΕΕ

Oι Aμερικανοί μνηστήρες που στοχεύουν σε ευρωπαϊκές εταιρείες μπορεί σύντομα να δυσκολευτούν

Jennifer Johnson
Ενδυναμώνοντας τους δασκάλους στη Χρηματοοικονομική Παιδεία
Experts

Ενδυναμώνοντας τους δασκάλους στη Χρηματοοικονομική Παιδεία

Xρειάζεται ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που να προσφέρει ολιστικές χρηματοοικονομικές γνώσεις

Δρ. Αργυρή Κατωπόδη
Secretariat: Η κούρσα του Big Red προς την Αιωνιότητα
Business of Sport

Secretariat - Το σπουδαιότερο άλογο ιπποδρομιών

Στις 4 Οκτωβρίου 1989 ο Secretariat, το διασημότερο και σπουδαιότερο άλογο ιπποδρομιών πέρασε στην αιωνιότητα

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Περισσότερα από Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Ακίνητα: Φρένο στις αγοραπωλησίες – Άλμα σε γονικές αγορές
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Πόσα ακίνητα άλλαξαν χέρια - Οι 6 top περιοχές

Το ράλι και οι τιμές στα ακίνητα - Τι δείχνουν τα στοιχεία που έχουν αναρτηθεί στο Μητρώο Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων

e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε ταμείο 6-10 Οκτωβρίου – Πότε θα καταβληθούν οι συντάξεις
Economy

Οι πληρωμές της εβδομάδας από e-ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ

Πότε πάνε ταμείο οι συνταξιούχοι

Ηλεκτρονική τιμολόγηση: Τέλος σε όλα τα χειρόγραφα παραστατικά για επιχειρήσεις
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Τι αλλάζει στα παραστατικά επιχειρήσεων και επαγγελματιών

Το χρονοδιάγραμμα για την ηλεκτρονική τιμολόγηση και το ψηφιακό πελατολόγιο στις συναλλαγές επιχειρήσεων και επαγγελματιών

Ντίνος Σιωμόπουλος
Φορολογία: Υπολογισμός φόρου με τα νέα μέτρα – Πόσοι επισκέφθηκαν την πλατφόρμα
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Υπολογισμός φόρου με τα νέα μέτρα - Πόσοι επισκέφθηκαν την πλατφόρμα

Με μερικά κλικ οι φορολογούμενοι μπορούν να διαπιστώσουν με σχετική ακρίβεια τις αλλαγές στη φορολογία που θα ισχύσουν από το 2026

e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε ταμείο 6-10 Οκτωβρίου – Πότε θα καταβληθούν οι συντάξεις
Economy

Ποιοι πάνε ταμείο 6-10 Οκτωβρίου - Νωρίτερα οι συντάξεις

Αναλυτικά οι ημερομηνίες πληρωμών και οι δικαιούχοι - Πότε πάνε ταμείο οι συνταξιούχοι

Εργασιακά: Υπ. Εργασίας vs ΓΣΕΕ για 13ωρο και νομοσχέδιο
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Υπ. Εργασίας vs ΓΣΕΕ για 13ωρο και χρόνο εργασίας

Ανατροπές στα εργασιακά φέρνει η κυβέρνηση με το νομοσχέδιο για το 13ωρο, χρόνο εργασίας και άδειες

Κώστας Παπαδής
Εργασιακό νομοσχέδιο: Την ερχόμενη Τρίτη η συζήτησή του στις Επιτροπές της Βουλής
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Έρχεται το 13ωρο - Τι αλλαγές φέρνει το εργασιακό νομοσχέδιο

Οι βασικές ρυθμίσεις για ωράρια και ετήσια άδεια αναψυχής - Στόχος να ψηφιστεί έως τις 15 Οκτωβρίου

Latest News
ΤτΕ: Συνάντηση Στουρνάρα με τον Γερμανό τραπεζίτη
Economy

Συνάντηση Στουρνάρα με τον Γερμανό τραπεζίτη

Στουρνάρας και Νάγκελ συζήτησαν για τις οικονομικές προοπτικές της Ευρώπης, τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες

Σουρωτή: Άλμα 87% στα EBITDA το 2024
Business

Άλμα 87% στα EBITDA για τη Σουρωτή το 2024

Οι προοπτικές και προκλήσεις της εταιρείας

Interbeton: Πρώτη εταιρία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη με CSC πιστοποίηση
Κατασκευές

Πιστοποίηση CSC για το σκυρόδεμα της Interbeton

Η παρουσίαση της πιστοποίησης CSC έτοιμου σκυροδέματος έγινε σε εκδήλωση στην μονάδα της Interbeton στο The Ellinikon

Πειραιώς: Στις αγορές για έκδοση ΑΤ1 με στόχο τα 600 εκατ. ευρώ – Μεγάλη η ζήτηση
Τράπεζες

Στις αγορές για έκδοση ΑΤ1 η Πειραιώς με στόχο τα 600 εκατ. - Μεγάλη η ζήτηση

Το κουπόνι των νέων τίτλων αναμένεται να διαμορφωθεί γύρω από τη ζώνη του 6,5%

Piraeus Securities: Στα 15 ευρώ ανεβάζει την τιμή-στόχο της Εθνικής
Τράπεζες

Στα 15 ευρώ ανεβάζει την τιμή-στόχο της Εθνικής η Piraeus Sec.

H Piraeus Securities προχώρησε σε αναθεώρηση του μοντέλου της για την Εθνική Τράπεζα, λαμβάνοντας υπόψη το υποστηρικτικό περιβάλλον επιτοκίων

Προϋπολογισμός: Ανάπτυξη 2,4% και πλεόνασμα 2,8% το 2026 [πίνακας]
Economy

Προϋπολογισμός: Ανάπτυξη 2,4% και πλεόνασμα 2,8% το 2026 [πίνακας]

Στη Βουλή κατατέθηκε ο προϋπολογισμός - Οι δηλώσεις Πιερρακάκη και Πετραλιά

Alexis Tsipras Resigns as MP, Paving Way for New Party
English Edition

Alexis Tsipras Resigns as MP, Paving Way for New Party

The former Greek prime minister, a polarizing figure in Greek politics, has resigned his MP seat to "return to the hopeful uncertainty of social struggle", hinting at a fresh movement beyond SYRIZA

Συνεργασία ΤΕΕ με το Ελληνικό Κτηματολόγιο
Ακίνητα

Συνεργασία ΤΕΕ με το Ελληνικό Κτηματολόγιο

Η Προγραμματική Σύμβαση είναι συνολικής διάρκειας 18 μηνών

Εργαζόμενοι: Burnout για πάνω από 1 στους 2 εργαζομένους
Executive

Burnout για πάνω από έναν στους δύο εργαζομένους

Πιο επιβαρυμένες οι γυναίκες και οι νεότεροι εργαζόμενοι - Τι δείχνει έρευνα των ΕΥ Ελλάδος, Hellas EAP και Εργαστηρίου Πειραματικής Ψυχολογίας ΕΚΠΑ

Aktor: Πράσινο από ΕΓΣ για τον μετασχηματισμό του ομίλου
Business

Νέα σελίδα για Aktor - Δύο θυγατρικές στο ΧΑ

Το μήνυμα του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της Aktor, Αλέξανδρου Εξάρχου για την επόμενη ημέρα του ομίλου

Alfa: Αποκτά πλειοψηφικό μερίδιο στην Trio Bakery στον Καναδά
Τρόφιμα – ποτά

Εξαγορά από την Alfa στον Καναδά - Αποκτά εργοστάσιο παραγωγής

Η Alfa γράφει ιστορία, καθώς γίνεται η πρώτη ελληνική εταιρεία ζύμης με παραγωγική βάση στη Βόρεια Αμερική

Ελαιόλαδο: Στα 7,85 ευρώ/κιλό το πρώτο συμβόλαιο της σεζόν
AGRO

Πόσο έκλεισε το πρώτο συμβόλαιο για το ελαιόλαδο της νέας σεζόν

Η πρώτη συμφωνία για το ελαιόλαδο της σεζόν 2025 -26 «κλείστηκε» από τον Αγροτικό Ελαιουργικό Συνεταιρισμό Αγίων Αποστόλων Λακωνίας

Ανθή Γεωργίου
Eυρωπαϊκά χρηματιστήρια: Βουτιά 2% για τον CAC 40 – Στο κόκκινο οι αγορές
Markets

«Τορπίλη» Λεκορνί στις αγορές - Η αντίδραση του ΧΑ

Η αιφνιδιαστική παραίτηση του Γάλλου πρωθυπουργού κλυδωνίζει τις αγορές - Πτώση στην Αθήνα

Ελληνική Ενωση Τραπεζών: Δωρεάν διαδικτυακό Πρόγραμμα Χρηματοοικονομικού Εγγραμματισμού για μικρομεσαίους
Business

ΕΕΤ: Δωρεάν πρόγραμμα χρηματοοικονομικού εγγραματισμού για ΜμΕ

Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες στην έναρξη και τη λειτουργία μιας επιχείρησης

Προϋπολογισμός: Ανάπτυξη 2,2% για το 2025 και 2,3% το 2026
Economy

Πού θα καθίσει η «μπίλια» της ανάπτυξης το 2025 - 2026

Τι προβλέπει το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο για τον προϋπολογισμό

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Χάλασε» το κλίμα η… Γαλλία
Xρηματιστήριο Αθηνών

«Χάλασε» το κλίμα στο χρηματιστήριο Αθηνών η… Γαλλία

Ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο Αθηνών καταγράφει απώλειες 0,41% στις 2.068,12 μονάδες μετά την ανακοίνωση της παραίτησης Λεκορνί

Αλεξάνδρα Τόμπρα

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο