e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε ταμείο 6-10 Οκτωβρίου – Πότε θα καταβληθούν οι συντάξεις

Κατά την περίοδο 6 Οκτωβρίου έως 10 Οκτωβρίου, θα καταβληθούν 64.500.000 ευρώ σε 56.600 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

Από τις 6 Οκτωβρίου έως τις 10 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 13.500.000 ευρώ σε 700 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

32.000.000 ευρώ σε 53.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

1.000.000 ευρώ σε 1.200 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

18.000.000 ευρώ σε 1.700 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

Συντάξεις

Νωρίτερα θα καταβληθούν οι συντάξεις Νοεμβρίου.

Συγκεκριμένα, για τις κύριες συντάξεις, οι συνταξιούχοι του ΟΑΕΕ, του ΟΓΑ και του ΕΤΑΑ θα δουν τα χρήματα στους λογαριασμούς τους την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου.

Οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ, του Δημοσίου, των Τραπεζών, του ΟΤΕ, του ΝΑΤ, της ΔΕΗ, του ΕΤΑΤ και του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ θα πληρωθούν την Τρίτη 28 Οκτωβρίου.

Για τις επικουρικές συντάξεις, οι δικαιούχοι του ιδιωτικού τομέα και οι μη μισθωτοί θα λάβουν τις συντάξεις τους την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου, ενώ οι συνταξιούχοι του Δημοσίου θα πληρωθούν την Τρίτη 28 Οκτωβρίου.