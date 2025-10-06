Euronext: Ξεκίνησε η αποδοχή της δημόσιας πρότασης για την ΕΧΑΕ

Δόθηκε στη δημοσιότητα σήμερα το ενημερωτικό δελτίο για την ένταξη του Χρηματιστηρίου Αθηνών στον πανευρωπαϊκό όμιλο Euronext, μετά και την έγκριση της συμφωνίας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, στις 3 Οκτωβρίου 2025.

Βάσει αυτού ξεκίνησε σήμερα 6 Oκτωβρίου και επίσημα η διαδικασία της δημόσιας πρότασης της Euronext για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (ΕΧΑΕ). Θα λήξει στις 17 Νοεμβρίου 2025, ενώ δύο ημέρες αργότερα, στις 19 Νοεμβρίου θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα της Δημόσιας Πρότασης.

Η σχέση ανταλλαγής που προτείνει η Euronext

Η πρόταση της Euronext προβλέπει 0,050 Προσφερόμενη Μετοχή για κάθε μία (1) Μετοχή ATHEX. Ουσιαστικά, η πρόταση είναι 1 μετοχή της Euronext για κάθε 20 της ΕΧΑΕ. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας τελεί υπό την προϋπόθεση ότι, κατά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, θα έχει προσφερθεί τουλάχιστον το ποσοστό 67% των τίτλων.

Με βάση το χρονοδιάγραμμα, στις 19 Νοεμβρίου θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα της Δημόσιας Πρότασης και στις 24 του ίδιου μήνα αναμένεται η έναρξη της εισαγωγής και διαπραγμάτευσης των Προσφερόμενων Μετοχών στα χρηματιστήρια Euronext στο Άμστερνταμ, στις Βρυξέλλες, στη Λισαβόνα και στο Παρίσι.

Εξέλιξη της προσφοράς

Αρχικά, η προσφορά που ανακοινώθηκε τον περασμένο Ιούνιο εκτιμούσε τη μετοχή της ΕΧΑΕ στην τιμή των 6,90 ευρώ. Ωστόσο, η προσφορά βελτιώθηκε τον Ιούλιο, με την τιμή να αυξάνεται στα 7,14 ευρώ με την ίδια αναλογία μετοχών.

Παρά την αρχική βελτίωση της προσφοράς, η πρόσφατη πτώση της μετοχής της Euronext στα 125 ευρώ επηρεάζει την τιμή της προσφοράς για την ΕΧΑΕ, η οποία διαμορφώνεται τώρα στα 6,21 ευρώ, χαμηλότερη από τα επίπεδα της αναθεωρημένης προσφοράς του Ιουλίου.

Αυτό το «ψαλίδισμα» της τιμής είναι αποτέλεσμα της πτώσης της μετοχής της Euronext, η οποία αντανακλάται στην τιμή που προσφέρεται στους μετόχους του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Αντάλλαγμα και δίκαιο αντίτιμο

Το αντάλλαγμα σε μετρητά που προσφέρεται στους μετόχους της ΕΧΑΕ θεωρείται εύλογο και δίκαιο, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Νόμου, και πληροί τα κριτήρια για το εύλογο αντίτιμο.

Συγκεκριμένα:

Το προσφερόμενο ποσό σε μετρητά υπερβαίνει τη μέση σταθμισμένη τιμή συναλλαγών (VWAP) των μετοχών της ΕΧΑΕ για τους τελευταίους 6 μήνες πριν από την ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, η οποία ανήλθε σε 5,9770 ευρώ.

Επιπλέον, ο Προτείνων (Euronext) και τα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με αυτόν δεν απέκτησαν μετοχές της ΕΧΑΕ κατά τη διάρκεια των 12 μηνών που προηγήθηκαν της ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, κάτι που εξασφαλίζει τη διαφάνεια της διαδικασίας.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, δεν απαιτείται αποτίμηση της ΕΧΑΕ, καθώς δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται για την αποτίμηση (όπως η επιβολή κυρώσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για χειραγώγηση των μετοχών ή ακατάλληλες συναλλαγές).

Δικαίωμα εξαγοράς και εξόδου

Σε περίπτωση που η Euronext κατέχει τουλάχιστον το 90% των δικαιωμάτων ψήφου της ΕΧΑΕ κατά τη λήξη της περιόδου αποδοχής, θα ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς. Αυτό σημαίνει ότι θα απαιτήσει από τους υπόλοιπους κατόχους μετοχών της ΕΧΑΕ να μεταβιβάσουν τις μετοχές τους στην Euronext, ακολουθώντας τη διαδικασία που προβλέπεται από τον νόμο.

Αν οι μέτοχοι της ΕΧΑΕ δεν αποδεχθούν τη Δημόσια Πρόταση, θα έχουν το δικαίωμα εξόδου εντός τριών (3) μηνών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης. Αυτό σημαίνει ότι οι μέτοχοι που δεν συμμετέχουν στην πρόταση θα έχουν την επιλογή να πωλήσουν τις μετοχές τους στην Euronext εντός αυτού του χρονικού διαστήματος.

Το προσφερόμενο αντάλλαγμα για το δικαίωμα εξαγοράς και εξόδου είναι, κατά επιλογή του κατόχου:

– Προσφερόμενες μετοχές σε άυλη μορφή μέσω της Euronext Securities Milan.

– Αντάλλαγμα σε μετρητά ποσού 5,98 ευρώ ανά μετοχή ΕΧΑΕ.

Διαγραφή των μετοχών ΕΧΑΕ από το Χρηματιστήριο Αθηνών

Μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης ή μετά την άσκηση του Δικαιώματος Εξαγοράς ή Εξόδου, εφόσον η Euronext κατέχει τουλάχιστον το 95% των δικαιωμάτων ψήφου της ΕΧΑΕ, σκοπεύει να αιτηθεί τη διαγραφή των μετοχών της ΕΧΑΕ από το Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Νόμου 3371/2005.

Εάν το ποσοστό των μετοχών που προσφερθούν είναι μεταξύ 67% και λιγότερο από 90%, οι μετοχές της ΕΧΑΕ θα συνεχίσουν να διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών.