Euronext: Τι αναφέρει για τη δημόσια πρόταση εξαγοράς της ΕΧΑΕ

Για ένα σημαντικό βήμα προς μια πιο ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή κεφαλαιαγορά κάνει λόγο η Euronext για την εξαγορά της ΕΧΑΕ

Business 06.10.2025, 08:46
Euronext: Τι αναφέρει για τη δημόσια πρόταση εξαγοράς της ΕΧΑΕ
Newsroom

Η Euronext έχει λάβει τις απαιτούμενες κανονιστικές εγκρίσεις για την έναρξη της προαιρετικής πρότασης ανταλλαγής μετοχών για την απόκτηση όλων των κοινών ονομαστικών μετοχών της ATHEX, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ευρωπαϊκός όμιλος διαχείρισης υποδομών χρηματιστηριακών αγορών.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο που δόθηκε στη δημοσιότητα σήμερα, η περίοδος αποδοχής λήγει στις 17 Νοεμβρίου 2025.

Στρατηγική Προσέγγιση της Δημόσιας Πρότασης

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση η ενσωμάτωση της ΑΤΗΕΧ στον Όμιλο Euronext θα επιτρέψει στους συμμετέχοντες της ελληνικής χρηματοπιστωτικής αγοράς να ενταχθούν σε ένα δίκτυο περισσότερων από 1.800 εισηγμένες εταιρείες, με συνολική χρηματιστηριακή αξία που υπερβαίνει τα €6 τρισ.

Το ενδιαφέρον του Ομίλου Euronext για την ΑΤΗΕΧ αντανακλά την εμπιστοσύνη του στις θετικές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, καθώς και στην αναπτυξιακή δυναμική που προκύπτει από την περαιτέρω ενσωμάτωση της ελληνικής κεφαλαιαγοράς στην Ευρωζώνη και τη βελτιωμένη πρόσβαση σε διεθνείς επενδυτές.

Η ένταξη θα:

  • Ενσωματώσει την ΑΤΗΕΧ στη μεγαλύτερη δεξαμενή ρευστότητας στην Ευρώπη: Η Euronext μέσω του ενιαίου βιβλίου εντολών και την υποστήριξη της ενιαίας πλατφόρμας συναλλαγών «Optiq®», θα ενισχύσει την πρόσβαση της ελληνικής χρηματοπιστωτικής αγοράς στη μεγαλύτερη Ευρωπαϊκή δεξαμενή ρευστότητας.
  • Ενισχύσει την πρόσβαση σε χρηματοδότηση για τις ελληνικές επιχειρήσεις: Η Ελλάδα θα καταστεί κεντρικός κόμβος για εισαγωγές μετοχών υπό εναρμονισμένο πλαίσιο, προσφέροντας μεγαλύτερη κλίμακα, ορατότητα και πρόσβαση σε Ευρωπαϊκή ρευστότητα. Η Euronext θα ενισχύσει τις δυνατότητες χρηματοδότησης των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω του πανευρωπαϊκού εκπαιδευτικού προγράμματος προετοιμασίας για δημόσια εγγραφή «IPOready» και θα παρέχει πλατφόρμα για την εισαγωγή ελληνικών εταιρειών σε ομολογιακές εκδόσεις, διευρύνοντας τις πηγές χρηματοδότησής τους.
  • Τοποθετήσει την ΑΤΗΕΧ ως κόμβο της Euronext στη Νοτιοανατολική Ευρώπη: Ως μέλος του Ομίλου Euronext, η ΑΤΗΕΧ θα ηγηθεί της αναπτυξιακής πορείας της Euronext στην περιοχή, δημιουργώντας στην Αθήνα ένα κόμβο για την εισαγωγή εταιρειών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
  • Δημιουργήσει μία ενιαία μετα-συναλλακτική υποδομή: Η Euronext βασίζεται σε έναν ενιαίο φορέα εκκαθάρισης, ο οποίος εκκαθαρίζει όλες τις ευρωπαϊκές ροές των αγορών της, τόσο για προϊόντα μετρητών όσο και για παράγωγα. Στο πλαίσιο ενός ενοποιημένου Ομίλου, η Euronext σκοπεύει να επεκτείνει την Euronext Clearing ώστε να καλύπτει και τους ελληνικούς τίτλους. Η Euronext επιδιώκει επίσης να θέσει την Euronext Securities ως το προτιμώμενο Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (CSD) για την Ευρώπη. Με την προγραμματιζόμενη απόκτηση της ΑΤΗΕΧ, η Euronext θα επεκτείνει την πλατφόρμα CSD της και θα ενοποιήσει περαιτέρω την ευρωπαϊκή μετασυναλλακτική αγορά.
  • Ξεκλειδώσει μακροπρόθεσμη αξία για τους μετόxους: Η πρόταση της Euronext προσφέρει μία ελκυστική ευκαιρία στους μετόχους της ΑΤΗΕΧ να γίνουν επενδυτές σε ένα κορυφαίο πανευρωπαϊκό όμιλο, αποκομίζοντας οφέλη από την ενσωμάτωσή της στο οικοσύστημα της Euronext. Το μοναδικό και αποδεδειγμένο ιστορικό της Euronext στην παροχή σημαντικών ωφελειών σε κάθε χρηματοπιστωτική υποδομή που έχει εντάξει στο χαρτοφυλάκιό της, τα τελευταία χρόνια, αντικατοπτρίζεται στην εντυπωσιακή απόδοση της μετοχής της, η οποία έχει αυξηθεί πάνω από 600% από την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο το 2014. Επιπλέον, μετά την ενσωμάτωση στον δείκτη CAC 40®, οι μετοχές Euronext παρέχουν σημαντικά οφέλη ρευστότητας.

Ομόφωνη στήριξη από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΧΑΕ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ATHEX ανακοίνωσε στους μετόχους της στις 30 Ιουλίου 2025 την ομόφωνη στήριξή του στη Δημόσια Πρόταση και υπέγραψε σύμφωνο συνεργασίας με την Euronext. Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που κατέχουν μετοχές, συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου της ATHEX, έχουν υπογράψει δεσμεύσεις για την υποβολή των μετοχών τους στη Δημόσια Πρόταση, υπό την προϋπόθεση έκδοσης αιτιολογημένης γνώμης από το Διοικητικό Συμβούλιο υπέρ της Δημόσιας Πρότασης, όπως ορίζει η ελληνική νομοθεσία.

O Stéphane Boujnah, Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Euronext, δήλωσε: «Η Ευρώπη εισέρχεται σε μια νέα στρατηγική φάση για την οικοδόμηση πιο ενοποιημένων ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών που εξυπηρετούν τις τοπικές οικονομίες στο πλαίσιο μιας Ένωσης Αποταμίευσης και Επενδύσεων. Η ισχυρή οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας, υποστηριζόμενη από αυξανόμενες επενδύσεις, την ενίσχυση της διεθνούς εμπιστοσύνης και σταθερά θεμελιώδη μεγέθη, καθιστά την παρούσα στιγμή κατάλληλη για την ενίσχυση της αγοράς της. Μέσω της ενσωμάτωσης της ΑΤΗΕΧ στο οικοσύστημα της Euronext, η Ελλάδα θα διαδραματίσει κεντρικό ρόλο σε αυτό το ευρωπαϊκό εγχείρημα. Η κίνηση αυτή θα ενισχύσει την προβολή και τη διεθνή ελκυστικότητα της ελληνικής αγοράς, συμβάλλοντας στον κοινό ευρωπαϊκό στόχο για ισχυρότερες, ενοποιημένες και πιο αποδοτικές κεφαλαιαγορές. Η πρωτοβουλία έχει ήδη λάβει ισχυρά και θετικά σχόλια από κορυφαίους συμμετέχοντες, οι οποίοι αναγνωρίζουν την αξία της συνένωσης κορυφαίων υποδομών, τεχνολογιών και πρακτικών σε όλη την Ευρώπη με στόχο την προώθηση επενδύσεων στην πραγματική οικονομία.»

Βασικά στοιχεία της Δημόσιας Πρότασης

Η Δημόσια Πρόταση αρχίζει την 6 Οκτωβρίου 2025, στις 08:00 (EEST) και λήγει την 17Νοεμβρίου 2025, στις 14:00 (EEST) («Περίοδος Αποδοχής»). Οι κάτοχοι μετοχών της ΑΤΗΕΧ μπορούν να αποδεχθούν τη Δημόσια Πρόταση υποβάλλοντας σχετική γραπτή Δήλωση Αποδοχής στον Συμμετέχοντα ή στον Διαμεσολαβητή τους, ο οποίος είναι πιστοποιημένο μέλος του Ελληνικού Συστήματος Άυλων Τίτλων («Συμμετέχων στο Σ.Α.Τ.» και «Σ.Α.Τ.» αντίστοιχα), στο οποίο είναι καταχωρημένες οι μετοχές τους.

Η ισχύς της Δημόσιας Πρότασης τελεί υπό την προϋπόθεση ότι, κατά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, θα έχει προσφερθεί νομίμως και εγκύρως στην Euronext τουλάχιστον ο ελάχιστος αριθμός μετοχών, ήτοι 38.759.500 Μετοχές της ΑΤΗΕΧ, που αντιστοιχούν σε ποσοστό τουλάχιστον 67,0% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της ΑΤΗΕΧ των οποίων η άσκηση δεν τελεί υπό αναστολή. Η εν λόγω προϋπόθεση δύναται να αναθεωρηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου.

Η ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης υπόκειται επίσης στις συνήθεις κανονιστικές εγκρίσεις που σχετίζονται με την αλλαγή ελέγχου της ΑΤΗΕΧ και των θυγατρικών της.

Εάν, κατά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής και υπό την προϋπόθεση πλήρωσης των σχετικών αιρέσεων, επιτευχθεί το οριζόμενο όριο και, κατά το κλείσιμο, η Euronext κατέχει τουλάχιστον 52.065.000 μετοχές της ΑΤΗΕΧ, που αντιστοιχούν σε ποσοστό τουλάχιστον 90,0% των δικαιωμάτων ψήφων της, η Euronext θα ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς («squeeze-out») υποβάλλοντας σχετική αίτηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς («ΕΚ») σύμφωνα με το Νόμο. Οι μέτοχοι που δεν θα αποδεχθούν τη Δημόσια

Πρόταση θα έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν τα αντίστοιχα δικαιώματα εξόδου («sell-out») σύμφωνα με το Νόμο.

Οι Μετοχές του Ανταλλάγματος παρέχουν το δικαίωμα σε μερίσματα, επιστροφές κεφαλαίου, διανομές από διανεμητέα αποθεματικά ή άλλες διανομές που ενδέχεται να πραγματοποιήσει η Euronext μετά την ημερομηνία διακανονισμού της Δημόσιας Πρότασης. Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις μετοχές ανταλλάγματος και τα δικαιώματα των κατόχων τους περιλαμβάνονται στο Πληροφοριακό Δελτίο (www.euronext.com/en/athex-offer).

Χρηματοοικονομικές επιπτώσεις και σχέδιο ενσωμάτωσης

Η Euronext αναμένει να επιτύχει σημαντικές συνέργειες από την ενσωμάτωση της ATHEX στις ευρωπαϊκές υποδομές αγοράς της. Στοχεύει σε ετήσιες ταμειακές συνέργειες (run rate) ύψους €12 εκατ. έως το τέλος του 2028, κυρίως μέσω (i) της μετάβασης της ελληνικής αγοράς συναλλαγών στην πλατφόρμα Optiq® και (ii) της εναρμόνισης κεντρικών λειτουργιών. Το κόστος υλοποίησης που σχετίζεται με τις εν λόγω συνέργειες αναμένεται να ανέλθει σε 25 εκατομμύρια Ευρώ. Η συναλλαγή αναμένεται να ενισχύσει την απόδοση για τους μετόχους της Euronext ήδη από το πρώτο έτος μετά την επίτευξη των συνεργειών.

Η συναλλαγή ευθυγραμμίζεται με τα επενδυτικά κριτήρια της Euronext, με Απόδοση Απασχολούμενου Κεφαλαίου (ROCE) υψηλότερη του Μέσου Σταθμικού Κόστους Κεφαλαίου (WACC) εντός της τριετίας έως πενταετίας μετά την εξαγορά. Η προτεινόμενη Δημόσια Πρόταση επιτρέπει στην Euronext να διατηρήσει διαθέσιμη πιστωτική ικανότητα για τη χρηματοδότηση μελλοντικών συμφωνιών διαφοροποίησης και να ενισχύσει τη ρευστότητα της ελεύθερης διασποράς της μετοχής της.

Ο Κοντόπουλος στο δ.σ. της Euronext

Στο πλαίσιο του ομοσπονδιακού μοντέλου της Euronext, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΤΗΕΧ θα προταθεί να ενταχθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο της Euronext N.V., ενώ ένας ανεξάρτητος εκπρόσωπος του ελληνικού χρηματοοικονομικού οικοσυστήματος θα προταθεί να ενταχθεί στο Εποπτικό Συμβούλιο της Euronext κατά την ετήσια γενική συνέλευση του 2026, αντικαθιστώντας έναν εκ των υφιστάμενων ανεξάρτητων μελών του Συμβουλίου. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (ΕΚ) θα παραμείνει η κύρια εποπτική αρχή για τις ελληνικές αγορές και θα προσκληθεί να συμμετάσχει στο Κολλέγιο Εποπτών της Euronext, συμμετέχοντας στη συνολική εποπτεία του Ομίλου Euronext.

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Business
Σουρωτή: Άλμα 87% στα EBITDA το 2024
Business

Άλμα 87% στα EBITDA για τη Σουρωτή το 2024
Πειραιώς: Στις αγορές για έκδοση ΑΤ1 με στόχο τα 600 εκατ. ευρώ – Μεγάλη η ζήτηση
Τράπεζες

Στις αγορές για έκδοση ΑΤ1 η Πειραιώς με στόχο τα 600 εκατ. - Μεγάλη η ζήτηση
Piraeus Securities: Στα 15 ευρώ ανεβάζει την τιμή-στόχο της Εθνικής
Τράπεζες

Στα 15 ευρώ ανεβάζει την τιμή-στόχο της Εθνικής η Piraeus Sec.
Aktor: Πράσινο από ΕΓΣ για τον μετασχηματισμό του ομίλου
Business

Νέα σελίδα για Aktor - Δύο θυγατρικές στο ΧΑ
Alfa: Αποκτά πλειοψηφικό μερίδιο στην Trio Bakery στον Καναδά
Τρόφιμα – ποτά

Εξαγορά από την Alfa στον Καναδά - Αποκτά εργοστάσιο παραγωγής
Ελληνική Ενωση Τραπεζών: Δωρεάν διαδικτυακό Πρόγραμμα Χρηματοοικονομικού Εγγραμματισμού για μικρομεσαίους
Business

ΕΕΤ: Δωρεάν πρόγραμμα χρηματοοικονομικού εγγραματισμού για ΜμΕ

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Όμιλος Χατζηλαζάρου: Έσπασε το φράγμα των 100 εκατ. ευρώ με την προσθήκη του Titania 
Τουρισμός

Τo Titania εκτόξευσε τον όμιλο Χατζηλαζάρου πάνω από 100 εκατ.

Το comeback για τον όμιλο Χατζηλαζάρου μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές στη Ρόδο το 2023

Λάμπρος Καραγεώργος
Shein: Γιατί αλλάζει τους όρους στο retail – Η ελληνική αντίδραση
Business

Η εισβολή της Shein στο retail

Η περσινή διάψευση της Shein στον ΟΤ για τα φυσικά καταστήματα και η «τούμπα» με την ανακοίνωση για τη Γαλλία

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
S&P Global: «Έλαμψαν» οι ελληνικές τράπεζες το γ’ τρίμηνο – H περίπτωση της CrediaBank
Τράπεζες

«Έλαμψαν» οι ελληνικές τράπεζες το γ’ τρίμηνο - Ξεχώρισε η CrediaBank

Οι ελληνικές τράπεζες έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο στο ράλι ανόδου των ευρωπαϊκών μετοχών, σύμφωνα με την S&P Global

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Η επίδοξη ηγέτης της Ιαπωνίας δεν είναι η Σιδηρά Κυρία
Reuters Breakingviews

Είναι η Τακαΐτσι η νέα... Θάτσερ της Ιαπωνίας;

Η Τακαΐτσι είναι το φαβορί για να ψηφιστεί ως η επόμενη - και η πρώτη γυναίκα - πρωθυπουργός της Ιαπωνίας

Hudson Lockett
Birkenstock: Από την ορθοπεδική άνεση στο απόλυτο fashion statement
World

To «άσχημο» παπούτσι που έγινε παγκόσμιο φαινόμενο

Η ιστορία της Birkenstock αποκαλύπτει πώς ένα σανδάλι, όχι και τόσο κομψό, κατέκτησε τις πασαρέλες αλλά και τους καταναλωτές

Νατάσα Σινιώρη
Οι κανόνες συγχωνεύσεων και εξαγορών της ΕΕ μετατρέπονται από καταλύτη ανάπτυξης σε όπλο
Reuters Breakingviews

Από καταλύτες ανάπτυξης σε όπλο: Οι νέοι κανόνες M&A στην ΕΕ

Oι Aμερικανοί μνηστήρες που στοχεύουν σε ευρωπαϊκές εταιρείες μπορεί σύντομα να δυσκολευτούν

Jennifer Johnson
Ενδυναμώνοντας τους δασκάλους στη Χρηματοοικονομική Παιδεία
Experts

Ενδυναμώνοντας τους δασκάλους στη Χρηματοοικονομική Παιδεία

Xρειάζεται ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που να προσφέρει ολιστικές χρηματοοικονομικές γνώσεις

Δρ. Αργυρή Κατωπόδη
Secretariat: Η κούρσα του Big Red προς την Αιωνιότητα
Business of Sport

Secretariat - Το σπουδαιότερο άλογο ιπποδρομιών

Στις 4 Οκτωβρίου 1989 ο Secretariat, το διασημότερο και σπουδαιότερο άλογο ιπποδρομιών πέρασε στην αιωνιότητα

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Περισσότερα από Business
Σουρωτή: Άλμα 87% στα EBITDA το 2024
Business

Άλμα 87% στα EBITDA για τη Σουρωτή το 2024

Οι προοπτικές και προκλήσεις της εταιρείας

Piraeus Securities: Στα 15 ευρώ ανεβάζει την τιμή-στόχο της Εθνικής
Τράπεζες

Στα 15 ευρώ ανεβάζει την τιμή-στόχο της Εθνικής η Piraeus Sec.

H Piraeus Securities προχώρησε σε αναθεώρηση του μοντέλου της για την Εθνική Τράπεζα, λαμβάνοντας υπόψη το υποστηρικτικό περιβάλλον επιτοκίων

Aktor: Πράσινο από ΕΓΣ για τον μετασχηματισμό του ομίλου
Business

Νέα σελίδα για Aktor - Δύο θυγατρικές στο ΧΑ

Το μήνυμα του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της Aktor, Αλέξανδρου Εξάρχου για την επόμενη ημέρα του ομίλου

Alfa: Αποκτά πλειοψηφικό μερίδιο στην Trio Bakery στον Καναδά
Τρόφιμα – ποτά

Εξαγορά από την Alfa στον Καναδά - Αποκτά εργοστάσιο παραγωγής

Η Alfa γράφει ιστορία, καθώς γίνεται η πρώτη ελληνική εταιρεία ζύμης με παραγωγική βάση στη Βόρεια Αμερική

Ελληνική Ενωση Τραπεζών: Δωρεάν διαδικτυακό Πρόγραμμα Χρηματοοικονομικού Εγγραμματισμού για μικρομεσαίους
Business

ΕΕΤ: Δωρεάν πρόγραμμα χρηματοοικονομικού εγγραματισμού για ΜμΕ

Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες στην έναρξη και τη λειτουργία μιας επιχείρησης

Euronext: Τι αναφέρει για τη δημόσια πρόταση εξαγοράς της ΕΧΑΕ
Business

Τι φέρνει η εξαγορά του ΧΑ από Euronext - Το μήνυμα Boujnah

Για ένα σημαντικό βήμα προς μια πιο ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή κεφαλαιαγορά κάνει λόγο η Euronext για την εξαγορά της ΕΧΑΕ

Euronext: Ξεκίνησε η αποδοχή της δημόσιας πρότασης για την ΕΧΑΕ
Business
Upd: 08:06

Ξεκίνησε η δημόσια πρόταση της Euronext για την ΕΧΑΕ – Όλες οι λεπτομέρειες

Δόθηκε στη δημοσιότητα το ενημερωτικό δελτίο για την εξαγορά της ΕΧΑΕ από την Euronext

Latest News
ΤτΕ: Συνάντηση Στουρνάρα με τον Γερμανό τραπεζίτη
Economy

Συνάντηση Στουρνάρα με τον Γερμανό τραπεζίτη

Στουρνάρας και Νάγκελ συζήτησαν για τις οικονομικές προοπτικές της Ευρώπης, τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες

Σουρωτή: Άλμα 87% στα EBITDA το 2024
Business

Άλμα 87% στα EBITDA για τη Σουρωτή το 2024

Οι προοπτικές και προκλήσεις της εταιρείας

Interbeton: Πρώτη εταιρία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη με CSC πιστοποίηση
Κατασκευές

Πιστοποίηση CSC για το σκυρόδεμα της Interbeton

Η παρουσίαση της πιστοποίησης CSC έτοιμου σκυροδέματος έγινε σε εκδήλωση στην μονάδα της Interbeton στο The Ellinikon

Πειραιώς: Στις αγορές για έκδοση ΑΤ1 με στόχο τα 600 εκατ. ευρώ – Μεγάλη η ζήτηση
Τράπεζες

Στις αγορές για έκδοση ΑΤ1 η Πειραιώς με στόχο τα 600 εκατ. - Μεγάλη η ζήτηση

Το κουπόνι των νέων τίτλων αναμένεται να διαμορφωθεί γύρω από τη ζώνη του 6,5%

Piraeus Securities: Στα 15 ευρώ ανεβάζει την τιμή-στόχο της Εθνικής
Τράπεζες

Στα 15 ευρώ ανεβάζει την τιμή-στόχο της Εθνικής η Piraeus Sec.

H Piraeus Securities προχώρησε σε αναθεώρηση του μοντέλου της για την Εθνική Τράπεζα, λαμβάνοντας υπόψη το υποστηρικτικό περιβάλλον επιτοκίων

Προϋπολογισμός: Ανάπτυξη 2,4% και πλεόνασμα 2,8% το 2026 [πίνακας]
Economy

Προϋπολογισμός: Ανάπτυξη 2,4% και πλεόνασμα 2,8% το 2026 [πίνακας]

Στη Βουλή κατατέθηκε ο προϋπολογισμός - Οι δηλώσεις Πιερρακάκη και Πετραλιά

Alexis Tsipras Resigns as MP, Paving Way for New Party
English Edition

Alexis Tsipras Resigns as MP, Paving Way for New Party

The former Greek prime minister, a polarizing figure in Greek politics, has resigned his MP seat to "return to the hopeful uncertainty of social struggle", hinting at a fresh movement beyond SYRIZA

Συνεργασία ΤΕΕ με το Ελληνικό Κτηματολόγιο
Ακίνητα

Συνεργασία ΤΕΕ με το Ελληνικό Κτηματολόγιο

Η Προγραμματική Σύμβαση είναι συνολικής διάρκειας 18 μηνών

Εργαζόμενοι: Burnout για πάνω από 1 στους 2 εργαζομένους
Executive

Burnout για πάνω από έναν στους δύο εργαζομένους

Πιο επιβαρυμένες οι γυναίκες και οι νεότεροι εργαζόμενοι - Τι δείχνει έρευνα των ΕΥ Ελλάδος, Hellas EAP και Εργαστηρίου Πειραματικής Ψυχολογίας ΕΚΠΑ

Aktor: Πράσινο από ΕΓΣ για τον μετασχηματισμό του ομίλου
Business

Νέα σελίδα για Aktor - Δύο θυγατρικές στο ΧΑ

Το μήνυμα του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της Aktor, Αλέξανδρου Εξάρχου για την επόμενη ημέρα του ομίλου

Alfa: Αποκτά πλειοψηφικό μερίδιο στην Trio Bakery στον Καναδά
Τρόφιμα – ποτά

Εξαγορά από την Alfa στον Καναδά - Αποκτά εργοστάσιο παραγωγής

Η Alfa γράφει ιστορία, καθώς γίνεται η πρώτη ελληνική εταιρεία ζύμης με παραγωγική βάση στη Βόρεια Αμερική

Ελαιόλαδο: Στα 7,85 ευρώ/κιλό το πρώτο συμβόλαιο της σεζόν
AGRO

Πόσο έκλεισε το πρώτο συμβόλαιο για το ελαιόλαδο της νέας σεζόν

Η πρώτη συμφωνία για το ελαιόλαδο της σεζόν 2025 -26 «κλείστηκε» από τον Αγροτικό Ελαιουργικό Συνεταιρισμό Αγίων Αποστόλων Λακωνίας

Ανθή Γεωργίου
Eυρωπαϊκά χρηματιστήρια: Βουτιά 2% για τον CAC 40 – Στο κόκκινο οι αγορές
Markets

«Τορπίλη» Λεκορνί στις αγορές - Η αντίδραση του ΧΑ

Η αιφνιδιαστική παραίτηση του Γάλλου πρωθυπουργού κλυδωνίζει τις αγορές - Πτώση στην Αθήνα

Ελληνική Ενωση Τραπεζών: Δωρεάν διαδικτυακό Πρόγραμμα Χρηματοοικονομικού Εγγραμματισμού για μικρομεσαίους
Business

ΕΕΤ: Δωρεάν πρόγραμμα χρηματοοικονομικού εγγραματισμού για ΜμΕ

Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες στην έναρξη και τη λειτουργία μιας επιχείρησης

Προϋπολογισμός: Ανάπτυξη 2,2% για το 2025 και 2,3% το 2026
Economy

Πού θα καθίσει η «μπίλια» της ανάπτυξης το 2025 - 2026

Τι προβλέπει το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο για τον προϋπολογισμό

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Χάλασε» το κλίμα η… Γαλλία
Xρηματιστήριο Αθηνών

«Χάλασε» το κλίμα στο χρηματιστήριο Αθηνών η… Γαλλία

Ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο Αθηνών καταγράφει απώλειες 0,41% στις 2.068,12 μονάδες μετά την ανακοίνωση της παραίτησης Λεκορνί

Αλεξάνδρα Τόμπρα

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο