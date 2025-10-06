Piraeus Securities: Στα 15 ευρώ ανεβάζει την τιμή-στόχο της Εθνικής

H Piraeus Securities προχώρησε σε αναθεώρηση του μοντέλου της για την Εθνική Τράπεζα, λαμβάνοντας υπόψη το υποστηρικτικό περιβάλλον επιτοκίων

Τράπεζες 06.10.2025, 12:59
Piraeus Securities: Στα 15 ευρώ ανεβάζει την τιμή-στόχο της Εθνικής
Στα 15 ευρώ ανέβασε την τιμή στόχο της Εθνικής η Piraeus Securities, από 10,2 ευρώ προηγουμένως, με την προσδοκώμενη απόδοση να διαμορφώνεται στο 25% (μαζί με τα μερίσματα).

Συντηρώντας τη σύσταση της Εθνικής σε outperform, η Piraeus Securities προχώρησε σε αναθεώρηση του μοντέλου της για την Εθνική Τράπεζα, λαμβάνοντας υπόψη το πιο υποστηρικτικό περιβάλλον επιτοκίων που διαμορφώνεται στην αγορά. Στο πλαίσιο αυτό, οι αναλυτές της εκτιμούν ότι οι κινδύνους που σχετίζονται με τον πληθωρισμό και την οικονομική ανάπτυξη είναι τώρα ισχυρά ισορροπημένοι, με τις μειώσεις των επιτοκίων να παραμένουν περιορισμένες στο άμεσο μέλλον, κάτι που αναμένεται να ενισχύσει τη κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών.

Οι εκτιμήσεις της Piraeus Securities

Συγκεκριμένα, η Piraeus Securities αναβάθμισε την εκτίμηση για την αποδοτικότητα της Εθνικής Τράπεζας (ROTE) στο 15%, αυξάνοντάς την από το 12% που προβλεπόταν προηγουμένως. Παράλληλα, ο στόχος για τον δείκτη P/TBVPS ορίστηκε στο 1,4x, με την Piraeus Securities να εκτιμά ότι οι μέτοχοι της τράπεζας μπορούν να αναμένουν συνολική απόδοση της τάξεως του 25%, συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών μερίσματος (το ποσοστό διανομής φτάνει το 60% το 2025 και το 75% το 2026).

Ευκαιρίες συγχωνεύσεων και εξαγορών

Οι προοπτικές για τη συνεχιζόμενη ενίσχυση της θέσης της Εθνικής Τράπεζας ενισχύονται από το ενδιαφέρον ξένων τραπεζών για εξαγορές μεριδίων στις ελληνικές τράπεζες.

Παράλληλα, η διοίκηση της Εθνικής έχει εκφράσει το ενδιαφέρον της για στρατηγικές εξαγορές που θα ενισχύσουν τα έσοδα από προμήθειες, τα οποία αυτή τη στιγμή είναι χαμηλότερα σε σύγκριση με άλλους ανταγωνιστές του κλάδου.

Η τράπεζα φαίνεται να εξετάζει ιδιαίτερα ευκαιρίες στον τομέα της ασφάλισης, καθώς οι προμήθειες από το bancassurance παραμένουν μικρό ποσοστό των συνολικών εσόδων, αφήνοντας περιθώρια για σημαντική αύξηση της κερδοφορίας.

Η εκτίμηση της Piraeus Securities για κερδοφορία

Η Piraeus Securities ανέβασε τις προβλέψεις της για τα καθαρά κέρδη της Εθνικής Τράπεζας κατά περίπου 11% ετησίως κατά μέσο όρο για την περίοδο 2025-2027, λόγω ισχυρότερων όγκων δανείων και καλύτερης τιμολόγησης καταθέσεων.

Ως αποτέλεσμα, η εκτίμηση για τα καθαρά έσοδα από τόκους (NII) αναθεωρήθηκε προς τα πάνω κατά 5,0% ετησίως. Η εκτίμηση για τα καθαρά κέρδη το 2025 ανέρχεται σε 1,1 δισ. ευρώ, με την τάση να παραμένει σταθερή το 2026 και να αυξάνεται περίπου 10% το 2027, φτάνοντας τα 1,25 δισ. ευρώ, υποστηριζόμενα από την ανάπτυξη των καθαρών εσόδων από τόκους, τα οποία αναμένεται να φτάσουν τα 2,26 δισ. ευρώ το 2027.

Τα σενάρια της Piraeus Securities

Αν και η Εθνική Τράπεζα παραμένει ευαίσθητη στις μεταβολές των επιτοκίων λόγω της δομής του ισολογισμού της, οι αναλυτές της Piraeus Securities εκτιμούν ότι μειώσεις των επιτοκίων κατά 50 μονάδες βάσης στο 1,5% θα έχουν περιορισμένο αντίκτυπο στην κερδοφορία και στην αποτίμηση της τράπεζας.

Αντιθέτως, σε σενάριο με επιτόκια κάτω από το 1,5%, η πίεση στην τράπεζα θα ήταν μεγαλύτερη, ενώ ακόμη και σε σενάριο χαμηλών επιτοκίων (1%), η Piraeus Securities προβλέπει ότι η Εθνική Τράπεζα θα συνεχίσει να αποδίδει ένα υγιές ROTE της τάξεως του 12% και απόδοση μερίσματος περίπου 5,0%, με ισχυρά κεφαλαιακά αποθέματα να διασφαλίζουν τη συνέχιση των πληρωμών στους μετόχους.

Ενδιάμεσο μέρισμα

Η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε την πληρωμή ενδιάμεσου μερίσματος σε μετρητά, το οποίο αντιστοιχεί περίπου στο 1/3 της συνολικής πληρωμής μερίσματος 60% για τα κέρδη του οικονομικού έτους 2025. Το ποσό της διανομής ανέρχεται σε 225 εκατ. ευρώ ή περίπου 0,25 ευρώ ανά μετοχή, με ημερομηνία αποκοπής την 10η Νοεμβρίου 2025.

Όμιλος Χατζηλαζάρου: Έσπασε το φράγμα των 100 εκατ. ευρώ με την προσθήκη του Titania 
Τουρισμός

Τo Titania εκτόξευσε τον όμιλο Χατζηλαζάρου πάνω από 100 εκατ.

Το comeback για τον όμιλο Χατζηλαζάρου μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές στη Ρόδο το 2023

Λάμπρος Καραγεώργος
Shein: Γιατί αλλάζει τους όρους στο retail – Η ελληνική αντίδραση
Business

Η εισβολή της Shein στο retail

Η περσινή διάψευση της Shein στον ΟΤ για τα φυσικά καταστήματα και η «τούμπα» με την ανακοίνωση για τη Γαλλία

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
S&P Global: «Έλαμψαν» οι ελληνικές τράπεζες το γ’ τρίμηνο – H περίπτωση της CrediaBank
Τράπεζες

«Έλαμψαν» οι ελληνικές τράπεζες το γ’ τρίμηνο - Ξεχώρισε η CrediaBank

Οι ελληνικές τράπεζες έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο στο ράλι ανόδου των ευρωπαϊκών μετοχών, σύμφωνα με την S&P Global

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Η επίδοξη ηγέτης της Ιαπωνίας δεν είναι η Σιδηρά Κυρία
Reuters Breakingviews

Είναι η Τακαΐτσι η νέα... Θάτσερ της Ιαπωνίας;

Η Τακαΐτσι είναι το φαβορί για να ψηφιστεί ως η επόμενη - και η πρώτη γυναίκα - πρωθυπουργός της Ιαπωνίας

Hudson Lockett
Birkenstock: Από την ορθοπεδική άνεση στο απόλυτο fashion statement
World

To «άσχημο» παπούτσι που έγινε παγκόσμιο φαινόμενο

Η ιστορία της Birkenstock αποκαλύπτει πώς ένα σανδάλι, όχι και τόσο κομψό, κατέκτησε τις πασαρέλες αλλά και τους καταναλωτές

Νατάσα Σινιώρη
Οι κανόνες συγχωνεύσεων και εξαγορών της ΕΕ μετατρέπονται από καταλύτη ανάπτυξης σε όπλο
Reuters Breakingviews

Από καταλύτες ανάπτυξης σε όπλο: Οι νέοι κανόνες M&A στην ΕΕ

Oι Aμερικανοί μνηστήρες που στοχεύουν σε ευρωπαϊκές εταιρείες μπορεί σύντομα να δυσκολευτούν

Jennifer Johnson
Ενδυναμώνοντας τους δασκάλους στη Χρηματοοικονομική Παιδεία
Experts

Ενδυναμώνοντας τους δασκάλους στη Χρηματοοικονομική Παιδεία

Xρειάζεται ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που να προσφέρει ολιστικές χρηματοοικονομικές γνώσεις

Δρ. Αργυρή Κατωπόδη
Secretariat: Η κούρσα του Big Red προς την Αιωνιότητα
Business of Sport

Secretariat - Το σπουδαιότερο άλογο ιπποδρομιών

Στις 4 Οκτωβρίου 1989 ο Secretariat, το διασημότερο και σπουδαιότερο άλογο ιπποδρομιών πέρασε στην αιωνιότητα

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
