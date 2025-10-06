ΑΑΔΕ: Τίτλοι τέλους για το ΣΔΟΕ

Ποιοι υπάλληλοι του ΣΔΟΕ θα περάσουν από εξετάσεις στο πλαίσιο ένταξης της υπηρεσίας στην ΑΑΔΕ

Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις 06.10.2025, 08:12
ΑΑΔΕ: Τίτλοι τέλους για το ΣΔΟΕ
Newsroom

Αυλαία και τυπικά από σήμερα 6 Οκτωβρίου, μετά από 27 χρόνια, για το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.).

Με κοινή απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών Γιώργου Κώτσηρα και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γιώργου Πιτσιλή, ρυθμίζονται όλα τα θέματα που αφορούν στη μεταφορά στην ΑΑΔΕ των υπηρεσιών, αρμοδιοτήτων, πιστώσεων, οργανικών θέσεων, προσωπικού, αρχείων, καθώς και πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων και υλικοτεχνικού εξοπλισμού της Γενικής Διεύθυνσης του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών”.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΑΠΟΦΑΣΗ

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΦΕΚ

Σύμφωνα με την απόφαση:

  • Από σήμερα, όλα τα στοιχεία του ΣΔΟΕ μεταφέρονται στα οικεία πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ. Για τη μεταφορά των πάσης φύσεως δικαιωμάτων, αξιώσεων, περιουσιακών στοιχείων και υλικοτεχνικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Σ.Δ.Ο.Ε., θα υπογραφεί αναλυτικό πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής μεταξύ των αρμόδιων Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ και του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.
  • Οι υπάλληλοι (περίπου 360 ) του Σ.Δ.Ο.Ε. που μεταφέρονται στην ΑΑΔΕ διατηρούν την τοποθέτησή τους στις αντίστοιχες μεταφερόμενες οργανικές θέσεις, την εργασιακή τους σχέση και την εν γένει υπηρεσιακή τους κατάσταση μέχρι 31/12/2025 και κατά το διάστημα αυτό δεν μετέχουν σε διαδικασίες μετακίνησης, εκτός περιπτώσεων κάλυψης κατεπειγουσών υπηρεσιακών αναγκών της ΑΑΔΕ.
  • Εκκρεμείς διαδικασίες διορισμού υπαλλήλων στο Σ.Δ.Ο.Ε. μετά τις 06/10/2025, θα ολοκληρωθούν από την ΑΑΔΕ, στην οποία θα πρέπει να περιέλθουν και όλα τα σχετικά αρχεία τόσο σε φυσική όσο και σε ψηφιακή μορφή. Οι αποσπάσεις και οι διαθέσεις, εντός ή εκτός του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, των υπαλλήλων που περιλαμβάνονται στον πίνακα της απόφασης, διατηρούνται σε ισχύ έως τη λήξη τους.
  • Οι υπάλληλοι του Σ.Δ.Ο.Ε. που ασκούν ελεγκτικά καθήκοντα υποχρεούνται να καταθέσουν στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (Δ.Δ.Α.Δ.) της ΑΑΔΕ, αναφορά προϋπηρεσίας υπογεγραμμένη από τους ίδιους και από τον Προϊστάμενό τους μέχρι 30/09/2025, με περιγραφή των ελεγκτικών αντικειμένων και των υποθέσεων που χειρίστηκαν από το έτος 2022 έως την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης, την οποία υποχρεούνται να προσκομίσουν με την έλευσή τους στην ΑΑΔΕ.
  • Οι υπηρετούντες προϊστάμενοι και αναπληρωτές προϊστάμενοι οργανικών μονάδων όλων των επιπέδων του Σ.Δ.Ο.Ε., συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντά τους στις οργανικές μονάδες στις οποίες υπηρετούν και μετά τη μεταφορά τους στην ΑΑΔΕ μέχρι 31/12/2025. Από την 01/01/2026, οι μεταφερόμενοι υπάλληλοι του Σ.Δ.Ο.Ε. θα καταταγούν σε Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας (ΠΘΕ) και στους βαθμούς αυτών, των οργανικών μονάδων της ΑΑΔΕ.
  • Το σύνολο των εκκρεμών υποθέσεων ελέγχου μεταφέρεται, από την 06/10/2025, στην ΑΑΔΕ και σε κάθε περίπτωση, αυτό θα πρέπει να συμφωνεί με τον αριθμό των υποθέσεων που δεν έχει οριστικοποιηθεί, μέχρι την προαναφερθείσα ημερομηνία, στο Σύστημα Διαχείρισης Υποθέσεων του ΟΠΣ ELENXIS του ΥΠΕΘΟΟ. Την ευθύνη για τον χειρισμό και την ολοκλήρωση των ως άνω υποθέσεων φέρουν αποκλειστικά οι υπάλληλοι, στα χέρια των οποίων εκκρεμούν οι προκαταρκτικές εξετάσεις κατά την 06/10/2025, χρόνο μεταφοράς τους στην ΑΑΔΕ, ανεξάρτητα από την οργανωτική δομή στην οποία θα ενταχθούν εντός της ΑΑΔΕ και ανεξάρτητα του ΠΘΕ στο οποίο θα καταταγούν στην ΑΑΔΕ μετά την 01/01/2026.

Οι εξετάσεις

Το πρώτο εξάμηνο του 2026 οι ελεγκτές του ΣΔΟΕ θα κριθούν βάσει προσόντων, εμπειρίας και αποτελεσματικότητας. Όσοι περάσουν την αξιολόγηση θα συνεχίσουν σε καίριες θέσεις δίωξης, ενώ όσοι όχι θα μετακινηθούν σε άλλες υπηρεσίες.

Εκκρεμείς δίκες

Οι εκκρεμείς δίκες με αντικείμενο υποθέσεις αρμοδιότητας του ΣΔΟΕ θα συνεχιστούν χωρίς καμία άλλη διατύπωση και χωρίς βίαιη διακοπή τους ή δήλωση περί επανάληψής τους, από την ΑΑΔΕ από την 06/10/2025. Οι δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται επί υποθέσεων αρμοδιότητας Σ.Δ.Ο.Ε. ισχύουν έναντι της ΑΑΔΕ από 06/10/2025.

Το ΣΔΟΕ ξεκίνησε να λειτουργεί στις 10 Απριλίου 1997, τον Ιούλιο του 2005 μετονομάστηκε σε Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων (ΥπΕΕ), αλλά τον Απρίλιο 2010 επέστρεψε στην παλαιά ονομασία, “ΣΔΟΕ”.

Αποστολή του ΣΔΟΕ ήταν η αποκάλυψη και καταπολέμηση εστιών οικονομικού εγκλήματος, ο έλεγχος της κίνησης κεφαλαίων, της κατοχής και διακίνησης απαγορευμένων ή υπό ειδικό καθεστώς ειδών και ουσιών, ο έλεγχος της ορθής εφαρμογής των διατάξεων που σχετίζονται με τις εθνικές και κοινοτικές επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις, και η αποκάλυψη περιπτώσεων διαφθοράς και απάτης.

Το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) έζησε για σχεδόν τρεις δεκαετίες με τον ρόλο του «φορο-χωροφύλακα» που έφερνε ελέγχους, πρόστιμα και πρωτοσέλιδα.

Υποθέσεις του ΣΔΟΕ που άφησαν αποτύπωμα

Στη διαδρομή του, το ΣΔΟΕ βρέθηκε στο επίκεντρο μεγάλων πολιτικών και οικονομικών ιστοριών:

• Η «Λίστα Λαγκάρντ» το 2012-2013 έφερε στη δημοσιότητα εκατοντάδες ονόματα καταθετών εξωτερικού και προκάλεσε δίκες, παραιτήσεις και σφοδρές αντιπαραθέσεις για το αν η λίστα χρησιμοποιήθηκε πολιτικά.

• Σειρά επιχειρήσεων κατά του λαθρεμπορίου καυσίμων και καπνικών προϊόντων οδήγησαν σε κατασχέσεις εκατοντάδων τόνων παράνομων φορτίων και πρόστιμα εκατομμυρίων ευρώ.

• Δεν έλειψαν έλεγχοι σε επιδοτήσεις με εικονικά τιμολόγια, σε απευθείας αναθέσεις δήμων, ακόμα και σε χρηματοδοτήσεις πολιτικών κομμάτων.

• Στήριξε την εισαγγελική έρευνα στην πολύκροτη υπόθεση Novartis, συμβάλλοντας στη συλλογή στοιχείων για ενδεχόμενες αθέμιτες πληρωμές.

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Παπασταύρου: Στρατηγικές οι σχέσεις Ελλάδας – Σαουδικής Αραβίας στον τομέα της ενέργειας
Ενέργεια

Νέα πεδία ενεργειακής συνεργασίας μεταξύ Αθήνας και Ριάντ
ΤτΕ: Συνάντηση Στουρνάρα με τον Γερμανό τραπεζίτη
Economy

Συνάντηση Στουρνάρα με τον Γερμανό τραπεζίτη
Σουρωτή: Άλμα 87% στα EBITDA το 2024
Business

Άλμα 87% στα EBITDA για τη Σουρωτή το 2024
Interbeton: Πρώτη εταιρία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη με CSC πιστοποίηση
Κατασκευές

Πιστοποίηση CSC για το σκυρόδεμα της Interbeton
Πειραιώς: Στις αγορές για έκδοση ΑΤ1 με στόχο τα 600 εκατ. ευρώ – Μεγάλη η ζήτηση
Τράπεζες

Στις αγορές για έκδοση ΑΤ1 η Πειραιώς με στόχο τα 600 εκατ. - Μεγάλη η ζήτηση
Piraeus Securities: Στα 15 ευρώ ανεβάζει την τιμή-στόχο της Εθνικής
Τράπεζες

Στα 15 ευρώ ανεβάζει την τιμή-στόχο της Εθνικής η Piraeus Sec.

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Όμιλος Χατζηλαζάρου: Έσπασε το φράγμα των 100 εκατ. ευρώ με την προσθήκη του Titania 
Τουρισμός

Τo Titania εκτόξευσε τον όμιλο Χατζηλαζάρου πάνω από 100 εκατ.

Το comeback για τον όμιλο Χατζηλαζάρου μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές στη Ρόδο το 2023

Λάμπρος Καραγεώργος
Shein: Γιατί αλλάζει τους όρους στο retail – Η ελληνική αντίδραση
Business

Η εισβολή της Shein στο retail

Η περσινή διάψευση της Shein στον ΟΤ για τα φυσικά καταστήματα και η «τούμπα» με την ανακοίνωση για τη Γαλλία

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
S&P Global: «Έλαμψαν» οι ελληνικές τράπεζες το γ’ τρίμηνο – H περίπτωση της CrediaBank
Τράπεζες

«Έλαμψαν» οι ελληνικές τράπεζες το γ’ τρίμηνο - Ξεχώρισε η CrediaBank

Οι ελληνικές τράπεζες έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο στο ράλι ανόδου των ευρωπαϊκών μετοχών, σύμφωνα με την S&P Global

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Η επίδοξη ηγέτης της Ιαπωνίας δεν είναι η Σιδηρά Κυρία
Reuters Breakingviews

Είναι η Τακαΐτσι η νέα... Θάτσερ της Ιαπωνίας;

Η Τακαΐτσι είναι το φαβορί για να ψηφιστεί ως η επόμενη - και η πρώτη γυναίκα - πρωθυπουργός της Ιαπωνίας

Hudson Lockett
Birkenstock: Από την ορθοπεδική άνεση στο απόλυτο fashion statement
World

To «άσχημο» παπούτσι που έγινε παγκόσμιο φαινόμενο

Η ιστορία της Birkenstock αποκαλύπτει πώς ένα σανδάλι, όχι και τόσο κομψό, κατέκτησε τις πασαρέλες αλλά και τους καταναλωτές

Νατάσα Σινιώρη
Οι κανόνες συγχωνεύσεων και εξαγορών της ΕΕ μετατρέπονται από καταλύτη ανάπτυξης σε όπλο
Reuters Breakingviews

Από καταλύτες ανάπτυξης σε όπλο: Οι νέοι κανόνες M&A στην ΕΕ

Oι Aμερικανοί μνηστήρες που στοχεύουν σε ευρωπαϊκές εταιρείες μπορεί σύντομα να δυσκολευτούν

Jennifer Johnson
Ενδυναμώνοντας τους δασκάλους στη Χρηματοοικονομική Παιδεία
Experts

Ενδυναμώνοντας τους δασκάλους στη Χρηματοοικονομική Παιδεία

Xρειάζεται ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που να προσφέρει ολιστικές χρηματοοικονομικές γνώσεις

Δρ. Αργυρή Κατωπόδη
Secretariat: Η κούρσα του Big Red προς την Αιωνιότητα
Business of Sport

Secretariat - Το σπουδαιότερο άλογο ιπποδρομιών

Στις 4 Οκτωβρίου 1989 ο Secretariat, το διασημότερο και σπουδαιότερο άλογο ιπποδρομιών πέρασε στην αιωνιότητα

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Περισσότερα από Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις
Ακίνητα: Φρένο στις αγοραπωλησίες – Άλμα σε γονικές αγορές
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Πόσα ακίνητα άλλαξαν χέρια - Οι 6 top περιοχές

Το ράλι και οι τιμές στα ακίνητα - Τι δείχνουν τα στοιχεία που έχουν αναρτηθεί στο Μητρώο Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων

e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε ταμείο 6-10 Οκτωβρίου – Πότε θα καταβληθούν οι συντάξεις
Economy

Οι πληρωμές της εβδομάδας από e-ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ

Πότε πάνε ταμείο οι συνταξιούχοι

Ηλεκτρονική τιμολόγηση: Τέλος σε όλα τα χειρόγραφα παραστατικά για επιχειρήσεις
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Τι αλλάζει στα παραστατικά επιχειρήσεων και επαγγελματιών

Το χρονοδιάγραμμα για την ηλεκτρονική τιμολόγηση και το ψηφιακό πελατολόγιο στις συναλλαγές επιχειρήσεων και επαγγελματιών

Ντίνος Σιωμόπουλος
Φορολογία: Υπολογισμός φόρου με τα νέα μέτρα – Πόσοι επισκέφθηκαν την πλατφόρμα
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Υπολογισμός φόρου με τα νέα μέτρα - Πόσοι επισκέφθηκαν την πλατφόρμα

Με μερικά κλικ οι φορολογούμενοι μπορούν να διαπιστώσουν με σχετική ακρίβεια τις αλλαγές στη φορολογία που θα ισχύσουν από το 2026

e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε ταμείο 6-10 Οκτωβρίου – Πότε θα καταβληθούν οι συντάξεις
Economy

Ποιοι πάνε ταμείο 6-10 Οκτωβρίου - Νωρίτερα οι συντάξεις

Αναλυτικά οι ημερομηνίες πληρωμών και οι δικαιούχοι - Πότε πάνε ταμείο οι συνταξιούχοι

Εργασιακά: Υπ. Εργασίας vs ΓΣΕΕ για 13ωρο και νομοσχέδιο
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Υπ. Εργασίας vs ΓΣΕΕ για 13ωρο και χρόνο εργασίας

Ανατροπές στα εργασιακά φέρνει η κυβέρνηση με το νομοσχέδιο για το 13ωρο, χρόνο εργασίας και άδειες

Κώστας Παπαδής
Εργασιακό νομοσχέδιο: Την ερχόμενη Τρίτη η συζήτησή του στις Επιτροπές της Βουλής
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Έρχεται το 13ωρο - Τι αλλαγές φέρνει το εργασιακό νομοσχέδιο

Οι βασικές ρυθμίσεις για ωράρια και ετήσια άδεια αναψυχής - Στόχος να ψηφιστεί έως τις 15 Οκτωβρίου

Latest News
Παπασταύρου: Στρατηγικές οι σχέσεις Ελλάδας – Σαουδικής Αραβίας στον τομέα της ενέργειας
Ενέργεια

Νέα πεδία ενεργειακής συνεργασίας μεταξύ Αθήνας και Ριάντ

Ο κ. Παπασταύρου συναντήθηκε με τον υπουργό Βιομηχανίας και Ορυκτών Πόρων της Σαουδικής Αραβίας

ΤτΕ: Συνάντηση Στουρνάρα με τον Γερμανό τραπεζίτη
Economy

Συνάντηση Στουρνάρα με τον Γερμανό τραπεζίτη

Στουρνάρας και Νάγκελ συζήτησαν για τις οικονομικές προοπτικές της Ευρώπης, τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες

Σουρωτή: Άλμα 87% στα EBITDA το 2024
Business

Άλμα 87% στα EBITDA για τη Σουρωτή το 2024

Οι προοπτικές και προκλήσεις της εταιρείας

Interbeton: Πρώτη εταιρία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη με CSC πιστοποίηση
Κατασκευές

Πιστοποίηση CSC για το σκυρόδεμα της Interbeton

Η παρουσίαση της πιστοποίησης CSC έτοιμου σκυροδέματος έγινε σε εκδήλωση στην μονάδα της Interbeton στο The Ellinikon

Πειραιώς: Στις αγορές για έκδοση ΑΤ1 με στόχο τα 600 εκατ. ευρώ – Μεγάλη η ζήτηση
Τράπεζες

Στις αγορές για έκδοση ΑΤ1 η Πειραιώς με στόχο τα 600 εκατ. - Μεγάλη η ζήτηση

Το κουπόνι των νέων τίτλων αναμένεται να διαμορφωθεί γύρω από τη ζώνη του 6,5%

Piraeus Securities: Στα 15 ευρώ ανεβάζει την τιμή-στόχο της Εθνικής
Τράπεζες

Στα 15 ευρώ ανεβάζει την τιμή-στόχο της Εθνικής η Piraeus Sec.

H Piraeus Securities προχώρησε σε αναθεώρηση του μοντέλου της για την Εθνική Τράπεζα, λαμβάνοντας υπόψη το υποστηρικτικό περιβάλλον επιτοκίων

Προϋπολογισμός: Ανάπτυξη 2,4% και πλεόνασμα 2,8% το 2026 [πίνακας]
Economy

Προϋπολογισμός: Ανάπτυξη 2,4% και πλεόνασμα 2,8% το 2026 [πίνακας]

Στη Βουλή κατατέθηκε ο προϋπολογισμός - Οι δηλώσεις Πιερρακάκη και Πετραλιά

Alexis Tsipras Resigns as MP, Paving Way for New Party
English Edition

Alexis Tsipras Resigns as MP, Paving Way for New Party

The former Greek prime minister, a polarizing figure in Greek politics, has resigned his MP seat to "return to the hopeful uncertainty of social struggle", hinting at a fresh movement beyond SYRIZA

Συνεργασία ΤΕΕ με το Ελληνικό Κτηματολόγιο
Ακίνητα

Συνεργασία ΤΕΕ με το Ελληνικό Κτηματολόγιο

Η Προγραμματική Σύμβαση είναι συνολικής διάρκειας 18 μηνών

Εργαζόμενοι: Burnout για πάνω από 1 στους 2 εργαζομένους
Executive

Burnout για πάνω από έναν στους δύο εργαζομένους

Πιο επιβαρυμένες οι γυναίκες και οι νεότεροι εργαζόμενοι - Τι δείχνει έρευνα των ΕΥ Ελλάδος, Hellas EAP και Εργαστηρίου Πειραματικής Ψυχολογίας ΕΚΠΑ

Aktor: Πράσινο από ΕΓΣ για τον μετασχηματισμό του ομίλου
Business

Νέα σελίδα για Aktor - Δύο θυγατρικές στο ΧΑ

Το μήνυμα του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της Aktor, Αλέξανδρου Εξάρχου για την επόμενη ημέρα του ομίλου

Alfa: Αποκτά πλειοψηφικό μερίδιο στην Trio Bakery στον Καναδά
Τρόφιμα – ποτά

Εξαγορά από την Alfa στον Καναδά - Αποκτά εργοστάσιο παραγωγής

Η Alfa γράφει ιστορία, καθώς γίνεται η πρώτη ελληνική εταιρεία ζύμης με παραγωγική βάση στη Βόρεια Αμερική

Ελαιόλαδο: Στα 7,85 ευρώ/κιλό το πρώτο συμβόλαιο της σεζόν
AGRO

Πόσο έκλεισε το πρώτο συμβόλαιο για το ελαιόλαδο της νέας σεζόν

Η πρώτη συμφωνία για το ελαιόλαδο της σεζόν 2025 -26 «κλείστηκε» από τον Αγροτικό Ελαιουργικό Συνεταιρισμό Αγίων Αποστόλων Λακωνίας

Ανθή Γεωργίου
Eυρωπαϊκά χρηματιστήρια: Βουτιά 2% για τον CAC 40 – Στο κόκκινο οι αγορές
Markets

«Τορπίλη» Λεκορνί στις αγορές - Η αντίδραση του ΧΑ

Η αιφνιδιαστική παραίτηση του Γάλλου πρωθυπουργού κλυδωνίζει τις αγορές - Πτώση στην Αθήνα

Ελληνική Ενωση Τραπεζών: Δωρεάν διαδικτυακό Πρόγραμμα Χρηματοοικονομικού Εγγραμματισμού για μικρομεσαίους
Business

ΕΕΤ: Δωρεάν πρόγραμμα χρηματοοικονομικού εγγραματισμού για ΜμΕ

Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες στην έναρξη και τη λειτουργία μιας επιχείρησης

Προϋπολογισμός: Ανάπτυξη 2,2% για το 2025 και 2,3% το 2026
Economy

Πού θα καθίσει η «μπίλια» της ανάπτυξης το 2025 - 2026

Τι προβλέπει το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο για τον προϋπολογισμό

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο