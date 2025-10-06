Ηλεκτρονική τιμολόγηση: Τέλος σε όλα τα χειρόγραφα παραστατικά για επιχειρήσεις

Τέλος στα χειρόγραφα παραστατικά και σε συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και επαγγελματιών που πραγματοποιούνται σε περιβάλλον εκτός ηλεκτρονικής τιμολόγησης βάζει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων καθώς καμία δαπάνη ή έσοδο δεν θα αναγνωρίζονται αν πραγματοποιούνται σε περιβάλλον εκτός myDATA.

Την ίδια στιγμή εξετάζεται η επέκταση του ψηφιακού πελατολογίου και σε άλλα επαγγέλματα από αυτά που ισχύει από 1ης Ιουλίου, ενώ προ των πυλών είναι και το ψηφιακό δελτίο αποστολής προκειμένου να υπάρξει ένα συνολικό πλέγμα δράσεων για τον εντοπισμό φαινομένων φοροδιαφυγής που θα οδηγήσουν σε περαιτέρω αύξηση των εσόδων.

Στη Βουλή

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του «Βήματος της Κυριακής», στο προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού, που πρόκειται να κατατεθεί στη Βουλή τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου, ιδιαίτερη αναφορά θα γίνεται στις νέες ηλεκτρονικές διαδικασίες που θα εφαρμοστούν εντός του 2026 και θα αφορούν επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, ενώ εκτιμάται ότι τα έσοδα από την περιστολή της φοροδιαφυγής θα ξεπεράσουν το επόμενο έτος τα 3 δισ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, τα δύο προηγούμενα χρόνια η συμβολή της πάταξης της φοροδιαφυγής στα δημόσια έσοδα ανήλθε στα 4 δισ. ευρώ και συγκεκριμένα το 2024 κατά 1,8 δισ. ευρώ και το 2025 κατά 2,2 δισ. ευρώ.

Αγκάθι τα χρέη

Παράλληλα, στην κυβέρνηση αναζητούν τρόπους μείωσης των ληξιπρόθεσμων χρεών φυσικών και νομικών προσώπων που πολλά από αυτά οφείλονται και σε περιπτώσεις φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής αλλά και σε πρόστιμα που δεν έχουν εισπραχθεί και τα οποία αποτελούν το 28,6% του πραγματικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου, αγγίζοντας τα 24,4 δισ. ευρώ. Ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί στο μέτωπο των ληξιπρόθεσμων οφειλών είναι το γεγονός ότι βάσει των τελευταίων διαθέσιμων στοιχείων της ΑΑΔΕ, στα τέλη Ιουλίου 2025 τα εν λόγω χρέη ανήλθαν σε 111,8 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 4,56 δισ. ευρώ σε σχέση με τον Ιούλιο του 2024.

Μάλιστα, το ίδιο το κράτος αναγνωρίζει ότι ποσοστό 23,6% του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου, που αντιστοιχεί σε 26,4 δισ. ευρώ, αφορά οφειλές που χαρακτηρίζονται ως ανεπίδεκτες είσπραξης, αν και στην πραγματικότητα αυτά που δεν πρόκειται να εισπραχθούν ποτέ είναι πολύ περισσότερα. Επίσης, οι μεγαλο-οφειλέτες, δηλαδή όσοι χρωστούν πάνω από 1 εκατ. ευρώ, συγκεντρώνουν το 76,3% του συνολικού ληξιπρόθεσμου και αποτελούν μόλις το 0,25% των οφειλετών.

Ολα ηλεκτρονικά

Την ίδια στιγμή, από 2 Φεβρουαρίου 2026 ξεκινά η υποχρεωτική χρήση ηλεκτρονικής τιμολόγησης για συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και αφορά την κάθε πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών.

Κάθε επιχείρηση μπορεί να εκπληρώσει την υποχρέωση αυτή επιλέγοντας είτε υπηρεσίες Παρόχου Ηλεκτρονικής Εκδοσης Στοιχείων ή τη δωρεάν εφαρμογή της ΑΑΔΕ timologio και τη δωρεάν εφαρμογή για κινητές συσκευές myDATAapp, οι οποίες προσφέρουν ισοδύναμη λύση και καλύπτουν, χωρίς κόστος, και τις περιπτώσεις έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων που αφορούν δημόσιες συμβάσεις.

Σε κοινή Απόφαση του υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιώργου Κώτσηρα και του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων κ. Γιώργου Πιτσιλή προβλέπονται δύο περίοδοι υλοποίησης του φιλόδοξου αυτού μέτρου, καθώς και μεταβατικό χρονικό διάστημα, ώστε οι επιχειρήσεις να προσαρμοστούν ομαλά στη νέα διαδικασία.

Οι μεγάλες επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ (φορολογικό έτος 2023) θα προχωρήσουν υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική τιμολόγηση από τις αρχές Φεβρουαρίου του 2026 και όλες οι υπόλοιπες από αρχές Οκτωβρίου του ίδιου έτους.

Με την εισαγωγή της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης στο υπουργείο Οικονομικών εκτιμούν ότι θα μειωθούν οι απώλειες ΦΠΑ, θα περιοριστεί η έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων, ενώ θα απλοποιηθεί η διαβίβαση δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA για την προσυμπλήρωση των δηλώσεων ΦΠΑ και του εντύπου Ε3.

Οι επαγγελματίες

Τέλος, σαρωτικούς ελέγχους για τον εντοπισμό περιπτώσεων φοροδιαφυγής πραγματοποιούν οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ σε πάνω από 1.000 ελεύθερους επαγγελματίες που αμφισβήτησαν τον τεκμαρτό τρόπο υπολογισμού του εισοδήματός τους τα δύο προηγούμενα έτη. Οι εν λόγω έλεγχοι περιλαμβάνονται στο επικαιροποιημένο επιχειρησιακό σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για το 2025 και επεκτείνονται πέραν της επαγγελματικής δραστηριότητας, στις προσωπικές δαπάνες και τον οικογενειακό κύκλο των ελεγχόμενων.

Ουσιαστικά οι ελεγκτές θα ελέγξουν και θα συγκρίνουν τιμολόγια, δαπάνες και δεδομένα που έχουν αντληθεί από το σύστημα DATA, ενώ θα γίνουν διασταυρώσεις και στα έσοδα που προέρχονται από συναλλαγές μέσω POS. Αξίζει να τονιστεί ότι οι έλεγχοι μπορούν να επεκταθούν σε έως και πέντε οικονομικά έτη πίσω αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός 12 μηνών.

