Τσιάρας: Η πράσινη αρχιτεκτονική της ΚΑΠ πρέπει να είναι εφαρμόσιμη

Τι ανέφερε από το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ ο Κώστας Τσιάρας

AGRO 28.10.2025, 11:52
Τσιάρας: Η πράσινη αρχιτεκτονική της ΚΑΠ πρέπει να είναι εφαρμόσιμη
Newsroom

Μήνυμα υπέρ της ρεαλιστικής πράσινης μετάβασης, της στήριξης των παραγωγών και της ευρωπαϊκής συνοχής έστειλε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας από το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας (AGRIFISH) στο Λουξεμβούργο, το οποίο ολοκληρώνεται σήμερα με τη συζήτηση για την αλιευτική πολιτική.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, ο υπουργός με παρεμβάσεις σε όλα τα κρίσιμα ζητήματα —από τη νέα ΚΑΠ και την ανανέωση των γενεών μέχρι την αλιεία, τις αγορές και τις διεθνείς συμφωνίες— επιχείρησε να αναδείξει τις ελληνικές θέσεις και τη συμβολή της χώρας στη διαμόρφωση μιας πιο δίκαιης και ανθεκτικής ευρωπαϊκής αγροτικής πολιτικής.

Η «πράσινη» ΚΑΠ

Ειδικότερα, στην παρέμβασή του για την «πράσινη αρχιτεκτονική», ο κ. Τσιάρας ανέφερε πως «η πράσινη αρχιτεκτονική της ΚΑΠ πρέπει να είναι εφαρμόσιμη στην πράξη με κανόνες που μειώνουν τον διοικητικό φόρτο, επιβραβεύουν τον εναρμονισμένο αγρότη και αποδίδουν μετρήσιμα οφέλη για το περιβάλλον». Τόνισε επίσης ότι «η αυτοδίκαιη αναγνώριση της συμμόρφωσης των εκμεταλλεύσεων που έχουν λάβει πιστοποίηση για βιολογική γεωργία αποτελεί θετική εξέλιξη» και πρότεινε «αυτόματη εξαίρεση για εκτάσεις μικρότερες των 10 εκταρίων». Καταλήγοντας σημείωσε πως «οι απαιτήσεις για εκτατικοποίηση σε ζώνες νιτρορύπανσης πρέπει να προσδιορίζονται επακριβώς και οι παραγωγοί που ήδη λειτουργούν με χαμηλές εντάσεις να ανταμείβονται δίκαια».

Αβεβαιότητα

Ταυτόχρονα ο Κώστας Τσιάρας υπογράμμισε ότι «η ευρωπαϊκή γεωργία συνεχίζει να λειτουργεί μέσα σε ένα πλαίσιο έντονης αβεβαιότητας», επισημαίνοντας τις επιπτώσεις του πολέμου, της κλιματικής κρίσης και του υψηλού πληθωρισμού. Τόνισε ότι «η διεύρυνση της πρόσβασης στην αγορά πρέπει να συνοδευτεί από ουσιαστική σύγκλιση των προτύπων παραγωγής με τα ευρωπαϊκά», και ζήτησε «ευέλικτα εργαλεία στήριξης και ενεργοποίηση μηχανισμών διασφάλισης όπου απαιτείται». Όπως είπε, «οι αγρότες μας πρέπει να αισθάνονται ασφάλεια, να έχουν προοπτική και να μπορούν να εργάζονται με αξιοπρέπεια. Η ευρωπαϊκή γεωργία δεν μπορεί να είναι θύμα των κρίσεων, οφείλει να αποτελεί μέρος της λύσης».

Ο υπουργός επισήμανε ότι «η ανανέωση των γενεών είναι κρίσιμη για την ανταγωνιστικότητα της γεωργίας και τη βιωσιμότητα της υπαίθρου». Αναφέρθηκε στη σημασία της χρηματοδότησης και των εργαλείων υποστήριξης των νέων αγροτών, λέγοντας ότι «κεντρικό εμπόδιο παραμένει η πρόσβαση σε γεωργική γη», ενώ υπογράμμισε τη στήριξη της Ελλάδας στη δημιουργία «Παρατηρητηρίου Γεωργικής Γης σε επίπεδο Ένωσης».«Δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στις γυναίκες και στη συμμετοχή των γεωργών νεαρής ηλικίας στη διαδικασία χάραξης πολιτικής», πρόσθεσε.

Για τα μέτρα διασφάλισης σε εμπορικές συμφωνίες

Ο κ. Τσιάρας επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας ότι «οι συμφωνίες πρέπει να έχουν ως κεντρικό γνώμονα το συμφέρον των παραγωγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να αποφεύγονται συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού με τρίτες χώρες». Τόνισε την ανάγκη για «μέτρα διασφάλισης που ενεργοποιούνται έγκαιρα και λειτουργούν αποτελεσματικά και προβλέψιμα», σημειώνοντας πως «η Ελλάδα, ως ανατολικό σύνορο της ΕΕ και πύλη εμπορίου με τρίτες χώρες, είναι πάντοτε διαθέσιμη να συμβάλει εποικοδομητικά».

Για τον Κανονισμό EUDR (Αποψίλωση Δασών)

Ο Υπουργός επισήμανε ότι «η Ελλάδα συμμερίζεται πλήρως τον στόχο του Κανονισμού για την προστασία των δασών και της βιοποικιλότητας», αλλά προειδοποίησε πως «η επιτυχία του προϋποθέτει να είναι ρεαλιστικός και εφαρμόσιμος». Ζήτησε «αναβολή της εφαρμογής, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή προσαρμογή όλων των εμπλεκόμενων φορέων» και κάλεσε για «ουσιαστική απλούστευση των διαδικασιών» και «πράσινη μετάβαση που θα προστατεύει τα δάση, αλλά όχι σε βάρος της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας».

Για την κοινή δήλωση των χωρών της Μεσογείου (MED9)

Αναφερόμενος στη συνεργασία των μεσογειακών χωρών, ο κ. Τσιάρας ανέφερε ότι «η κοινή αυτή προσπάθεια ενισχύει τη σημασία της περιφερειακής συνεργασίας», προσθέτοντας ότι «οι μεσογειακές χώρες δεν αποτελούν ξεχωριστή κατηγορία· είναι το σημείο όπου αποτυπώνονται πιο έντονα οι κοινές προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής». Τόνισε ότι «η Κοινή Αγροτική Πολιτική πρέπει να προσφέρει ευελιξία και απλούστευση» και ζήτησε «ενιαίο στρατηγικό σχεδιασμό για την πρόληψη, τη διαχείριση κινδύνων και τις αποζημιώσεις».

Για τις αλιευτικές πολιτικές

Σε σειρά παρεμβάσεων για τη Βαλτική, την ICCAT και τα πελαγικά είδη, ο Υπουργός ανέδειξε ζητήματα παράνομης αλιείας και ανάγκης δίκαιης αντιμετώπισης των ευρωπαίων αλιέων. Όπως τόνισε, «η Ελλάδα αντιμετωπίζει αυτό το πολύ σοβαρό πρόβλημα από σκάφη γειτονικών χωρών τα οποία αλιεύουν και εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων», σημειώνοντας ότι αυτό «θέτει σε κίνδυνο τα ίδια τα θεμέλια της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής». Για την επικείμενη σύνοδο της ICCAT, υπογράμμισε ότι «η Ελλάδα έχει αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες και δεσμεύσεις προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος», ζητώντας «εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού» και «ενίσχυση του ελέγχου μέσω ψηφιακών εργαλείων». Αναφορικά με την Έκθεση Προόδου για την Εφαρμογή της Αλιευτικής Πολιτικής, σημείωσε ότι «η εφαρμογή των κανόνων παρουσιάζει ιδιαίτερες προκλήσεις για μια χώρα όπως η Ελλάδα, με στόλο πάνω από έντεκα χιλιάδες πεντακόσια σκάφη», αλλά υπογράμμισε πως «παραμένουμε προσηλωμένοι στη βιώσιμη διαχείριση των θαλάσσιων πόρων».

«Χρειαζόμαστε μια Ευρώπη που προστατεύει και ενώνει»

Κλείνοντας τις παρεμβάσεις του στο Συμβούλιο, ο Υπουργός σημείωσε: «Χρειαζόμαστε μια Ευρώπη που προστατεύει και ενώνει – που στηρίζει την Ουκρανία, αλλά ταυτόχρονα εγγυάται στα κράτη μέλη τη σταθερότητα των δικών τους αγορών. Η Ευρώπη πρέπει να κινηθεί με συντονισμό και διορατικότητα, προστατεύοντας τους Ευρωπαίους αγρότες από αθέμιτο ανταγωνισμό και επενδύοντας σε πολιτικές που ενισχύουν την αυτάρκεια, την ανθεκτικότητα και τη δίκαιη λειτουργία της εσωτερικής αγορά».

Στο περιθώριο του Συμβουλίου, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας προήδρευσε από κοινού με την Φινλανδή ομόλογό του Σάρι Εσάγια στο δείπνο των Υπουργών Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, με κεντρικό θέμα το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική μετά το 2027. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, οι δύο Υπουργοί ανέδειξαν την ανάγκη για ρεαλιστική χρηματοδότηση της ΚΑΠ, επαρκή στήριξη των κρατών-μελών και διατήρηση της συνοχής στις ευρωπαϊκές αγροτικές πολιτικές, μέσα σε ένα περιβάλλον διαρκών κρίσεων και αυξημένων αναγκών για τον πρωτογενή τομέα.

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Κίνα: Xαλάρωση της απαγόρευσης εξαγωγών ημιαγωγών της Nexperia
World

Το Πεκίνο «δείχνει» χαλάρωση εξαγωγών τσιπ Nexperia
Μπέσεντ στους FT: Η Κίνα «έκανε ένα πραγματικό λάθος» με τις σπάνιες γαίες
World

Μπέσεντ στους FT: Η Κίνα «έκανε ένα πραγματικό λάθος» με τις σπάνιες γαίες
Ελαιοπαραγωγοί: «Καμπανάκι» για την μείωση της παραγωγής λαδιού
AGRO

«Καμπανάκι» για την μείωση της παραγωγής λαδιού
Λούβρο: Ήθελαν να πουλήσουν τα κοσμήματα στο darkweb;
Κόσμος

Λούβρο: Ήθελαν να πουλήσουν τα κοσμήματα στο darkweb;
Δημήτρης Παπαστεργίου: Επιστολή σε διαδικτυακές πλατφόρμες για έλεγχο ηλικίας ανηλίκων
Τεχνολογία

Επιστολή σε διαδικτυακές πλατφόρμες για έλεγχο ηλικίας ανηλίκων
Χατζηδάκης για ΕΛΤΑ: Γιατί κλείνουν τα καταστήματα
Πολιτική

Χατζηδάκης: Γιατί κλείνουν τα καταστήματα των ΕΛΤΑ

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ελληνική οικονομία: Περιθώρια νέας αναβάθμισης «βλέπει» η UBS
Economy

Γιατί «βλέπει» νέα αναβάθμιση της Ελλάδας η UBS

Η UBS σε έκθεσή της για τις δημοσιονομικές προοπτικές της ΕΕ ξεχωρίζει την περίπτωση της Ελλάδας

Ναταλία Δανδόλου
Επενδύσεις: Πού να τοποθετήσετε 10.000 δολάρια σήμερα
Markets

Πού να επενδύσετε 10.000 δολάρια - Τι συμβουλεύουν 6 ειδικοί

Τι συμβουλεύουν 6 ειδικοί της Wall Street για τον τρόπο που μπορεί κάποιος να επενδύσει τα διαθέσιμα χρήματά του

Αλεξάνδρα Τόμπρα
First Brands: Κατηγορείται επίσημα για «μαζική απάτη» από τους δανειστές
World

Πιστωτές κατηγορούν την First Brands για απάτη μαμούθ

Ορισμένοι πιστωτές θέλουν να εμπλακεί ένας ανεξάρτητος διαχειριστής στη διαδικασία πτώχευσης της κατασκευάστριας ανταλλακτικών αυτοκινήτων First Brands

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Shrinkflation: H αόρατη ανατίμηση πίσω από τις συσκευασίες
World

Οι αόρατες ανατιμήσεις στα ράφια

Aπό την οδοντόκρεμα Aquafresh έως τον καφέ Nescafé, οι καταναλωτές πληρώνουν το ίδιο - ή και περισσότερο - για μικρότερες ποσότητες προϊόντων

Νατάσα Σινιώρη
Παγκόσμιες αγορές χρήματος: Μηνύματα ότι στερεύει η ρευστότητα
Markets

Οι αγορές χρήματος στέλνουν μήνυμα ότι η ρευστότητα στερεύει

Το τέλος της ποσοτικής σύσφιγξης της Fed - Τι δείχνουν τα βρετανικά και ευρωπαϊκά repo

Τζούλη Καλημέρη
Masayoshi Son: Ο αυτοδημιούργητος αυτοκράτορας του AI
World

Ο πλουσιότερος άνθρωπος της Ιαπωνίας και το μεγάλο στοίχημα του AI

Με ένα τολμηρό στοίχημα στην τεχνητή νοημοσύνη, ο Masayoshi Son έγινε ο πλουσιότερος άνθρωπος της Ιαπωνίας

Νατάσα Σινιώρη
Πυρηνικά όπλα: Ο Τραμπ θέλει περισσότερες δοκιμές – Τι θα σημάνει μια νέα κούρσα εξοπλισμών
Κόσμος

Ο Τραμπ, τα πυρηνικά και η κούρσα εξοπλισμών

Η επιστροφή σε πυρηνικές δοκιμές πλήρους κλίμακας στις ΗΠΑ θα διαρκούσε αρκετά χρόνια και θα κόστιζε εκατοντάδες εκατ. δολάρια

Δημήτρης Σταμούλης
ΕΚΤ – Fed: Βίοι παράλληλοι ή πορείες αποκλίνουσες;
World

Πού συγκλίνουν, πού αποκλίνουν EKT και Fed

Αποκωδικοποιώντας τις αποφάσεις EKΤ και FED για τα επιτόκια

Ναταλία Δανδόλου
Περισσότερα από AGRO
Ελαιοπαραγωγοί: «Καμπανάκι» για την μείωση της παραγωγής λαδιού
AGRO

«Καμπανάκι» για την μείωση της παραγωγής λαδιού

Ο Γιώργος Κόκκινος, πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού Ελαιοπαραγωγών «ΝΗΛΕΑΣ», μίλησε στο «MEGA Σαββατοκύριακο» για την εφετινή τιμή του λαδιού.

Τι είναι το μπλε μέλι που ταξιδεύει σε Ελλάδα και εξωτερικό
AGRO

Τι είναι το μπλε μέλι που ταξιδεύει σε Ελλάδα και εξωτερικό

Το μέλι αλλάζει χρώμα, αποκτά ακόμη περισσότερα θρεπτικά συστατικά και ταξιδεύει από την Ελλάδα σε αγορές του κόσμου.

Εξαγωγές: Χαμηλές πτήσεις για τα εσπεριδοειδή
AGRO

Χαμηλές πτήσεις για τα εσπεριδοειδή

Τι δείχνουν τα στοιχεία για τις εξαγωγές φρούτων και λαχανικών έως τις 31 Οκτωβρίου 2025     

Γιάννης Ανδριανός: Ο αγροδιατροφικός κλάδος έχει παρόν και μέλλον
AGRO

Ανδριανός: Ο αγροδιατροφικός κλάδος έχει παρόν και μέλλον

«Η επόμενη γενιά του αγροδιατροφικού κλάδου προϋποθέτει τη διαρκή εκπαίδευση», επισήμανε ο Γιάννης Ανδριανός,

Κωστής Χατζηδάκης: Μεταβατικό σύστημα για την πληρωμή της βασικής ενίσχυσης του 2025
AGRO

Χατζηδάκης: Μεταβατικό σύστημα για την πληρωμή της βασικής ενίσχυσης του 2025

Στους πραγματικούς αγρότες το περίσσευμα των επιδοτήσεων, που κόβονται από τους επιτήδειους, επισήμανε ο Κωστής Χατζηδάκης

Ευλογιά προβάτων: Φάκελο με στοιχεία παρέδωσε στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ο Κ. Τσιάρας
AGRO

Φάκελο για την ευλογιά προβάτων παρέδωσε στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ο Τσιάρας

Οι δυσχέρειες στην εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας για την ευλογιά προβάτων

Τουρκία: Ο «πόλεμος των φουντουκιών» μεταξύ Nutella και εμπόρων
AGRO

Ο «πόλεμος των φουντουκιών» Nutella και Τούρκων εμπόρων

Σε πεδίο μάχης έχει μετατραπεί η μειωμένη συγκομιδή φουντουκιών στην Τουρκία - «Δεν βιαζόμαστε να αγοράσουμε», λέει η Ferrero

Ανθή Γεωργίου
Latest News
Κίνα: Xαλάρωση της απαγόρευσης εξαγωγών ημιαγωγών της Nexperia
World

Το Πεκίνο «δείχνει» χαλάρωση εξαγωγών τσιπ Nexperia

Η διαμάχη του κατασκευαστή τσιπ, με έδρα την Ολλανδία, με την Κίνα απειλεί να διαταράξει τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού αυτοκινήτων

Μπέσεντ στους FT: Η Κίνα «έκανε ένα πραγματικό λάθος» με τις σπάνιες γαίες
World

Μπέσεντ στους FT: Η Κίνα «έκανε ένα πραγματικό λάθος» με τις σπάνιες γαίες

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ λέει ότι το Πεκίνο δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιεί τα κρίσιμα ορυκτά του ως εργαλείο καταναγκασμού

Ελαιοπαραγωγοί: «Καμπανάκι» για την μείωση της παραγωγής λαδιού
AGRO

«Καμπανάκι» για την μείωση της παραγωγής λαδιού

Ο Γιώργος Κόκκινος, πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού Ελαιοπαραγωγών «ΝΗΛΕΑΣ», μίλησε στο «MEGA Σαββατοκύριακο» για την εφετινή τιμή του λαδιού.

Λούβρο: Ήθελαν να πουλήσουν τα κοσμήματα στο darkweb;
Κόσμος

Λούβρο: Ήθελαν να πουλήσουν τα κοσμήματα στο darkweb;

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ληστές στο Λούβρο έκαναν προσφορά στους πιθανούς αγοραστές πέντε ημέρες μετά την κλοπή

Δημήτρης Παπαστεργίου: Επιστολή σε διαδικτυακές πλατφόρμες για έλεγχο ηλικίας ανηλίκων
Τεχνολογία

Επιστολή σε διαδικτυακές πλατφόρμες για έλεγχο ηλικίας ανηλίκων

Η επιστολή έχει σκοπό να ενημερώσει γενικότερα τους μεγάλους ψηφιακούς «παίκτες» σχετικά τα σχέδια της Ελλάδας για την προστασία των ανηλίκων στο ψηφιακό περιβάλλον

Χατζηδάκης για ΕΛΤΑ: Γιατί κλείνουν τα καταστήματα
Πολιτική

Χατζηδάκης: Γιατί κλείνουν τα καταστήματα των ΕΛΤΑ

Δεν είχε εξηγηθεί στην κοινωνία η οξύτητα του προβλήματος που αντιμετωπίζουν, τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης

iPhone 12 Withdrawn from Greek Market over Radiation
English Edition

iPhone 12 Withdrawn from Greek Market over Radiation

Greece’s telecom regulator has ordered the withdrawal of Apple’s iPhone 12 model after EU tests found it emitted higher-than-permitted radiation levels, following a similar decision by France and the European Commission

Σπύρος Πρωτοψάλτης: Προσπάθεια για πληρωμή επιδοτήσεων στα τέλη Νοεμβρίου
AGRO

Πρωτοψάλτης: Προσπάθεια για πληρωμή επιδοτήσεων στα τέλη Νοεμβρίου

Ο Γενικός Γραμματέας του υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπύρος Πρωτοψάλτης μίλησε στο «MEGA Σαββατοκύριακο» για την ευλογιά των αιγοπροβάτων, τους αγρότες και τις επιδοτήσεις

Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής: Η ρελάνς της Άγκυρας και τα χαρτιά της Αθήνας
Κοινωνία

Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής: Η ρελάνς της Άγκυρας και τα χαρτιά της Αθήνας

«Πρόθυμοι εταίροι» για τα Eurofighter – Παζάρι για τους Meteor

Θεοδωρικάκος: Ξεκίνησε το Greek AI Startup Accelerator – Στηρίζει νέες επιχειρήσεις
Τεχνολογία

Ξεκίνησε το Greek AI Startup Accelerator - Ποιους αφορά

Είναι το πρώτο πρόγραμμα παγκοσμίως που πραγματοποιεί η OpenAI

ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών έως 7 Νοεμβρίου
Economy

Ποια επιδόματα πληρώνονται έως 7 Νοεμβρίου - Ποιοι πάνε ταμείο

Οι ημερομηνίες για πληρωμές επιδομάτων και παροχών από ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ

First Brands: Κατηγορείται επίσημα για «μαζική απάτη» από τους δανειστές
World

Πιστωτές κατηγορούν την First Brands για απάτη μαμούθ

Ορισμένοι πιστωτές θέλουν να εμπλακεί ένας ανεξάρτητος διαχειριστής στη διαδικασία πτώχευσης της κατασκευάστριας ανταλλακτικών αυτοκινήτων First Brands

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Λειψυδρία: ΔΕΗ και Elpedison στο «παιχνίδι» για τις αφαλατώσεις
Green

ΔΕΗ και Elpedison στη μάχη για να μην «διψάσει» η Αττική

Ο ρόλος της ηλεκτροπαραγωγής στο «plan B» της ΕΥΔΑΠ και της κυβέρνησης για τα έργα που θα «ξεδιψάσουν» την Αττική

Μάχη Τράτσα
Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο: Το νέο θαύμα της Γκίζας ανοίγει τις πύλες του
World

Το νέο θαύμα της Γκίζας ανοίγει τις πύλες του

Οι θησαυροί του Τουταγχαμών αναμένεται να είναι το μεγαλύτερο αξιοθέατο στο GEM - Παρών στην εκδήλωση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ιταλία: Θετικό «σήμα» από την αξιολόγηση του οίκου Scope
World

Ιταλία: Θετικό «σήμα» από την αξιολόγηση του οίκου Scope

Η τρίτη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης παραμένει στη βαθμίδα BBB+

Το ΕΚΠΑ εγκαινιάζει το Παράρτημά του στην Κύπρο τη Δεύτερα 3 Νοεμβρίου
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το ΕΚΠΑ εγκαινιάζει το Παράρτημά του στην Κύπρο τη Δεύτερα 3 Νοεμβρίου

Το ΕΚΠΑ πραγματοποιεί τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου τα εγκαίνια του Παραρτήματός του στην Κύπρο

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο