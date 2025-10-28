Η Wall Street κινδυνεύει να μειώσει την ελευθερία στο Χονγκ Κονγκ

Project Syndicate

Στις αρχές Νοεμβρίου, τα μεγάλα όπλα της Wall Street θα κατευθυνθούν στο Χονγκ Κονγκ για μια παγκόσμια οικονομική σύνοδο κορυφής, όπου θα δειπνήσουν στο Μουσείο του Παλατιού (με κινεζικά αυτοκρατορικά έργα δανεισμένα από το Πεκίνο) πριν συναντηθούν στο κοντινό ξενοδοχείο Rosewood – ένα από τα πιο πολυτελή της πόλης. Εκεί, τα κορυφαία στελέχη της Goldman Sachs, της Morgan Stanley, της JPMorgan και άλλων 100 χρηματοπιστωτικών εταιρειών θα απολαύσουν νόστιμο φαγητό και εκπληκτική θέα, καθώς οι ηγέτες του Χονγκ Κονγκ θα τους μιλήσουν για τα κέρδη που θα αποκομίσουν στην πρώην βρετανική αποικία.

Την ίδια ημέρα με το εορταστικό δείπνο, μια πολύ διαφορετική συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στο Χονγκ Κονγκ. Η βετεράνος πολιτική ακτιβίστρια Chow Hang-tung θα προσπαθήσει να ακυρώσει τις διαδικασίες εθνικής ασφάλειας εναντίον της. Έχει προγραμματιστεί να δικαστεί τον Ιανουάριο, μαζί με τους Lee Cheuk-yan και Albert Ho, για τον ρόλο τους στην οργάνωση των ετήσιων εορτασμών για τη σφαγή της πλατείας Τιενανμέν το 1989 – μια εκδήλωση που προσέλκυε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους κάθε 4 Ιουνίου μέχρι το 2019. Οι Chow και Lee έχουν προταθεί για το Νόμπελ Ειρήνης και ο Ho είναι ένας γνωστός δικηγόρος στο Χονγκ Κονγκ. Τώρα αντιμετωπίζουν ποινή φυλάκισης δέκα ετών με κατηγορίες για ανατρεπτική δράση, απλώς επειδή παρότρυναν τους κατοίκους του Χονγκ Κονγκ να ανάψουν κεριά προς τιμήν των εκατοντάδων, ίσως χιλιάδων, Κινέζων διαδηλωτών που σκοτώθηκαν από την ίδια τους την κυβέρνηση. Αυτές ήταν οι μόνες δημόσιες εορταστικές εκδηλώσεις μνήμης για τη σφαγή που πραγματοποιήθηκαν σε κινεζικό έδαφος και για τρεις δεκαετίες ήταν νόμιμες.

Οι Chow, Lee και Ho είναι μόνο τρεις από τους σχεδόν 800 πολιτικούς κρατούμενους που κρατούνται στην κάποτε ελεύθερη πόλη. Ο πιο εξέχων είναι ο 77χρονος φιλοδημοκρατικός εκδότης Jimmy Lai. Έχοντας κρατηθεί σε απομόνωση για το μεγαλύτερο μέρος των τελευταίων πέντε ετών, σύντομα αντιμετωπίζει μια ετυμηγορία στη μαραθώνια δίκη του για θέματα εθνικής ασφάλειας. Έξι από τους συναδέλφους του στην Apple Daily παραμένουν υπό κράτηση και, παρόλο που έχουν δηλώσει ένοχοι, τα δικαστήρια δεν τους έχουν ακόμη καταδικάσει. Οι αρχές προτιμούν να τους κρατούν ομήρους εν αναμονή της ολοκλήρωσης των διαδικασιών εναντίον του Λάι.

Οι περισσότεροι κάτοικοι του Χονγκ Κονγκ αισθάνονται τώρα το κρύο της σκιάς του Πεκίνου. Οι κατηγορίες εξακολουθούν να κρέμονται πάνω από πολλά από τα 10.000 και πλέον άτομα που συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια των μαζικών διαμαρτυριών του 2019-20, όταν έως και δύο εκατομμύρια άνθρωποι κατέκλυσαν τους δρόμους απαιτώντας δημοκρατία.

Είναι ενδεικτικό ότι ο επικεφαλής της κυβέρνησης του Χονγκ Κονγκ, Τζον Λι, δεν μπορεί καν να ανοίξει τραπεζικό λογαριασμό στις περισσότερες τράπεζες των οποίων οι ηγέτες παρευρίσκονται στην επερχόμενη σύνοδο κορυφής. Υπό τις κυρώσεις των ΗΠΑ για τον ρόλο του στην καταστολή των διαδηλωτών υπέρ της δημοκρατίας στο Χονγκ Κονγκ, του αρνήθηκαν ακόμη και ταπεινωτικά βίζα για να παρακολουθήσει τη σύνοδο κορυφής της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) του 2023 στο Σαν Φρανσίσκο. Ωστόσο, τώρα, οι χρηματοδότες που δεν μπορούν να πληρώσουν τον Λι θα του σφίξουν το χέρι και θα ακούσουν τις παρατηρήσεις του στο Rosewood.

Η κυβέρνηση του Χονγκ Κονγκ θέλει να πείσει αυτούς τους τραπεζίτες ότι όλα έχουν επιστρέψει στο φυσιολογικό. Οι εκπρόσωποί της θα επιμείνουν ότι η αγορά είναι ισχυρή, με τον δείκτη αναφοράς Hang Seng να έχει αυξηθεί περισσότερο από 30% από την αρχή του έτους, και ότι το Χονγκ Κονγκ πιθανότατα θα είναι η μεγαλύτερη αγορά αρχικών δημόσιων προσφορών στον κόσμο το 2025.

Με την παρουσία τους, οι ειδικοί των παγκόσμιων χρηματοοικονομικών σηματοδοτούν ότι δεν τους νοιάζει που η Κίνα αθέτησε την υπόσχεσή της προς τον λαό του Χονγκ Κονγκ. Θα προτιμούσαν να ξεχάσουν ότι, βάσει της συνθήκης που διέπει την επιστροφή του Χονγκ Κονγκ στην Κίνα μετά από ενάμιση αιώνα βρετανικής κυριαρχίας, η κινεζική κυβέρνηση δεσμεύτηκε να διατηρήσει τις ελευθερίες που απολάμβανε το Χονγκ Κονγκ. Διπλασίασε μάλιστα τις προσπάθειές της, ψηφίζοντας ένα μίνι-σύνταγμα που υποστηρίζει την ελευθερία του λόγου, την ελευθερία του Τύπου, την ελευθερία της λατρείας, τη δίκη με ενόρκους, το δικαίωμα επιλογής του δικηγόρου και τις άλλες εγγυήσεις μιας ελεύθερης κοινωνίας. Η Κίνα έχει αθετήσει κάθε υπόσχεση.

Ένα πράγμα που ενδιαφέρει την Κίνα, φυσικά, είναι τα κέρδη. Η αγορά του Χονγκ Κονγκ έχει ελάχιστα μετακινηθεί στα πέντε χρόνια από τότε που η Κίνα εισήγαγε τον δρακόντειο Νόμο περί Εθνικής Ασφάλειας, ο οποίος έχει χρησιμοποιηθεί ως όπλο εναντίον των Chow, Lee, Ho και Lai. Παρά την ισχύ του φέτος, ο Hang Seng παραμένει περίπου 3% πάνω από το σημείο που ήταν όταν εισήχθη ο Νόμος περί Εθνικής Ασφάλειας, ενώ ο S&P 500 έχει υπερδιπλασιαστεί.

Αυτό το χάσμα αντανακλά το γεγονός ότι αν έχεις πολιτικούς κρατούμενους, δεν μπορείς να είσαι και παγκόσμιο χρηματοοικονομικό κέντρο. Πολιτικοί κρατούμενοι υπάρχουν μόνο εκεί που δεν υπάρχει ελεύθερος τύπος, αλλά η ελεύθερη ροή πληροφοριών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ανακάλυψη τιμών. Ομοίως, όταν τα δικαστήρια είναι πολιτικοποιημένα, τα δικαιώματα ιδιοκτησίας δεν μπορούν να προστατευθούν και πολλοί επενδυτές θα μείνουν μακριά.

Γιατί λοιπόν εμφανίζονται οι δυτικοί τραπεζίτες; Το μόνο συμπέρασμα είναι ότι κυνηγούν βραχυπρόθεσμα κέρδη, ακόμη και αν αυτό σημαίνει χρηματοδότηση ενός καταπιεστικού καθεστώτος που δεν έχει κρύψει την εχθρότητά του προς τη Δύση. Ο Κινέζος πρόεδρος Xi Jinping θέλει να ανατρέψει την φιλελεύθερη παγκόσμια τάξη και στοιχηματίζει ότι οι Αμερικανοί χρηματοδότες θα τον βοηθήσουν να χρηματοδοτήσει αυτή την προσπάθεια. Ο Lee και τα επικεφαλής του Κομμουνιστικού Κόμματος γνωρίζουν ότι η Wall Street είναι το απαλό υπογάστριο του αμερικανικού καπιταλισμού.

Αν οι Δυτικοί τραπεζίτες επιμένουν να φύγουν, θα πρέπει να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία για να μιλήσουν. Διαφορετικά, θα πρέπει να μείνουν σπίτι.

Ο Mark L. Clifford, Πρόεδρος της Επιτροπής για την Ελευθερία στο Ίδρυμα του Χονγκ Κονγκ, είναι ο συγγραφέας, πιο πρόσφατα, του βιβλίου The Troublemaker: How Jimmy Lai Became a Billionaire, Hong Kong’s Greatest Dissident, and China’s Most Feared Critic (Free Press, 2024).