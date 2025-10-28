Η Wall Street κινδυνεύει να μειώσει την ελευθερία στο Χονγκ Κονγκ

Ο Κινέζος πρόεδρος θέλει να ανατρέψει την παγκόσμια τάξη και στοιχηματίζει ότι Αμερικανοί χρηματοδότες θα τον βοηθήσουν

Experts 28.10.2025, 10:10
Η Wall Street κινδυνεύει να μειώσει την ελευθερία στο Χονγκ Κονγκ
Mark L. Clifford

Project Syndicate

Στις αρχές Νοεμβρίου, τα μεγάλα όπλα της Wall Street θα κατευθυνθούν στο Χονγκ Κονγκ για μια παγκόσμια οικονομική σύνοδο κορυφής, όπου θα δειπνήσουν στο Μουσείο του Παλατιού (με κινεζικά αυτοκρατορικά έργα δανεισμένα από το Πεκίνο) πριν συναντηθούν στο κοντινό ξενοδοχείο Rosewood – ένα από τα πιο πολυτελή της πόλης. Εκεί, τα κορυφαία στελέχη της Goldman Sachs, της Morgan Stanley, της JPMorgan και άλλων 100 χρηματοπιστωτικών εταιρειών θα απολαύσουν νόστιμο φαγητό και εκπληκτική θέα, καθώς οι ηγέτες του Χονγκ Κονγκ θα τους μιλήσουν για τα κέρδη που θα αποκομίσουν στην πρώην βρετανική αποικία.

Την ίδια ημέρα με το εορταστικό δείπνο, μια πολύ διαφορετική συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στο Χονγκ Κονγκ. Η βετεράνος πολιτική ακτιβίστρια Chow Hang-tung θα προσπαθήσει να ακυρώσει τις διαδικασίες εθνικής ασφάλειας εναντίον της. Έχει προγραμματιστεί να δικαστεί τον Ιανουάριο, μαζί με τους Lee Cheuk-yan και Albert Ho, για τον ρόλο τους στην οργάνωση των ετήσιων εορτασμών για τη σφαγή της πλατείας Τιενανμέν το 1989 – μια εκδήλωση που προσέλκυε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους κάθε 4 Ιουνίου μέχρι το 2019. Οι Chow και Lee έχουν προταθεί για το Νόμπελ Ειρήνης και ο Ho είναι ένας γνωστός δικηγόρος στο Χονγκ Κονγκ. Τώρα αντιμετωπίζουν ποινή φυλάκισης δέκα ετών με κατηγορίες για ανατρεπτική δράση, απλώς επειδή παρότρυναν τους κατοίκους του Χονγκ Κονγκ να ανάψουν κεριά προς τιμήν των εκατοντάδων, ίσως χιλιάδων, Κινέζων διαδηλωτών που σκοτώθηκαν από την ίδια τους την κυβέρνηση. Αυτές ήταν οι μόνες δημόσιες εορταστικές εκδηλώσεις μνήμης για τη σφαγή που πραγματοποιήθηκαν σε κινεζικό έδαφος και για τρεις δεκαετίες ήταν νόμιμες.

Οι Chow, Lee και Ho είναι μόνο τρεις από τους σχεδόν 800 πολιτικούς κρατούμενους που κρατούνται στην κάποτε ελεύθερη πόλη. Ο πιο εξέχων είναι ο 77χρονος φιλοδημοκρατικός εκδότης Jimmy Lai. Έχοντας κρατηθεί σε απομόνωση για το μεγαλύτερο μέρος των τελευταίων πέντε ετών, σύντομα αντιμετωπίζει μια ετυμηγορία στη μαραθώνια δίκη του για θέματα εθνικής ασφάλειας. Έξι από τους συναδέλφους του στην Apple Daily παραμένουν υπό κράτηση και, παρόλο που έχουν δηλώσει ένοχοι, τα δικαστήρια δεν τους έχουν ακόμη καταδικάσει. Οι αρχές προτιμούν να τους κρατούν ομήρους εν αναμονή της ολοκλήρωσης των διαδικασιών εναντίον του Λάι.

Οι περισσότεροι κάτοικοι του Χονγκ Κονγκ αισθάνονται τώρα το κρύο της σκιάς του Πεκίνου. Οι κατηγορίες εξακολουθούν να κρέμονται πάνω από πολλά από τα 10.000 και πλέον άτομα που συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια των μαζικών διαμαρτυριών του 2019-20, όταν έως και δύο εκατομμύρια άνθρωποι κατέκλυσαν τους δρόμους απαιτώντας δημοκρατία.

Είναι ενδεικτικό ότι ο επικεφαλής της κυβέρνησης του Χονγκ Κονγκ, Τζον Λι, δεν μπορεί καν να ανοίξει τραπεζικό λογαριασμό στις περισσότερες τράπεζες των οποίων οι ηγέτες παρευρίσκονται στην επερχόμενη σύνοδο κορυφής. Υπό τις κυρώσεις των ΗΠΑ για τον ρόλο του στην καταστολή των διαδηλωτών υπέρ της δημοκρατίας στο Χονγκ Κονγκ, του αρνήθηκαν ακόμη και ταπεινωτικά βίζα για να παρακολουθήσει τη σύνοδο κορυφής της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) του 2023 στο Σαν Φρανσίσκο. Ωστόσο, τώρα, οι χρηματοδότες που δεν μπορούν να πληρώσουν τον Λι θα του σφίξουν το χέρι και θα ακούσουν τις παρατηρήσεις του στο Rosewood.

Η κυβέρνηση του Χονγκ Κονγκ θέλει να πείσει αυτούς τους τραπεζίτες ότι όλα έχουν επιστρέψει στο φυσιολογικό. Οι εκπρόσωποί της θα επιμείνουν ότι η αγορά είναι ισχυρή, με τον δείκτη αναφοράς Hang Seng να έχει αυξηθεί περισσότερο από 30% από την αρχή του έτους, και ότι το Χονγκ Κονγκ πιθανότατα θα είναι η μεγαλύτερη αγορά αρχικών δημόσιων προσφορών στον κόσμο το 2025.

Με την παρουσία τους, οι ειδικοί των παγκόσμιων χρηματοοικονομικών σηματοδοτούν ότι δεν τους νοιάζει που η Κίνα αθέτησε την υπόσχεσή της προς τον λαό του Χονγκ Κονγκ. Θα προτιμούσαν να ξεχάσουν ότι, βάσει της συνθήκης που διέπει την επιστροφή του Χονγκ Κονγκ στην Κίνα μετά από ενάμιση αιώνα βρετανικής κυριαρχίας, η κινεζική κυβέρνηση δεσμεύτηκε να διατηρήσει τις ελευθερίες που απολάμβανε το Χονγκ Κονγκ. Διπλασίασε μάλιστα τις προσπάθειές της, ψηφίζοντας ένα μίνι-σύνταγμα που υποστηρίζει την ελευθερία του λόγου, την ελευθερία του Τύπου, την ελευθερία της λατρείας, τη δίκη με ενόρκους, το δικαίωμα επιλογής του δικηγόρου και τις άλλες εγγυήσεις μιας ελεύθερης κοινωνίας. Η Κίνα έχει αθετήσει κάθε υπόσχεση.

Ένα πράγμα που ενδιαφέρει την Κίνα, φυσικά, είναι τα κέρδη. Η αγορά του Χονγκ Κονγκ έχει ελάχιστα μετακινηθεί στα πέντε χρόνια από τότε που η Κίνα εισήγαγε τον δρακόντειο Νόμο περί Εθνικής Ασφάλειας, ο οποίος έχει χρησιμοποιηθεί ως όπλο εναντίον των Chow, Lee, Ho και Lai. Παρά την ισχύ του φέτος, ο Hang Seng παραμένει περίπου 3% πάνω από το σημείο που ήταν όταν εισήχθη ο Νόμος περί Εθνικής Ασφάλειας, ενώ ο S&P 500 έχει υπερδιπλασιαστεί.

Αυτό το χάσμα αντανακλά το γεγονός ότι αν έχεις πολιτικούς κρατούμενους, δεν μπορείς να είσαι και παγκόσμιο χρηματοοικονομικό κέντρο. Πολιτικοί κρατούμενοι υπάρχουν μόνο εκεί που δεν υπάρχει ελεύθερος τύπος, αλλά η ελεύθερη ροή πληροφοριών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ανακάλυψη τιμών. Ομοίως, όταν τα δικαστήρια είναι πολιτικοποιημένα, τα δικαιώματα ιδιοκτησίας δεν μπορούν να προστατευθούν και πολλοί επενδυτές θα μείνουν μακριά.

Γιατί λοιπόν εμφανίζονται οι δυτικοί τραπεζίτες; Το μόνο συμπέρασμα είναι ότι κυνηγούν βραχυπρόθεσμα κέρδη, ακόμη και αν αυτό σημαίνει χρηματοδότηση ενός καταπιεστικού καθεστώτος που δεν έχει κρύψει την εχθρότητά του προς τη Δύση. Ο Κινέζος πρόεδρος Xi Jinping θέλει να ανατρέψει την φιλελεύθερη παγκόσμια τάξη και στοιχηματίζει ότι οι Αμερικανοί χρηματοδότες θα τον βοηθήσουν να χρηματοδοτήσει αυτή την προσπάθεια. Ο Lee και τα επικεφαλής του Κομμουνιστικού Κόμματος γνωρίζουν ότι η Wall Street είναι το απαλό υπογάστριο του αμερικανικού καπιταλισμού.

Αν οι Δυτικοί τραπεζίτες επιμένουν να φύγουν, θα πρέπει να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία για να μιλήσουν. Διαφορετικά, θα πρέπει να μείνουν σπίτι.

Ο Mark L. Clifford, Πρόεδρος της Επιτροπής για την Ελευθερία στο Ίδρυμα του Χονγκ Κονγκ, είναι ο συγγραφέας, πιο πρόσφατα, του βιβλίου The Troublemaker: How Jimmy Lai Became a Billionaire, Hong Kong’s Greatest Dissident, and China’s Most Feared Critic (Free Press, 2024).

Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Κίνα: Xαλάρωση της απαγόρευσης εξαγωγών ημιαγωγών της Nexperia
World

Το Πεκίνο «δείχνει» χαλάρωση εξαγωγών τσιπ Nexperia
Μπέσεντ στους FT: Η Κίνα «έκανε ένα πραγματικό λάθος» με τις σπάνιες γαίες
World

Μπέσεντ στους FT: Η Κίνα «έκανε ένα πραγματικό λάθος» με τις σπάνιες γαίες
Ελαιοπαραγωγοί: «Καμπανάκι» για την μείωση της παραγωγής λαδιού
AGRO

«Καμπανάκι» για την μείωση της παραγωγής λαδιού
Λούβρο: Ήθελαν να πουλήσουν τα κοσμήματα στο darkweb;
Κόσμος

Λούβρο: Ήθελαν να πουλήσουν τα κοσμήματα στο darkweb;
Δημήτρης Παπαστεργίου: Επιστολή σε διαδικτυακές πλατφόρμες για έλεγχο ηλικίας ανηλίκων
Τεχνολογία

Επιστολή σε διαδικτυακές πλατφόρμες για έλεγχο ηλικίας ανηλίκων
Χατζηδάκης για ΕΛΤΑ: Γιατί κλείνουν τα καταστήματα
Πολιτική

Χατζηδάκης: Γιατί κλείνουν τα καταστήματα των ΕΛΤΑ

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ελληνική οικονομία: Περιθώρια νέας αναβάθμισης «βλέπει» η UBS
Economy

Γιατί «βλέπει» νέα αναβάθμιση της Ελλάδας η UBS

Η UBS σε έκθεσή της για τις δημοσιονομικές προοπτικές της ΕΕ ξεχωρίζει την περίπτωση της Ελλάδας

Ναταλία Δανδόλου
Επενδύσεις: Πού να τοποθετήσετε 10.000 δολάρια σήμερα
Markets

Πού να επενδύσετε 10.000 δολάρια - Τι συμβουλεύουν 6 ειδικοί

Τι συμβουλεύουν 6 ειδικοί της Wall Street για τον τρόπο που μπορεί κάποιος να επενδύσει τα διαθέσιμα χρήματά του

Αλεξάνδρα Τόμπρα
First Brands: Κατηγορείται επίσημα για «μαζική απάτη» από τους δανειστές
World

Πιστωτές κατηγορούν την First Brands για απάτη μαμούθ

Ορισμένοι πιστωτές θέλουν να εμπλακεί ένας ανεξάρτητος διαχειριστής στη διαδικασία πτώχευσης της κατασκευάστριας ανταλλακτικών αυτοκινήτων First Brands

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Shrinkflation: H αόρατη ανατίμηση πίσω από τις συσκευασίες
World

Οι αόρατες ανατιμήσεις στα ράφια

Aπό την οδοντόκρεμα Aquafresh έως τον καφέ Nescafé, οι καταναλωτές πληρώνουν το ίδιο - ή και περισσότερο - για μικρότερες ποσότητες προϊόντων

Νατάσα Σινιώρη
Παγκόσμιες αγορές χρήματος: Μηνύματα ότι στερεύει η ρευστότητα
Markets

Οι αγορές χρήματος στέλνουν μήνυμα ότι η ρευστότητα στερεύει

Το τέλος της ποσοτικής σύσφιγξης της Fed - Τι δείχνουν τα βρετανικά και ευρωπαϊκά repo

Τζούλη Καλημέρη
Masayoshi Son: Ο αυτοδημιούργητος αυτοκράτορας του AI
World

Ο πλουσιότερος άνθρωπος της Ιαπωνίας και το μεγάλο στοίχημα του AI

Με ένα τολμηρό στοίχημα στην τεχνητή νοημοσύνη, ο Masayoshi Son έγινε ο πλουσιότερος άνθρωπος της Ιαπωνίας

Νατάσα Σινιώρη
Πυρηνικά όπλα: Ο Τραμπ θέλει περισσότερες δοκιμές – Τι θα σημάνει μια νέα κούρσα εξοπλισμών
Κόσμος

Ο Τραμπ, τα πυρηνικά και η κούρσα εξοπλισμών

Η επιστροφή σε πυρηνικές δοκιμές πλήρους κλίμακας στις ΗΠΑ θα διαρκούσε αρκετά χρόνια και θα κόστιζε εκατοντάδες εκατ. δολάρια

Δημήτρης Σταμούλης
ΕΚΤ – Fed: Βίοι παράλληλοι ή πορείες αποκλίνουσες;
World

Πού συγκλίνουν, πού αποκλίνουν EKT και Fed

Αποκωδικοποιώντας τις αποφάσεις EKΤ και FED για τα επιτόκια

Ναταλία Δανδόλου
Περισσότερα από Experts
Δίκοπο μαχαίρι
Experts

Δίκοπο μαχαίρι

Πώς επηρεάζει το πρωτογενές πλεόνασμα την ελληνική ανάπτυξη

Παναγιώτης Ε. Πετράκης
Η δημιουργική καταστροφή ως μοχλός προόδου
Experts

Δημιουργική καταστροφή

Το Νομπέλ Οικονομίας του 2025 δεν εξυμνεί απλώς την καινοτομία· αναγνωρίζει τον αέναο κύκλο της δημιουργίας, της απώλειας και της αναγέννησης

Ναπολέων Μαραβέγιας
Η ΑΙ στο εργαστήριο: η επικίνδυνη μοναξιά του σχοινοβάτη
Experts

Η ΑΙ στο εργαστήριο

Γιατί χρειάζεται ένα καινοτόμο πλαίσιο κανόνων δεοντολογίας για την υπεύθυνη χρήση της ΤΝ στο επιστημονικό πεδίο;

Μιχάλης Κρητικός
Επιστροφή ενοικίου [παραδείγματα] [Μέρος Β]
Experts

Πώς θα γίνει η επιστροφή ενοικίου [παραδείγματα]

Οι προϋποθέσεις χορήγησης, οι εξαιρέσεις καθώς και ο τρόπος υπολογισμού

Απόστολος Αλωνιάτης
Η Wall Street κινδυνεύει να μειώσει την ελευθερία στο Χονγκ Κονγκ
Experts

Τι ψάχνει στο Χονγκ Κονγκ η «δύναμη πυρός» της Wall Street

Ο Κινέζος πρόεδρος θέλει να ανατρέψει την παγκόσμια τάξη και στοιχηματίζει ότι Αμερικανοί χρηματοδότες θα τον βοηθήσουν

Mark L. Clifford
Βρισκόμαστε σε μια οικονομική φούσκα;
Experts

Πώς να εντοπίσετε μια φούσκα πριν... σκάσει!

Ο προφανής κίνδυνος είναι ότι οι επενδυτές δεν θα πλησιάσουν ούτε κατά διάνοια τις αποδόσεις που φαίνεται να αναμένουν

Dambisa Moyo
Ευθύνη των μηχανών αναζήτησης για προσβολές προσωπικότητας – Τι έκρινε ο Άρειος Πάγος
Experts

Προσβολές προσωπικότητας και μηχανές αναζήτησης

Η απόφαση του Αρείου Πάγου συνιστά σημαντική εξέλιξη στη νομολογία περί ευθύνης παρόχων διαδικτυακών υπηρεσιών

Σουζάνα Κλημεντίδη
Latest News
Κίνα: Xαλάρωση της απαγόρευσης εξαγωγών ημιαγωγών της Nexperia
World

Το Πεκίνο «δείχνει» χαλάρωση εξαγωγών τσιπ Nexperia

Η διαμάχη του κατασκευαστή τσιπ, με έδρα την Ολλανδία, με την Κίνα απειλεί να διαταράξει τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού αυτοκινήτων

Μπέσεντ στους FT: Η Κίνα «έκανε ένα πραγματικό λάθος» με τις σπάνιες γαίες
World

Μπέσεντ στους FT: Η Κίνα «έκανε ένα πραγματικό λάθος» με τις σπάνιες γαίες

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ λέει ότι το Πεκίνο δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιεί τα κρίσιμα ορυκτά του ως εργαλείο καταναγκασμού

Ελαιοπαραγωγοί: «Καμπανάκι» για την μείωση της παραγωγής λαδιού
AGRO

«Καμπανάκι» για την μείωση της παραγωγής λαδιού

Ο Γιώργος Κόκκινος, πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού Ελαιοπαραγωγών «ΝΗΛΕΑΣ», μίλησε στο «MEGA Σαββατοκύριακο» για την εφετινή τιμή του λαδιού.

Λούβρο: Ήθελαν να πουλήσουν τα κοσμήματα στο darkweb;
Κόσμος

Λούβρο: Ήθελαν να πουλήσουν τα κοσμήματα στο darkweb;

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ληστές στο Λούβρο έκαναν προσφορά στους πιθανούς αγοραστές πέντε ημέρες μετά την κλοπή

Δημήτρης Παπαστεργίου: Επιστολή σε διαδικτυακές πλατφόρμες για έλεγχο ηλικίας ανηλίκων
Τεχνολογία

Επιστολή σε διαδικτυακές πλατφόρμες για έλεγχο ηλικίας ανηλίκων

Η επιστολή έχει σκοπό να ενημερώσει γενικότερα τους μεγάλους ψηφιακούς «παίκτες» σχετικά τα σχέδια της Ελλάδας για την προστασία των ανηλίκων στο ψηφιακό περιβάλλον

Χατζηδάκης για ΕΛΤΑ: Γιατί κλείνουν τα καταστήματα
Πολιτική

Χατζηδάκης: Γιατί κλείνουν τα καταστήματα των ΕΛΤΑ

Δεν είχε εξηγηθεί στην κοινωνία η οξύτητα του προβλήματος που αντιμετωπίζουν, τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης

iPhone 12 Withdrawn from Greek Market over Radiation
English Edition

iPhone 12 Withdrawn from Greek Market over Radiation

Greece’s telecom regulator has ordered the withdrawal of Apple’s iPhone 12 model after EU tests found it emitted higher-than-permitted radiation levels, following a similar decision by France and the European Commission

Σπύρος Πρωτοψάλτης: Προσπάθεια για πληρωμή επιδοτήσεων στα τέλη Νοεμβρίου
AGRO

Πρωτοψάλτης: Προσπάθεια για πληρωμή επιδοτήσεων στα τέλη Νοεμβρίου

Ο Γενικός Γραμματέας του υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπύρος Πρωτοψάλτης μίλησε στο «MEGA Σαββατοκύριακο» για την ευλογιά των αιγοπροβάτων, τους αγρότες και τις επιδοτήσεις

Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής: Η ρελάνς της Άγκυρας και τα χαρτιά της Αθήνας
Κοινωνία

Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής: Η ρελάνς της Άγκυρας και τα χαρτιά της Αθήνας

«Πρόθυμοι εταίροι» για τα Eurofighter – Παζάρι για τους Meteor

Θεοδωρικάκος: Ξεκίνησε το Greek AI Startup Accelerator – Στηρίζει νέες επιχειρήσεις
Τεχνολογία

Ξεκίνησε το Greek AI Startup Accelerator - Ποιους αφορά

Είναι το πρώτο πρόγραμμα παγκοσμίως που πραγματοποιεί η OpenAI

ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών έως 7 Νοεμβρίου
Economy

Ποια επιδόματα πληρώνονται έως 7 Νοεμβρίου - Ποιοι πάνε ταμείο

Οι ημερομηνίες για πληρωμές επιδομάτων και παροχών από ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ

First Brands: Κατηγορείται επίσημα για «μαζική απάτη» από τους δανειστές
World

Πιστωτές κατηγορούν την First Brands για απάτη μαμούθ

Ορισμένοι πιστωτές θέλουν να εμπλακεί ένας ανεξάρτητος διαχειριστής στη διαδικασία πτώχευσης της κατασκευάστριας ανταλλακτικών αυτοκινήτων First Brands

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Λειψυδρία: ΔΕΗ και Elpedison στο «παιχνίδι» για τις αφαλατώσεις
Green

ΔΕΗ και Elpedison στη μάχη για να μην «διψάσει» η Αττική

Ο ρόλος της ηλεκτροπαραγωγής στο «plan B» της ΕΥΔΑΠ και της κυβέρνησης για τα έργα που θα «ξεδιψάσουν» την Αττική

Μάχη Τράτσα
Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο: Το νέο θαύμα της Γκίζας ανοίγει τις πύλες του
World

Το νέο θαύμα της Γκίζας ανοίγει τις πύλες του

Οι θησαυροί του Τουταγχαμών αναμένεται να είναι το μεγαλύτερο αξιοθέατο στο GEM - Παρών στην εκδήλωση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ιταλία: Θετικό «σήμα» από την αξιολόγηση του οίκου Scope
World

Ιταλία: Θετικό «σήμα» από την αξιολόγηση του οίκου Scope

Η τρίτη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης παραμένει στη βαθμίδα BBB+

Το ΕΚΠΑ εγκαινιάζει το Παράρτημά του στην Κύπρο τη Δεύτερα 3 Νοεμβρίου
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το ΕΚΠΑ εγκαινιάζει το Παράρτημά του στην Κύπρο τη Δεύτερα 3 Νοεμβρίου

Το ΕΚΠΑ πραγματοποιεί τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου τα εγκαίνια του Παραρτήματός του στην Κύπρο

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο