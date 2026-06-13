Τουρισμός: Η Ελλάδα ανάμεσα στους δημοφιλέστερους προορισμούς για τους Βέλγους

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Ελληνικό καλοκαίρι φαίνεται ότι ψηφίζουν οι Βέλγοι, καθώς η Ελλάδα ανεβαίνει στην τρίτη θέση των δημοφιλέστερων προορισμών τους, σύμφωνα με το θερινό βαρόμετρο 2026 του Συνδέσμου Φλαμανδικών Ταξιδιωτικών Γραφείων, το οποίο δημοσιεύουν οι εφημερίδες Nieuwsblad και Le Soir. Η άνοδος κατά 1,5% φέρνει την Ελλάδα πάνω από την Τουρκία, την ίδια ώρα που η Ισπανία διατηρεί την πρωτιά με την Γαλλία να ακολουθεί στη δεύτερη θέση.

Θερινή ελκυστικότητα

Παράλληλα, ο μέσος προϋπολογισμός των Βέλγων για τις καλοκαιρινές διακοπές τους αυξάνεται κατά 5% και φτάνει τα 1.690 ευρώ ανά ταξιδιώτη, ένδειξη ότι παρά τις πιέσεις στο κόστος ζωής, η διάθεση για ταξίδι παραμένει ισχυρή. Το 90% των κρατήσεων έχει γίνει τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από την αναχώρηση, στοιχείο που δείχνει ότι οι Βέλγοι οργανώνουν πλέον τις διακοπές τους με μεγαλύτερο προγραμματισμό.

Η εικόνα που αναδύεται είναι μιας αγοράς σχετικά σταθερής ως προς τον αριθμό των ταξιδιωτών, αλλά πιο επιλεκτικής ως προς τους προορισμούς σύμφωνα με το ertnews. Σε αυτό το περιβάλλον, η Ελλάδα κερδίζει έδαφος ως κλασική μεσογειακή επιλογή, συνδυάζοντας αναγνωρισιμότητα, ποικιλία προορισμών και ισχυρή θερινή ελκυστικότητα.

Στις πρώτες επιλογές

Εν τω μεταξύ, στην 3η θέση προτίμησης για τους Γερμανούς και τους Ιταλούς, στην 4η για Βρετανούς και Γάλλους και στην 6η για τους Ισπανούς βρίσκεται η Ελλάδα ως προς την πρόθεση για ταξίδια στο εξωτερικό εφέτος βάσει έρευνας της GWI Travel που διεξήχθη τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2026.

Η χώρα μας έχει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ότι η πλειονότητα των Ευρωπαίων ταξιδιωτών εξακολουθεί να τοποθετεί ψηλά τις διακοπές κοντά στη θάλασσα, προϊόν κυρίαρχο στη χώρα μας. Από την άλλη πλευρά, στο σημερινό περιβάλλον γεωπολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητας, πάνω από 3 στους 4 ταξιδιώτες από τις βασικές ευρωπαϊκές αγορές εισερχόμενου τουρισμού για την Ελλάδα δηλώνουν ότι είναι πιθανό να επιλέξει πιο κοντινούς του προορισμούς.