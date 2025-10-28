Primark: Η απρόσμενη «συμμαχία» με τον Τραμπ που αλλάζει την μόδα

Η αλλαγή στην εμπορική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών φαίνεται να δημιουργεί το τέλειο «παράθυρο ευκαιρίας» για την εταιρεία μόδας χαμηλού κόστους, την Primark. Σύμφωνα με το Reuters, η απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ να τερματίσει το καθεστώς αφορολόγητων παραγγελιών κάτω των 800 δολαρίων από την Κίνα έχει φέρει τα πάνω κάτω στο online εμπόριο, πλήττοντας πλατφόρμες όπως η Shein και η Temu.

Η βρετανική αλυσίδα, γνωστή για τη fast fashion φιλοσοφία της, βλέπει αυτή τη συγκυρία ως την ιδανική στιγμή για να «κατακτήσει» την αμερικανική αγορά, χωρίς να αλλάξει το βασικό της μοντέλο: φυσικά καταστήματα, χαμηλές τιμές, καμία κατ’ οίκον παράδοση.

Η στρατηγική της Primark στις ΗΠΑ

Από το 2015, όταν άνοιξε το πρώτο της κατάστημα στη Βοστόνη, η Primark έχει πλέον παρουσία σε 13 πολιτείες με 33 καταστήματα. Για την επόμενη διετία, σχεδιάζει να διπλασιάσει το δίκτυό της, ενισχύοντας τα logistics της μέσω αποθηκών στην Πενσιλβάνια και τη Φλόριντα.

Η Primark έχει πλέον παρουσία σε 13 πολιτείες των ΗΠΑ με 33 καταστήματα

Η εταιρεία, θυγατρική της Associated British Foods, ξεκαθαρίζει ότι το μοντέλο της δεν περιλαμβάνει κατ’ οίκον αποστολές, καθώς το κόστος εκπλήρωσης θα «έτρωγε» το περιθώριο κέρδους. Παρόλα αυτά, το Click & Collect έχει ήδη εδραιωθεί στη Βρετανία, δείχνοντας την ευελιξία της αλυσίδας.

Εκρηκτική άνοδος στην επισκεψιμότητα του site

Η Primark επενδύει μαζικά στο μάρκετινγκ στις ΗΠΑ: σύμφωνα με την εταιρεία Sensor Tower, οι ψηφιακές δαπάνες διαφήμισης αυξήθηκαν κατά 175% μέσα σε έξι μήνες.

Παράλληλα, οι επισκέψεις στο αμερικανικό site της εταιρείας εκτοξεύτηκαν κατά 67,9% σε ετήσια βάση.

Την ίδια στιγμή, οι ανταγωνιστές Shein και Temu μείωσαν δραστικά τη διαφημιστική τους παρουσία, αντιμετωπίζοντας το νέο κόστος δασμών και τη συνεπαγόμενη αύξηση τιμών.

Η επιστροφή στα φυσικά καταστήματα

«Ο άνεμος φυσά προς τα καταστήματα», σχολιάζει ο αναλυτής της Bain, Άαρον Τσέρις. Οι Αμερικανοί με χαμηλότερο εισόδημα, πιεσμένοι από τον πληθωρισμό, στρέφονται ξανά σε value-for-money επιλογές. Και η Primark, με τις ελκυστικές τιμές και τη φυσική παρουσία της, δείχνει να κερδίζει το στοίχημα.

Η Primark επενδύει σε μια «αναλογική» στρατηγική μέσα σε έναν ψηφιακό κόσμο — και η κίνηση του Τραμπ μπορεί να αποδειχθεί η απρόσμενη ώθηση που θα τη μετατρέψει σε επόμενο μεγάλο όνομα της αμερικανικής αγοράς ένδυσης.