Σαουδική Αραβία: Ο νέος κόμβος της τεχνητής νοημοσύνης

Η Σαουδική Αραβία, γνωστή επί δεκαετίες για τα τεράστια αποθέματα πετρελαίου της, βάζει πλώρη για μια νέα εποχή.

Αυτή τη φορά, ο πλούτος της δεν προέρχεται μόνο από το υπέδαφος αλλά από τα bits και τα bytes.

Σύμφωνα με τον Jonathan Ross, διευθύνοντα σύμβουλο της Groq, μιας αμερικανικής εταιρείας κατασκευής chip Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ), η χώρα είναι «το ιδανικό μέρος στον κόσμο για την ανάπτυξη data centers».

Μιλώντας στο Future Investment Initiative (FII) στο Ριάντ, ο Ross τόνισε σε συνέντευξή του στο CNBC ότι η Σαουδική Αραβία μπορεί να μετατραπεί σε καθαρό εξαγωγέα δεδομένων, εκμεταλλευόμενη το ενεργειακό της πλεόνασμα. «Η ενέργεια είναι δύσκολο να εξαχθεί και η μεταφορά κοστίζει. Αντίθετα, τα δεδομένα είναι φθηνά να μετακινηθούν. Γι’ αυτό, αντί να στέλνεις την ενέργεια, φέρνεις εδώ την υπολογιστική ισχύ και εξάγεις το αποτέλεσμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σαουδική Αραβία: Η στρατηγική μεταμόρφωσης – Vision 2030

Η στροφή αυτή δεν είναι τυχαία. Εντάσσεται πλήρως στο όραμα Vision 2030, το εθνικό σχέδιο της Σαουδικής Αραβίας για διαφοροποίηση της οικονομίας της πέρα από το πετρέλαιο. Το Ριάντ επενδύει δισεκατομμύρια σε τεχνολογίες αιχμής, με στόχο να τοποθετήσει την τεχνητή νοημοσύνη στον πυρήνα της ανάπτυξής του.

Σύμφωνα με την PwC, η ΤΝ θα μπορούσε να προσθέσει 320 δισεκατομμύρια δολάρια στις οικονομίες της Μέσης Ανατολής έως το 2030. Από αυτά, τα 135 δισεκατομμύρια εκτιμάται ότι θα καταλήξουν στη Σαουδική Αραβία, αντιπροσωπεύοντας πάνω από 12% του ΑΕΠ της.

Συμμαχίες και επενδύσεις-μαμούθ

Η Groq συνεργάζεται με την Aramco Digital, τον τεχνολογικό βραχίονα της κρατικής Aramco, για τη δημιουργία του «μεγαλύτερου κέντρου δεδομένων παγκοσμίως» ειδικά για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Τα chip της Groq, που κατασκευάζονται στη Νέα Υόρκη, έχουν σχεδιαστεί αποκλειστικά για το λεγόμενο inference – τη φάση όπου η ΤΝ χρησιμοποιείται για να παράγει αποτελέσματα.

Νωρίτερα φέτος, η εταιρεία εξασφάλισε επένδυση ύψους 1,5 δισ. δολαρίων από τη Σαουδική Αραβία, ενώ συμμετέχει και στην ανάπτυξη ενός μεγάλου γλωσσικού μοντέλου (LLM) της χώρας, προσαρμοσμένου στα τοπικά δεδομένα και τη γλώσσα.

Προκλήσεις στην έρημο της πληροφορίας

Η πορεία δεν είναι χωρίς εμπόδια.

Τα data centers απαιτούν τεράστιες ποσότητες νερού για ψύξη και λειτουργούν σε θερμές συνθήκες, κάτι που καθιστά το σαουδαραβικό κλίμα πρόκληση.

Επιπλέον, η χώρα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει έλλειψη ψηφιακών δεξιοτήτων και ειδικευμένου προσωπικού στην ΤΝ.

Παρόλα αυτά, η κυβέρνηση επιταχύνει προγράμματα εκπαίδευσης και συνεργάζεται με διεθνείς εταίρους για τη δημιουργία οικοσυστήματος καινοτομίας.

Ο νέος «ψηφιακός κόμβος» της Μέσης Ανατολής

Ενώ τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα προηγούνται σήμερα στην υιοθέτηση της ΤΝ, η Σαουδική Αραβία διεκδικεί δυναμικά τη θέση της στον παγκόσμιο χάρτη.

Αν επιτύχει τα σχέδιά της, θα μπορούσε σύντομα να μετατραπεί από παραγωγό πετρελαίου σε παραγωγό γνώσης – και να καταστήσει την έρημο το νέο επίκεντρο της ψηφιακής οικονομίας.