UPS: Κέρδη και αναδιάρθρωση ανοίγουν τον δρόμο για επιστροφή στην κερδοφορία

Μετά από μήνες πτώσης της ζήτησης, αναταράξεων από τους δασμούς και αλλαγές στο ηλεκτρονικό εμπόριο, η εταιρεία UPS καταγράφει θετικά αποτελέσματα για το τρίτο τρίμηνο του 2025. Τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή έφτασαν τα 1,74 δολάρια, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών για 1,30 δολάρια, ενώ τα έσοδα ανήλθαν στα 21,4 δισ. δολάρια, υψηλότερα από τα αναμενόμενα 20,8 δισ..

Όπως αναφέρει το Reuters, η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων έδωσε ώθηση στη μετοχή, που εκτοξεύτηκε σχεδόν 13%, ενώ η FedEx σημείωσε μικρότερη άνοδο. Η UPS φαίνεται να σταθεροποιεί τα μεγέθη της και να ανακτά την εμπιστοσύνη των επενδυτών.

Η μεγάλη αναδιάρθρωση της UPS που φέρνει καρπούς

Στην καρδιά της ανάκαμψης βρίσκεται η μεγαλύτερη αναδιοργάνωση στην ιστορία της εταιρείας. Με 48.000 λιγότερους εργαζομένους και 93 κλειστές εγκαταστάσεις φέτος, η UPS στοχεύει στη μείωση του κόστους κατά 3,5 δισ. δολάρια.

Η διευθύνουσα σύμβουλος Carol Tomé τονίζει ότι «το 2025 σηματοδοτεί μια από τις μεγαλύτερες αλλαγές στην εμπορική πολιτική εδώ και έναν αιώνα», αναφερόμενη στις επιπτώσεις των δασμών και της κατάργησης του καθεστώτος “de minimis” στις μικρές αποστολές ηλεκτρονικού εμπορίου.

Μικροδέματα και κερδοφορία

Παρά τη μείωση 12,3% στον ημερήσιο όγκο παραδόσεων, το τμήμα μικροδεμάτων κατέγραψε αύξηση 9,8% στα έσοδα ανά αποστολή και ενίσχυση του λειτουργικού περιθωρίου. Οι αλλαγές στην πολιτική παραδόσεων προς την Amazon, τον μεγαλύτερο πελάτη της, δείχνουν να αυξάνουν τα περιθώρια κέρδους, ακόμα και αν η συνολική κίνηση μειώνεται.

Με πελάτες όπως Walmart, Target και Macy’s, η UPS βασίζεται στις συνεργασίες με μεγάλους λιανέμπορους για να στηρίξει την κερδοφορία και να αντέξει στην πίεση των δασμών και της αγοράς.

Προοπτικές για τις γιορτές

Η εταιρεία προβλέπει έσοδα 24 δισ. δολαρίων για το τέταρτο τρίμηνο, με τον όγκο παραδόσεων να διπλασιάζεται κατά την εορταστική περίοδο. Παρά τη μείωση των παραδόσεων προς την Amazon, οι λιανέμποροι εκτιμούν σημαντική αύξηση των αποστολών.

Η εταιρεία προβλέπει έσοδα 24 δισ. δολαρίων για το τέταρτο τρίμηνο

Η UPS προετοιμάζεται για την υψηλή ζήτηση, ενισχύοντας τις επιχειρησιακές της διαδικασίες, και στοχεύει σε λειτουργικό περιθώριο 11%-11,5%, βελτιώνοντας σημαντικά το 10% του τρίτου τριμήνου.

Το μήνυμα στις αγορές

Αναλυτές χαρακτηρίζουν την επίδοση «απροσδόκητα ισχυρή» και προβλέπουν ότι η αναβάθμιση των προοπτικών μπορεί να φέρει νέες αγορές μετοχών.

Η στρατηγική «λιτότητας και αποδοτικότητας» φαίνεται να αποδίδει καρπούς, δημιουργώντας την πρώτη πραγματική ένδειξη ότι η UPS μπορεί να επαναφέρει τη σταθερότητα και τη δυναμική της στην αγορά logistics.