Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Άνοιγμα με απώλειες – Με ήπια κέρδη το Λονδίνο

Πτωτικά άνοιξαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς οι παγκόσμιες αγορές αναμένουν την απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ για τα επιτόκια, με τους επενδυτές να αφομοιώνουν τα αποτελέσματα μεγάλων εταιριών.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει πτώση 0,31% στις 575 μονάδες, με τους περισσότερους κλάδους και τα μεγάλα χρηματιστήρια να διαπραγματεύονται σε αρνητικό έδαφος. Αντίθετος στην τάση ήταν ο κλάδος των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, ο οποίος συχνά θεωρείται ως μια κάπως σταθερή επένδυση εν μέσω αστάθειας της αγοράς. Ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύεται κατά 0,06% στις 9.658 μονάδες, ο γερμανικός DAX καταγράφει απώλειες 0,44% στις 24.202 μονάδες ενώ ο γαλλικός CAC 40 κινείται χαμηλότερα κατά 0,30% στις 8.214 μονάδες.

Τα οικονομικά αποτελέσματα

Οι επενδυτές παρακολουθούν επίσης τα αποτελέσματα των μεγάλων εταιρειών στην Ευρώπη. Η HSBC ανακοίνωσε πτώση 14% στα προ φόρων κέρδη του τρίτου τριμήνου, ενσωματώντας μια νομική πρόβλεψη ύψους 1,1 δισ. δολαρίων, ωστόσο, αναβάθμισε την πρόβλεψη εσόδων της για το έτος, εν μέσω προσδοκιών ότι οι μειώσεις επιτοκίων σε βασικές αγορές όπως το Χονγκ Κονγκ και η Βρετανία θα είναι πιο αργές από ό,τι αρχικά αναμενόταν.

Η BNP Paribas ανακοίνωσε αύξηση 6,1% στα κέρδη του τρίτου τριμήνου, με ισχυρές επιδόσεις στις συναλλαγές, ενώ η ελβετική φαρμακοβιομηχανία Novartis παρουσίασε αυξημένες πωλήσεις και κέρδη για το τρίτο τρίμηνο.

Η συνεδρίαση της Fed

Το μεγάλο όμως γεγονός της εβδομάδας είναι η διήμερη συνεδρίαση της Fed, η οποία αρχίζει σήμερα. Η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ αναμένεται ευρέως να ανακοινώσει μείωση επιτοκίων, καθώς τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την περασμένη εβδομάδα έδειξαν ότι ο ετήσιος πληθωρισμός στις ΗΠΑ υποχώρησε στο 3% για τον Σεπτέμβριο, χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις.

Η αγορά αποδίδει 96% πιθανότητα για μείωση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με το εργαλείο CME Fedwatch. Οι επενδυτές περιμένουν επίσης ένα σήμα από τον πρόεδρο της Fed, Jerome Powell, ότι η κεντρική τράπεζα θα χαλαρώσει περαιτέρω την νομισματική πολιτική στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου, λόγω ανησυχιών για την επιβράδυνση της αγοράς εργασίας.

H συνάντηση Τραμπ- Σι

Οι γεωπολιτικές ισορροπίες είναι επίσης στο επίκεντρο της προσοχής των επενδυτών, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Donald Trump, να συναντά τον Κινέζο πρόεδρο Xi Jinping στη Νότια Κορέα την Πέμπτη, με τους δύο ηγέτες να αναμένονται να ολοκληρώσουν τις λεπτομέρειες μιας εμπορικής συμφωνίας. Για τη συνάντηση επικρατεί αισιοδοξία καθώς θα υπάρξει πρόοδος στις εμπορικές σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας.

Οι δυο ηγέτες φαίνεται να είναι σε διάθεση συμβιβασμού, έχοντας συμφωνήσει σε ένα πλαίσιο για μια ενδεχόμενη εμπορική συμφωνία που θα περιλαμβάνει περιορισμούς στις εξαγωγές σπάνιων γαιών από την Κίνα, αγορές σόγιας και το ζήτημα του TikTok