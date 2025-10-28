Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Μικτά πρόσημα, «θόλωσαν» την εικόνα οι τράπεζες

Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια αφομοιώνουν τα οικονομικά αποτελέσματα μεγάλων εταιριών, ενώ περιμένουν την απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed)

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια 28.10.2025, 19:14
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Μικτά πρόσημα, «θόλωσαν» την εικόνα οι τράπεζες
Έντονη νευρικότητα και μικτά πρόσημα εμφάνισαν οι ευρωπαϊκές αγορές και σήμερα, με τους επενδυτές να αφομοιώνουν τα αποτελέσματα μεγάλων εταιριών, ενώ περιμένουν την απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), η οποία συνεδριάζει για δύο ημέρες αυτήν την εβδομάδα.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε πτώση 0,25% στις 575 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύθηκε κατά 0,44% στις 9.696 μονάδες, ο γερμανικός DAX κατέγραψε απώλειες 0,10% στις 24.283 μονάδες ενώ ο γαλλικός CAC 40 έκλεισε χαμηλότερα κατά 0,27% στις 8.216 μονάδες.

Σε επίπεδο τίτλων, οι μετοχές της Novartis υποχώρησαν κατά 4,3% μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της για τα τρία τρίμηνα μέχρι τον Σεπτέμβριο. Οι πωλήσεις της εταιρείας για το τρίτο τρίμηνο με σταθερό νόμισμα αυξήθηκαν κατά 7% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 25% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 3,9 δισ. δολάρια. Οι αναλυτές είχαν εκτιμήσει ότι τα καθαρά κέρδη θα ανέρχονταν σε 4,4 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με μια εκτίμηση συναίνεσης που συγκέντρωσε η LSEG.

Η BNP Paribas κατέγραψε πτώση 4%, αφού η γαλλική τράπεζα ανακοίνωσε προ φόρων κέρδη της ομάδας ύψους 4,28 δισ. ευρώ, ξεπερνώντας τα 3,44 δισ. ευρώ που εκτιμούσαν οι αναλυτές, σύμφωνα με την LSEG. Τα έσοδα της τράπεζας για την περίοδο ανήλθαν σχεδόν σε 12,6 δισ. ευρώ, ελαφρώς κάτω από τα 12,8 δισ. ευρώ που προβλέπονταν από τους αναλυτές.

Στον αντίποδα, οι μετοχές της HSBC που είναι εισηγμένες στο Λονδίνο αυξήθηκαν κατά 4,6%, αφού τα αποτελέσματα τρίτου τριμήνου της τράπεζας ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις. Η HSBC ανακοίνωσε πτώση 14% στα προ φόρων κέρδη του τρίτου τριμήνου, ενσωματώντας μια νομική πρόβλεψη ύψους 1,1 δισ. δολαρίων, ωστόσο, αναβάθμισε την πρόβλεψη εσόδων της για το έτος, εν μέσω προσδοκιών ότι οι μειώσεις επιτοκίων σε βασικές αγορές όπως το Χονγκ Κονγκ και η Βρετανία θα είναι πιο αργές από ό,τι αρχικά αναμενόταν.

Η BNP Paribas ανακοίνωσε αύξηση 6,1% στα κέρδη του τρίτου τριμήνου, με ισχυρές επιδόσεις στις συναλλαγές, ενώ η ελβετική φαρμακοβιομηχανία Novartis παρουσίασε αυξημένες πωλήσεις και κέρδη για το τρίτο τρίμηνο.

Το μεγάλο όμως γεγονός της εβδομάδας είναι η διήμερη συνεδρίαση της Fed, η οποία αρχίζει σήμερα. Η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ αναμένεται ευρέως να ανακοινώσει μείωση επιτοκίων, καθώς τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την περασμένη εβδομάδα έδειξαν ότι ο ετήσιος πληθωρισμός στις ΗΠΑ υποχώρησε στο 3% για τον Σεπτέμβριο, χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις.

Η αγορά αποδίδει 96% πιθανότητα για μείωση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με το εργαλείο CME Fedwatch. Οι επενδυτές περιμένουν επίσης ένα σήμα από τον πρόεδρο της Fed, Jerome Powell, ότι η κεντρική τράπεζα θα χαλαρώσει περαιτέρω την νομισματική πολιτική στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου, λόγω ανησυχιών για την επιβράδυνση της αγοράς εργασίας.

Οι γεωπολιτικές ισορροπίες είναι επίσης στο επίκεντρο της προσοχής των επενδυτών, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Donald Trump, να συναντά τον Κινέζο πρόεδρο Xi Jinping στη Νότια Κορέα την Πέμπτη, με τους δύο ηγέτες να αναμένονται να ολοκληρώσουν τις λεπτομέρειες μιας εμπορικής συμφωνίας. Για τη συνάντηση επικρατεί αισιοδοξία καθώς θα υπάρξει πρόοδος στις εμπορικές σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας.

Οι δυο ηγέτες φαίνεται να είναι σε διάθεση συμβιβασμού, έχοντας συμφωνήσει σε ένα πλαίσιο για μια ενδεχόμενη εμπορική συμφωνία που θα περιλαμβάνει περιορισμούς στις εξαγωγές σπάνιων γαιών από την Κίνα, αγορές σόγιας και το ζήτημα του TikTok.

Επενδύσεις: Πού να τοποθετήσετε 10.000 δολάρια σήμερα
Πού να επενδύσετε 10.000 δολάρια - Τι συμβουλεύουν 6 ειδικοί
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με το βλέμμα την 5η Νοεμβρίου – Οι 1+1 υποψήφιες για τον MSCI Standard Greece
«Όλα τα λεφτά» στην 5η Νοεμβρίου - Οι υποψήφιοι του MSCI
Παγκόσμιες αγορές χρήματος: Μηνύματα ότι στερεύει η ρευστότητα
Οι παγκόσμιες αγορές χρήματος στέλνουν μήνυμα ότι η ρευστότητα στερεύει
Fed: Πώς αμβλύνει τις ανησυχίες για το αμερικανικό χρέος – Το τέλος του QT
Fed: Πώς αμβλύνει τις ανησυχίες για το αμερικανικό χρέος – Το τέλος του QT
Wall Street: Η Amazon οδηγεί σε άνοδο Nasdaq, S&P 500 και τεχνολογικές μετοχές
Wall Street: Ισχυρά κέρδη χάρη στην Amazon
Τράπεζα Πειραιώς: Πώς να επενδύσετε στο δ΄ τρίμηνο
Ο οδικός χάρτης των επενδύσεων - Οι τάσεις του δ' τριμήνου

Masayoshi Son: Ο αυτοδημιούργητος αυτοκράτορας του AI
Ο πλουσιότερος άνθρωπος της Ιαπωνίας και το μεγάλο στοίχημα του AI

Με ένα τολμηρό στοίχημα στην τεχνητή νοημοσύνη, ο Masayoshi Son έγινε ο πλουσιότερος άνθρωπος της Ιαπωνίας

Fed: Πώς αμβλύνει τις ανησυχίες για το αμερικανικό χρέος – Το τέλος του QT
Fed: Πώς αμβλύνει τις ανησυχίες για το αμερικανικό χρέος – Το τέλος του QT

Η Fed θα μπορούσε να ξεκινήσει καθαρές αγορές ομολόγων στις αρχές του 2026

Shein: Επίσημη πρώτη για το φυσικό κατάστημα – Η αρχή στο Παρίσι
Ανοίγει η αυλαία για το πρώτο φυσικό κατάστημα Shein

Παρά την σχεδόν καθολική αντίδραση φορέων στη Γαλλία, η συμμαχία μεταξύ Shein και BHV γίνεται πραγματικότητα

Πυρηνικά όπλα: Ο Τραμπ θέλει περισσότερες δοκιμές – Τι θα σημάνει μια νέα κούρσα εξοπλισμών
Ο Τραμπ, τα πυρηνικά και η κούρσα εξοπλισμών

Η επιστροφή σε πυρηνικές δοκιμές πλήρους κλίμακας στις ΗΠΑ θα διαρκούσε αρκετά χρόνια και θα κόστιζε εκατοντάδες εκατ. δολάρια

Λειψυδρία: Στη μάχη για την υδροδότηση της Αττικής το έργο του Εύηνου προϋπολογισμού 535 εκατ. ευρώ
Στη μάχη για την υδροδότηση της Αττικής ο «Εύρυτος» των 535 εκατ.

Το καλοκαίρι η πρόσκληση για το μεγάλο έργο του Εύηνου - Έρχεται αναθεώρηση τιμολογιακής πολιτικής με ανταποδοτική ανάκτηση κόστους

Wall Street: Τι την στοιχειώνει αυτό το Halloween [γραφήματα]
Τι στοιχειώνει την Wall Street αυτό το Halloween [γραφήματα]

Ποια γραφήματα τρομάζουν τους επαγγελματίες της Wall Street

Σούπερ μάρκετ: Γρίφος η διάταξη για τις διπλές τιμές στα νωπά προϊόντα
Γρίφος για τα σούπερ μάρκετ η διάταξη για τις «διπλές τιμές»

Τα σούπερ μάρκετ καταφεύγουν σε νομικά γραφεία για την ερμηνεία διάταξης που αφορά στη διπλή αναγραφή των τιμών

ΕΚΤ – Fed: Βίοι παράλληλοι ή πορείες αποκλίνουσες;
Πού συγκλίνουν, πού αποκλίνουν EKT και Fed

Αποκωδικοποιώντας τις αποφάσεις EKΤ και FED για τα επιτόκια

Επενδύσεις: Πού να τοποθετήσετε 10.000 δολάρια σήμερα
Πού να επενδύσετε 10.000 δολάρια - Τι συμβουλεύουν 6 ειδικοί

Τι συμβουλεύουν 6 ειδικοί της Wall Street για τον τρόπο που μπορεί κάποιος να επενδύσει τα διαθέσιμα χρήματά του

Παγκόσμιες αγορές χρήματος: Μηνύματα ότι στερεύει η ρευστότητα
Οι παγκόσμιες αγορές χρήματος στέλνουν μήνυμα ότι η ρευστότητα στερεύει

Το τέλος της ποσοτικής σύσφιγξης της Fed - Τι δείχνουν τα βρετανικά και ευρωπαϊκά repo

Fed: Πώς αμβλύνει τις ανησυχίες για το αμερικανικό χρέος – Το τέλος του QT
Fed: Πώς αμβλύνει τις ανησυχίες για το αμερικανικό χρέος – Το τέλος του QT

Η Fed θα μπορούσε να ξεκινήσει καθαρές αγορές ομολόγων στις αρχές του 2026

Wall Street: Η Amazon οδηγεί σε άνοδο Nasdaq, S&P 100 και τεχνολογικές μετοχές
Wall Street: Ισχυρά κέρδη χάρη στην Amazon

Η Wall Street ανέκαμψε, καθώς τα κέρδη της Amazon ενίσχυσαν Nasdaq και S&P 500

Τράπεζα Πειραιώς: Πώς να επενδύσετε στο δ΄ τρίμηνο
Ο οδικός χάρτης των επενδύσεων - Οι τάσεις του δ' τριμήνου

Τι προβλέπει η τράπεζα Πειραιώς για τις αγορές και τις οικονομίες μέχρι το τέλος του έτους

Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Ροκάνισαν τα κέρδη του Οκτωβρίου
Ροκάνισαν τα κέρδη του Οκτωβρίου οι ευρωαγορές

Ο Stoxx 600 σημείωσε πτώση 0,51% στις 571,89 μονάδες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Έσπασε το θετικό σερί ο «κόκκινος» Οκτώβρης
Έσπασε το θετικό σερί του ΧΑ ο «κόκκινος» Οκτώβρης

Ο Οκτώβριος ολοκληρώθηκε με απώλειες, βάζοντας τέλος σε ένα εντυπωσιακό σερί 11 συνεχόμενων ανοδικών μηνών

Επίδομα: Πότε θα πληρωθούν στους συνταξιούχους τα 250 ευρώ
Πότε θα πληρωθεί στους συνταξιούχους το επίδομα των 250 ευρώ

Το επίδομα χορηγείται σε συνταξιούχους άνω

Το τέλος του αφηγήματος της ανάπτυξης
Το τέλος του αφηγήματος της ανάπτυξης

Το κυβερνητικό αφήγημα περί ανάπτυξης σχετικά σύντομα θα βρεθεί αντιμέτωπο με τα όριά του

Καφές από «χρυσό» στο Ντουμπάι: Κοστίζει 1.000 δολάρια το φλιτζάνι
Καφές από... χρυσάφι στο Ντουμπάι - Πόσο κοστίζει

Ο καφές παρασκευάζεται από σπάνιους σπόρους από τον Παναμά - Κατάστημα σε βιομηχανική συνοικία του Ντουμπάι

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Στην Αθήνα έρχεται η νέα πρεσβευτής των ΗΠΑ
Έρχεται στην Αθήνα η νέα πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Η νέα πρεσβευτής των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ φτάνει στην Αθήνα - Την Τρίτη έχει προγραμματιστεί η υποβολή των διαπιστευτηρίων της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

ΕΝΦΙΑ: Οι αλλαγές για το 2026 – Κερδισμένοι και χαμένοι
Ο λογαριασμός του ΕΝΦΙΑ του 2026 - Κερδισμένοι και χαμένοι

Πότε θα έρθουν τα νέα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ και πότε θα ξεκινήσουν οι πληρωμές

Νοσηλευτές: Η μεγάλη φυγή στο εξωτερικό
Οι νοσηλευτές εγκαταλείπουν το ΕΣΥ - Ποιες χώρες προτιμούν

Από τα δημόσια νοσοκομεία λείπουν 15.000 – 250 φεύγουν εκτός Ελλάδας κάθε χρόνο

Δεν έγραψε για λίγο ιστορία το ΧΑ, τα δύο deals που θα καθορίσουν το Νοέμβριο, η «κορδέλα» στη Θράκη, τα βλέμματα στον ΟΠΑΠ, η ρομποτική στον ΑΔΜΗΕ
Δεν έγραψε για λίγο ιστορία το ΧΑ, τα δύο deals που θα καθορίσουν το Νοέμβριο, η «κορδέλα» στη Θράκη, τα βλέμματα στον ΟΠΑΠ, η ρομποτική στον ΑΔΜΗΕ

«Κόκκινος» Οκτώβριος

Δίκοπο μαχαίρι
Δίκοπο μαχαίρι

Πώς επηρεάζει το πρωτογενές πλεόνασμα την ελληνική ανάπτυξη

Όρια συνταξιοδότησης: «Ανάσα» για τους ασφαλισμένους – Πίεση για τα ταμεία
Η «τρύπα» που ανοίγει στα ταμεία το πάγωμα των ορίων συνταξιοδότησης

Τι φέρνει η απόφαση της κυβέρνησης να παγώσει τα όρια συνταξιοδότησης - Η... άλλη ανάγνωση

Επενδύσεις: Πού να τοποθετήσετε 10.000 δολάρια σήμερα
Πού να επενδύσετε 10.000 δολάρια - Τι συμβουλεύουν 6 ειδικοί

Τι συμβουλεύουν 6 ειδικοί της Wall Street για τον τρόπο που μπορεί κάποιος να επενδύσει τα διαθέσιμα χρήματά του

Από τους «τυφλούς» στους έξυπνους ελέγχους τροφίμων
Έξυπνοι έλεγχοι

Πέρασμα σε ένα σύγχρονο, ενιαίο και διαφανές σύστημα ελέγχων βάσει κινδύνου που απαντά στις πραγματικές ανάγκες αγοράς και κοινωνίας

Ενέργεια: Big Oil, Big Tech και 3 υπουργοί των ΗΠΑ στην Αθήνα
Big Oil, Big Tech και 3 υπουργοί των ΗΠΑ στην Αθήνα

Καταλύτης ενεργειακών εξελίξεων η Ελλάδα - Ο Σταύρος Παπασταύρου «φιλοξενεί» το P-TEC

Shrinkflation: H αόρατη ανατίμηση πίσω από τις συσκευασίες
Οι αόρατες ανατιμήσεις στα ράφια

Aπό την οδοντόκρεμα Aquafresh έως τον καφέ Nescafé, οι καταναλωτές πληρώνουν το ίδιο - ή και περισσότερο - για μικρότερες ποσότητες προϊόντων

Ελληνική οικονομία: Περιθώρια νέας αναβάθμισης «βλέπει» η UBS
Γιατί «βλέπει» νέα αναβάθμιση της Ελλάδας η UBS

Η UBS σε έκθεσή της για τις δημοσιονομικές προοπτικές της ΕΕ ξεχωρίζει την περίπτωση της Ελλάδας

ΙΟΒΕ: Στα 15,7 δισ. ευρώ η αξία κατασκευαστικών έργων υποδομών και κατοικιών το 2024
Ανάπτυξη με «αστερίσκους» για τις κατασκευές

Τα «στοιχήματα» για τις κατασκευές - Τι «βλέπει» το ΙΟΒΕ για τις συνέπειες του ΝΟΚ στην οικοδομή

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με το βλέμμα την 5η Νοεμβρίου – Οι 1+1 υποψήφιες για τον MSCI Standard Greece
«Όλα τα λεφτά» στην 5η Νοεμβρίου - Οι υποψήφιοι του MSCI

Ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο Αθηνών υποχώρησε τον Οκτώβριο για πρώτη φορά ύστερα από 11 ανοδικούς μήνες

