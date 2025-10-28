Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Μικτά πρόσημα, «θόλωσαν» την εικόνα οι τράπεζες

Έντονη νευρικότητα και μικτά πρόσημα εμφάνισαν οι ευρωπαϊκές αγορές και σήμερα, με τους επενδυτές να αφομοιώνουν τα αποτελέσματα μεγάλων εταιριών, ενώ περιμένουν την απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), η οποία συνεδριάζει για δύο ημέρες αυτήν την εβδομάδα.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε πτώση 0,25% στις 575 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύθηκε κατά 0,44% στις 9.696 μονάδες, ο γερμανικός DAX κατέγραψε απώλειες 0,10% στις 24.283 μονάδες ενώ ο γαλλικός CAC 40 έκλεισε χαμηλότερα κατά 0,27% στις 8.216 μονάδες.

Σε επίπεδο τίτλων, οι μετοχές της Novartis υποχώρησαν κατά 4,3% μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της για τα τρία τρίμηνα μέχρι τον Σεπτέμβριο. Οι πωλήσεις της εταιρείας για το τρίτο τρίμηνο με σταθερό νόμισμα αυξήθηκαν κατά 7% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 25% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 3,9 δισ. δολάρια. Οι αναλυτές είχαν εκτιμήσει ότι τα καθαρά κέρδη θα ανέρχονταν σε 4,4 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με μια εκτίμηση συναίνεσης που συγκέντρωσε η LSEG.

Η BNP Paribas κατέγραψε πτώση 4%, αφού η γαλλική τράπεζα ανακοίνωσε προ φόρων κέρδη της ομάδας ύψους 4,28 δισ. ευρώ, ξεπερνώντας τα 3,44 δισ. ευρώ που εκτιμούσαν οι αναλυτές, σύμφωνα με την LSEG. Τα έσοδα της τράπεζας για την περίοδο ανήλθαν σχεδόν σε 12,6 δισ. ευρώ, ελαφρώς κάτω από τα 12,8 δισ. ευρώ που προβλέπονταν από τους αναλυτές.

Στον αντίποδα, οι μετοχές της HSBC που είναι εισηγμένες στο Λονδίνο αυξήθηκαν κατά 4,6%, αφού τα αποτελέσματα τρίτου τριμήνου της τράπεζας ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις. Η HSBC ανακοίνωσε πτώση 14% στα προ φόρων κέρδη του τρίτου τριμήνου, ενσωματώντας μια νομική πρόβλεψη ύψους 1,1 δισ. δολαρίων, ωστόσο, αναβάθμισε την πρόβλεψη εσόδων της για το έτος, εν μέσω προσδοκιών ότι οι μειώσεις επιτοκίων σε βασικές αγορές όπως το Χονγκ Κονγκ και η Βρετανία θα είναι πιο αργές από ό,τι αρχικά αναμενόταν.

Το μεγάλο όμως γεγονός της εβδομάδας είναι η διήμερη συνεδρίαση της Fed, η οποία αρχίζει σήμερα. Η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ αναμένεται ευρέως να ανακοινώσει μείωση επιτοκίων, καθώς τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την περασμένη εβδομάδα έδειξαν ότι ο ετήσιος πληθωρισμός στις ΗΠΑ υποχώρησε στο 3% για τον Σεπτέμβριο, χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις.

Η αγορά αποδίδει 96% πιθανότητα για μείωση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με το εργαλείο CME Fedwatch. Οι επενδυτές περιμένουν επίσης ένα σήμα από τον πρόεδρο της Fed, Jerome Powell, ότι η κεντρική τράπεζα θα χαλαρώσει περαιτέρω την νομισματική πολιτική στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου, λόγω ανησυχιών για την επιβράδυνση της αγοράς εργασίας.

Οι γεωπολιτικές ισορροπίες είναι επίσης στο επίκεντρο της προσοχής των επενδυτών, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Donald Trump, να συναντά τον Κινέζο πρόεδρο Xi Jinping στη Νότια Κορέα την Πέμπτη, με τους δύο ηγέτες να αναμένονται να ολοκληρώσουν τις λεπτομέρειες μιας εμπορικής συμφωνίας. Για τη συνάντηση επικρατεί αισιοδοξία καθώς θα υπάρξει πρόοδος στις εμπορικές σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας.

Οι δυο ηγέτες φαίνεται να είναι σε διάθεση συμβιβασμού, έχοντας συμφωνήσει σε ένα πλαίσιο για μια ενδεχόμενη εμπορική συμφωνία που θα περιλαμβάνει περιορισμούς στις εξαγωγές σπάνιων γαιών από την Κίνα, αγορές σόγιας και το ζήτημα του TikTok.