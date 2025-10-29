ΟΠΕΚΕΠΕ: Το σχέδιο για την ενσωμάτωση στην ΑΑΔΕ

Σε πέντε βασικούς άξονες στηρίζεται η ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, σύμφωνα με το σχέδιο, το οποίο παρουσιάστηκε και εγκρίθηκε από το υπουργικό συμβούλιο την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025.

Τις νομοθετικές πρωτοβουλίες για τη μεταρρύθμιση του εθνικού οργανισμού πληρωμών, παρουσίασαν στο υπουργικό συμβούλιο ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας.

Η μετάβαση, με τελικό στόχο υλοποίησης την 1η Ιανουαρίου 2026, θα στηριχθεί στους εξής πυλώνες:

Πυλώνας 1: Μεταφορά της Διαπίστευσης του Εθνικού Οργανισμού Πληρωμών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ και, παράλληλα, όλων των αρμοδιοτήτων του οργανισμού πληρωμών όπως προβλέπονται από την ενωσιακή νομοθεσία.

Πυλώνας 2: Εφαρμογή του μοντέλου της οιονεί καθολικής διαδοχής σε δικαιώματα και υποχρεώσεις μεταξύ των δυο οντοτήτων (από ΟΠΕΚΕΠΕ σε ΑΑΔΕ).

Πυλώνας 3: Οργανωτική ενσωμάτωση και προσαρμογή όλων των υποδομών πληρωμών και ελέγχου με σκοπό την πλήρη ανάληψη της διαχείρισης των δυο (2) ευρωπαϊκών ταμείων: του ΕΓΤΕΕ (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων) και του ΕΓΤΑΑ (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης)

Πυλώνας 4: Σεβασμός στο προσωπικό: χαρτογράφηση και αξιολόγηση των διαδικασιών και του προσωπικού του ΟΠΕΚΕΠΕ από ανεξάρτητο εξωτερικό φορέα, υπό την εποπτεία της ΑΑΔΕ και ενσωμάτωση/απορρόφησή τους στην ΑΑΔΕ.

Πυλώνας 5: Πλήρης ανάληψη του ρόλου του Οργανισμού Πληρωμών από την ΑΑΔΕ, με εγγυημένη επιχειρησιακή συνέχεια και σταθερότητα.

Η διαπίστευση

Στον απόηχο του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ στο οποίο εμπλέκονται και κυβερνητικοί παράγοντες και έφερε σε απόγνωση τους πραγματικούς αγρότες και κτηνοτρόφους, οι οποίοι παραμένουν απλήρωτοι, ενώ η καταβολή της βασικής ενίσχυσης έχει μετατεθεί για τα τέλη Νοεμβρίου, η κυβέρνηση με τη νέα νομοθετική μεταρρύθμιση στοχεύει σύμφωνα με το ενημερωτικό σημείωμα «στη διασφάλιση της αξιοπιστίας της χώρας στον κρίσιμο τομέα της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ)».

Την ίδια στιγμή, τον κίνδυνο της άρσης της διαπίστευσης του ΟΠΕΚΕΠΕ «ως υφιστάμενου Οργανισμού Πληρωμών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την επιβολή σοβαρών δημοσιονομικών διορθώσεων σε βάρος της χώρας μας», η κυβέρνηση τα αποδίδει ως «αποτελέσματα μιας μη αποτελεσματικής διαχείρισης του καθεστώτος πληρωμών και ελέγχου από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τη γένεση εξ αυτού του λόγου πληθώρας παθογενειών κυρίως στο καθεστώς της επιλεξιμότητας σχεδόν σε κάθε δράση/μέτρο της ΚΓΠ», παραβλέποντας προφανώς και τις κυβερνητικές ευθύνες.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση, η μεταρρύθμιση αυτή προλαμβάνει αποτελεσματικά τον κίνδυνο αυτό, ενώ η μετάβαση «σηματοδοτεί μια νέα εποχή στη λειτουργία του Ελληνικού Οργανισμού Πληρωμών», καθώς, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται σε ενημερωτικό σημείωμα:

Αποκαθιστά την αξιοπιστία της χώρας.

Εναρμονίζεται πλήρως με το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο.

Θωρακίζει τη συνέχεια των πληρωμών και των ελέγχων.

Διασφαλίζει τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των ενωσιακών πόρων.

Αποτρέπει την επιβολή πρόσθετων δημοσιονομικών διορθώσεων.

Εδραιώνει ένα σύστημα διακυβέρνησης με διαφάνεια, ακεραιότητα και λογοδοσία.

Η ΑΑΔΕ

Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν, η ΑΑΔΕ εξασφαλίζει τα θεσμικά και διοικητικά εχέγγυα ως οργανισμός πληρωμών και ελέγχου, ενώ με «την εμπειρία της στην εφαρμογή επαληθευμένων μεθόδων ελέγχου, τη χρήση σύγχρονων ψηφιακών υποδομών και την καθιέρωση μηχανισμών διαφάνειας και λογοδοσίας, είναι σε θέση να αναλάβει και να υπηρετήσει με αξιοπιστία και σταθερότητα τον ρόλο του εθνικού Οργανισμού Πληρωμών».

Επιπλέον, σύμφωνα με το κυβερνητικό σχέδιο, η πλήρης διαλειτουργικότητα με άλλες βάσεις δεδομένων του Δημοσίου θα ενισχύσει την ακρίβεια των ελέγχων, θα περιορίσει τον διοικητικό φόρτο και θα αυξήσει την ταχύτητα και την ασφάλεια των διαδικασιών.

Η μεταρρύθμιση εντάσσεται στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης (Action Plan), το οποίο έχει εκπονηθεί σε συνεργασία με τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες και αποσκοπεί στην αποκατάσταση της λειτουργικής και θεσμικής συμμόρφωσης της χώρας.