Ινδία: Η Κεντρική Τράπεζα επαναπατρίζει χρυσό που φυλάσσεται εκτός της χώρας

Περισσότερο από το 65% των αποθεμάτων χρυσού της φυλάσσει πλέον η Κεντρική Τράπεζα της Ινδίας στο εσωτερικό, σχεδόν διπλάσιο ποσοστό από ό,τι πριν από τέσσερα χρόνια, επιταχύνοντας τον επαναπατρισμό του πολύτιμου μετάλλου, μετά το πάγωμα των ρωσικών assets από τη Δύση.

Η Κεντρική Τράπεζα της Ινδίας επανέφερε σχεδόν 64 τόνους χρυσού τους πρώτους έξι μήνες του οικονομικού έτους που ξεκίνησε τον Απρίλιο, ανέφερε σε εξαμηνιαία έκθεση για τα συναλλαγματικά αποθέματα την Τρίτη.

Σε αξία, ο χρυσός αντιστοιχούσε σε 13,92% των συνολικών αποθεματικών στο τέλος Σεπτεμβρίου, από 11,70% στο τέλος Μαρτίου.

Η RBI γενικά διατηρεί μέρος του χρυσού της στο εξωτερικό, που φυλάσσεται στην Τράπεζα της Αγγλίας και στην Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών.

Στα τέλη Σεπτεμβρίου, η RBI κατείχε 880 τόνους χρυσού, εκ των οποίων ιστορικό υψηλό, 576 τόνων, βρισκόταν στο εξωτερικό. Ο χρυσός που κρατούσε εντός συνόρων η Ινδία αποτελούσε περίπου το 38% του συνόλου τον Σεπτέμβριο του 2022.

Η RBI δεν έδωσε εξηγήσεις για την αλλαγή, αλλά εκτιμάται πως ο στόχος είναι πιθανώς να ενισχύσει τον έλεγχο των περιουσιακών στοιχείων χρυσού της χώρας, αφότου η G7 κατέσχεσε τα αποθέματα της Ρωσίας το 2022 μετά την εισβολή της στην Ουκρανία.

Διαφοροποίηση αποθεμάτων

Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, η κεντρική τράπεζα της Ινδίας έχει επαναπατρίσει σχεδόν 280 τόνους χρυσού. Η υπουργός Οικονομικών Nirmala Sitharaman δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι η RBI λαμβάνει μια «πολύ μελετημένη απόφαση» για τη διαφοροποίηση των αποθεμάτων της.

Η RBI είναι επίσης μεταξύ των κορυφαίων αγοραστών χρυσού παγκοσμίως, σε μια προσπάθεια μείωσης της εξάρτησης από το δολάριο και τα σχετικά περιουσιακά στοιχεία.

Έχει μειώσει σταθερά τις συμμετοχές της σε αμερικανικά ομόλογα – μια διαδικασία που ξεκίνησε ακόμη και πριν την επιβολή δασμών του Τραμπ για την αγορά ρωσικού πετρελαίου.

Τα συνολικά συναλλαγματικά αποθέματα της Ινδίας ανήλθαν σε 702,3 δισεκατομμύρια δολάρια στις 17 Οκτωβρίου, τα τέταρτα μεγαλύτερα στον κόσμο, αρκετά για να καλύψουν περισσότερους από 11 μήνες εισαγωγών.