ΗΠΑ – Νότια Κορέα: Οριστικοποιούν την εμπορική συμφωνία μετά από μήνες συνομιλιών

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Λι Τζε Μιουνγκ οριστικοποίησαν την Τετάρτη την εμπορική συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών, ολοκληρώνοντας μήνες διαπραγματεύσεων σχετικά με την εφαρμογή μιας συμφωνίας-πλαισίου που επιτεύχθηκε τον Ιούλιο.

Με βάση τη συμφωνία, η Σεούλ θα προχωρήσει σε επενδύσεις ύψους 150 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε ναυπηγικές κατασκευές, με επιπλέον 200 δισεκατομμύρια δολάρια να προορίζονται για μια επενδυτική δέσμευση που έχει σχεδιαστεί να μοιάζει με παρόμοια συμφωνία με την Ιαπωνία, δήλωσε την Τετάρτη ο επικεφαλής πολιτικής της Νότιας Κορέας, Κιμ Γιονγκ-μπέομ. Αυτό υποδηλώνει ότι η Νότια Κορέα μπορεί να χρησιμοποιήσει όχι μόνο μετοχικό κεφάλαιο αλλά και δάνεια και εγγυήσεις δανείων για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού πακέτου, μια βασική παραχώρηση από αμερικανικής πλευράς.

Η συμφωνία δίνει στον Τραμπ μια ακόμη επιτυχία που μπορεί να συμπεριλάβει σε μια λίστα συμφωνιών που επιτεύχθηκαν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στην Ασία.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε τις συναντήσεις του με τη Νότια Κορέα «τεράστιες» και είπε ότι «οριστικοποίησαν σχεδόν μια εμπορική συμφωνία» κατά τη διάρκεια δείπνου που παρέθεσε ο Λι προς τιμήν του το βράδυ της Τετάρτης.

«Νομίζω ότι καταλήξαμε σε ένα συμπέρασμα σε πολλά πολύ σημαντικά θέματα», είπε ο Τραμπ.

Το γουόν σημείωσε άνοδο έως και 0,9% έναντι του δολαρίου μετά την πρώτη ανακοίνωση της συμφωνίας. Ο υπουργός Οικονομικών της Νότιας Κορέας δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η πρόσφατη αδυναμία του γουόν αντανακλά την ανησυχία ότι η συμφωνία δεν είχε οριστικοποιηθεί.

Τόσο η Νότια Κορέα όσο και οι ΗΠΑ είχαν υποβαθμίσει την ιδέα ότι οι δύο πλευρές θα μπορούσαν να οριστικοποιήσουν τη συμφωνία, η οποία θα οδηγήσει τις ΗΠΑ στην επιβολή ανώτατου ορίου δασμών σε νοτιοκορεατικά προϊόντα στο 15%, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Τραμπ.

Οι αμερικανικοί δασμοί στις εισαγωγές νοτιοκορεατικών αυτοκινήτων παρέμειναν στο 25% όσο συνεχίζονταν οι συνομιλίες. Αυτό άφησε τις αυτοκινητοβιομηχανίες της χώρας σε ανταγωνιστικό μειονέκτημα έναντι των Ιαπώνων ανταγωνιστών τους, από τότε που το Τόκιο ολοκλήρωσε τη συμφωνία του τον Σεπτέμβριο. Οι δασμοί αυτοί θα μειωθούν τώρα στο 15%, σύμφωνα με τον Κιμ.

Λίγες μέρες πριν την ολοκλήρωση της συμφωνίας, ο Λι δήλωσε ότι βασικές λεπτομέρειες ενός επενδυτικού πακέτου 350 δισεκατομμυρίων δολαρίων παρέμεναν σημεία τριβής, ενώ ο Τραμπ χαρακτήρισε τη συμφωνία «αρκετά κοντά» στην ολοκλήρωσή της, επισημαίνοντας ένα χάσμα στις αντιλήψεις, ακόμη και καθώς οι συνομιλίες πλησίαζαν στη γραμμή τερματισμού.

Το τελικό deal ανάμεσα σε ΗΠΑ – Νότια Κορέα

Η συμφωνία ισχύει έως τον Ιανουάριο του 2029, αν και η πραγματική εκταμίευση θα κατανεμηθεί μακροπρόθεσμα, δήλωσε ο Κιμ. Η Νότια Κορέα θα λάβει επίσης εγγυήσεις ότι οι εξαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων της θα αντιστοιχούν στον χαμηλότερο δασμό που προσφέρεται σε οποιονδήποτε εμπορικό εταίρο των ΗΠΑ, δήλωσε ο Κιμ.

Ο Κιμ δήλωσε ότι βάσει της συμφωνίας, οι επενδύσεις στις ΗΠΑ θα περιορίζονται στα 20 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η Τράπεζα της Κορέας είχε καθορίσει αυτό το ποσό ως το μέγιστο που θα μπορούσε να παρασχεθεί σε δολάρια χωρίς να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην τοπική αγορά συναλλάγματος.

Οι ΗΠΑ επιτρέπουν επίσης την εγγύηση της επένδυσης της Ν. Κορέας στη ναυπηγική βιομηχανία ύψους 150 δισεκατομμυρίων δολαρίων από εγχώριες και διεθνείς εμπορικές τράπεζες, μειώνοντας την επιβάρυνση στην αγορά συναλλάγματος. Τα κέρδη θα μοιράζονται 50-50 μεταξύ των δύο εθνών μέχρι την αποπληρωμή του κεφαλαίου και των τόκων.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν επίσης να εφαρμόσουν δασμολογικά επίπεδα στους ημιαγωγούς που δεν είναι μειονεκτικά σε σύγκριση με αυτά που εφαρμόζονται στην Ταϊβάν, τον κύριο ανταγωνιστή των κορεατικών εταιρειών.

Ο Κιμ δήλωσε ότι η κυβέρνηση ενσωμάτωσε πολλαπλές δικλείδες ασφαλείας στο επενδυτικό πακέτο για να περιορίσει τον οικονομικό κίνδυνο και να προστατεύσει την αγορά συναλλάγματος.

Θα επιδιωχθούν μόνο «εμπορικά βιώσιμα έργα με εγγυημένη ταμειακή ροή», είπε, σημειώνοντας ότι αυτή η ρήτρα θα αναφέρεται ρητά στο μνημόνιο συνεννόησης.

Πρόσθεσε ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να προσαρμόσουν τους όρους συμμετοχής στα κέρδη εάν η Ν.Κορέα δεν καταφέρει να ανακτήσει το κεφάλαιό της εντός 20 ετών, επιτρέποντας ευελιξία στην αποπληρωμή. Η συμφωνία περιορίζει επίσης τις ετήσιες εκταμιεύσεις στα 20 δισεκατομμύρια δολάρια και χρησιμοποιεί μια δομή εταιρείας ειδικού σκοπού τύπου ομπρέλας, έτσι ώστε οι ζημίες σε ένα έργο να μπορούν να αντισταθμιστούν από κέρδη σε ένα άλλο.

«Αυτά τα μέτρα διασφαλίζουν ότι η δέσμευση των 350 δισεκατομμυρίων δολαρίων δεν θα δημιουργήσει σοκ στην αγορά συναλλάγματος», δήλωσε ο Κιμ τονίζοντας ότι οι επενδύσεις θα πραγματοποιούνται σε φάσεις και δεν θα προέρχονται από άμεσες αγορές δολαρίων.

Οι πλήρεις λεπτομέρειες της συμφωνίας, η οποία αναμένεται να περιλαμβάνει πρόσθετες εγγυήσεις ασφαλείας, θα δημοσιευτούν τις επόμενες ημέρες.

