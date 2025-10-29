Συνάντηση Τραμπ-Σι: Μπρα ντε φερ για τη νέα εμπορική τάξη

Στην αυριανή συνάντηση των προέδρων ΗΠΑ - Κίνας, οι ελπίδες για τη λήξη του «εμπορικού πολέμου» - Τα θέματα που θα κυριαρχήσουν

World 29.10.2025, 21:30
Συνάντηση Τραμπ-Σι: Μπρα ντε φερ για τη νέα εμπορική τάξη
Ρεπορτάζ Αλέξανδρος Σιουτζούκης

Aντικειμενικός στόχος της συνάντηση Τραμπ-Σι, των ηγετών ΗΠΑ και Κίνας, αντίστοιχα στη Νότιο Κορέα, είναι να σταματήσουν την κλιμάκωση του εμπορικού πολέμου – στον οποίο οι δύο χώρες πρωταγωνιστούν- αλλα ταυτόχρονα επηρεάζει καθοριστικά το διεθνές εμπόριο και συνολικά την παγκόσμια οικονομία. Ο Αμερικανός πρόεδρος δηλώνει αισιόδοξος για τη συνάντηση με τον ομόλογό του εκφράζοντας την ικανοποίησή του για τα αποτελέσματα του ταξιδιού του στην Ασία.

Η αυριανή συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζινπίγκ έχει ήδη ακυρωθεί μια φορά , πριν ο υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών Σκοτ Μπέσεντ , οριστικοποιήσει ,το περασμένο Σάββατο, το ραντεβού των ηγετών των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου στο περιθώριο της Συνόδου της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας – Ειρηνικού (Asia-Pacific Economic Cooperation -APEC).

Η επιβεβαίωση της συνάντησης έγινε με την ολοκλήρωση των συζητήσεων που είχαν οι αντιπροσωπείες των δύο πλευρών στην πρωτεύουσα της Μαλαισίας, Κουάλα Λουμπούρ και πριν την άφιξη του Αμερικανού προέδρου στη Σύνοδο των Εθνών της Νότιο Ανατολικής Ασίας (Association of Southeast Asian Nations -ASEAN).

Το πλαίσιο της συνάντησης Τραμπ-Σι

Οπως δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ την Κυριακή -μετά από διήμερες συνομιλίες στη Μαλαισία-  Αμερικανοί και Κινέζοι αξιωματούχοι κατέληξαν σε μια «πολύ επιτυχημένη» συμφωνία για την επικείμενη σύνοδο κορυφής των δύο ηγετών.

Ειδικοτερα, οι δύο πλευρές συζήτησαν για τις αγορές γεωργικών προϊόντων, το TikTok, τη φαιντανύλη, τις σπάνιες γαίες, το εμπόριο και συνολικά τις διμερείς σχέσεις.

Ο Σκοτ Μπέσεντ περιέγραψε τις συνομιλίες ως «εποικοδομητικές, ευρείας εμβέλειας και σε βάθος», που -όπως είπε-  «μας δίνουν τη δυνατότητα να προχωρήσουμε και να προετοιμάσουμε το έδαφος για τη συνάντηση των ηγετών σε ένα πολύ θετικό πλαίσιο».

Με ανάλογο τρόπο – αν και πιο συγκρατημένο- αντέδρασε και η κινεζική πλευρά που έκανε λόγο για «βασικές συμφωνίες» και τον Κινέζο Αντιπρόεδρο Χε Λιφένγκ που ήταν ο επικεφαλής της κινεζικής αντιπροσωπείας, να δηλώνει ότι «και οι δύο χώρες κερδίζουν από τη συνεργασία και χάνουν από την αντιπαράθεση».

TRUMP, XI

Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίγκ στη σύνοδο των G20 στην Οζάκα της Ιαπωνίας (2019)

Η ατζέντα Τραμπ-Σι

Η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζινπίγκ θα είναι η πρώτη μετά την εκλογή και την ανάρρηση του πρώτου στο αξίωμα του προέδρου των ΗΠΑ αν και στο διάστημα που μεσολάβησε έχουν συνομιλήσει τηλεφωνικά τουλάχιστον τρείς φορές.

«Θα συναντηθώ με τον Πρόεδρο Σι της Κίνας σε τέσσερις εβδομάδες και η σόγια θα είναι ένα από τα κύρια θέματα συζήτησης», είχε γράψει ο Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να προσθέσει : «Οι αγρότες σόγιας της χώρας μας πλήττονται επειδή η Κίνα, για λόγους «διαπραγμάτευσης» μόνο, δεν αγοράζει».

Η εκλογή Τραμπ και η υιοθέτηση μιας επιθετικής εμπορικής πολιτικής – με την επιβολή ή την απειλή επιβολής δασμών – έχει ανατρέψει καθιερωμένες εμπορικές σχέσεις, έθεσε σε κίνδυνο τις σχέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών με αρκετές χώρες, παραδοσιακούς και σταθερούς συμμάχους της Ουάσιγκτον ενώ άρχισε να προκαλεί σοβαρά προβλήματα σε τομείς της αμερικανικής οικονομίας όπως η αγροτική παραγωγή. Ενα απο τα θέματα που θα απασχολήσει τους δυο ηγέτες θα είναι οι εξαγωγές αμερικανικής σόγιας στην Κίνα που φέτος – για πρώτη φορά σε αυτο το βαθμό – έχουν καθυστερήσει προκαλώντας ασφυξία σε χιλιάδες αγρότες στις μεσοδυτικές πολιτείες των ΗΠΑ, όπως η Αϊόβα, η Νεμπράσκα και το Οχάϊο.

Ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ στις αρχές Οκτωβρίου είχε προαναγγείλει τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Κίνας προκειμένου να επιλυθεί το ζήτημα με την έλλειψη παραγγελιών για τις οποίες είχε υποστηρίξει ότι το Πεκίνο χρησιμοποιεί ως διαπραγματευτικό χαρτί. «Θα συναντηθώ με τον Πρόεδρο Σι της Κίνας σε τέσσερις εβδομάδες και η σόγια θα είναι ένα από τα κύρια θέματα συζήτησης», είχε γράψει ο Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να προσθέσει : «Οι αγρότες σόγιας της χώρας μας πλήττονται επειδή η Κίνα, για λόγους «διαπραγμάτευσης» μόνο, δεν αγοράζει».

Το ζήτημα των δασμών είναι κομβικό για το εμπόριο των δυο κρατών και εντός του Νοεμβρίου λήγει η νεότερη προθεσμία που είχε τεθεί. Η προθεσμία της 10ης Νοεμβρίου για την εμπορική εκεχειρία πλησιάζει, και αν δεν επιτευχθεί συμφωνία, οι δασμοί θα αυξηθούν ξανά.

Η «σύγκρουση» για τα λιμενικά τέλη

Αυτό που φαινομενικά ξεκίνησε ως πόλεμος κατά της διακίνησης, της φαιντανύλης αυτού του θανατηφόρου ναρκωτικού, έχει πλέον αποκτήσει διαστάσεις οξύτατου εμπορικου πολέμου  που περιλαμβάνει ακόμα τις σπάνιες γαίες, τους ελέγχους σε ζητηματα εξαγωγής τεχνολογίας όπως οι μικροεπεξεργαστές καθώς και σε άλλα θέματα.

Πεκίνο και η Ουάσιγκτον φαίνεται πως επιθυμούν την αποκλιμάκωση του εμπορικού πολέμου και στο πλαίσιο αυτό ήταν χαρακτηριστική η σπουδή -για αποτελέσματα- που έδειξαν οι δύο αντιπροσωπείες στις διαπραγματεύσεις, τόσο επι ευρωπαϊκού εδάφους (Ισπανία) όσο και πρόσφατα την περασμένη εβδομάδα στην Κουάλα Λουμπούρ καθώς επίσης και η επιστράτευση κορυφαίων διαπραγματευτών όπως ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ και ο Χι Λιφένγκ , αντιπρόεδρος της κινεζικής κυβέρνησης.

Χαρακτηριστική είναι η σύγκρουση που προκάλεσε η απόφαση της διοίκησης Τραμπ να επιβάλει τέλη στα εμπορικά πλοία που ελλιμενιζονται στα αμερικανικά λιμάνια , είτε ανήκουν σε εταιρείες της Κίνας, είτε έχουν κατασκευαστεί σε κινεζικά ναυπηγεία.

Στις 14 Οκτωβρίου το Πεκίνο έθεσε σε ισχύ τα δικά του αντίμετρα , καθιερώνοντας τέλη σε κάθε πλοίο που έχει κατασκευαστεί στις ΗΠΑ, φέρει αμερικανική σημαία ή ανήκει και  λειτουργεί από αμερικανική επιχείρηση.

Πολιτικά θέματα στη συνάντηση Τραμπ-Σι

Σε γενικές γραμμές εκτιμάται ότι στην αμερικανο-σινική συνάντηση κορυφής θα συζητηθούν βασικά εμπορικά θέματα που είναι ζωτικής σημασίας για τις δυο οικονομίες. Φαίνεται ότι το Πεκίνο και η Ουάσιγκτον επιθυμούν την αποκλιμάκωση του εμπορικού πολέμου και στο πλαίσιο αυτό ήταν χαρακτηριστική η σπουδή , για αποτελέσματα, που έδειξαν οι δύο αντιπροσωπείες στις διαπραγματεύσεις, τόσο επι ευρωπαϊκού εδάφους (Ισπανία) όσο και πρόσφατα την περασμένη εβδομάδα στην Κουάλα Λουμπούρ καθώς και η επιστράτευση κορυφαίων διαπραγματευτών όπως ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ και ο Χι Λιφένγκ , αντιπρόεδρος της κινεζικής κυβέρνησης.

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι οι δύο ηγέτες θα συναντηθούν στο περιθώριο της συνόδου κορυφής των 21 κρατών της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας – Ειρηνικού (APEC) στη Νότια Κορέα, περιγράφοντας τη συνάντηση ως μέρος της συνεχιζόμενης υψηλού επιπέδου συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

ΗΠΑ ΚΙΝΑ

Ο Αμερικανός πρόεδρος στη Σύνοδο Κορυφής των κρατών του ASEAN – Διακρίνονται και οι Μάρκο Ρούμπιο (υπουργος Εξωτερικών των ΗΠΑ ) και Σκότ Μπέσεντ (υπουργός Οικονομικών)

Βέβαια, κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει να τεθούν στη συνάντηση πολιτικά ζητήματα και θέματα που βρίσκονται, λόγω στρατηγικής σημασίας, υψηλά στην ατζέντα όπως το ζήτημα των πυρηνικών όπλων που ενδιαφέρει την Ουάσιγκτον αλλά και το ζήτημα της Ταϊβάν που ενδιαφέρει και απασχολεί περισσότερο, όπως είναι φυσικό, το Πεκίνο. Ακόμα, το ζήτημα των κυρώσεων στη Ρωσία μπορει να τεθεί απο τον πρόεδρο Τραμπ καθώς η Κίνα αγοράζει τεράστιες ποσότητες υδρογονανθράκων απο τη Μόσχα.

Σημειώνεται ότι οι ΗΠΑ ασκούν πίεση στην Ινδία για το ζήτημα των εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου, που μάλλον έχει αποτελέσματα.

Σε κάθε περίπτωση, οι δυο πλευρές αναμένεται ότι θα επιδιώξουν να διατηρήσουν ανοικτούς τους διαύλους επικοινωνίας καθώς αποδείχθηκε, ειδικά στη διάρκεια των τελευταίων μηνών, πόσο υψηλό μπορει να είναι το κόστος για τις δυο οικονομίες αλλά και πόσο εύκολα μπορεί να κλιμακωθεί ο εμπορικός πόλεμος αποκτώντας διαστάσεις που δύσκολα μπορούν να ελεγχθούν.

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Κίνα: Xαλάρωση της απαγόρευσης εξαγωγών ημιαγωγών της Nexperia
World

Το Πεκίνο «δείχνει» χαλάρωση εξαγωγών τσιπ Nexperia
Μπέσεντ στους FT: Η Κίνα «έκανε ένα πραγματικό λάθος» με τις σπάνιες γαίες
World

Μπέσεντ στους FT: Η Κίνα «έκανε ένα πραγματικό λάθος» με τις σπάνιες γαίες
First Brands: Κατηγορείται επίσημα για «μαζική απάτη» από τους δανειστές
World

Πιστωτές κατηγορούν την First Brands για απάτη μαμούθ
Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο: Το νέο θαύμα της Γκίζας ανοίγει τις πύλες του
World

Το νέο θαύμα της Γκίζας ανοίγει τις πύλες του
Ιταλία: Θετικό «σήμα» από την αξιολόγηση του οίκου Scope
World

Ιταλία: Θετικό «σήμα» από την αξιολόγηση του οίκου Scope
ΗΠΑ: Δασμοί 25% σε φορτηγά και 10% σε λεωφορεία και πούλμαν
World

ΗΠΑ: Δασμοί 25% σε φορτηγά και 10% σε λεωφορεία και πούλμαν

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ελληνική οικονομία: Περιθώρια νέας αναβάθμισης «βλέπει» η UBS
Economy

Γιατί «βλέπει» νέα αναβάθμιση της Ελλάδας η UBS

Η UBS σε έκθεσή της για τις δημοσιονομικές προοπτικές της ΕΕ ξεχωρίζει την περίπτωση της Ελλάδας

Ναταλία Δανδόλου
Επενδύσεις: Πού να τοποθετήσετε 10.000 δολάρια σήμερα
Markets

Πού να επενδύσετε 10.000 δολάρια - Τι συμβουλεύουν 6 ειδικοί

Τι συμβουλεύουν 6 ειδικοί της Wall Street για τον τρόπο που μπορεί κάποιος να επενδύσει τα διαθέσιμα χρήματά του

Αλεξάνδρα Τόμπρα
First Brands: Κατηγορείται επίσημα για «μαζική απάτη» από τους δανειστές
World

Πιστωτές κατηγορούν την First Brands για απάτη μαμούθ

Ορισμένοι πιστωτές θέλουν να εμπλακεί ένας ανεξάρτητος διαχειριστής στη διαδικασία πτώχευσης της κατασκευάστριας ανταλλακτικών αυτοκινήτων First Brands

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Shrinkflation: H αόρατη ανατίμηση πίσω από τις συσκευασίες
World

Οι αόρατες ανατιμήσεις στα ράφια

Aπό την οδοντόκρεμα Aquafresh έως τον καφέ Nescafé, οι καταναλωτές πληρώνουν το ίδιο - ή και περισσότερο - για μικρότερες ποσότητες προϊόντων

Νατάσα Σινιώρη
Παγκόσμιες αγορές χρήματος: Μηνύματα ότι στερεύει η ρευστότητα
Markets

Οι αγορές χρήματος στέλνουν μήνυμα ότι η ρευστότητα στερεύει

Το τέλος της ποσοτικής σύσφιγξης της Fed - Τι δείχνουν τα βρετανικά και ευρωπαϊκά repo

Τζούλη Καλημέρη
Masayoshi Son: Ο αυτοδημιούργητος αυτοκράτορας του AI
World

Ο πλουσιότερος άνθρωπος της Ιαπωνίας και το μεγάλο στοίχημα του AI

Με ένα τολμηρό στοίχημα στην τεχνητή νοημοσύνη, ο Masayoshi Son έγινε ο πλουσιότερος άνθρωπος της Ιαπωνίας

Νατάσα Σινιώρη
Πυρηνικά όπλα: Ο Τραμπ θέλει περισσότερες δοκιμές – Τι θα σημάνει μια νέα κούρσα εξοπλισμών
Κόσμος

Ο Τραμπ, τα πυρηνικά και η κούρσα εξοπλισμών

Η επιστροφή σε πυρηνικές δοκιμές πλήρους κλίμακας στις ΗΠΑ θα διαρκούσε αρκετά χρόνια και θα κόστιζε εκατοντάδες εκατ. δολάρια

Δημήτρης Σταμούλης
ΕΚΤ – Fed: Βίοι παράλληλοι ή πορείες αποκλίνουσες;
World

Πού συγκλίνουν, πού αποκλίνουν EKT και Fed

Αποκωδικοποιώντας τις αποφάσεις EKΤ και FED για τα επιτόκια

Ναταλία Δανδόλου
Περισσότερα από World
Κίνα: Xαλάρωση της απαγόρευσης εξαγωγών ημιαγωγών της Nexperia
World

Το Πεκίνο «δείχνει» χαλάρωση εξαγωγών τσιπ Nexperia

Η διαμάχη του κατασκευαστή τσιπ, με έδρα την Ολλανδία, με την Κίνα απειλεί να διαταράξει τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού αυτοκινήτων

First Brands: Κατηγορείται επίσημα για «μαζική απάτη» από τους δανειστές
World

Πιστωτές κατηγορούν την First Brands για απάτη μαμούθ

Ορισμένοι πιστωτές θέλουν να εμπλακεί ένας ανεξάρτητος διαχειριστής στη διαδικασία πτώχευσης της κατασκευάστριας ανταλλακτικών αυτοκινήτων First Brands

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο: Το νέο θαύμα της Γκίζας ανοίγει τις πύλες του
World

Το νέο θαύμα της Γκίζας ανοίγει τις πύλες του

Οι θησαυροί του Τουταγχαμών αναμένεται να είναι το μεγαλύτερο αξιοθέατο στο GEM - Παρών στην εκδήλωση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ιταλία: Θετικό «σήμα» από την αξιολόγηση του οίκου Scope
World

Ιταλία: Θετικό «σήμα» από την αξιολόγηση του οίκου Scope

Η τρίτη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης παραμένει στη βαθμίδα BBB+

ΗΠΑ: Δασμοί 25% σε φορτηγά και 10% σε λεωφορεία και πούλμαν
World

ΗΠΑ: Δασμοί 25% σε φορτηγά και 10% σε λεωφορεία και πούλμαν

Οι δασμοί τέθηκαν σε ισχύ από σήμερα 1η Νοεμβρίου

Κρίσιμα ορυκτά: Μέτρα περιορισμού της κυριαρχίας της Κίνας λαμβάνει η G7
World

G7: Σχέδιο για περιορισμό της κυριαρχίας Κίνας στα κρίσιμα ορυκτά

Οι συμφωνίες αφορούν διάφορα κρίσιμα ορυκτά αλλά και τις σπάνιες γαίες

Καφές από «χρυσό» στο Ντουμπάι: Κοστίζει 1.000 δολάρια το φλιτζάνι
World

Καφές από... χρυσάφι στο Ντουμπάι - Πόσο κοστίζει

Ο καφές παρασκευάζεται από σπάνιους σπόρους από τον Παναμά - Κατάστημα σε βιομηχανική συνοικία του Ντουμπάι

Latest News
Κίνα: Xαλάρωση της απαγόρευσης εξαγωγών ημιαγωγών της Nexperia
World

Το Πεκίνο «δείχνει» χαλάρωση εξαγωγών τσιπ Nexperia

Η διαμάχη του κατασκευαστή τσιπ, με έδρα την Ολλανδία, με την Κίνα απειλεί να διαταράξει τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού αυτοκινήτων

Μπέσεντ στους FT: Η Κίνα «έκανε ένα πραγματικό λάθος» με τις σπάνιες γαίες
World

Μπέσεντ στους FT: Η Κίνα «έκανε ένα πραγματικό λάθος» με τις σπάνιες γαίες

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ λέει ότι το Πεκίνο δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιεί τα κρίσιμα ορυκτά του ως εργαλείο καταναγκασμού

Ελαιοπαραγωγοί: «Καμπανάκι» για την μείωση της παραγωγής λαδιού
AGRO

«Καμπανάκι» για την μείωση της παραγωγής λαδιού

Ο Γιώργος Κόκκινος, πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού Ελαιοπαραγωγών «ΝΗΛΕΑΣ», μίλησε στο «MEGA Σαββατοκύριακο» για την εφετινή τιμή του λαδιού.

Λούβρο: Ήθελαν να πουλήσουν τα κοσμήματα στο darkweb;
Κόσμος

Λούβρο: Ήθελαν να πουλήσουν τα κοσμήματα στο darkweb;

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ληστές στο Λούβρο έκαναν προσφορά στους πιθανούς αγοραστές πέντε ημέρες μετά την κλοπή

Δημήτρης Παπαστεργίου: Επιστολή σε διαδικτυακές πλατφόρμες για έλεγχο ηλικίας ανηλίκων
Τεχνολογία

Επιστολή σε διαδικτυακές πλατφόρμες για έλεγχο ηλικίας ανηλίκων

Η επιστολή έχει σκοπό να ενημερώσει γενικότερα τους μεγάλους ψηφιακούς «παίκτες» σχετικά τα σχέδια της Ελλάδας για την προστασία των ανηλίκων στο ψηφιακό περιβάλλον

Χατζηδάκης για ΕΛΤΑ: Γιατί κλείνουν τα καταστήματα
Πολιτική

Χατζηδάκης: Γιατί κλείνουν τα καταστήματα των ΕΛΤΑ

Δεν είχε εξηγηθεί στην κοινωνία η οξύτητα του προβλήματος που αντιμετωπίζουν, τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης

iPhone 12 Withdrawn from Greek Market over Radiation
English Edition

iPhone 12 Withdrawn from Greek Market over Radiation

Greece’s telecom regulator has ordered the withdrawal of Apple’s iPhone 12 model after EU tests found it emitted higher-than-permitted radiation levels, following a similar decision by France and the European Commission

Σπύρος Πρωτοψάλτης: Προσπάθεια για πληρωμή επιδοτήσεων στα τέλη Νοεμβρίου
AGRO

Πρωτοψάλτης: Προσπάθεια για πληρωμή επιδοτήσεων στα τέλη Νοεμβρίου

Ο Γενικός Γραμματέας του υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπύρος Πρωτοψάλτης μίλησε στο «MEGA Σαββατοκύριακο» για την ευλογιά των αιγοπροβάτων, τους αγρότες και τις επιδοτήσεις

Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής: Η ρελάνς της Άγκυρας και τα χαρτιά της Αθήνας
Κοινωνία

Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής: Η ρελάνς της Άγκυρας και τα χαρτιά της Αθήνας

«Πρόθυμοι εταίροι» για τα Eurofighter – Παζάρι για τους Meteor

Θεοδωρικάκος: Ξεκίνησε το Greek AI Startup Accelerator – Στηρίζει νέες επιχειρήσεις
Τεχνολογία

Ξεκίνησε το Greek AI Startup Accelerator - Ποιους αφορά

Είναι το πρώτο πρόγραμμα παγκοσμίως που πραγματοποιεί η OpenAI

ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών έως 7 Νοεμβρίου
Economy

Ποια επιδόματα πληρώνονται έως 7 Νοεμβρίου - Ποιοι πάνε ταμείο

Οι ημερομηνίες για πληρωμές επιδομάτων και παροχών από ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ

First Brands: Κατηγορείται επίσημα για «μαζική απάτη» από τους δανειστές
World

Πιστωτές κατηγορούν την First Brands για απάτη μαμούθ

Ορισμένοι πιστωτές θέλουν να εμπλακεί ένας ανεξάρτητος διαχειριστής στη διαδικασία πτώχευσης της κατασκευάστριας ανταλλακτικών αυτοκινήτων First Brands

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Λειψυδρία: ΔΕΗ και Elpedison στο «παιχνίδι» για τις αφαλατώσεις
Green

ΔΕΗ και Elpedison στη μάχη για να μην «διψάσει» η Αττική

Ο ρόλος της ηλεκτροπαραγωγής στο «plan B» της ΕΥΔΑΠ και της κυβέρνησης για τα έργα που θα «ξεδιψάσουν» την Αττική

Μάχη Τράτσα
Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο: Το νέο θαύμα της Γκίζας ανοίγει τις πύλες του
World

Το νέο θαύμα της Γκίζας ανοίγει τις πύλες του

Οι θησαυροί του Τουταγχαμών αναμένεται να είναι το μεγαλύτερο αξιοθέατο στο GEM - Παρών στην εκδήλωση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ιταλία: Θετικό «σήμα» από την αξιολόγηση του οίκου Scope
World

Ιταλία: Θετικό «σήμα» από την αξιολόγηση του οίκου Scope

Η τρίτη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης παραμένει στη βαθμίδα BBB+

Το ΕΚΠΑ εγκαινιάζει το Παράρτημά του στην Κύπρο τη Δεύτερα 3 Νοεμβρίου
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το ΕΚΠΑ εγκαινιάζει το Παράρτημά του στην Κύπρο τη Δεύτερα 3 Νοεμβρίου

Το ΕΚΠΑ πραγματοποιεί τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου τα εγκαίνια του Παραρτήματός του στην Κύπρο

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο