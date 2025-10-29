UBS: Αυξήθηκαν κατά 74% τα κέρδη

Ισχυρότρα από τα αναμενόμενα κέρδη ανακοίνωσε η UBS με τα αποτελέσματα του γ’ τριμήνου, τα οποία απέδωσε σε σημαντική δυναμική στις βασικές του δραστηριότητες.

Τα καθαρά κέρδη που αποδίδονται στους μετόχους ανήλθαν σε 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια για την τρίμηνη περίοδο, αυξημένα κατά 74% από τα 1,43 δισεκατομμύρια δολάρια την ίδια περίοδο πέρυσι.

Οι αναλυτές ανέμεναν καθαρά κέρδη για το τρίτο τρίμηνο ύψους 1,85 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα τους οικονομολόγους της LSEG.

Η μεγαλύτερη τράπεζα της Ελβετίας δήλωσε ότι τα καθαρά της κέρδη περιελάμβαναν καθαρές εκροές αποθεματικών για δικαστικές διαμάχες ύψους 668 εκατομμυρίων δολαρίων, κυρίως λόγω της επίλυσης νομικών ζητημάτων που σχετίζονται με την επιχείρηση τίτλων που καλύπτονται από στεγαστικά δάνεια της Credit Suisse και τις παλαιότερες διασυνοριακές δραστηριότητές της στη Γαλλία.

Η UBS ανακοίνωσε έσοδα για το τρίτο τρίμηνο ύψους 12,76 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ελαφρώς υψηλότερα από τις προσδοκίες των αναλυτών για 12,68 δισεκατομμύρια δολάρια.

«Παρουσιάσαμε μια εξαιρετική οικονομική απόδοση για το τρίτο τρίμηνο του 2025, υποστηριζόμενη από σημαντική δυναμική στις βασικές μας δραστηριότητες και πειθαρχημένη εκτέλεση των στρατηγικών μας προτεραιοτήτων», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Διευθύνων Σύμβουλος της UBS, Σέρτζιο Ερμότι.

Η ενσωμάτων της Credit Suisse

Η διαχείριση περιουσίας άντλησε 38 δισεκατομμύρια δολάρια σε καθαρά νέα περιουσιακά στοιχεία κατά το τρίτο τρίμηνο.

Την ίδια στιγμή, η UBS συνεχίζει να πλοηγείται στην πολύπλοκη ενσωμάτωση της Credit Suisse, με την τράπεζα με έδρα τη Ζυρίχη να πρόκειται να ολοκληρώσει τη διαδικασία μέχρι το τέλος του επόμενου έτους. Η UBS ολοκλήρωσε επίσημα την νομική εξαγορά της εγχώριας ανταγωνίστριάς της στο πλαίσιο μιας κρατικής διάσωσης το 2023.

Ωστόσο, η τράπεζα αντιμετωπίζει τώρα μια δυνητικά σημαντική αύξηση στις υποχρεωτικές κεφαλαιακές απαιτήσεις της, καθώς η κυβέρνηση επιδιώκει να μάθει από την κατάρρευση της Credit Suisse και να μειώσει τους κινδύνους για τους φορολογούμενους και την οικονομία.

Η UBS, από την πλευρά της, δήλωσε τον Ιούνιο ότι ενώ υποστηρίζει τις περισσότερες από τις κανονιστικές προτάσεις που περιέγραψε το Ελβετικό Ομοσπονδιακό Συμβούλιο, «διαφωνεί έντονα» με αυτό που χαρακτήρισε ως «ακραία» αύξηση των κεφαλαιακών απαιτήσεων.

Η μετοχή της UBS έχει αυξηθεί περισσότερο από 11% μέχρι στιγμής φέτος.

Προοπτική

Οσον αφορά τις προοπτικές, η UBS ανακοίνωσε ότι η τράπεζα είναι «πιθανό να δει πιο μέτριες διαδοχικές ακαθάριστες και καθαρές αποταμιεύσεις στο τέταρτο τρίμηνο», επικαλούμενη τη συνεχιζόμενη εστίασή της στη μετάβαση σε ελβετικές πλατφόρμες και μια εποχική αύξηση στο μη εργασιακό κόστος.