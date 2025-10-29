Creta Farm: Πώς επιχειρεί να ανακτήσει τη δυναμική ανάπτυξης – Η στρατηγική

Το 2024 η αγορά των αλλαντικών παρουσίασε πτώση τόσο σε όγκο όσο και σε αξία. Οι προωθητικές ενέργειες και η ενίσχυση των προϊόντων χαμηλής τιμής πίεσαν τα περιθώρια, ωστόσο η εταιρεία Creta Farm κατάφερε να διατηρήσει την θέση της , ενισχύοντας μάλιστα τη διαφορά από τους ανταγωνιστές της.

Οικονομικά αποτελέσματα 2024 για την Creta Farm

Οι πωλήσεις της Creta Farm διαμορφώθηκαν το 2024 σε 145,99 εκατ. ευρώ, έναντι 147,19 εκατ. ευρώ το 2023, σημειώνοντας μικρή πτώση.

Το EBITDA ανήλθε σε 7 εκατ. ευρώ (περιθώριο 4,8%), από 8,32 εκατ. ευρώ (5,7%) την προηγούμενη χρήση.

Tο αποτέλεσμα προ φόρων ήταν αρνητικό, στα -739 χιλ. ευρώ.

Το μικτό περιθώριο διατηρήθηκε στο 40%.

Εν Ελλάδι, Tostaki και σειρά ΧΩΡΙΣ

Η Creta Farm στηρίχθηκε σε μια στρατηγική εξισορρόπησης μεταξύ premium και low price προϊόντων, με αιχμή του δόρατος τα brands Εν Ελλάδι και Tostaki.

Παράλληλα, συνέχισε να ενισχύει τη φήμη της ως καινοτόμος εταιρεία στον κλάδο, επεκτείνοντας τη σειρά ΧΩΡΙΣ και επενδύοντας σε τηλεοπτική διαφημιστική καμπάνια.

Εξέλιξη της αγοράς και εμπορική δραστηριότητα

Η μετατόπιση των πωλήσεων από τον πάγκο στο ράφι (self-service) και η αύξηση του μεριδίου των προϊόντων χαμηλής τιμής επηρέασαν αρνητικά τη συνολική αξία της αγοράς, παρά τις ανατιμήσεις προηγούμενων ετών.

Η Creta Farm, αξιοποιώντας το εκτεταμένο δίκτυο διανομής της, διατήρησε την πρώτη θέση στον κλάδο, ενώ επαναπροσδιόρισε το χαρτοφυλάκιό της, δίνοντας έμφαση σε σειρές προϊόντων όπως ο «Προψημένος Γύρος», που κατέχει μερίδιο άνω του 70%.

Εσωτερική αναδιοργάνωση και παραγωγική βελτιστοποίηση

Κατά τη διάρκεια του έτους, η εταιρεία προχώρησε σε αναδιοργάνωση λειτουργιών, δίνοντας έμφαση στην παραγωγική διαδικασία, τη διανομή και τη διαχείριση εφοδιασμού, με στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας και τη μείωση κόστους.

Παράλληλα, η εταιρεία εστίασε στην ενίσχυση των εξαγωγών σε συνεργασία με τον Όμιλο Impala, προωθώντας τόσο αλλαντικά όσο και κατεψυγμένα κρεατοσκευάσματα σε διεθνείς αγορές.

Ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε σε 37,99 εκατ. ευρώ, από 34,80 εκατ. ευρώ το 2023, δηλαδή περίπου 5,4 φορές το EBITDA, με μόχλευση 58,5%.

Τα διαθέσιμα στο τέλος του 2024 ανήλθαν σε 6,33 εκατ. ευρώ, έναντι 8,44 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2024 ανερχόταν σε 21,61 εκατ. ευρώ, διαιρούμενο σε 7.203.379 κοινές ονομαστικές μετοχές αξίας 3 ευρώ η καθεμία.

Ωστόσο, ο ορκωτός ελεγκτής Crowe/SOL εξέφρασε γνώμη με επιφύλαξη σχετικά με την αποτίμηση συμμετοχών ύψους 6,38 εκατ. ευρώ σε δύο μη εισηγμένες εταιρείες, λόγω ανεπαρκών στοιχείων.

Η εταιρεία ελέγχεται πλήρως από την BELLA BULGARIA SA, ενώ με τη σειρά της ελέγχει τις εταιρείες ΤΕΤΟ-ΦΑΡΜΑ ΑΕ και ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ.

Προοπτικές για το 2025

Η Creta Farm αναμένει ένα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον για το 2025, με πίεση στις τιμές λόγω της καταναλωτικής κόπωσης.

Η εταιρεία σχεδιάζει στοχευμένες κινήσεις τόσο στην premium αγορά όσο και στο segment ιδιωτικής ετικέτας, με στόχο τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας.

Κίνδυνοι και κανονιστική συμμόρφωση

Η εταιρεία επισημαίνει ότι οι δραστηριότητες που σχετίζονται με βιολογικά στοιχεία ενέχουν κινδύνους, όπως ασθένειες ζώων και απώλειες παραγωγής. Δηλώνει ωστόσο ότι τηρεί αυστηρά υγειονομικά πρότυπα και συμμορφώνεται με την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία.

Το 2024 η Creta Farm κινήθηκε σε περιβάλλον πίεσης, με μείωση πωλήσεων και κερδοφορίας, αλλά σταθερή θέση στην αγορά και συνεχή προσπάθεια βελτιστοποίησης της λειτουργίας της.

Η προσεχής χρήση θα κριθεί από την ικανότητα της εταιρείας να προσαρμοστεί στις μεταβαλλόμενες συνθήκες τιμών και κατανάλωσης.

