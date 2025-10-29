Μυτιληναίος: Πατριωτικό καθήκον για τη Metlen το έργο βιοκλιματικής πρόσοψης στο ΥΕΘΑ

«Ενισχύοντας τις Ένοπλες Δυνάμεις, τις υποδομές, τα οπλικά συστήματα και κυρίως το έμψυχο δυναμικό, ενισχύουμε την εθνική μας ισχύ και κυριαρχία, αποκτούμε δύναμη αποτροπής, προστατεύουμε τον εθνικό μας χώρο, διασφαλίζουμε την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή μας». Τούτο επεσήμανε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Metlen κατά τον χαιρετισμό του στην τελετή αποκαλυπτηρίων της νέας βιοκλιματικής όψης του κεντρικού κτηρίου του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, έργο του καθηγητή – γλύπτη Κωνσταντίνου Βαρώτσου, υπογραμμίζοντας ότι η Metlen δεν προέβη σε μία χορηγία αλλά «ανταποκρίθηκε σε ένα αυτονόητο πατριωτικό καθήκον».

H εθνική άμυνα και ασφάλεια

Η ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων, σημείωσε ο κ. Μυτιληναίος, είναι «η πρώτη προϋπόθεση, μαζί με τη λειτουργία της δημοκρατίας και την κοινωνική συνοχή και συμπερίληψη για την πρόοδο της χώρας και την ευημερία των Ελλήνων και των Ελληνίδων μέσα σε ένα ρευστό, αβέβαιο και επικίνδυνο κόσμο που έχει χάσει πολλά από αυτά που θεωρούσαμε αυτονόητα και δεδομένα».

Αφού τόνισε ότι η Ελλάδα ανήκει στη Δύση, τιμά τις συμμαχίες της και τις εταιρικές στρατηγικές της σχέσεις, υπογράμμισε ότι «στις δικές μας δυνάμεις βασίζεται πρωτίστως η εθνική άμυνα κι ασφάλεια», διευκρινίζοντας πως όταν λέει δυνάμεις, βεβαίως εννοεί τις Ένοπλες Δυνάμεις αλλά και «όλες τις όλες τις δημιουργικές δυνάμεις του τόπου, την ισχυρή και ζωντανή κοινωνία των πολιτών, την ισχυρή, παραγωγική και διεθνώς ανταγωνιστική οικονομία και βέβαια τους ισχυρούς θεσμούς της πολιτείας».

Μέγιστη τιμή για τη Metlen

Όπως σημείωσε η Metlen ευχαριστεί θερμά «για τη μέγιστη τιμή να της δοθεί η δυνατότητα να τιμήσει να τιμήσει το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το ΓΕΕΘΑ και τα Γενικά Επιτελεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας».

Και μάλιστα με τρόπο «απτό, πρακτικό αλλά και βαθιά συμβολικό. Με μια παρέμβαση υψηλής αισθητικής αξίας και μεγάλης λειτουργικής αναβάθμισης στο ιστορικό και εμβληματικό αυτό κτήριο».

Ο κ. Μυτιληναίος τόνισε πως η νέα βιοκλιματική πρόσοψη ως τμήμα της συνολικής παρέμβασης στον χώρο αυτό, σηματοδοτεί αυτό που συντελείται με μια πυκνή αλληλουχία πρωτοβουλιών: «Την είσοδο των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων στην εποχή της νέας τεχνολογίας που αλλάζει ριζικά και την τεχνολογία του Πολέμου άρα και την τεχνολογία της αποτροπής για τη διατήρηση της ειρήνης μέσω της αποτελεσματικής προστασίας της εθνικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων μας».