ΤΙΤΑΝ: Συνεργασία με το Κέντρο Ερευνών CITRIS του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια στο Berkeley

Την έναρξη στρατηγικής συνεργασίας ανακοίνωσαν ο Ομιλος ΤΙΤΑΝ και το Κέντρο Έρευνας Τεχνολογιών Πληροφορικής προς Όφελος της Κοινωνίας και το Ινστιτούτο Banatao (CITRIS) του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια – UC Berkeley. Στόχος της συνεργασίας είναι η επιτάχυνση της ανάπτυξης καινοτόμων ψηφιακών λύσεων. Μέσα από τη διεξαγωγή προηγμένης έρευνας, θα διερευνηθούν νέες ευκαιρίες για τον κλάδο δομικών υλικών με σκοπό να βρεθούν λύσεις για μερικές από τις πιο πιεστικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος.

Η συνεργασία αυτή ξεκίνησε μέσα από τη συμμετοχή του Τιτάνα στο Κέντρο Έρευνας Τεχνολογιών Πληροφορικής προς Όφελος της Κοινωνίας και το Ινστιτούτο Banatao (CITRIS), ερευνητικό κέντρο του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια με αποστολή την ανάπτυξη ψηφιακών λύσεων με κοινωνικό και οικονομικό όφελος για όλους.

Η συνεργασία

Οι δύο πλευρές θα αναλάβουν από κοινού πρωτοβουλίες ψηφιακής έρευνας, σχεδιασμένες ώστε να αναπτύξουν δοκιμαστικά μοντέλα (prototypes) με προοπτική κλιμάκωσης και καταλυτικής επίδρασης στον μετασχηματισμό ολόκληρου του βιομηχανικού κλάδου. Η συνεργασία αποσκοπεί στη δημιουργία νέας, προσβάσιμης σε όλους γνώσης, που θα ωφελήσει το ευρύτερο οικοσύστημα έρευνας και καινοτομίας ενώ θα έχει και άμεση εφαρμογή στον κλάδο των δομικών υλικών.

Συνδυάζοντας την τεχνογνωσία του Τιτάνα με τις διεθνώς κορυφαίες ακαδημαϊκές και ερευνητικές δυνατότητες του UC Berkeley, η συνεργασία αυτή χτίζει μια ισχυρή γέφυρα μεταξύ ακαδημαϊκής κοινότητας και βιομηχανίας, προωθώντας την ανάπτυξη ψηφιακών λύσεων αιχμής, επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Η αρχική φάση της κοινής ερευνητικής προσπάθειας, η οποία ξεκίνησε την 1η Σεπτεμβρίου του 2025, εστιάζει στην περαιτέρω ανάπτυξη της τεχνολογίας των «ψηφιακών διδύμων» (“digital twins”) για τα εργοστάσια τσιμέντου – μία τεχνολογία Τεχνητής Νοημοσύνης που δημιουργεί εικονικά μοντέλα διαδικασιών, συστημάτων ή ακόμη και ολόκληρων εργοστασίων, με σκοπό να προσομοιάσει και να βελτιστοποιήσει τη λειτουργία τους.

Τα «ψηφιακά δίδυμα» επιτρέπουν στη βιομηχανία να αυξάνει την αποδοτικότητα των εργοστασίων της, να λαμβάνει γρηγορότερες και εξυπνότερες αποφάσεις, να ενισχύει την παραγωγικότητά της και την ποιότητα των προϊόντων της, να μειώνει την ενεργειακή κατανάλωση και τις εκπομπές άνθρακα και να βελτιώνει την ασφάλεια των εργαζομένων της. Με αυτόν τον γνώμονα, σε πρώτη φάση η συνεργασία θα εστιάσει στην ανάπτυξη μοντέλων για τη βελτιστοποίηση συγκεκριμένων σταδίων της διαδικασίας παραγωγής τσιμέντου, καθώς και λύσεων για την ενίσχυση της αξιοπιστίας του εξοπλισμού.

Προς αυτήν την κατεύθυνση, θα χρησιμοποιηθούν οι πιο προηγμένες τεχνικές της επιστήμης των δεδομένων για αλγορίθμους Τεχνητής Νοημοσύνης και προσομοιωμένα μοντέλα ολοκληρωμένων βιομηχανικών διαδικασιών.

Δηλώσεις

Σχολιάζοντας τη συνεργασία, ο Διευθυντής Στρατηγικής και Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, Αντώνης Κύρκος, δήλωσε: «Στον Τιτάνα, ανέκαθεν πειραματιζόμασταν με την ψηφιακή καινοτομία, συλλαμβάνοντας, δοκιμάζοντας και εφαρμόζοντας σε βιομηχανική κλίμακα επαναστατικές ψηφιακές λύσεις που μεταμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο παράγουμε και φέρνουμε στην αγορά τα προϊόντα μας. Πιστεύουμε βαθιά στη δυνατότητα της συνέργειας να ξεκλειδώνει νέες ευκαιρίες και να οδηγεί την πρόοδο, και στον Όμιλο ΤΙΤΑΝ έχουμε ένα επιτυχημένο μοντέλο για την αξιοποίηση ακαδημαϊκών συνεργασιών προς αυτήν την κατεύθυνση. H συνεργασία μας με το UC Berkeley και το CITRIS θα μας δώσει τα εφόδια να ξεπεράσουμε τα όρια στις τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης και να ανοίξουμε νέους δρόμους τόσο για τον βιομηχανικό κλάδο όσο και για το ερευνητικό οικοσύστημα».

O Alexander Bayen, Διευθυντής του CITRIS, Καθηγητής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Πληροφορικής και κάτοχος της έδρας Liao-Cho, σημείωσε: «Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι για αυτή μας τη συνεργασία με τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ. Το επιστημονικό δυναμικό του CITRIS βλέπει με ενθουσιασμό την ανάπτυξη ψηφιακών διδύμων για τη διαδικασία παραγωγής τσιμέντου – μια καινοτόμο εφαρμογή για το ερευνητικό μας προσωπικό, η οποία τελικά θα ωφελήσει ολόκληρη την κοινωνία καθιστώντας τη διαδικασία παραγωγής ενός τόσο σημαντικού κλάδου αποδοτικότερο και ασφαλέστερο».

Ο Costas Spanos, Επίτιμος Καθηγητής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Πληροφορικής στο UC Berkeley και κάτοχος της έδρας Andrew S. Grove, προσέθεσε: «Ξεκινάμε με μεγάλη χαρά τη συνεργασία μας με τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ, ευελπιστώντας αυτή να είναι η αρχή για μία σειρά από πρωτοβουλίες οι οποίες θα προωθήσουν τη χρήση ψηφιακής καινοτομίας στη βιομηχανία και θα συντελέσουν στον μετασχηματισμό του κλάδου δομικών υλικών».