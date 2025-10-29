LNG: Έρχεται άνοδος στις παραγγελίες LNG Carriers

Ένα νέο «μεγάλο κύμα» παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) αναμένεται να κατακλύσει την παγκόσμια αγορά από το 2026, σύμφωνα με τον Εκτελεστικό Διευθυντή του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA), Φατίχ Μπιρόλ, στο περιθώριο της Διεθνούς Εβδομάδας Ενέργειας της Σιγκαπούρης.

Η αύξηση της παραγωγής από τις ΗΠΑ, τον Καναδά, την Αυστραλία και το Κατάρ θα οδηγήσει, σύμφωνα με την S&P Global, σε μετατροπή των αγορών LNG από «αγορές πωλητών» σε «αγορές αγοραστών», πιέζοντας τις τιμές προς τα κάτω — εξέλιξη που ευνοεί τις ασιατικές οικονομίες που εξαρτώνται από εισαγωγές.

Η παγκόσμια προσφορά LNG

Η παγκόσμια προσφορά LNG εκτιμάται ότι θα αυξηθεί κατά περίπου 10% το 2026, λόγω νέων έργων υγροποίησης και της επέκτασης του κοιτάσματος North Field East στο Κατάρ. Η υπερπροσφορά αναμένεται να επηρεάσει και τις επενδύσεις σε νέα projects, αλλά και τον ναυτιλιακό κλάδο των πλοίων μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG Carriers) και όχι μόνο σε επίπεδο ναύλων αλλά και νέων ναυπηγήσεων.

Σύμφωνα με τον οίκο αναλύσεων Drewry το 2025 χαρακτηρίζεται ως έτος ύφεσης για τις παραγγελίες πλοίων LNG, καθώς καταγράφηκε πτώση 56% στις νέες παραγγελίες σε σχέση με το 2024. Μόλις 38 νέα πλοία παραγγέλθηκαν το εννεάμηνο του 2025, έναντι 86 το προηγούμενο έτος, λόγω χαμηλού ρυθμού λήψης επενδυτικών αποφάσεων (FID), υψηλών τιμών και κανονιστικών αβεβαιοτήτων.

Τι προβλέπει η Drewry

Η Drewry προβλέπει ότι περίπου 50 νέα πλοία θα παραγγελθούν συνολικά το 2025, έναντι 96 το 2024. Το τρέχον βιβλίο παραγγελιών περιλαμβάνει 335 πλοία (289 LNGCs, 37 LNGBVs, 4 FSRUs και 5 FLNGs), με αναλογία 41% επί του ενεργού στόλου.

Παρά τη συγκρατημένη ζήτηση, αναλυτές προβλέπουν αναθέρμανση της αγοράς από το 2026, καθώς νέα έργα LNG τίθενται σε λειτουργία και οι πλοιοκτήτες προετοιμάζονται για ανανέωση στόλου, με πιο αποδοτικά και «πράσινα» πλοία. Η Νότια Κορέα διατηρεί το 65% του παγκόσμιου βιβλίου παραγγελιών LNG, ενώ τα κινεζικά ναυπηγεία κατέχουν το 33%, αν και φέτος δεν έλαβαν καμία νέα παραγγελία, λόγω εμπορικών εντάσεων με τις ΗΠΑ και την Ευρώπη.