Ναυτιλία: Το 47% των νέων παραγγελιών είναι πλοία με δυνατότητα χρήσης εναλλακτικών καυσίμων

Συνεχίζονται οι επενδύσεις σε πλοία που είναι ικανά να χρησιμοποιούν εναλλακτικά καύσιμα. Όπως αναφέρει ο ναυλομεσιτικός οίκος Clarksons τα πλοία που είναι ικανά να χρησιμοποιούν εναλλακτικά καύσιμα αποτελούν περισσότερο από το ήμισυ του παγκόσμιου βιβλίου παραγγελιών και μάλιστα σε μια εποχή μεγάλης αβεβαιότητας σχετικά με τα μελλοντικά καύσιμα.

Ο βρετανικός ναυλομεσιτικός οίκος ανέφερε ότι ο ρυθμός υπογραφής συμβάσεων νέων κατασκευών έχει «μετριαστεί» φέτος, με 1.388 πλοία 61,3 εκατομμυρίων gt να έχουν παραγγελθεί το πρώτο εννεάμηνο του τρέχοντος έτους. Ωστόσο πρέπει να σημειωθεί ότι οι όγκοι παραμένουν 6% πάνω από τον μέσο όρο των τελευταίων 10 ετών.

Ναυτιλία: Τι λέει η Clarksons

Η Clarksons δήλωσε ότι ένα μέρος των νέων παραγγελιών και συγκεκριμένα 336 πλοία 29 εκατομμυρίων gt που παραγγέλθηκαν το 2025 ήταν ικανά να χρησιμοποιούν εναλλακτικά καύσιμα, αντιπροσωπεύοντας το 47% της ολικής χωρητικότητας που έχει συμβληθεί. Η εξέλιξη αυτή «φέρνει» το ανεκτέλεστο υπόλοιπο πλοίων με δυνατότητα χρήσης εναλλακτικών καυσίμων σε 154,3 εκατομμύρια gt, ή 51% του συνόλου.

Με τις παραδόσεις πλοίων που έχουν τη δυνατότητα χρήσης εναλλακτικών καυσίμων να συνεχίζονται, το 9% του στόλου είναι επί του παρόντος ικανό να χρησιμοποιεί εναλλακτικά καύσιμα, υπολόγισε η Clarksons.

Παρά το γεγονός ότι οι σχετικές με την πράσινη μετάβαση της ναυτιλίας αποφάσεις στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό αναβλήθηκαν για ένα έτος, ωστόσο, έργα που αφορούν «πράσινα» καύσιμα και πλοία εξακολουθούν να βρίσκονται υπό διαμόρφωση, αναφέρει ο ναυλομεσιτικός οίκος.

H Sumitomo

Η Sumitomo έλαβε αυτόν τον μήνα κρατική επιχορήγηση από την Ναυτιλιακή και Λιμενική Αρχή της Σιγκαπούρης για τη φάση σχεδιασμού του έργου της για την ενίσχυση της ασφάλειας και της αποδοτικότητας της αμμωνίας ως καυσίμου πλοίων στο λιμάνι. Ο ιαπωνικός εμπορικός οίκος στοχεύει να πραγματοποιήσει μια επίδειξη ανεφοδιασμού αμμωνίας το 2027.

Και τον περασμένο μήνα, η WinGD ανακοίνωσε ότι θα προσφέρει τους πρώτους δίχρονους κινητήρες θαλάσσης με δυνατότητα αιθανόλης το 2026, με παραδόσεις για νεότευκτα πλοία και εφαρμογές αναβάθμισης να ξεκινούν το 2027.

Η WinGD θα επιβεβαιώσει σε μεταγενέστερη ημερομηνία εάν ο κινητήρας θα βελτιστοποιηθεί για αιθανόλη ή θα χρησιμοποιηθεί ως δευτερεύουσα εφαρμογή στη μεθανόλη. «Η αιθανόλη είναι ένα αναδυόμενο εναλλακτικό καύσιμο, το οποίο έχει πολλές προοπτικές για θαλάσσιες εφαρμογές, καθώς έχει ήδη ανταγωνιστική τιμή σε ορισμένες αγορές και είναι λιγότερο τοξική από τη μεθανόλη», δήλωσε η Clarksons.

Ωστόσο, η ναυτιλία θα αντιμετωπίσει ανταγωνισμό από άλλους τομείς, και ειδικά την αεροπορική βιομηχανία και τις οδικές μεταφορές, τομείς που βρίσκονται ήδη σε προχωρημένο στάδιο όσον αφορά την ετοιμότητα χρήσης αιθανόλης ως καυσίμου.