Ναυτιλία: Το 47% των νέων παραγγελιών είναι πλοία με δυνατότητα χρήσης εναλλακτικών καυσίμων

Ναυτιλία 28.10.2025, 07:00
Ναυτιλία: Το 47% των νέων παραγγελιών είναι πλοία με δυνατότητα χρήσης εναλλακτικών καυσίμων
Ρεπορτάζ Λάμπρος Καραγεώργος

Συνεχίζονται οι επενδύσεις σε πλοία που είναι ικανά να χρησιμοποιούν εναλλακτικά καύσιμα. Όπως αναφέρει ο ναυλομεσιτικός οίκος Clarksons τα πλοία που είναι ικανά να χρησιμοποιούν εναλλακτικά καύσιμα αποτελούν περισσότερο από το ήμισυ του παγκόσμιου βιβλίου παραγγελιών και μάλιστα σε μια εποχή μεγάλης αβεβαιότητας σχετικά με τα μελλοντικά καύσιμα.
Ο βρετανικός ναυλομεσιτικός οίκος ανέφερε ότι ο ρυθμός υπογραφής συμβάσεων νέων κατασκευών έχει «μετριαστεί» φέτος, με 1.388 πλοία 61,3 εκατομμυρίων gt να έχουν παραγγελθεί το πρώτο εννεάμηνο του τρέχοντος έτους. Ωστόσο πρέπει να σημειωθεί ότι οι όγκοι παραμένουν 6% πάνω από τον μέσο όρο των τελευταίων 10 ετών.

Οι όγκοι παραμένουν 6% πάνω από τον μέσο όρο των τελευταίων 10 ετών

Ναυτιλία: Τι λέει η Clarksons

Η Clarksons δήλωσε ότι ένα μέρος των νέων παραγγελιών και συγκεκριμένα 336 πλοία 29 εκατομμυρίων gt που παραγγέλθηκαν το 2025 ήταν ικανά να χρησιμοποιούν εναλλακτικά καύσιμα, αντιπροσωπεύοντας το 47% της ολικής χωρητικότητας που έχει συμβληθεί. Η εξέλιξη αυτή «φέρνει» το ανεκτέλεστο υπόλοιπο πλοίων με δυνατότητα χρήσης εναλλακτικών καυσίμων σε 154,3 εκατομμύρια gt, ή 51% του συνόλου.

Με τις παραδόσεις πλοίων που έχουν τη δυνατότητα χρήσης εναλλακτικών καυσίμων να συνεχίζονται, το 9% του στόλου είναι επί του παρόντος ικανό να χρησιμοποιεί εναλλακτικά καύσιμα, υπολόγισε η Clarksons.

Παρά το γεγονός ότι οι σχετικές με την πράσινη μετάβαση της ναυτιλίας αποφάσεις στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό αναβλήθηκαν για ένα έτος, ωστόσο, έργα που αφορούν «πράσινα» καύσιμα και πλοία εξακολουθούν να βρίσκονται υπό διαμόρφωση, αναφέρει ο ναυλομεσιτικός οίκος.

H Sumitomo

Η Sumitomo έλαβε αυτόν τον μήνα κρατική επιχορήγηση από την Ναυτιλιακή και Λιμενική Αρχή της Σιγκαπούρης για τη φάση σχεδιασμού του έργου της για την ενίσχυση της ασφάλειας και της αποδοτικότητας της αμμωνίας ως καυσίμου πλοίων στο λιμάνι. Ο ιαπωνικός εμπορικός οίκος στοχεύει να πραγματοποιήσει μια επίδειξη ανεφοδιασμού αμμωνίας το 2027.

Ο ιαπωνικός εμπορικός οίκος στοχεύει να πραγματοποιήσει μια επίδειξη ανεφοδιασμού αμμωνίας το 2027

Και τον περασμένο μήνα, η WinGD ανακοίνωσε ότι θα προσφέρει τους πρώτους δίχρονους κινητήρες θαλάσσης με δυνατότητα αιθανόλης το 2026, με παραδόσεις για νεότευκτα πλοία και εφαρμογές αναβάθμισης να ξεκινούν το 2027.

Η WinGD θα επιβεβαιώσει σε μεταγενέστερη ημερομηνία εάν ο κινητήρας θα βελτιστοποιηθεί για αιθανόλη ή θα χρησιμοποιηθεί ως δευτερεύουσα εφαρμογή στη μεθανόλη. «Η αιθανόλη είναι ένα αναδυόμενο εναλλακτικό καύσιμο, το οποίο έχει πολλές προοπτικές για θαλάσσιες εφαρμογές, καθώς έχει ήδη ανταγωνιστική τιμή σε ορισμένες αγορές και είναι λιγότερο τοξική από τη μεθανόλη», δήλωσε η Clarksons.

Ωστόσο, η ναυτιλία θα αντιμετωπίσει ανταγωνισμό από άλλους τομείς, και ειδικά την αεροπορική βιομηχανία και τις οδικές μεταφορές, τομείς που βρίσκονται ήδη σε προχωρημένο στάδιο όσον αφορά την ετοιμότητα χρήσης αιθανόλης ως καυσίμου.

Σχετικά άρθρα:
Stream
Κίνα: Xαλάρωση της απαγόρευσης εξαγωγών ημιαγωγών της Nexperia
World

Το Πεκίνο «δείχνει» χαλάρωση εξαγωγών τσιπ Nexperia
Μπέσεντ στους FT: Η Κίνα «έκανε ένα πραγματικό λάθος» με τις σπάνιες γαίες
World

Μπέσεντ στους FT: Η Κίνα «έκανε ένα πραγματικό λάθος» με τις σπάνιες γαίες
Ελαιοπαραγωγοί: «Καμπανάκι» για την μείωση της παραγωγής λαδιού
AGRO

«Καμπανάκι» για την μείωση της παραγωγής λαδιού
Λούβρο: Ήθελαν να πουλήσουν τα κοσμήματα στο darkweb;
Κόσμος

Λούβρο: Ήθελαν να πουλήσουν τα κοσμήματα στο darkweb;
Δημήτρης Παπαστεργίου: Επιστολή σε διαδικτυακές πλατφόρμες για έλεγχο ηλικίας ανηλίκων
Τεχνολογία

Επιστολή σε διαδικτυακές πλατφόρμες για έλεγχο ηλικίας ανηλίκων
Χατζηδάκης για ΕΛΤΑ: Γιατί κλείνουν τα καταστήματα
Πολιτική

Χατζηδάκης: Γιατί κλείνουν τα καταστήματα των ΕΛΤΑ

OT Originals
Ελληνική οικονομία: Περιθώρια νέας αναβάθμισης «βλέπει» η UBS
Economy

Γιατί «βλέπει» νέα αναβάθμιση της Ελλάδας η UBS

Η UBS σε έκθεσή της για τις δημοσιονομικές προοπτικές της ΕΕ ξεχωρίζει την περίπτωση της Ελλάδας

Ναταλία Δανδόλου
Επενδύσεις: Πού να τοποθετήσετε 10.000 δολάρια σήμερα
Markets

Πού να επενδύσετε 10.000 δολάρια - Τι συμβουλεύουν 6 ειδικοί

Τι συμβουλεύουν 6 ειδικοί της Wall Street για τον τρόπο που μπορεί κάποιος να επενδύσει τα διαθέσιμα χρήματά του

Αλεξάνδρα Τόμπρα
First Brands: Κατηγορείται επίσημα για «μαζική απάτη» από τους δανειστές
World

Πιστωτές κατηγορούν την First Brands για απάτη μαμούθ

Ορισμένοι πιστωτές θέλουν να εμπλακεί ένας ανεξάρτητος διαχειριστής στη διαδικασία πτώχευσης της κατασκευάστριας ανταλλακτικών αυτοκινήτων First Brands

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Shrinkflation: H αόρατη ανατίμηση πίσω από τις συσκευασίες
World

Οι αόρατες ανατιμήσεις στα ράφια

Aπό την οδοντόκρεμα Aquafresh έως τον καφέ Nescafé, οι καταναλωτές πληρώνουν το ίδιο - ή και περισσότερο - για μικρότερες ποσότητες προϊόντων

Νατάσα Σινιώρη
Παγκόσμιες αγορές χρήματος: Μηνύματα ότι στερεύει η ρευστότητα
Markets

Οι αγορές χρήματος στέλνουν μήνυμα ότι η ρευστότητα στερεύει

Το τέλος της ποσοτικής σύσφιγξης της Fed - Τι δείχνουν τα βρετανικά και ευρωπαϊκά repo

Τζούλη Καλημέρη
Masayoshi Son: Ο αυτοδημιούργητος αυτοκράτορας του AI
World

Ο πλουσιότερος άνθρωπος της Ιαπωνίας και το μεγάλο στοίχημα του AI

Με ένα τολμηρό στοίχημα στην τεχνητή νοημοσύνη, ο Masayoshi Son έγινε ο πλουσιότερος άνθρωπος της Ιαπωνίας

Νατάσα Σινιώρη
Πυρηνικά όπλα: Ο Τραμπ θέλει περισσότερες δοκιμές – Τι θα σημάνει μια νέα κούρσα εξοπλισμών
Κόσμος

Ο Τραμπ, τα πυρηνικά και η κούρσα εξοπλισμών

Η επιστροφή σε πυρηνικές δοκιμές πλήρους κλίμακας στις ΗΠΑ θα διαρκούσε αρκετά χρόνια και θα κόστιζε εκατοντάδες εκατ. δολάρια

Δημήτρης Σταμούλης
ΕΚΤ – Fed: Βίοι παράλληλοι ή πορείες αποκλίνουσες;
World

Πού συγκλίνουν, πού αποκλίνουν EKT και Fed

Αποκωδικοποιώντας τις αποφάσεις EKΤ και FED για τα επιτόκια

Ναταλία Δανδόλου
ΟΛΘ: Η ΜΕΤΚΑ -ΤΕΚΑΛ ανάδοχος για τον 6ο Προβλήτα
Λιμάνια

Η ΜΕΤΚΑ -ΤΕΚΑΛ ανάδοχος για τον 6ο Προβλήτα του ΟΛΘ

Επιβεβαίωση του ΟΤ - Πότε θα πέσουν οι τελικές υπογραφές

Μαρίνα Κέρκυρας: Ανοίγει ο δρόμος για την επένδυση 140 εκατ. της Lamda
Λιμάνια

Ξεκινά η επένδυση 140 εκατ. της Lamda στη μαρίνα Κέρκυρας

Προς ψήφιση στην Βουλή οδεύει η σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Lamda για τη Μαρίνα Κέρκυρας

Λάμπρος Καραγεώργος
LNG: Έρχεται άνοδος στις παραγγελίες LNG Carriers
Ποντοπόρος

Έρχεται άνοδος στις παραγγελίες LNG Carriers

Νέο κύμα LNG θα κατακλύσει την αγορά ενέργειας το 2026 - Τι αναφέρει ο οίκος αναλύσεων Drewy

Λάμπρος Καραγεώργος
Ναυτιλία: Το 47% των νέων παραγγελιών είναι πλοία με δυνατότητα χρήσης εναλλακτικών καυσίμων
Ποια καύσιμα κερδίζουν έδαφος στη ναυτιλία 

H Clarksons υπογραμμίζει τη στροφή της ναυτιλίας σε εναλλακτικά καύσιμα 

Λάμπρος Καραγεώργος
ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 0,4% στον ελληνικό εμπορικό στόλο τον Αύγουστο
Ναυτιλία

Άνοδος 0,4% στον ελληνικό εμπορικό στόλο τον Αύγουστο

Στα 1.840 πλοία έφτασε ο ελληνικός εμπορικός στόλος τον Αύγουστο

Λιμάνια: Πώς μπορούν να γίνουν ενεργειακοί κόμβοι στην Ευρώπη
Λιμάνια

Μπορούν τα ευρωπαϊκά λιμάνια να γίνουν ενεργειακοί κόμβοι;

Η νέα στρατηγική για τα λιμάνια που σχεδιάζεται στις Βρυξέλλες και η θέση της Ελλάδας

Ναταλία Δανδόλου
Θεοδωρικάκoς: Συνάντηση με την πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, Μελίνα Τραυλού
Ναυτιλία

Συνάντηση Θεοδωρικάκου με Τραυλού για τη γαλάζια οικονομία

Συζητήθηκαν προτάσεις απλοποίησης και εκσυγχρονισμού του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στον τομέα της Ναυτιλίας

Κίνα: Xαλάρωση της απαγόρευσης εξαγωγών ημιαγωγών της Nexperia
World

Το Πεκίνο «δείχνει» χαλάρωση εξαγωγών τσιπ Nexperia

Η διαμάχη του κατασκευαστή τσιπ, με έδρα την Ολλανδία, με την Κίνα απειλεί να διαταράξει τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού αυτοκινήτων

Μπέσεντ στους FT: Η Κίνα «έκανε ένα πραγματικό λάθος» με τις σπάνιες γαίες
World

Μπέσεντ στους FT: Η Κίνα «έκανε ένα πραγματικό λάθος» με τις σπάνιες γαίες

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ λέει ότι το Πεκίνο δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιεί τα κρίσιμα ορυκτά του ως εργαλείο καταναγκασμού

Ελαιοπαραγωγοί: «Καμπανάκι» για την μείωση της παραγωγής λαδιού
AGRO

«Καμπανάκι» για την μείωση της παραγωγής λαδιού

Ο Γιώργος Κόκκινος, πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού Ελαιοπαραγωγών «ΝΗΛΕΑΣ», μίλησε στο «MEGA Σαββατοκύριακο» για την εφετινή τιμή του λαδιού.

Λούβρο: Ήθελαν να πουλήσουν τα κοσμήματα στο darkweb;
Κόσμος

Λούβρο: Ήθελαν να πουλήσουν τα κοσμήματα στο darkweb;

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ληστές στο Λούβρο έκαναν προσφορά στους πιθανούς αγοραστές πέντε ημέρες μετά την κλοπή

Δημήτρης Παπαστεργίου: Επιστολή σε διαδικτυακές πλατφόρμες για έλεγχο ηλικίας ανηλίκων
Τεχνολογία

Επιστολή σε διαδικτυακές πλατφόρμες για έλεγχο ηλικίας ανηλίκων

Η επιστολή έχει σκοπό να ενημερώσει γενικότερα τους μεγάλους ψηφιακούς «παίκτες» σχετικά τα σχέδια της Ελλάδας για την προστασία των ανηλίκων στο ψηφιακό περιβάλλον

Χατζηδάκης για ΕΛΤΑ: Γιατί κλείνουν τα καταστήματα
Πολιτική

Χατζηδάκης: Γιατί κλείνουν τα καταστήματα των ΕΛΤΑ

Δεν είχε εξηγηθεί στην κοινωνία η οξύτητα του προβλήματος που αντιμετωπίζουν, τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης

iPhone 12 Withdrawn from Greek Market over Radiation
English Edition

iPhone 12 Withdrawn from Greek Market over Radiation

Greece’s telecom regulator has ordered the withdrawal of Apple’s iPhone 12 model after EU tests found it emitted higher-than-permitted radiation levels, following a similar decision by France and the European Commission

Σπύρος Πρωτοψάλτης: Προσπάθεια για πληρωμή επιδοτήσεων στα τέλη Νοεμβρίου
AGRO

Πρωτοψάλτης: Προσπάθεια για πληρωμή επιδοτήσεων στα τέλη Νοεμβρίου

Ο Γενικός Γραμματέας του υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπύρος Πρωτοψάλτης μίλησε στο «MEGA Σαββατοκύριακο» για την ευλογιά των αιγοπροβάτων, τους αγρότες και τις επιδοτήσεις

Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής: Η ρελάνς της Άγκυρας και τα χαρτιά της Αθήνας
Κοινωνία

Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής: Η ρελάνς της Άγκυρας και τα χαρτιά της Αθήνας

«Πρόθυμοι εταίροι» για τα Eurofighter – Παζάρι για τους Meteor

Θεοδωρικάκος: Ξεκίνησε το Greek AI Startup Accelerator – Στηρίζει νέες επιχειρήσεις
Τεχνολογία

Ξεκίνησε το Greek AI Startup Accelerator - Ποιους αφορά

Είναι το πρώτο πρόγραμμα παγκοσμίως που πραγματοποιεί η OpenAI

ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών έως 7 Νοεμβρίου
Economy

Ποια επιδόματα πληρώνονται έως 7 Νοεμβρίου - Ποιοι πάνε ταμείο

Οι ημερομηνίες για πληρωμές επιδομάτων και παροχών από ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ

First Brands: Κατηγορείται επίσημα για «μαζική απάτη» από τους δανειστές
World

Πιστωτές κατηγορούν την First Brands για απάτη μαμούθ

Ορισμένοι πιστωτές θέλουν να εμπλακεί ένας ανεξάρτητος διαχειριστής στη διαδικασία πτώχευσης της κατασκευάστριας ανταλλακτικών αυτοκινήτων First Brands

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Λειψυδρία: ΔΕΗ και Elpedison στο «παιχνίδι» για τις αφαλατώσεις
Green

ΔΕΗ και Elpedison στη μάχη για να μην «διψάσει» η Αττική

Ο ρόλος της ηλεκτροπαραγωγής στο «plan B» της ΕΥΔΑΠ και της κυβέρνησης για τα έργα που θα «ξεδιψάσουν» την Αττική

Μάχη Τράτσα
Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο: Το νέο θαύμα της Γκίζας ανοίγει τις πύλες του
World

Το νέο θαύμα της Γκίζας ανοίγει τις πύλες του

Οι θησαυροί του Τουταγχαμών αναμένεται να είναι το μεγαλύτερο αξιοθέατο στο GEM - Παρών στην εκδήλωση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ιταλία: Θετικό «σήμα» από την αξιολόγηση του οίκου Scope
World

Ιταλία: Θετικό «σήμα» από την αξιολόγηση του οίκου Scope

Η τρίτη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης παραμένει στη βαθμίδα BBB+

Το ΕΚΠΑ εγκαινιάζει το Παράρτημά του στην Κύπρο τη Δεύτερα 3 Νοεμβρίου
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το ΕΚΠΑ εγκαινιάζει το Παράρτημά του στην Κύπρο τη Δεύτερα 3 Νοεμβρίου

Το ΕΚΠΑ πραγματοποιεί τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου τα εγκαίνια του Παραρτήματός του στην Κύπρο

