29.10.2025, 09:35
Halloween: Οι οικονομικοί «εφιάλτες» των Ελλήνων – Τι φοβούνται περισσότερο
Αν και το Halloween δεν αποτελεί παραδοσιακή ελληνική γιορτή, τα τελευταία χρόνια φαίνεται να κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος βρίσκοντας τη θέση του στην καθημερινότητα και τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Και, μπορεί τα φαντάσματα και τα τέρατα να μην κρατούν πολλούς Έλληνες ξάγρυπνους τα βράδια, όμως τα οικονομικά τους ίσως το κάνουν.

Σύμφωνα με τα στοιχεία από έρευνες που πραγματοποίησε η Dynata τους τελευταίους 12 μήνες για λογαριασμό της Revolut, αρκετοί φόβοι που σχετίζονται με τα χρήματα εξακολουθούν να «στοιχειώνουν» τα ελληνικά νοικοκυριά, αποκαλύπτοντας τις πραγματικές ανησυχίες που συνοδεύουν την αποταμίευση, τις δαπάνες και τη διαχείριση των καθημερινών εξόδων.

Halloween και φόβοι

Αυτό που φοβούνται περισσότερο οι Έλληνες κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού στο εξωτερικό είναι τα απρόβλεπτα έξοδα ή το ενδεχόμενο η ασφάλεια να μην καλύψει κάποιο έκτακτο ιατρικό περιστατικό. Για το 24% των ερωτηθέντων αυτός είναι ο μεγαλύτερος φόβος, γεγονός που αποκαλύπτει τη διάχυτη αγωνία για το αν θα είναι οικονομικά προετοιμασμένοι σε περίπτωση που κάτι πάει στραβά.

Το 58% των Ελλήνων δηλώνει πως η μεγαλύτερη δυσκολία στην αποταμίευση είναι ότι δεν απομένει διαθέσιμο εισόδημα μετά την κάλυψη των βασικών αναγκών.

Οι γάμοι είναι συνώνυμο της χαράς και της γιορτής, όμως για το 18% των Ελλήνων, το κόστος άφησε μια πικρή γεύση, δείχνοντας ότι ακόμη και οι πιο όμορφες στιγμές μπορεί να επιβαρύνουν σημαντικά το πορτοφόλι.

H οικονομική αβεβαιότητα τρομάζει πολλούς Έλληνες την περίοδο των εποχιακών αγορών

Ένας στους τέσσερις Έλληνες (27%) παραδέχεται ότι θα κατέφευγε σε δάνειο για σημαντικά γεγονότα της ζωής του, από την κάλυψη εξόδων υγείας για κοντινά πρόσωπα, έως την ανακαίνιση ή αναβάθμιση σπιτιού. Η εξάρτηση από την πίστωση φαίνεται να παραμένει ισχυρή, ειδικά όταν πρόκειται για μεγάλα έξοδα.

H οικονομική αβεβαιότητα τρομάζει πολλούς Έλληνες την περίοδο των εποχιακών αγορών. Πάνω από τους μισούς (56%) δηλώνουν ότι θα ξοδέψουν λιγότερα την περίοδο της Black Friday και των Χριστουγέννων, λόγω του αυξανόμενου κόστους ζωής.

Παράλληλα, το 20% είτε ανησυχεί για διαδικτυακές απάτες είτε προτιμά να ψωνίζει στα φυσικά καταστήματα για να αποφύγει τον κίνδυνο απάτης, γιατί, όσο και αν η Black Friday υπόσχεται μεγάλες προσφορές, για πολλούς φέρνει και μεγάλες…συμφορές.

Μεγάλα όνειρα στο…περίμενε

Πολλοί Έλληνες βάζουν στον πάγο τα μακροπρόθεσμα σχέδιά τους, προτιμώντας να απολαμβάνουν μικρότερες, πιο άμεσες χαρές.

Σχεδόν οι μισοί (49%) δηλώνουν ότι αποταμιεύουν κυρίως για περιπτώσεις ανάγκης

Το 26% δηλώνει ότι, σε αβέβαιους καιρούς, η βραχυπρόθεσμη ευτυχία μοιάζει πιο σημαντική από τα μεγάλα σχέδια, ενώ το 18% παραδέχεται ότι δεν πιστεύει πως θα καταφέρει ποτέ να αποταμιεύει συστηματικά για μεγάλους στόχους, προτιμώντας έτσι, να χαίρεται τις μικρές στιγμές.

Από την αγορά σπιτιού μέχρι άλλα σημαντικά ορόσημα, οι επιλογές αυτές δείχνουν πως η οικονομική αβεβαιότητα συνεχίζει να «στοιχειώνει» τα όνειρα για το μέλλον.

Ο εφιάλτης των έκτακτων αναγκών

Σχεδόν οι μισοί (49%) δηλώνουν ότι αποταμιεύουν κυρίως για περιπτώσεις ανάγκης, δείχνοντας ότι τα απρόοπτα έξοδα παραμένουν ο μεγαλύτερος «οικονομικός μπαμπούλας». Παρ’ όλα αυτά, το 7% των Ελλήνων δεν αποταμιεύει καθόλου, μένοντας εντελώς εκτεθειμένο όταν έρθει η επόμενη οικονομική αναποδιά.

«Στη Revolut πιστεύουμε ότι η διαχείριση των χρημάτων δεν πρέπει να τρομάζει», δήλωσε ο Ignacio Zunzunegui, Επικεφαλής Ανάπτυξης της Revolut για τη Νότια Ευρώπη. «Τα προϊόντα μας, από τα έξυπνα εργαλεία προϋπολογισμού και τις αναλύσεις δαπανών μέχρι τα Pockets για οργάνωση εξόδων και τα Ευέλικτα Κεφάλαια, έχουν σχεδιαστεί ώστε οι άνθρωποι να αισθάνονται κάθε μέρα ότι έχουν τον έλεγχο των οικονομικών τους.

Οι Έλληνες πελάτες ήδη δείχνουν εμπιστοσύνη σε αυτά τα εργαλεία. Για παράδειγμα, όσοι επενδύουν σε Ευέλικτα Κεφάλαια ως εναλλακτικό τρόπο αποταμίευσης έχουν κατά μέσο όρο υπόλοιπο πάνω από 5.500€ ανά άτομο. Η Revolut δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες να διαχειρίζονται και να αυξάνουν τα χρήματά τους εύκολα, με εύχρηστα εργαλεία που δημιουργούν έξυπνες οικονομικές συνήθειες.»

Επίδομα: Πότε θα πληρωθούν στους συνταξιούχους τα 250 ευρώ
Economy

Πότε θα πληρωθεί στους συνταξιούχους το επίδομα των 250 ευρώ
Ελληνική οικονομία: Περιθώρια νέας αναβάθμισης «βλέπει» η UBS
Economy

Γιατί «βλέπει» νέα αναβάθμιση της Ελλάδας η UBS
Alpha Bank: Τα εμπόδια που «φρενάρουν» την παραγωγικότητα
Economy

3+1 εμπόδια που «φρενάρουν» την παραγωγικότητα [γραφήματα]
ΔΥΠΑ: Ξεκίνησαν οι πληρωμές σε πάνω από 10.000 νέους επιχειρηματίες 30–59 ετών
Economy

Ποιοι νέοι επιχειρηματίες θα λάβουν 4.600 ευρώ από τη ΔΥΠΑ
Πιερρακάκης: Ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός στη συνάντηση με Σεράφιν
Economy

Ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός στη συνάντηση Πιερρακάκη-Σεράφιν
Πιερρακάκης: Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όλες οι παράμετροι για τα ΕΛΤΑ
Επικαιρότητα

Πιερρακάκης για ΕΛΤΑ: Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όλες οι παράμετροι

Masayoshi Son: Ο αυτοδημιούργητος αυτοκράτορας του AI
World

Ο πλουσιότερος άνθρωπος της Ιαπωνίας και το μεγάλο στοίχημα του AI

Με ένα τολμηρό στοίχημα στην τεχνητή νοημοσύνη, ο Masayoshi Son έγινε ο πλουσιότερος άνθρωπος της Ιαπωνίας

Νατάσα Σινιώρη
Fed: Πώς αμβλύνει τις ανησυχίες για το αμερικανικό χρέος – Το τέλος του QT
World

Fed: Πώς αμβλύνει τις ανησυχίες για το αμερικανικό χρέος – Το τέλος του QT

Η Fed θα μπορούσε να ξεκινήσει καθαρές αγορές ομολόγων στις αρχές του 2026

Τζούλη Καλημέρη
Shein: Επίσημη πρώτη για το φυσικό κατάστημα – Η αρχή στο Παρίσι
World

Ανοίγει η αυλαία για το πρώτο φυσικό κατάστημα Shein

Παρά την σχεδόν καθολική αντίδραση φορέων στη Γαλλία, η συμμαχία μεταξύ Shein και BHV γίνεται πραγματικότητα

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Πυρηνικά όπλα: Ο Τραμπ θέλει περισσότερες δοκιμές – Τι θα σημάνει μια νέα κούρσα εξοπλισμών
Κόσμος

Ο Τραμπ, τα πυρηνικά και η κούρσα εξοπλισμών

Η επιστροφή σε πυρηνικές δοκιμές πλήρους κλίμακας στις ΗΠΑ θα διαρκούσε αρκετά χρόνια και θα κόστιζε εκατοντάδες εκατ. δολάρια

Δημήτρης Σταμούλης
Λειψυδρία: Στη μάχη για την υδροδότηση της Αττικής το έργο του Εύηνου προϋπολογισμού 535 εκατ. ευρώ
Green

Στη μάχη για την υδροδότηση της Αττικής ο «Εύρυτος» των 535 εκατ.

Το καλοκαίρι η πρόσκληση για το μεγάλο έργο του Εύηνου - Έρχεται αναθεώρηση τιμολογιακής πολιτικής με ανταποδοτική ανάκτηση κόστους

Μάχη Τράτσα
Wall Street: Τι την στοιχειώνει αυτό το Halloween [γραφήματα]
Wall Street

Τι στοιχειώνει την Wall Street αυτό το Halloween [γραφήματα]

Ποια γραφήματα τρομάζουν τους επαγγελματίες της Wall Street

Τζούλη Καλημέρη
Σούπερ μάρκετ: Γρίφος η διάταξη για τις διπλές τιμές στα νωπά προϊόντα
Τρόφιμα – ποτά

Γρίφος για τα σούπερ μάρκετ η διάταξη για τις «διπλές τιμές»

Τα σούπερ μάρκετ καταφεύγουν σε νομικά γραφεία για την ερμηνεία διάταξης που αφορά στη διπλή αναγραφή των τιμών

Δημήτρης Χαροντάκης
ΕΚΤ – Fed: Βίοι παράλληλοι ή πορείες αποκλίνουσες;
World

Πού συγκλίνουν, πού αποκλίνουν EKT και Fed

Αποκωδικοποιώντας τις αποφάσεις EKΤ και FED για τα επιτόκια

Ναταλία Δανδόλου
Επίδομα: Πότε θα πληρωθούν στους συνταξιούχους τα 250 ευρώ
Economy

Πότε θα πληρωθεί στους συνταξιούχους το επίδομα των 250 ευρώ

Το επίδομα χορηγείται σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών

Alpha Bank: Τα εμπόδια που «φρενάρουν» την παραγωγικότητα
Economy

3+1 εμπόδια που «φρενάρουν» την παραγωγικότητα [γραφήματα]

Πώς θα αυξηθεί η παραγωγικότητα της εργασίας σύμφωνα με την Alpha Bank

Μαρία Σιδέρη
ΔΥΠΑ: Ξεκίνησαν οι πληρωμές σε πάνω από 10.000 νέους επιχειρηματίες 30–59 ετών
Economy

Ποιοι νέοι επιχειρηματίες θα λάβουν 4.600 ευρώ από τη ΔΥΠΑ

Η πρώτη δόση πιστώνεται σταδιακά από τη ΔΥΠΑ στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων

Πιερρακάκης: Ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός στη συνάντηση με Σεράφιν
Economy

Ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός στη συνάντηση Πιερρακάκη-Σεράφιν

Συνάντηση Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κ.Πιερρακάκη με τον Επίτροπο της Ε.Ε. για θέματα προϋπολογισμού, καταπολέμησης της απάτης και δημόσιας διοίκησης, Πιοτρ Σεράφιν

Πιερρακάκης: Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όλες οι παράμετροι για τα ΕΛΤΑ
Επικαιρότητα

Πιερρακάκης για ΕΛΤΑ: Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όλες οι παράμετροι

Ο υπουργός είπε ότι είναι θετικός στο κοινό αίτημα όλων να προγραμματιστεί η σύγκληση των κοινών Επιτροπών για να ζητηθεί το θέμα των ΕΛΤΑ με την παρουσία της διοίκησής τους

Επίδομα παιδιού: Κλείνει προσωρινά τη Δευτέρα η πλατφόρμα Α21
Economy

Κλείνει τη Δευτέρα η πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού

Τι αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και του ΟΠΕΚΑ

Επιτόκια: Αυξήθηκαν στα δάνεια – Αμετάβλητα στις καταθέσεις [πίνακες]
Economy

Ακριβαίνουν τα δάνεια - Πώς κινήθηκαν τα επιτόκια [πίνακες]

Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΤτΕ για τα επιτόκια - Στο 4,18% η ψαλίδα επιτοκίων καταθέσεων και δανείων

Επιθεώρηση Εργασίας: Αυξημένες οι καταγγελίες για mobbing στους χώρους εργασίας
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Αυξημένες οι καταγγελίες για mobbing στους χώρους εργασίας

Η Επιθεώρηση Εργασίας προωθεί ενημερωτικές δράσεις σε επιχειρήσεις και εργαζομένους προκειμένου να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη στους θεσμούς

Επίδομα: Πότε θα πληρωθούν στους συνταξιούχους τα 250 ευρώ
Economy

Πότε θα πληρωθεί στους συνταξιούχους το επίδομα των 250 ευρώ

Το επίδομα χορηγείται σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών

Το τέλος του αφηγήματος της ανάπτυξης
Opinion

Το τέλος του αφηγήματος της ανάπτυξης

Το κυβερνητικό αφήγημα περί ανάπτυξης σχετικά σύντομα θα βρεθεί αντιμέτωπο με τα όριά του

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Καφές από «χρυσό» στο Ντουμπάι: Κοστίζει 1.000 δολάρια το φλιτζάνι
World

Καφές από... χρυσάφι στο Ντουμπάι - Πόσο κοστίζει

Ο καφές παρασκευάζεται από σπάνιους σπόρους από τον Παναμά - Κατάστημα σε βιομηχανική συνοικία του Ντουμπάι

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Στην Αθήνα έρχεται η νέα πρεσβευτής των ΗΠΑ
Κόσμος

Έρχεται στην Αθήνα η νέα πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Η νέα πρεσβευτής των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ φτάνει στην Αθήνα - Την Τρίτη έχει προγραμματιστεί η υποβολή των διαπιστευτηρίων της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

ΕΝΦΙΑ: Οι αλλαγές για το 2026 – Κερδισμένοι και χαμένοι
Επικαιρότητα

Ο λογαριασμός του ΕΝΦΙΑ του 2026 - Κερδισμένοι και χαμένοι

Πότε θα έρθουν τα νέα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ και πότε θα ξεκινήσουν οι πληρωμές

Νοσηλευτές: Η μεγάλη φυγή στο εξωτερικό
Κοινωνία

Οι νοσηλευτές εγκαταλείπουν το ΕΣΥ - Ποιες χώρες προτιμούν

Από τα δημόσια νοσοκομεία λείπουν 15.000 – 250 φεύγουν εκτός Ελλάδας κάθε χρόνο

Μάρθα Καϊτανίδη
Δεν έγραψε για λίγο ιστορία το ΧΑ, τα δύο deals που θα καθορίσουν το Νοέμβριο, η «κορδέλα» στη Θράκη, τα βλέμματα στον ΟΠΑΠ, η ρομποτική στον ΑΔΜΗΕ
Inside Stories

Δεν έγραψε για λίγο ιστορία το ΧΑ, τα δύο deals που θα καθορίσουν το Νοέμβριο, η «κορδέλα» στη Θράκη, τα βλέμματα στον ΟΠΑΠ, η ρομποτική στον ΑΔΜΗΕ

«Κόκκινος» Οκτώβριος

Δίκοπο μαχαίρι
Experts

Δίκοπο μαχαίρι

Πώς επηρεάζει το πρωτογενές πλεόνασμα την ελληνική ανάπτυξη

Παναγιώτης Ε. Πετράκης
Όρια συνταξιοδότησης: «Ανάσα» για τους ασφαλισμένους – Πίεση για τα ταμεία
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Η «τρύπα» που ανοίγει στα ταμεία το πάγωμα των ορίων συνταξιοδότησης

Τι φέρνει η απόφαση της κυβέρνησης να παγώσει τα όρια συνταξιοδότησης - Η... άλλη ανάγνωση

Αθανασία Ακρίβου
Επενδύσεις: Πού να τοποθετήσετε 10.000 δολάρια σήμερα
Markets

Πού να επενδύσετε 10.000 δολάρια - Τι συμβουλεύουν 6 ειδικοί

Τι συμβουλεύουν 6 ειδικοί της Wall Street για τον τρόπο που μπορεί κάποιος να επενδύσει τα διαθέσιμα χρήματά του

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Από τους «τυφλούς» στους έξυπνους ελέγχους τροφίμων
Opinion

Έξυπνοι έλεγχοι

Πέρασμα σε ένα σύγχρονο, ενιαίο και διαφανές σύστημα ελέγχων βάσει κινδύνου που απαντά στις πραγματικές ανάγκες αγοράς και κοινωνίας

Σπύρος Πρωτοψάλτης
Ενέργεια: Big Oil, Big Tech και 3 υπουργοί των ΗΠΑ στην Αθήνα
Ενέργεια

Big Oil, Big Tech και 3 υπουργοί των ΗΠΑ στην Αθήνα

Καταλύτης ενεργειακών εξελίξεων η Ελλάδα - Ο Σταύρος Παπασταύρου «φιλοξενεί» το P-TEC

Ναταλία Δανδόλου
Shrinkflation: H αόρατη ανατίμηση πίσω από τις συσκευασίες
World

Οι αόρατες ανατιμήσεις στα ράφια

Aπό την οδοντόκρεμα Aquafresh έως τον καφέ Nescafé, οι καταναλωτές πληρώνουν το ίδιο - ή και περισσότερο - για μικρότερες ποσότητες προϊόντων

Νατάσα Σινιώρη
Ελληνική οικονομία: Περιθώρια νέας αναβάθμισης «βλέπει» η UBS
Economy

Γιατί «βλέπει» νέα αναβάθμιση της Ελλάδας η UBS

Η UBS σε έκθεσή της για τις δημοσιονομικές προοπτικές της ΕΕ ξεχωρίζει την περίπτωση της Ελλάδας

Ναταλία Δανδόλου
ΙΟΒΕ: Στα 15,7 δισ. ευρώ η αξία κατασκευαστικών έργων υποδομών και κατοικιών το 2024
Κατασκευές

Ανάπτυξη με «αστερίσκους» για τις κατασκευές

Τα «στοιχήματα» για τις κατασκευές - Τι «βλέπει» το ΙΟΒΕ για τις συνέπειες του ΝΟΚ στην οικοδομή

Μαρία Σιδέρη

