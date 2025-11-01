Evolve Bank: Δεν πρόλαβε να διοριστεί ο νέος CEO και απολύθηκε για φερόμενη παιδική πορνογραφία

Ο Μπομπ Χαρτμάιερ, ο οποίος προσλήφθηκε τον Αύγουστο για να βοηθήσει στην εκκαθάριση του χάους από ένα φιάσκο με χαμένα κεφάλαια 100 εκατομμυρίων δολαρίων, απολύθηκε

World 01.11.2025, 18:45
Evolve Bank: Δεν πρόλαβε να διοριστεί ο νέος CEO και απολύθηκε για φερόμενη παιδική πορνογραφία
Newsroom

Ο Μπομπ Χαρτχάιμερ, ο πρόσφατα διορισμένος διευθύνων σύμβουλος της προβληματικής Evolve Bank, συνελήφθη στο Μέμφις την περασμένη εβδομάδα για απόπειρα παραγωγής παιδικής πορνογραφίας και αποστολής σεξουαλικά άσεμνης φωτογραφίας σε ανήλικο, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή.

Ο Χαρτχάιμερ διορίστηκε διευθύνων σύμβουλος της Evolve τον Αύγουστο με καθήκον να καθαρίσει την τράπεζα μετά την πτώχευση μιας εταιρείας χρηματοοικονομικής τεχνολογίας που χρησιμοποιούσε την τράπεζα για την αποθήκευση κεφαλαίων δεκάδων χιλιάδων πελατών, αποκαλύπτοντας ότι είχαν χαθεί κεφάλαια ύψους έως και 100 εκατομμυρίων δολαρίων.

Οι κατηγορίες που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή έδειξαν ότι ο Χαρτχάιμερ είχε στοχοποιηθεί από έναν μυστικό πράκτορα του FBI, ο οποίος του είπε ότι ήταν ένα 15χρονο αγόρι στην εφαρμογή γνωριμιών Grindr. Στις 19 Οκτωβρίου, ο Χαρτχάιμερ άρχισε να μιλάει με τον μυστικό πράκτορα στο Snapchat, του έστειλε μια φωτογραφία με σεξουαλικό περιεχόμενο και συζήτησε σχέδια για να συναντηθούν και να κάνουν σεξ, σύμφωνα με μια ασφράγιστη ένορκη κατάθεση ενός πράκτορα του FBI, αναφέρει η Wall Street Journal.

Το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών ακολούθησε τον λογαριασμό στο Snapchat μέχρι το διαμέρισμα του Χαρτχάιμερ στο Μέμφις πριν ζητήσει ένταλμα σύλληψης από έναν δικαστή, αναφέρει η ένορκη κατάθεση.

Αρκετοί πράκτορες του FBI με αλεξίσφαιρα γιλέκα τον συνέλαβαν στα κεντρικά γραφεία της τράπεζας στο Μέμφις στις 23 Οκτωβρίου και κατάσχεσαν τα υπάρχοντά του, ανέφεραν άτομα που γνωρίζουν το θέμα. Παραμένει στη φυλακή εν αναμονή ποινικής δίκης.

Ο Μπλέικ Μπάλιν, δικηγόρος που εκπροσωπεί τον Μπομπ Χαρτχάιμερ, δήλωσε στην Journal ότι «η οικογένειά του τον αγαπά και τον στηρίζει και ζητά ιδιωτικότητα σε αυτή τη δύσκολη περίοδο της ζωής τους».

Ο Έρικ Χέλβι, εκπρόσωπος της Evolve, δήλωσε ότι ο Μπομπ Χαρτχάιμερ απολύθηκε.

Evolve Bank

Η Evolve Bank διατηρεί αποστάσεις

«Είμαστε σε στενή επαφή με το γραφείο του Εισαγγελέα των ΗΠΑ και έχουμε λάβει διαβεβαιώσεις ότι πρόκειται για προσωπικό ζήτημα και δεν σχετίζεται με την Τράπεζα ή τις δραστηριότητές της με κανέναν τρόπο», δήλωσε ο Χέλβι. «Τούτου λεχθέντος, έχουμε προσφέρει την πλήρη συνεργασία μας καθώς ερευνούν».

Ο Μπομπ Χαρτχάιμερ είναι γνωστός στους ρυθμιστικούς κύκλους στην Ουάσινγκτον. Αυτός και μια ομάδα της Federal Deposit Insurance Corp. δημιούργησαν το Τμήμα Αποφάσεων για την ανάλυση και πώληση προβληματικών τραπεζών. Συνέχισε να διατελεί διευθυντής αυτού του τμήματος, εργαζόμενος σε περίπου 200 τραπεζικές συμφωνίες μεταξύ 1991 και 1995.

Αργότερα απέκτησε φήμη για τη βοήθειά του στην αναδιάρθρωση προβληματικών τραπεζών, συμπεριλαμβανομένης της Sterling Bank, μιας κοινοτικής τράπεζας 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων στις Βορειοδυτικές Πολιτείες των ΗΠΑ που πουλήθηκε στην Umpqua Bank το 2014.

Η Evolve Bank, η οποία είναι ιδιωτική, σε κάποιο σημείο διαχειριζόταν περίπου 10 δισεκατομμύρια δολάρια για εταιρείες χρηματοοικονομικής τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένων των Stripe και Affirm. Απευθύνεται σε εταιρείες που προσφέρουν τεχνολογικά φιλικούς λογαριασμούς ταμιευτηρίου για καθημερινούς ανθρώπους με πλεονεκτήματα όπως τα υψηλά επιτόκια. Οι περισσότερες fintechs δεν κατέχουν τα κεφάλαια των πελατών τους και αντ’ αυτού χρησιμοποιούν τράπεζες όπως η Evolve στο παρασκήνιο.

Τον περασμένο Απρίλιο, η Synapse, μια εταιρεία που συνέδεε τις fintechs με την Evolve, πτώχευσε. Τις επόμενες εβδομάδες, ανακαλύφθηκαν χαμένα κεφάλαια σε λογαριασμούς της Synapse, με αποτέλεσμα να διαχυθεί σε όλο τον κόσμο της fintech.

Ένα μεγάλο δικαστήριο διερεύνησε τη Synapse και ορισμένες από τις αμοιβές που καταβλήθηκαν στην Evolve, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal νωρίτερα φέτος.

Τόσο η Evolve όσο και η Synapse έχουν κατηγορήσει η μία την άλλη για τα χαμένα κεφάλαια.

Η τράπεζα έχει δηλώσει ότι ήταν δουλειά της Synapse να «τηρεί ακριβή βιβλία για την παρακολούθηση των κεφαλαίων των μεμονωμένων τελικών χρηστών». Η Synapse έχει δηλώσει ότι ήταν λάθος της Evolve που λείπουν κεφάλαια και ότι η τράπεζα εισέπραξε μη εξουσιοδοτημένες αμοιβές από λογαριασμούς.

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Συρία: Συζητήσεις με GE Vernova και Siemens Energy για ενεργειακές λύσεις και ανοικοδόμηση της χώρας
World

GE Vernova και Siemens Energy συζητούν ενεργειακό deal me τη Συρόα
Boeing: Καταδίκη για συντριβή 737ΜΑΧ – Θα πληρώσει 35 εκατ. δολάρια σε οικογένεια θύματος
World

Boeing: Καταδίκη για συντριβή 737ΜΑΧ – Θα πληρώσει 35 εκατ. δολάρια σε οικογένεια θύματος
Lacoste: Νέο κατάστημα «ναυαρχίδα» στο Χονγκ Κονγκ
World

Στο Χονγκ Κονγκ με νέο κατάστημα «ναυαρχίδα» η Lacoste
ΗΠΑ: Η κυβέρνηση θα μειώσει δασμούς για να τιθασεύσει τις τιμές τροφίμων
World

Μείωση δασμών στα τρόφιμα σχεδιάζει ο Λευκός Οίκος
Δασμοί Τραμπ: Η ΕΕ ετοιμάζει σχέδιο για την εφαρμογή των συμφωνιών με τις ΗΠΑ
World

Ευρωπαϊκό σχέδιο για την εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ
Αργεντινή: Οι ΗΠΑ άντλησαν 900 εκ. δολ. από τον λογαριασμό του ΔΝΤ καθώς πλησίαζε η πληρωμή χρέους της χώρας
World

Οι ΗΠΑ στηρίζουν με 900 εκατ. δολ. τον Μιλέι για το χρέος στο ΔΝΤ

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ακίνητα: Τα σπίτια των 50 τ.μ. και η έκρηξη στις τιμές [γραφήματα]
Ακίνητα

Τα σπίτια που κεντρίζουν τώρα τους επενδυτές [γραφήματα]

Η επανάσταση στο real estate και η στρατηγική των επενδυτών - Τι δείχνουν τα στοιχεία της ReDataset για τα ακίνητα

Ανδρομάχη Παύλου
enerwave: Στην πρίζα ξανά το FSRU και το CCGT της Θεσσαλονίκης
Business

Η enerwave αναβιώνει το FSRU και το CCGT της HELLENiQ ENERGY

Η enerwave, (πρώην Elpedison), στοχεύει σε μερίδιο 12% στο ρεύμα - Στο τραπέζι ξανά τα projects του τερματικού LNG και της νέας μονάδας αερίου

Χρήστος Κολώνας
Radisson: Στοχεύει σε 30 ξενοδοχεία στην Ελλάδα έως το 2030
Τουρισμός

Η Radisson στοχεύει σε 30 ξενοδοχεία στην Ελλάδα έως το 2030

Το 2026 αναμένεται να είναι χρονιά-ορόσημο για την Radisson καθώς προγραμματίζονται τουλάχιστον τέσσερα νέα ανοίγματα

Λάμπρος Καραγεώργος
Ροντόλφ Σααντέ: Ποιος είναι ο Γάλλος δισεκατομμυριούχος που μπήκε στα Carrefour
World

Ποιος είναι ο Γάλλος μεγιστάνας που μπήκε στα Carrefour

Το ταξίδι από τη Συρία στη Μασσαλία και η σχέση του με τους Έλληνες της Αντιοχείας

Ναταλία Δανδόλου
Παπασταύρου: Γιατί μπαίνει ξανά στην πρίζα το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ
Ηλεκτρισμός

Γιατί μπαίνει ξανά στην πρίζα το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ

Ο Σταύρος Παπασταύρου, υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας μίλησε για αμερικανικό ενδιαφέρον αλλά και για τον εμπορικό δρόμο Ινδίας – Ευρώπης

Χρήστος Κολώνας
Χρυσός: Η Wall Street «βλέπει» τα 5.000 δολάρια για το πολύτιμο μέταλλο
Commodities

Επόμενη στάση τα 5.000 δολάρια για τον χρυσό

Γιατί η πρόσφατη υποχώρηση των τιμών του χρυσού ήταν μια ανάπαυλα της ανοδικής πορείας του

Τζούλη Καλημέρη
Τράπεζες: Αλλάζουν στρατηγική στα αμοιβαία κεφάλαια για την ανάπτυξη των εργασιών τους
Τράπεζες

Σε ποιο προϊον πόνταραν οι τράπεζες και βγήκαν κερδισμένες

Οι τράπεζες προώθησαν με επιθετικό τρόπο τα συγκεκριμένα αμοιβαία κεφάλαια και το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό

Αγης Μάρκου
Wyndham: Σχεδιάζει τριπλασιασμό του χαρτοφυλακίου της στην Ελλάδα με έμφαση στα serviced apartments
Τουρισμός

Τριπλασιάζει το χαρτοφυλάκιο η Wyndham στην Ελλάδα 

Τι ανέφερε ο επικεφαλής της Wyndham στην Ελλάδα για τα σχέδια ανάπτυξης 

Λάμπρος Καραγεώργος
Περισσότερα από World
Συρία: Συζητήσεις με GE Vernova και Siemens Energy για ενεργειακές λύσεις και ανοικοδόμηση της χώρας
World

GE Vernova και Siemens Energy συζητούν ενεργειακό deal me τη Συρόα

Οι συζητήσεις αφορούν στην προμήθεια αεριοστροβίλων αξίας 7 δισ. δολαρίων για την ανοικοδόμηση του ενεργειακού τομέα στη Συρία

Lacoste: Νέο κατάστημα «ναυαρχίδα» στο Χονγκ Κονγκ
World

Στο Χονγκ Κονγκ με νέο κατάστημα «ναυαρχίδα» η Lacoste

H Lacoste είναι μία ακόμη εταιρεία μόδας που σπεύει να εκμεταλλευτεί την άνοδο των λιανικών πωλήσεων στο Χονγκ Κονγκ

ΗΠΑ: Η κυβέρνηση θα μειώσει δασμούς για να τιθασεύσει τις τιμές τροφίμων
World

Μείωση δασμών στα τρόφιμα σχεδιάζει ο Λευκός Οίκος

Ο Λευκός Οίκος υποδεικνύει αλλαγές στους δασμούς σε εισαγόμενα προϊόντα, όπως καφέ και μπανάνες, για να περιορίσει την εκτόξευση των τιμών στις ΗΠΑ

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Δασμοί Τραμπ: Η ΕΕ ετοιμάζει σχέδιο για την εφαρμογή των συμφωνιών με τις ΗΠΑ
World

Ευρωπαϊκό σχέδιο για την εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ

Η συμφωνία που επιτεύχθηκε τον Αύγουστο όρισε δασμό 15% στα περισσότερα προϊόντα που εξάγονται στις ΗΠΑ, αλλά περιλάμβανε επίσης δεσμεύσεις για συνέχιση διεργασιών

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Αργεντινή: Οι ΗΠΑ άντλησαν 900 εκ. δολ. από τον λογαριασμό του ΔΝΤ καθώς πλησίαζε η πληρωμή χρέους της χώρας
World

Οι ΗΠΑ στηρίζουν με 900 εκατ. δολ. τον Μιλέι για το χρέος στο ΔΝΤ

Τα αποθεματικά που διαθέτει η Αργεντινή αυξήθηκαν κατά το ίδιο ποσό καθώς η Ουάσινγκτον επιδιώκει να ενισχύσει την κυβέρνηση του Χαβιέ Μιλέι

Η φρενίτιδα των… πρόωρων Χριστουγέννων
World

Η φρενίτιδα των… πρόωρων Χριστουγέννων

Γιατί οι στολισμοί ξεκινούν πλέον όλο και νωρίτερα – Το μάρκετινγκ και η αγχολυτική επίδραση της παρατεταμένης εορταστικής περιόδου

Κατερίνα Ροββά
M&S: Το μάθημα από την κυβερνοεπίθεση που κόστισε 300 εκατ. λίρες
World

Τι έμαθε η Marks & Spencer από την κυβερνοεπίθεση που κόστισε 300 εκατ.

Η αναμόρφωση της εφοδιαστικής αλυσίδας της M&S μπορεί να διπλασιάσει τις διαδικτυακές πωλήσεις της - Το στοίχημα των αυτοματισμών

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Latest News
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ξεπερνά και τις 2.070 μονάδες
Xρηματιστήριο Αθηνών

Ξεπερνά και τις 2.070 μονάδες ο Γενικός Δείκτης

Το Χρηματιστήριο Αθηνών λαμβάνει σημαντική ώθηση από τους περισσότερους τίτλους - Το κλίμα παραμένει ιδιαιτέρως θετικό, με την πιθανότητα ανοδικής συνέχισης να είναι μεγαλύτερη

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Κώστας Νεμπής (ΟΤΕ): Η ανάπτυξη θα συνεχιστεί με FTTH, FWA και Cosmote TV
Τηλεπικοινωνίες

Νεμπής (ΟΤΕ): Ανάπτυξη με όχημα FTTH, FWA και Cosmote TV

Οι επενδύσεις αναμένονται στα 600 εκατ. ευρώ καθώς ο ΟΤΕ συνεχίζει την ανάπτυξη της υποδομής FTTH και την αύξηση της κάλυψης του δικτύου 5G Stand Alone, είπε ο Κώστας Νεμπής

Γιώργος Πολύζος
Παπασταύρου: Γιατί μπαίνει ξανά στην πρίζα το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ
Ηλεκτρισμός

Γιατί μπαίνει ξανά στην πρίζα το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ

Ο Σταύρος Παπασταύρου, υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας μίλησε για αμερικανικό ενδιαφέρον αλλά και για τον εμπορικό δρόμο Ινδίας – Ευρώπης

Χρήστος Κολώνας
Euronext: Έπιασε το 50%+1 η δημόσια πρόταση για την ΕΧΑΕ 
Business

Έπιασε το 50%+1 η δημόσια πρόταση της Euronext

Πριν την λήξη της περιόδου αποδοχής η δημόσια πρόταση της Euronext για την ΕΧΑΕ πέτυχε τον στόχο της 

Πάτρα – Πύργος: Αντίστροφη μέτρηση για τα τελευταία 10 χλμ
Κατασκευές

Αντίστροφη μέτρηση για τα τελευταία 10 χλμ. της Πατρών - Πύργου

Ο Όμιλος ΑΒΑΞ έδωσε στη δημοσιότητα πλάνα από την ολοκλήρωση της Πατρών - Πύργου

Αυτή την Κυριακή με το ΒΗΜΑ: «Το Βήμα Guides – Θεάτρα», ο χειμερινός οδηγός Διακοπών & ΒΗΜΑGAZINO
Επικαιρότητα

Αυτή την Κυριακή με το ΒΗΜΑ: «Το Βήμα Guides – Θεάτρα», ο χειμερινός οδηγός Διακοπών & ΒΗΜΑGAZINO

Το Βήμα Guides, για τις θεατρικές παραστάσεις της νέας σεζόν, ο χειμερινός οδηγός Διακοπών και όπως κάθε φορά το ΒΗΜΑGAZINO αυτή την Κυριακή με το ΒΗΜΑ

Δήμας: Υλοποιούμε μεγάλο πλήθος έργων σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας
Κατασκευές

Δήμας: Υλοποιούμε μεγάλο πλήθος έργων σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας

Τι είπε ο κ. Δήμας στη Γενική Συνέλευση των Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝΠΕ) με θέμα τον νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Freedom Holding Corp.: Πάνω από 1 δισ. δολάρια έσοδα
Business

Ξεπέρασαν το 1 δισ. δολάρια τα έσοδα της Freedom Holding Corp.

Τα αποτελέσματα υπογραμμίζουν τη σταθερή χρηματοοικονομική απόδοση της Freedom Holding Corp. και τη δέσμευσή της να επεκταθεί πέρα από τις παραδοσιακές χρηματοοικονομικές δραστηριότητες

Πιερρακάκης: Δυνατότητα επιβολής δασμών σε δέματα χαμηλής αξίας που έρχονται εκτός ΕΕ
Economy

Ναι Πιερρακάκη στην επιβολή δασμών σε Shein και Temu

Τι είπε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης από τις Βρυξέλλες

KPMG: Οι ηγέτες των επιχειρήσεων «βλέπουν» ότι η ΑΙ είναι η λύση στην πρόκληση του κλίματος
Tεχνητή νοημοσύνη

Πώς η AI θα λύσει την πρόκληση του κλίματος

Το 96% των στελεχών πιστεύει ότι η καθαρή ενέργεια μπορεί να καλύψει τις ανάγκες της τεχνητής νοημοσύνης, σύμφωνα με έρευνα της KPMG

ΗΡΑΚΛΗΣ: Στις Στρατηγικές Επενδύσεις εντάχθηκε το έργο Olympus
Business

Στις Στρατητικές Επενδύσεις το έργο Olympus της ΗΡΑΚΛΗΣ

Με την ολοκλήρωση και των δύο φάσεων του επενδυτικού σχεδίου του Ομίλου Ηρακλής, αναμένεται δέσμευση έως και 1 εκατομυρίου τόνων CO₂ ετησίως

ΟΠΕΚΕΠΕ: Αιχμές Κομισιόν για το σχέδιο δράσης – «Δεν υπάρχει περιθώριο διαφυγής»
AGRO

Αιχμές Κομισιόν για το σχέδιο δράσης ΟΠΕΚΕΠΕ – «Δεν υπάρχει περιθώριο διαφυγής»

Οι ευρωπαϊκοί έλεγχοι στον ΟΠΕΚΕΠΕ γίνονται «σημείο προς σημείο», προειδοποίησε το στέλεχος της Κομισιόν

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 76,9% στις πτωχεύσεις επιχειρήσεων το 2024
Business

Αύξηση 76,9% στις πτωχεύσεις επιχειρήσεων το 2024

Ποιοι επιχειρηματικοί τομείς κατέγραψαν τις περισσότερες πτωχεύσεις

Χρυσός: Σε υψηλό 3 εβδομάδων, ανησυχία για το χρέος των ΗΠΑ
Commodities

Σε υψηλό 3 εβδομάδων ο χρυσός, ανησυχία για το χρέος των ΗΠΑ

Η φυσική ζήτηση για ασήμι και χρυσό παραμένει ισχυρή

Airbnb: Εγκαταλείπει τις μεγάλες πόλεις στην Ισπανία – Στροφή σε επενδύσεις σε χωριά και νησιά
Τουρισμός

Αλλάζει στρατηγική η Airbnb - Πού στρέφεται

Τα μέτρα για τον περιορισμό του υπερτουρισμού στις μεγάλες πόλεις οδηγούν την Airbnb σε νέες στρατηγικές

Profile Software: Επέκταση της λύσης Axia με νέες δυνατότητες Wealth Management
Business

Profile Software: Επέκταση της λύσης Axia με νέες δυνατότητες Wealth Management

Η αναβαθμισμένη πλατφόρμα επεκτείνει τις δυνατότητές της με το AI.Adaptive, τη λύση Τεχνητής Νοημοσύνης της Profile, προσφέροντας εξατομικευμένη επενδυτική εμπειρία, διαισθητικές ψηφιακές εμπειρίες και δυναμικά εργαλεία συμβουλευτικής

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο