Evolve Bank: Δεν πρόλαβε να διοριστεί ο νέος CEO και απολύθηκε για φερόμενη παιδική πορνογραφία

Ο Μπομπ Χαρτχάιμερ, ο πρόσφατα διορισμένος διευθύνων σύμβουλος της προβληματικής Evolve Bank, συνελήφθη στο Μέμφις την περασμένη εβδομάδα για απόπειρα παραγωγής παιδικής πορνογραφίας και αποστολής σεξουαλικά άσεμνης φωτογραφίας σε ανήλικο, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή.

Ο Χαρτχάιμερ διορίστηκε διευθύνων σύμβουλος της Evolve τον Αύγουστο με καθήκον να καθαρίσει την τράπεζα μετά την πτώχευση μιας εταιρείας χρηματοοικονομικής τεχνολογίας που χρησιμοποιούσε την τράπεζα για την αποθήκευση κεφαλαίων δεκάδων χιλιάδων πελατών, αποκαλύπτοντας ότι είχαν χαθεί κεφάλαια ύψους έως και 100 εκατομμυρίων δολαρίων.

Οι κατηγορίες που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή έδειξαν ότι ο Χαρτχάιμερ είχε στοχοποιηθεί από έναν μυστικό πράκτορα του FBI, ο οποίος του είπε ότι ήταν ένα 15χρονο αγόρι στην εφαρμογή γνωριμιών Grindr. Στις 19 Οκτωβρίου, ο Χαρτχάιμερ άρχισε να μιλάει με τον μυστικό πράκτορα στο Snapchat, του έστειλε μια φωτογραφία με σεξουαλικό περιεχόμενο και συζήτησε σχέδια για να συναντηθούν και να κάνουν σεξ, σύμφωνα με μια ασφράγιστη ένορκη κατάθεση ενός πράκτορα του FBI, αναφέρει η Wall Street Journal.

Το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών ακολούθησε τον λογαριασμό στο Snapchat μέχρι το διαμέρισμα του Χαρτχάιμερ στο Μέμφις πριν ζητήσει ένταλμα σύλληψης από έναν δικαστή, αναφέρει η ένορκη κατάθεση.

Αρκετοί πράκτορες του FBI με αλεξίσφαιρα γιλέκα τον συνέλαβαν στα κεντρικά γραφεία της τράπεζας στο Μέμφις στις 23 Οκτωβρίου και κατάσχεσαν τα υπάρχοντά του, ανέφεραν άτομα που γνωρίζουν το θέμα. Παραμένει στη φυλακή εν αναμονή ποινικής δίκης.

Ο Μπλέικ Μπάλιν, δικηγόρος που εκπροσωπεί τον Μπομπ Χαρτχάιμερ, δήλωσε στην Journal ότι «η οικογένειά του τον αγαπά και τον στηρίζει και ζητά ιδιωτικότητα σε αυτή τη δύσκολη περίοδο της ζωής τους».

Ο Έρικ Χέλβι, εκπρόσωπος της Evolve, δήλωσε ότι ο Μπομπ Χαρτχάιμερ απολύθηκε.

Η Evolve Bank διατηρεί αποστάσεις

«Είμαστε σε στενή επαφή με το γραφείο του Εισαγγελέα των ΗΠΑ και έχουμε λάβει διαβεβαιώσεις ότι πρόκειται για προσωπικό ζήτημα και δεν σχετίζεται με την Τράπεζα ή τις δραστηριότητές της με κανέναν τρόπο», δήλωσε ο Χέλβι. «Τούτου λεχθέντος, έχουμε προσφέρει την πλήρη συνεργασία μας καθώς ερευνούν».

Ο Μπομπ Χαρτχάιμερ είναι γνωστός στους ρυθμιστικούς κύκλους στην Ουάσινγκτον. Αυτός και μια ομάδα της Federal Deposit Insurance Corp. δημιούργησαν το Τμήμα Αποφάσεων για την ανάλυση και πώληση προβληματικών τραπεζών. Συνέχισε να διατελεί διευθυντής αυτού του τμήματος, εργαζόμενος σε περίπου 200 τραπεζικές συμφωνίες μεταξύ 1991 και 1995.

Αργότερα απέκτησε φήμη για τη βοήθειά του στην αναδιάρθρωση προβληματικών τραπεζών, συμπεριλαμβανομένης της Sterling Bank, μιας κοινοτικής τράπεζας 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων στις Βορειοδυτικές Πολιτείες των ΗΠΑ που πουλήθηκε στην Umpqua Bank το 2014.

Η Evolve Bank, η οποία είναι ιδιωτική, σε κάποιο σημείο διαχειριζόταν περίπου 10 δισεκατομμύρια δολάρια για εταιρείες χρηματοοικονομικής τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένων των Stripe και Affirm. Απευθύνεται σε εταιρείες που προσφέρουν τεχνολογικά φιλικούς λογαριασμούς ταμιευτηρίου για καθημερινούς ανθρώπους με πλεονεκτήματα όπως τα υψηλά επιτόκια. Οι περισσότερες fintechs δεν κατέχουν τα κεφάλαια των πελατών τους και αντ’ αυτού χρησιμοποιούν τράπεζες όπως η Evolve στο παρασκήνιο.

Τον περασμένο Απρίλιο, η Synapse, μια εταιρεία που συνέδεε τις fintechs με την Evolve, πτώχευσε. Τις επόμενες εβδομάδες, ανακαλύφθηκαν χαμένα κεφάλαια σε λογαριασμούς της Synapse, με αποτέλεσμα να διαχυθεί σε όλο τον κόσμο της fintech.

Ένα μεγάλο δικαστήριο διερεύνησε τη Synapse και ορισμένες από τις αμοιβές που καταβλήθηκαν στην Evolve, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal νωρίτερα φέτος.

Τόσο η Evolve όσο και η Synapse έχουν κατηγορήσει η μία την άλλη για τα χαμένα κεφάλαια.

Η τράπεζα έχει δηλώσει ότι ήταν δουλειά της Synapse να «τηρεί ακριβή βιβλία για την παρακολούθηση των κεφαλαίων των μεμονωμένων τελικών χρηστών». Η Synapse έχει δηλώσει ότι ήταν λάθος της Evolve που λείπουν κεφάλαια και ότι η τράπεζα εισέπραξε μη εξουσιοδοτημένες αμοιβές από λογαριασμούς.